Привет от Вашингтона

Посол США неожиданно напомнил Казахстану о правах человека ДН ПРИВЫКНУВ в последние годы к тому, что дипломатическое представительство Вашингтона давно никак не комментирует события внутри страны, мы с удивлением ознакомились с речью посла США в Казахстане, распространенной посольством на этой неделе. В своем выступлении г-н Мозер рассказал о том, что ситуация с правами человека (а приурочено оно к 71-й годовщине провозглашения Всеобщей декларации прав человека Организацией Объединенных Наций) в мире далека от идеалов, провозглашенных в прошлом веке. Далеко не идеальна эта ситуация и в Казахстане, но посол США не стал напрямую корить Нур-Султан за это. Впрочем, и без этого его слова прозвучали диссонансом с заявлениями казахстанских чиновников, которые не замечают кампании подавления казахов и уйгуров в соседней СУАР КНР, готовые выдавать беглецов оттуда несмотря на то, что они - наши родственники, оказавшиеся в беде. Говоря о том, что выступление посла Мозера вышло неожиданным, мы имеем в виду то, что прошедшие в последние годы в Казахстане события, отражавшие тенденцию на сокращение прав человека, прошли без каких-либо комментариев со стороны посольства. Мы помним, как в 90-е годы оно активно участвовало в политической жизни страны, поддерживало гражданский сектор и СМИ. После этого мы могли наблюдать, что американские дипломаты не стали комментировать суды над журналистами, несанкционированные митинги (и их жесткие разгоны), странные президентские выборы, на которых главный оппозиционный кандидат поднимает руки раньше, чем узнает точные результаты. Нет, какие-то вещи все равно отражались в отчетах Государственного департамента, порой даже весьма скрупулезно, но само дипломатическое представительство самой сильной страны мира в казахстанской степи порой больше напоминало культурное представительство, а не политический орган. Возможно, такая осторожность дипломатов была связана с высшими геополитическими целями, особенно после того, как в 2014 году стартовало новое противостояние между Вашингтоном и Кремлем. Кремль прямо обвинял США в провоцировании революционной ситуации в Украине, которая завершилась бегством Януковича, аннексией Крыма, восстанием в Донбассе и санкциями, последствия которых практически лишили смысл Евразийский экономический союз. Возможно, в таких условиях Вашингтон действительно мог считать, что лучшая стратегия для его представителей в Нур-Султане - это молчание и культур-мультур. При этом, было ясно, что диалог с руководством страны у хозяев Белого дома есть, но не афишируемый. Отставка Назарбаева, формально ушедшего со своего поста (но не из политики), вроде бы как не взволновала Вашингтон. И только последние известные оппозиционеры в Фейсбуке печально констатировали, что никаких грантов на поддержку политических активистов посольство США больше не дает. Бесконечное финансирование «тренингов» для журналистов тоже не могло радовать, особенно когда даже внутри страны заговорили о том, что «благодаря» некоторым чиновникам негосударственные СМИ оказались в полном загоне. И мы все вроде бы как привыкли к такой ситуации. Президент Казахстана открыто говорит, что не называет события в Крыму «аннексией», считает информацию о лагерях, куда тысячами сажают казахов, частью торговой войны США с КНР, а руководители КНБ ждут, когда можно будет вернуть китайским властям казахских беглецов, просящих политическое убежище в пределах своего национального государства. И вот тут неожиданно выходит довольно резкое выступление посла США. Сама дата 10 декабря, день, когда приняли Декларацию прав человека, называют Международным днем прав человека, о ней и говорит посол в своем обращении, рисуя совсем не пасторали. «В сегодняшнем расколотом мире легко представить отсутствие общей для всех народов идеи, которую все культуры могут принять как свою неотъемлемую часть. Однако отмечаемый 10 декабря Международный день прав человека напоминает нам о том, что не так давно мир объединился именно для этой цели. 10 декабря 1948 года Организация Объединенных Наций единогласно приняла Всеобщую декларацию прав человека - систему прав, которыми наделен каждый человек. Право не быть подвергнутым пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Право на свободу вероисповедания и убеждений. Свобода слова и убеждений, участия в ассоциациях и мирных собраниях. Право на создание и вступление в профессиональные союзы. В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека каждый человек на земле может претендовать на эти права, как данные ему по праву рождения, независимо от гражданства и подданства. Слово «всеобщая» в названии Декларации было выбрано намеренно, чтобы показать то, что Всеобщая декларация прав человека явилась продуктом консенсуса между представителями широкого среза общемировых традиций в отношении прав человека», - рассказывает посол Мозер. Его слова и намеки довольно прозрачны, особенно когда он говорит, что «правительства, которые не принимают во внимание права своих граждан, в той же мере не боятся ввергнуть мир в ужасный конфликт ради своих безумных целей». «К