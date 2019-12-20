Уважаемая Мадина Ерасыловна!

Мы просим информацию ДН НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ был назначен первый руководитель только созданного Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), которым стала молодая, но уже опытная чиновница – Мадина Абылкасымова. Главным вопросом, ответ на который казахстанцы ждут от нее, – результаты оценки качества активов крупнейших казахстанских банков (AssetQualityReviews – AQR), которая должна стать диагнозом казахстанской финансовой системы, продолжающей «кашлять», несмотря на широчайшую государственную поддержку. По этой причине «ДН» решила напрямую обратиться к руководителю АРРФР с запросом. УважаемаяМадина Ерасыловна! Во-первых, позвольте поздравить Вас с новым назначением. Многие наши коллеги считают Вас государственным служащим нового образца, не имеющим привычек постсоветской элиты или финансистов эпохи «начального накопления капитала». В пользу этого говорит и Ваше образование в Колумбийском университете и Школе государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета. По этой причине мы хотим обратиться к Вам, как к человеку, который должен ценить транспарентность и открытость в ведении дел государством, особенно в такой тонкой сфере, как финансы, особенно – после ряда шоков, которые испытали граждане в результате того, что казавшиеся устойчивыми финансовые институты оказывались вовсе не такими надежными. Мы знаем, что государство уделяет огромное внимание тому, чтобы стимулировать наших граждан как можно более активно использовать услуги БВУ, чтобы выводить из «тени» бизнес и имущественные отношения в стране. Вместе с тем не можем не отметить высокий уровень скепсиса по поводу того, насколько надежна финансовая система страны, а государство – владеет информацией о ее реальном состоянии. Именно по этой причине и была запущена процедура AQR, которая, как заявлялось ранее Национальным банком РК, позволит обеспечить прозрачности всей банковской системы за счет повышения качества доступной информации о финансовом состоянии ключевых банков, укрепить финансовую стабильность БВУ за счет выявления и внедрения корректирующих мер для улучшения финансового состояния банков, а также повысить доверие со стороны инвесторов и вкладчиков за счет демонстрации надежности банков. И в этом плане мы бы хотели обратиться к Вам с просьбой: обнародовать результаты AQR в максимальном полном и возможном виде. Ранее председатель Национального банка г-н Досаев сказал: «Мы будем достаточно открыты и покажем, чем закончилась AQR». Однако он отметил, что дальнейшие действия «будут скоординированы совместно с новым ведомством – Агентством по развитию и регулированию финансового рынка», то есть с Вашим ведомством. По этой причине мы считаем важным получить и от Вас как минимум недвусмысленное заявление о том, что эти результаты будут опубликованы, а также о том, когда это произойдет. Не секрет, что такие авторитетные источники информации, как агентство Reuters, сообщают, что власти нашей страны уже планируют «предоставить помощь в размере более $1 млрд. как минимум четырем местным банкам после того, как оценка качества активов выявила дыры в их балансах, которые требуют вливаний капитала». И это не может не вызывать беспокойства у наших граждан, развеять которое способны только открытые и недвусмысленные данные – результаты AQR. Мы просим считать это открытое обращение к Вам официальным запросом от «Деловой недели» и надеемся получить официальный и полный ответ на него в установленные законом сроки.