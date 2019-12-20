Импичмент наполовину

Демократам вряд ли удастся уволить Трампа «Весь смысл импичмента в том, что он позволяет наказать человека, не наказывая должность». Артур Шлезингер, американский историк ОСТРЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС в самой могущественной демократии мира достиг своего пика: Палата представителей Конгресса США объявила президенту страны Дональду Трампу импичмент. И хотя ясно, что на уровне верхней палаты - сената - президенту-республиканцу ничего особенного не грозит (у его партии там большинство), случившееся отражает трагическую глубину политического раскола в стране, где глава государства ведет себя как представитель контрэлит, а традиционная политическая элита утратила доверие, как минимум, у значительной части избирателей по всей стране. Раскол проходит по линии особенно чувствительной для мультикультурного общества Америки, ибо по разные стороны баррикад оказываются не члены одних семей (что не так уже страшно, ибо им проще примириться), а сообщества, объединенные по этническим, территориальным, а порой и социальным принципам, что чревато углублением дезинтеграции всего американского общества. Традиционные политические порядки США трещат по швам под давлением президента, использующего вместо пресс-конференции Twitter и обороты, заимствованные из trashtalk боксеров или бойцов UFC, но остающегося фаворитом на будущих выборах, куда демократы пока не выдвинули сопоставимо сильных конкурентов. Основные политические баталии явно еще впереди, и обе стороны готовятся к тому, что они перейдут в предвыборную гонку, однако, если раскол в стране так и будет расти, невольно приходится вспоминать про такой эпизод американской истории, как Гражданскую войну между Севером и Югом. Это уже, конечно, совсем апокалиптический сценарий, который не нужен никому, однако, как бывает в истории, бесконечный рост страстей и политического противостояния чреват самыми неожиданными и трагическими последствиями. Развиваются процедуры выражения недоверия президенту США вполне закономерно: демократы, добивающиеся его отставки, получили большинство там, где они имеют его как партия - в Палате представителей у них большинство (233 демократа против 197 республиканцев) и там за 2 обвинения против Трампа проголосовали 229-230 голосов «за» и 198-197 «против». Напомним, что президента обвиняют в злоупотреблении властью и противодействие работе Конгресса. На фоне единства в рядах республиканцев (никто из них не голосовал против своего президента) несколько демократов не поддержали обвинения (2-3), а один из них и вовсе объявил о переходе в ряды Республиканской партии (в итоге его покинули все сотрудники его офиса). Кстати, даже на уровне нижней палаты демократы смогли добиться своего, только благодаря ноябрьскому успеху Демпартии, когда на промежуточных выборах они смогли «забрать» 31 округ-место у республиканцев. Вместе с тем на уровне борьбы в президентской гонке из активно участвующих кандидатов пока не видно человека, кто мог бы составить конкуренцию Трампу в его «весовой категории». Пока самую серьезную заявку сделал только еще один бизнесмен в политике - Майкл Блумберг, но он пока не начал активно продвигать себя на национальном уровне. Кроме того, бывший нью-йоркский мэр, подавший заявку от Демократической партии, начинал свою карьеру не только как республиканец, но и при поддержке другого экс-мэра Большого яблока - Рудольфа Джулиани, который сегодня играет роль едва ли самого заметного трамповского «ястреба». Все это - не говоря уже о том, что если даже Трампу вынесут импичмент в сенате (чего не произойдет), это не помешает ему вновь бороться за кресло в Белом доме. И обвинения против него, выдвигаемые демократами, судя по всему, вообще никак не впечатляют республиканцев и, весьма вероятно, их электорат. А значит, что будь даже у демократов политических козырей больше, чем сейчас, они все равно столкнулись бы всего лишь с повторением ситуации «Трамп - против типичного вашингтонского политика». В ней он, как это уже было, с уверенностью бегемота игнорирующий любые вещи, которые давно утопили бы карьеру «традиционного политика», вновь может апеллировать к избирателю, приобретшему аллергию на «старую элиту», превратившуюся в династии и отдалившиеся от граждан декадами маловразумительной социальной