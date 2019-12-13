Экс­-президенту Кыргызстана грозит пожизненное заключение

Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек В четверг, 12 декабря, парламент приступил в открытом режиме к рассмотрению работы государственной комиссии по расследованию событий в селе Кой-Таш 7-9 августа этого года. По ним бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву грозит пожизненное заключение по совокупности 39 инкриминируемых ему преступлений. Первыми же свои тюремные сроки получили ближайшие люди из его окружения - были вынесены приговоры фигурантам судебного дела по модернизации Бишкекской ТЭЦ. Но о нем чуть позже. А пока в ходе пленарного заседания началось слушание итогов работы госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа. Она была образована почти сразу после ареста А. Атамбаева. В нее вошли вице-премьер Жениш Разаков, депутаты, некоторые члены правительства и общественные деятели. Напомним, что в первые дни августа в селе Кой-Таш в резиденции экс-главы государства произошли столкновения между силовиками и сторонниками А.Атамбаева. В результате погиб один человек, четыре десятка получили ранения различной тяжести. Сама комиссия еще почти месяц назад закончила свою работу. Все это время решали, будет ли ее доклад полностью представлен общественности или часть его представят депутатам в закрытом режиме. Кто-то соглашался, кто-то спорил насчет процедуры и юридической силы доклада. В общем, заключение госкомиссии стали рассматривать лишь после заключения профильного комитета. Огласить документ доверили депутату парламента, члену госкомиссии Тынчтыку Шайназарову. Он озвучил выводы, к которым пришла комиссия. Госкомиссия пришла к выводу, что сторонники бывшего президента А. Атамбаева, в частности его охранник, экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев, оказали бойцам спецподразделения «Альфа» вооруженное сопротивление. Он сказал, что бывший глава государства сам перешел к радикальным действиям и принял меры для дестабилизации ситуации в стране. Проще говоря, бывший президент готовил насильственный захват власти. «Действия сотрудников ГКНБ и МВД, несмотря на допущенные недостатки, в соответствии с Конституцией и законодательством проводились на законных основаниях. Вина за беспорядки в Кой-Таше полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках», - Т. Шайназаров По словам нардепа, по произошедшему зарегистрировано в ЕРПП 39 фактов преступлений по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Незаконное хранение оружия», «Хулиганство», «Захват заложников» УК КР и другим. Начато досудебное производство. При том, что сегодня А.Атамбаев проходит по первому уголовному делу - незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Докладчик отметил, что «бывший президент сознательно пошел на обострение ситуации». Он также пояснил, почему был отстранен от должности заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов и почему его действия незаконны. Депутат напомнил, что экс-замглавы МВД, нарушив следственную процедуру, разрядил автомат, обнаруженный в одной из комнат в доме А. Атамбаева. Он также пояснил, кто из сторонников бывшего главы государства и какие давал показания. Выяснилось, что Равшан Джеенбеков, который перешел на сторону экс-президента в конце прошедшей весны, заявил, что «А. Атамбаев своими действиями всех подставил и он трус, потому что отказывался ходить на допросы и убежал в дом, когда начался штурм». Еще один момент - в ходе тех событий погиб заместитель командира отряда «Альфа» Усен Ниябеков. Он был убит из личного наградного оружия А.Атамбаева - винтовки СВД. По версии комиссии, это произошло внутри особняка экс-президента, когда бойцы пытались выломать решетки, поделившие здание на отсеки, чтобы добраться до экс-президента. Но кто конкретно нажал на спусковой крючок - сказать трудно до сих пор, потому как именно СВД брал в руки вышеупомянутый К.Асанов и оставил свои отпечатки пальцев. На момент подготовки материала слушания продолжались, и всех итогов в силу нехватки времени отразить в этом материале не удастся. Пока же перейдем к другой теме. Сейчас социальные сети еще продолжают бурлить по теме завершившегося на прошлой неделе процесса о коррупции при модернизации столичной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Согласно приговору суда, бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы. Гособвинение просило для него те же полтора десятка лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишение дипломатического ранга, ордена «Манас» и права занимать государственные должности на три года. По мнению обвинения, вина подсудимого была полностью доказана материалами дела и показаниями свидетелей. С. Исаков, по версии обвинения, заведомо знал, что предложение TBEA по модернизации ТЭЦ не отвечало интересам Кыргызстана ввиду завышенной цены, технических и технологических недостатков. Его двоюродного брата и бывшего руководителя Национального энергохолдинга Айбека