Философия истории

в практике общественного развития АЛМАТИНСКАЯ область заслужила известность по всей стране активной программой историко-культурных «ивентов», проходивших в течение всего года. В этом году Край семи рек впервые организовал международное студенческое соревнование «JETISÝ ARBA BÁIGESI 2019», широко отмечал 125-летний юбилей Ильяса Жансугурова, традиционно провел военно-исторический фестиваль, посвященный Орбулакскому сражению, а также фестиваль комиксов и современной визуально-развлекательной культуры «T-Con». Почему Жетысу так активно развивает это направление государственной политики и какую ценность для общества имеют подобные массовые мероприятия, согласился рассказать «ДН» Рустам Алпысбаев, руководитель управления внутренней политики Алматинской области. - Рустам Алиевич! Спасибо, что согласились вновь - теперь уже традиционно - побеседовать о событиях прошедшего года и ответить на наши вопросы. - Как всегда - с огромным удовольствием! - Рустам Алиевич, в прошлом году мы уже довольно глубоко с Вами разбирали вопросы того, зачем государство так серьезно вкладывается и тратит столько усилий на то, что условно именуется «идеологией». Вы тогда сказали, что свобода мнений и информации в Интернете - это в значительной мере иллюзия, ибо в тех же социальных сетях действуют незаметные механизмы, формирующие вокруг него индивидуальное виртуальное пространство. «Программные решения, современные средства связи, слежения и моделирования поведения позволяют создавать для каждого пользователя, казалось бы, «бескрайне - свободного пространства общения» отдельную информационную «капсулу» или «слепок» его личности, которой автоматически направлялась необходимая рекламодателям и другим заказчикам услуг соцсети информация», - так описали Вы эту ситуацию. И, естественно, как ответ ситуации, когда даже небольшая «группа влияния» может расшатывать даже такие устойчивые политические системы, как США, Вы сказали, что государственная идеология нужна и важна. Позвольте Вас еще раз процитировать: «Не зря сказано: свято место пусто не бывает. Везде, где государство самостоятельно не заполняет идеологическое «пространство», это могут сделать другие. Появляется риск диверсии, способной перевернуть традиционный расклад в обществе, причем осуществить такое «информационно-агитационное вторжение» могут не обязательно более сильные страны, а порой даже просто группировки террористов. Поэтому мы просто не имеем права сдавать свое общество чуждой идеологии, значит, должны формировать свою». Ок, давайте не будем спорить об этом. Но все же, насколько оправдан постоянный взгляд и сосредоточение на национальной истории - почему мы все время говорим о прошлом, а не устремлены в будущее? -Ну, по-моему, это все очень взаимосвязано - идеология, идея, история. В прошлом году я уже упоминал, что базисом нашей «идеологической» программы является статья лидера нации елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева «Семь граней Великой степи», где сказано: «Пространство - мера всех вещей, время - мера всех событий. Когда смыкаются горизонты пространства и времени, начинается национальная история». Но это не просто слова. Так уж случилось, что нам нужно на ходу строить ту государственность, которая сложилась в значительной мере искусственно - в рамках бюрократической машины Советского Союза. Казахстан не формировался в рамках национальной государственности в ключевое - «осевое» - время индустриальной революции, как большинство традиционных европейских национальных государств, по чьим лекалам строится, хотя бы формально, большая часть стран мира. Многое из того, что просто и естественно для немцев, французов или англичан, мы должны строить на пустом месте, искать какие-то точки опоры, создавая за годы то, что у них складывалось само по себе, в рамках поступательного исторического процесса и на протяжении веков. И в этом смысле требуется именно активная роль государства, которое будет проявлять инициативу, пока общество само не начнет регулировать и инициировать создание сложных внутренних связей, «выковывая» самое себя. Так уж случилось, что нации возникали чаще всего на основе общности происхождения и языка, реже - на основе идей и религий и лишь иногда - на основе общности судеб. Большинство европейских наций возникли на базисе общности происхождения и языка. Там, где не было общего происхождения, роль социализатора брал на себя язык, культура, но ядро оставалось «национальным», связанным общим предком. Государственность на основе идей и религии - арабский халифат, СССР, США - проявила себя ярко, но это не про наш случай. Общность судеб бывает довольно редкой, поскольку предполагает общность не совсем счастливых судеб, ибо в противоположном случае это было бы уже общностью идеологической. Какие примеры есть в этом смысле? Яркий - Индия, где, как слоеный пирог, накладываются друга на друга разные расы, культуры, религии, завоеватели, касты, кланы и языки. В отличие от Пакистана, созданного на основе религии, Индия осталась полирелигиозной и полиэтнической страной, общего у многих из ее граждан - лишь единство судьбы в рамках созданного фактически другими историческими силами государственного объединения. Или, например, Австралия, ЮАР, страны Латинской Америки. Периферии мировых империй, они заселялись добровольно и насильственно переселенцами, посылаемыми метрополией, заставляя местное население тесниться в традиционных ареалах, затем - после развала колониальной системы - происходило перераспределение влияния, власти, ниш и шел активный поиск идентичности внутри зачастую случайно сформировавшихся из «попутчиков» обществ. И этот процесс продолжается, он живой. Где-то он идет успешно, где-то - наоборот, отрицательно, но все это - уроки для нас. Ведь мы, жители Казахстана, это не только люди, добровольно выбравшие этот кусок планеты для поселения, чтобы жить вместе, но и в значительной мере случайные попутчики друг друга, случайно или вынужденно поселившиеся рядом. И речь не только о последних веках европейской колонизации, но и в более древнее время - когда пространства пустынной и степной зоны, то увлажняясь, то усыхая, заполнялись племенами, исторгаемыми из других регионов - из Алтая, Монголии, Манчжурии, лесостепной зоны Сибири. По «травяному океану» постоянно шла миграция, зачастую политическая и, значит, военная, насильственная, осколки которой мы зафиксировали в казахском родоплеменном делении. Тогда в XV-XVIII веках у нас уже были зачатки формирования общественного устройства сложного типа - когда общность судеб, религии и хозяйства сплеталась, как нити шерсти в войлоке, в мифологему традиционной «идеологии» того времени, основанной на общности происхождения. Мы же прекрасно понимаем, что казахские шежире - это не строгая «генеалогия», но политически обоснованный манифест единства совместно проживающих людей, объединенных из разных генетически и даже расово групп. Сегодня время, когда трайбализм был действенным способом политического устройства, безвозвратно ушло, но мы должны вынести из того времени свои выводы и искать новые способы превратить «попутчиков», людей, объединенных тем фактом, что в 1991 году они или их родители были жителями этой территории, в сограждан и собратьев. Именно тут - в поиске исторических основ, базиса для единения - мы работаем, когда делаем ставку на историю, как объединяющий мотив, цемент строящейся нации. Меня вдохновляет в этом плане идея Гегеля о том, что вся всемирная история «есть прогресс в сознании свободы». И в этом плане ключевой момент заключается в том, что реализация свободы сообщества людей невозможна без организации, то есть, как утверждает немецкий философ, «осуществлением свободы занимается государство». «Государство - это не только правовое сообщество и организация власти на основе конституции, но и духовный, нравственный союз людей, осознающих себя единым народом» - такое определение роли государства в историческом процессе создания общества не кажется хирургически верным и в нашем случае, когда у нас уже есть государство, но все еще строится нация. Ибо, согласно тому же Гегелю, «подлинной свободой обладает лишь всеобщая воля (а не индивидуальная)». И эта «всеобщая свобода» требует, чтобы субъективные устремления индивида были подчинены нравственному долгу, права гражданина - соотнесены с его обязанностями перед государством, а свобода личности - согласована с необходимостью. Понимаете? Государство - есть инструмент создания сообщества людей, целью которых является высшая свобода, реализация их потенциала, защита их настоящего и мостик в будущее. И мы, выковывая «идеологию» на основе исторического процесса, работаем очень по Гегелю, верившему, что «всемирно-исторический процесс совершается разумно». И тогда история и будет соответствовать определению великого философа, когда она «является обнаружением духа в том виде, как он вырабатывает себе знание о том, что он есть в себе, и подобному тому, как зародыш содержит в себе всю природу дерева, вкус, форму плодов, так и первые проявления духа виртуально содержат в себе