сожалению, все, кто сегодня читает новости, могут видеть, что не все государства соблюдают права и свободы человека, прописанные во Всеобщей декларации прав человека. Некоторые из сегодняшних самых злостных нарушителей прав человека были теми, кто изначально принимал Всеобщую декларацию и гарантировал защиту этих прав, - указывает посол. - С апреля 2017 года правительство Китая загнало более одного миллиона уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств в лагеря для интернированных в китайской провинции Синьцзян. Обвинения в принудительном труде, пытках и других нечеловеческих условиях в лагерях опровергают лживые заявления китайского правительства об образовательной цели лагерей. Даже те, кто живет за пределами лагерей, лишены какого-либо подобия индивидуального выбора и свободы благодаря повсеместной системе наблюдения, удерживающей их в «тюрьме под открытым небом». Сравните это с мнением президента Токаева по ситуации в Китае: «Я думаю, что в целом эти материалы не соответствуют действительности. Возможно, какие-то единичные случаи попадания лиц казахской национальности в эти школы по перевоспитанию имеются. Но как тенденция, как преподносят некоторые международные институты или организации, что чуть ли не всех казахов загоняют в эти лагеря, конечно же, это не соответствует действительности… Во-первых, в Синьцзяне проживают граждане Китайской Народной Республики. Что касается сообщений правозащитных организаций в отношении лиц казахской национальности, которые якобы содержатся в этих лагерях перевоспитания, концентрационных, как они утверждают, лагерях, эти факты требуют проверки. Во всяком случае, в отношении этнических казахов идет какое-то намеренное нагнетание вокруг этой темы… Как закончатся переговоры, будут ли сняты санкции против Китая, покажет время. Но Казахстан не должен стать территорией так называемого глобального антикитайского фронта». Посольство США впервые за долгое время так открыто на местном уровне демонстрирует разницу в восприятии международных проблем с Нур-Султаном. В самом Вашингтоне недавно начали процедуру принятия Уйгурского акта, в соответствии с которым санкциям могут быть подвергнуты все, кто содействует политике промывки мозгов населения Восточного Туркестана. В своей речи посол США в Казахстане указывает еще двух других нарушителей прав человека - Иран и Россию, также являющихся соседями Казахстана. При этом, очевидно, что права человека в крайне жалком состоянии в куда большем количестве стран, чем КНР, РФ и ИРИ, соответственно, упоминание их в этой речи вполне себе умышленное и несет какой-то смысл. Более того, в какой-то части речи кажется, что посол и вовсе обращается к простым гражданам нашей страны: «Многоликая группа разработчиков Всеобщей декларации прав человека нашла общую цель в установленных ими всеобщих правах. Они понимали, что нации мира несут обязательства друг перед другом, состоящих в защите человеческого достоинства и отстаивании прав, которые принадлежат каждому человеку. И это - обязанность не только правительств. Правительства все-таки состоят из отдельных людей. Каждый человек играет свою роль в защите и отстаивании прав человека. Как мы это можем осуществить? Мы можем получить знания о правах человека, узнать какие права гарантируются Всеобщей декларацией прав человека и о существующих сегодня в мире вызовах в отношении прав человека. Мы можем все восстать против насилия и совместно призвать к ответственности, обратив свое внимание на государства, нарушающие права человека и требовать от них выполнение своих обязательств по соблюдению прав человека. Мы можем призвать наши правительства открыто заявлять о случаях насилия, происходящих в мире. Мы может требовать соблюдения странами принципов Всеобщей декларации прав человека. Я могу уверить вас в том, что Соединенные Штаты и наш народ остаются верными правам человека. Мы занимаем передовую позицию, выступая в поддержку того, чтобы каждый человек на земле мог пользоваться своими правами так же, как американцы гордятся тем, что они имеют такую возможность каждый день. В конечном итоге, эти свободы являются общим правом по рождению всех людей, как это было заявлено сообществом наций 10 декабря 1948 года»… Видим ли мы в дежурном явлении какой-то скрытый смысл? Или действительно Вашингтон решил оживить свое представительство в Казахстане, напомнив о том, что оно не просто культурный и визовый центр, но и представительство демократической страны, недовольной зажимом прав человека во всем мире в целом и в каждом отдельном государстве в частности? Может быть, выбор критикуемых держав - это еще одно завуалированное послание, в котором один партнер намекает другому, что с некоторыми товарищами лучше не дружить слишком тесно? Мы вряд ли получим ответы на эти вопросы. В нашей стране real politic делается за закрытыми дверьми, с чем смирились даже те, кто и сейчас говорит о демократии и правах человека, но в любом случае все это - повод в очередной раз найти и еще раз прочесть, что же написано во Всеобщей декларации прав человека, и насколько оно отличается от того, что мы видим вокруг…