политики и экономики. Все свои промахи, безграмотность и ошибки Трамп умело прикрывает словами jobs, jobs, jobs, то есть снижением безработицы, на что сделана его главная ставка в первый раз, и на чем он будет танцевать свою новую кампанию в следующем году. И в этом плане он пользуется поддержкой той части населения своей страны, которая традиционно считала себя обделенной в последние годы - белых американцев, которые устали чувствовать вину за времена рабства, негативно относятся к латиноамериканской иммиграции и плохо интегрированы в феминистские тенденции, окутавшие американское общество. В каком-то смысле они, пусть и уже иначе расселенные по американской территории, этнически и социально напоминают свободное население Конфедерации (не случайно Трампа поддерживают множество ностальгирующих по КША и неоконсерваторов), в то время как постиндустриальная элита Восточного берега, активно вербующая в свои ряды представителей растущих и активных групп бывших меньшинств - латиносов, афроамериканцев и даже мусульман, - очень напоминает их противников по Гражданской войне. По иронии судьбы, республиканцы, к которым принадлежит Трамп, - это партия Линкольна, а демократы - в момент раскола поддерживались южными избирателями и выступали за сохранение рабства. К концу XX века партии «поменялись» электоратом, и победа Трампа в 2016 году продемонстрировала глубину раскола между избирателями. И если многих сторонников Клинтон потом обвиняли в недостатке патриотизма за лозунг «это не наш президент», то в адрес самого Трампа справедливо будет сказать, что он не смог преодолеть неприязнь к соперникам, поднявшись на национальный уровень, и стать настоящим президентом всех американцев, чтобы объединить страну. Судя по твитам из Белого дома, он живет в режиме постоянной войны со своими политическими соперниками, на которых выливает патетическую ругань, перемежая ее с нескромным самовосхвалением, уместным скорее для спортсменов коммерческого ринга, чем для политиков. В международной политике американский политический кризис не может не являться одним из триггеров, которые способны резко изменить расклад сил в целых регионах. Резкие и непоследовательные шаги администрации Трампа, откровенно ссорящегося с европейскими союзниками, но безгранично терпеливого к наследнику северокорейской династии Кимов, потакающего Израилю, но готового в один момент «сдавать» ради тактической выгоды целые союзные народы, вроде курдов Сирии или Ирака, создали вокруг внешнеполитической линии Вашингтона нервозность и международный скепсис. Трамп принес логику и поведение корпоративных юристов и бизнесменов туда, где господствовали осторожность дипломатов и холодный расчет военных. Международное сообщество было бы больше радо президенту из числа «традиционных политиков», но не оно выбирает главу США, хотя, вероятно, может повлиять на взгляды избирателей, как это уже имело место в случае с прошлыми выборами, когда было зафиксировано умелое дирижирование эмоциями в социальных сетях. И произошло это именно в интересах Трампа. Как будет теперь, когда влияние, как минимум Facebook уже искусственно снижено, а избиратель, что называется, «предупрежден», - большой вопрос. Для нашей страны импичмент президенту США пока мало интересен. Такая демократическая процедура в нашей стране выглядит откровенно фантастичной. Сказать, что у наших элит были какие-то особые отношения именно с администрацией Трампа, сложно, поскольку политика, в рамках которой Вашингтон крайне предупредителен и осторожен в своих действиях и заявлениях в адрес Нур-Султана, началась гораздо раньше его прихода, при демократах, а с ним - не претерпела изменений. Так что «понимание» между сторонами есть, видимо, на том самом геополитическом уровне, куда либо руки Трампа не дошли, либо ему неинтересно что-то менять. Для нашего общества, конечно, это большой урок демократии, который показывает, для чего вообще нужна и как работает политическая оппозиция в развитой стране. С другой стороны, от ширящегося раскола в самой могущественной стране мира в негативном тренде пребывает вся планета, во всяком случае, та ее часть, что ориентирована на ценности демократии и прав человека. В уязвимом положении может оказаться и система международной безопасности, баланса военных сил и сдерживания гонки вооружений. Так что следить за событиями в Вашингтоне крайне важно всем, как бы далеко от него они ни находились…