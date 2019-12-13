Нефтяная интрига

Нигмат РАМАЗАНОВ Решение экспортеров нефти о дополнительном сокращении добычи отразилось на повышении котировок нефти, оказало поддержку национальной валюте. Что до ситуации на внутреннем финансовом рынке, то в последнее время появились признаки восстановительного роста отдельных показателей монетарной политики.Ввиду высокой сырьевой зависимости развитие отечественной экономики во многом определяется конъюнктурой мировых цен на наши основные экспортные товары, в первую очередь - на нефть. Уходящий год ознаменовался снижением цен на энергоносители. Стоимость нефти сорта Brent на Лондонской товарной бирже в среднем за 2019 год складывается на уровне порядка 63 доллара за баррель, что выше прогноза казахстанского правительства, но ниже фактического показателя предыдущего года (соответственно 55 и порядка 72 доллара за баррель). Цены на рынке определялись в основном тремя факторами. Соглашением ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти, торговой войной Китая и США, а также новостями об объемах добычи и запасов нефти в США. Влияние этих факторов на формирование цен, похоже, продолжится и в следующем году, хотя сложно говорить, в какую сторону двинутся котировки черного золота. Напомним, что пик роста цен пришелся на начало второго десятилетия, когда в 2011-2013 годах котировки указанной марки нефти сложились существенно выше 100 долларов за бочку. Нефть в очередной раз стала главной темой минувшей недели, участники рынка ждали заседания экспортеров нефти. По сути, переговоры, состоявшиеся 5-6 декабря в Вене, определят, сколько будет стоить баррель черного золота в следующем году. Многое, помимо прочего, будет зависеть от того, какое решение будет принято на встрече стран-участниц соглашения ОПЕК+, на которой обсуждалась актуальность действующих квот по добыче нефти. Итоги заседания, как ожидалось, внесут ясность и позволят трейдерам определиться с направлением тренда. В конце прошлой недели цены на нефть возобновили рост после появления сообщений о том, что мониторинговый комитет рекомендует сократить добычу нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки. Одновременно с этим в СМИ появилась информация о том, что, по данным ОПЕК, общий текущий уровень соответствия участников соглашения об ограничении добычи и так составляет 140%. То есть реальный объем сокращения их добычи составляет не 1,2 млн., как указано в соглашении, а 1,7 млн. баррелей в день. Поэтому было не совсем понятно, к каким именно объемам относятся рекомендации министров сократить добычу еще на 0,5 тысяч баррелей в сутки. Установление квот было перенесено на следующий день. 6 декабря заседание ОПЕК+ в Вене продолжилось, на котором утвердили сокращение еще на 500 тысяч баррелей в сутки на первый квартал Нового года без учета конденсата. Формально с учетом предыдущих договоренностей сокращение добычи в рамках соглашения должно было составить 1,7 млн. баррелей в сутки. Однако эта цифра оказалась неокончательной. Саудовская Аравия удивила рынок нефти, пообещав осуществить дополнительное сокращение на 400 тысяч в сутки сверх того, что было согласовано с ОПЕК+. Таким образом, суммарно снижение нефтедобычи экспортерами с января будущего года может составить 2,1 млн. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Россия должна сократить суточную добычу на 300 тысяч без учета конденсата. Это на 72 тысячи баррелей в сутки больше действующей квоты, сообщил журналистам министр энергетики РФ. Саудовская Аравия по новой квоте увеличит сокращение с 332 до 482 тысяч баррелей в сутки. Дополнительное сокращение добычи для членов ОПЕК составит 372 тысячи баррелей, а для стран, которые не входят в картель, -131 тысяч баррелей в сутки. Текущее уменьшение добычи обосновывается ожидающимся в начале года сезонным падением спроса на нефть. Кроме того, на решение экспортеров оказывали влияние такие факторы, как увеличение добычи нефти в США в последние годы, а также начавшееся замедление глобальной экономики, отмечают российские эксперты. Напомним, что ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран впервые договорились о сокращении добычи в конце 2016 года. Затем соглашение несколько раз было продлено. В последнее время цены на нефть уверенно держались выше 60 долларов за бочку, а на фоне решения экспортеров в минувшую пятницу, 6 декабря, котировки на Лондонской бирже вновь превысили отметку 64 доллара. Цены на текущем уровне удовлетворяют большинство экспортеров и импортеров нефти. В том числе Казахстан, бюджет которого на следующий год сверстан, исходя из стоимости бочки 55 долларов. Что касается следующего года, консенсус-прогноз экспертов составляет 60 долларов за баррель. Впрочем, такие оценки высказывались до решения о дополнительном сокращении добычи нефти. Решение экспортеров нефти поддержало национальную валюту. Стоимость доллара США в конце прошлой недели ненадолго опускалась ниже 385 тенге. Ситуация на внутреннем валютном рынке до конца года еще может измениться. Но следует отметить, что динамика курса основной пары была сравнительно стабильной, несмотря на снижение мировых цен на нефть, ухудшение состояния текущего счета платежного баланса. Так, в среднем за год курс доллара сложится несколько ниже, чем на начало года (384,20 