Калиева тоже приговорили к 15 годам по совокупности с конфискацией имущества и лишения всех государственных наград. Бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова приговорили к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. Экс-исполнительного директора группы по управлению модернизацией Бишкекской ТЭЦ Темирлана Бримкулова и бывшего заместителя директора ОАО «Электрические станции» Жолдошбека Назарова приговорили к 2,6 года лишения свободы каждого, с учетом отбытого наказания в СИЗО ГКНБ суд постановил освободить их в зале суда. Напомним, прокуратура просила приговорить их к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы, лишить всех подсудимых классных чинов и наград, взыскать материальный ущерб в пользу государства 5 миллиардов 439 миллионов 527 тысяч 482 сома или почти $80 миллионов. В Свердловском районном суде Бишкека завершилось разбирательство по громкому уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ. Бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева приговорили к 7,5 года лишения свободы, хотя прокуратура требовала 11 лет и три месяца лишения свободы. И его имущество конфисковано, а ему запрещено занимать должности в госорганах сроком на три года. Легче всего отделались бывшие министры энергетики Осмонбек Артыкбаев -штрафом в 5 миллионов сомов, министр финансов Ольга Лаврова -3 миллиона сомов вместо 7,5 лет тюрьмы. При этом О. Артыкбаев возместил еще до решения суда ущерб в размере 100 миллионов сомов. Им также запрещено занимать должности в государственных органах сроком на три года. Естественно, что сторонники А.Атамбаева назвали итоги суда «судилищем». Одна из самых ярых защитников в их рядах - депутат Ирина Карамушкина заявила, что проект модернизации ТЭЦ принимался депутатами парламента, соответственно, они также должны нести ответственность за его провал. Она сказала прессе, что «приговор был вынесен не только С. Исакову, но и всей стране». «Народ должен нести моральную ответственность и держать власть под контролем. Срок лишения свободы в 15 лет должны разделить между шестью людьми: экс-спикером Асылбеком Жээнбековым, экс-премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, главами профильных комитетов Каныбеком Иманалиевым, Кожобеком Рыспаевым, бывшим главой Комитета по бюджету и самим Сапаром Исаковым», - отметила И. Карамушкина. По ее словам, также была нарушена состязательность в суде. И что не сторона обвинения доказывала вину подсудимых, а им пришилось бороться за свою невиновность. «Это не борьба с коррупцией, а ее имитация. Ответственность лежит и на депутатах, которые не только принимали закон о модернизации ТЭЦ, но и должны были контролировать освоение денег. Ярые коррупционеры сейчас находятся во власти. Этот приговор показал, что власти расправляются с политическими оппонентами - сначала обессилили команду Алмазбека Атамбаева, а теперь по одному применяют рычаги давления при помощи силовых блоков», - добавила она. В рамках следствия по событиям в Кой-Таше следствие назначило также проведение судебно-психиатрической экспертизы троим фигурантам дела - И. Карамушкиной, ее коллеге Асель Кодурановой и самому А. Атамбаеву. Женщины прошли через руки психиатров, а экс-президент - отказался. Интересно, чего этим хотело добиться следствие - доказать, что все делалось сознательно и поэтому отвечать будут по полной? Или что все это произошло по воле страдающих определенными проблемами людей? Сторонники А.Атамбаева, продолжающие пребывать в рядах «его» Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), сработали в четверг быстро. Еще не успели депутаты в полной мере ознакомиться с докладом госкомиссии, как СДПК уже выпустило свой пресс-релиз. «СДПК считает, что заключение государственной комиссии по событиям в Кой-Таше 7-8 августа продиктовано властями и не соответствует действительности. Более того, эта государственная комиссия, а если быть точнее, «дежурная», является фиктивным институтом, так как не существует положений о подобных комиссиях и каких-либо регламентов, определяющих нормы ее работы», - говорится в тексте. Членов госкомиссии обвинили в отсутствии беспристрастности. По мнению социал-демократов, состав государственной комиссии в абсолютном своем большинстве ярко демонстрирует присутствие конфликта интересов: некоторые якобы имеют личные неприязненные отношения к бывшему главе государства. Аргументами в СДПК всерьез называют собственные наблюдения. «Как показали наши наблюдения, «дежурная» комиссия создана только с целью прикрыть ошибки силовых органов и оправдать незаконный штурм и расправу над мирными гражданами, а также с целью легализовать суды над Атамбаевым и его сторонниками», - отмечается в заявлении. «…Атамбаев готовил государственный переворот», - напомним, это один из главных выводов госкомиссии. Но по совокупности он может получить пожизненное лишение свободы. А пока же готовность бороться демонстрирует его младший сын Кадыр, который находится в Бишкеке, уже нашел новый офис для «отцовской» СДПК и даже провел скромную презентацию для прессы.