тенге). При этом, правда, год завершается значительными потерями тенге по отношению к российскому рублю. Что до других показателей монетарной политики, то их динамика уже на протяжении длительного времени не внушает оптимизма. В дополнение к этому в уходящем году ускорился рост цен на потребительские товары и услуги. Инфляция, скорее всего, останется в рамках целевого коридора, но ближе к верхней границе. Заметно ухудшились и ожидания на следующий год. Если совсем недавно чиновники обещали «укротить» рост цен до уровня 4%, то теперь планку вновь подняли до 4-6%. Снижение мировых цен отразилось на резервах регулятора. Запасы Национального банка в свободно конвертируемой валюте снижались в течение года на десятки процентов. Большую часть потерь удалось возместить за счет активов в золоте в результате покупки драгоценного металла на внутреннем рынке, повышения его цены на мировых рынках. В течение истекшего периода года наблюдались слабые темпы роста активов Национального фонда, несмотря на низкую базу сравнения. По предварительной оценке, по результатам 9 месяцев значительно ухудшилось состояние платежного баланса страны. Текущий счет сложился с дефицитом в 4,7 млрд. против порядка 1,8 млрд. долларов США со знаком минус в аналогичном периоде прошлого года. Основным фактором, по оценке регулятора, послужило снижение профицита торгового баланса на 4 млрд. - до 14,5 млрд. долларов. Что связано преимущественно со снижением экспорта сырой нефти более чем на 10%, в том числе за счет падения цены на нефть до 61,7 доллара за баррель. В течение длительного периода в «красной зоне» оставались показатели роста денежных агрегатов, депозитного и кредитного рынка. Восстановительный рост наметился лишь ближе к концу года. Так, по результатам 10 месяцев денежная база в широком определении выросла на 6,1%, составила около 7,1 трлн. тенге. При этом денежная база в узком выражении сократилась на 8,2%, денежная масса выросла на 0,9%, превысила 21 трлн. тенге. На протяжении 8 месяцев не росла ресурсная база банков. Объем депозитов в банковской системе оставался в минусе и только в октябре продемонстрировал рост на 1,2% - до уровня менее 18,78 трлн. тенге. Депозиты юридических лиц увеличились менее чем на 80 млрд. - до уровня порядка 9,97 трлн., физических лиц - менее чем на 150 млрд., превысили 8,80 трлн. тенге. Депозиты в национальной валюте за этот период увеличились более чем на 810 млрд., а в иностранной валюте - сократились почти на 590 млрд., до уровня порядка 10,38 трлн. и 8,40 трлн. тенге соответственно. В результате уровень долларизации депозитов снизился до 40%. Сжатие ресурсной базы банков в течение января-июля сопровождалось сокращением объемов кредитования экономики. Объем кредитов банков начал медленно повышаться в августе и в целом за 10 месяцев вырос на 3,1%, превысил 13,50 трлн. тенге. Объемы кредитования юридических лиц за указанный период снизились на 670 млрд., составили около 7,12 трлн. тенге. Кредиты физическим лицам выросли более чем на 1080 млрд., превысили 6,38 трлн. тенге. Объем кредитов в иностранной валюте сократился почти на 660 млрд., а в тенге вырос более чем на 1 трлн., составил, соответственно, порядка 2,34 трлн. и 11,16 трлн. тенге. Низкие показатели роста отечественного финансового рынка наблюдаются на протяжении всех последних лет. Причем даже в периоды улучшения ценовой конъюнктуры на сырьевые товары, что, разумеется, не способствует поддержанию устойчивого развития отечественной экономики. Хорошей иллюстрацией роли финансового сектора в развитии экономики является соотношение между объемами кредитов и ВВП. Этот показатель в этом году может снизиться до уровня порядка 20%, в то время как в 2007 году составлял более 56%. Это, помимо прочего, и результат проводимой монетарными властями денежно-кредитной политики. Темпы роста отдельных показателей денежно-кредитной политики, запланированные властями на текущий год, первоначально соответствовали ожидаемой динамике ВВП. Такие оценки базировались на оценке мировых цен на нефть 60 долларов за баррель. Однако в конце августа текущего года показатели монетарной политики и мировых цен на нефть были пересмотрены в сторону снижения, хотя вероятность падения котировки нефти в среднем за год ниже 60 долларов за бочку была мала. При этом объем ВВП в номинальном измерении был пересмотрен в сторону увеличения. Удастся ли выйти на пересмотренные скромные показатели роста при более высоких мировых ценах на нефть, покажет время. Но уже сегодня можно констатировать, что темпы роста большинства параметров денежно-кредитной политики сложатся ниже динамики прогнозируемого объема ВВП в номинальном выражении. Следовательно, произойдет дальнейшее ухудшение показателей денежного и финансового рынка по отношению к ВВП, монетизация экономики останется на низком уровне. Перспективы развития финансового и денежного рынка на будущий год также остаются туманными. Национальный банк традиционно прогнозирует рост основных показателей монетарной политики на уровне динамики номинального ВВП, но выполнение этих планов вновь может оказаться под вопросом. При этом в условиях прогнозируемого снижения цен на нефть ожидается увеличение дефицита текущего счета платежного баланса. Могут ухудшиться внешние условия. Так, Международный валютный фонд оценивает баланс рисков для Казахстана в следующем году как отрицательный.