всю историю». И тут очень к месту идея другого немецкого ученого - Карла Ясперса о том, что история - это «основа, однажды заложенная, связь с которой мы сохраняем, если хотим не бесследно исчезнуть, а внести свой вклад в бытие человека», и «История - то происходящее, которое, пересекая время, уничтожая его, соприкасается с вечным». Как необычно и точно это соприкасается со словами уже теперь русского ученого Ключевского: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». - Эк Вас уносит в философские выси… Но позвольте напомнить слова того же Ясперса: «Когда же исторические данные используются для пропаганды, это воспринимается как ложь об истории»… - Согласен. Но это было бы справедливо именно об исторической лжи, подмене реальных событий и фактов на выдуманные или измененные, уложенные в прокрустово ложе некоей идеологии. В нашем же случае все несколько иначе - мы не ищем подтверждение чего-либо в прошлом, прошлое нам нужно само по себе, как основа для того, чтобы осознать себя в настоящем и увидеть - в будущем. Думаю, вы поймете мое художественное сравнение - мы не хотим писать придворный портрет, похожий на оригинал только именем на табличке, а ищем зеркало, в котором могли бы увидеть себя в целостности образов, чтобы осознать - кто мы есть на этом свете. У нас нет довлеющей над обществом «исторической идеи», которая бы заставляла нас править Историю, обосновывая территориальные претензии или желание чувствовать себя супердержавой, или хотя бы в чем-то «особенной» страной, мы просто открываем страницы прошлого, чтобы понять, на чем мы стоим и как лучше идти дальше. Например, нам бессмысленно сегодня обосновывать, что наши индустриальные центры были заложены в современном виде не в советское время, а, скажем, еще во времена Золотой Орды. Или что мы когда-то владели какой-нибудь территорией и теперь готовы поссориться со всем миром, лишь бы «восстановить историческую справедливость». У нас нет таких амбиций, и наше нациестроительство через познание истории есть процесс, направленный исключительно внутрь. Я сейчас даже верну ту цитату Ясперса, которая идет перед словами, которые Вы процитировали: «Сложившееся в нашем сознании (картина исторического развития) становится фактором наших стремлений. В зависимости от того, как мы мыслим историю, устанавливаются границы наших возможностей, открывается перед нами содержание вещей или возникает искушение, которое уводит нас от действительности. Исторически познанное является - даже в своей достоверности и объективности - не безразличным содержанием, но моментом нашей жизни». Сверхзадача - это осознание всеми гражданами идеи: единство судеб жителей нашей страны через совместную и древнюю историю, утверждающую этот принцип, как преобладающий и живой для создания сообщества на этой земле. В свое время это очень точно было сказано в доктрине Национального единства Казахстана в 2010 году: «Первым основным принципом, на котором основывается национальное единство, является осознание общности судьбы каждого гражданина и его Родины - Республики Казахстан… Единство прав и обязанностей связывают воедино и нашу судьбу, и наше будущее. Невозможно жить общей судьбой, не созидая общее будущее». Там же, в этом документе, который я всегда держу на своем рабочем столе, сказано, что важным принципом национального единства является укрепление и развитие Духа Нации, как объединяющего и укрепляющего начала. Это опять возвращает нас к Гегелю, Вы видите? Он считал свободу, цель исторического процесса одним из проявлений Высшего духа. И в этом смысле очень точно сказано, что в нашей стратегии, что «духовное начало - это сила, которая сплачивает Нацию в единое целое», а «чем сильнее дух народа, тем выше перспективы его государственности», потому что он - «главный двигатель истории и нашей судьбы». В свою очередь, Дух Нации опирается на тысячелетние традиции, ценности и культуру, на язык как часть самосознания народа, иными словами - Дух Нации происходит из глобальной картины и содержания ее Истории. То есть, как бы мы ни крутили идеи и идеологию, мы все время возвращаемся к тому, что без осознанного диалога с историческим прошлым никакая идея настоящего не будет достаточно серьезным цементом для нашего общества в стремлении к созданию Нации. Ну, а история не случайно многозначный термин. Это не только наука о том, что было, и повествование. В английском языке это жестче разделено: там есть history (история, как область знаний) и story - как рассказ, повествование. В русском же слово одно, и это отчасти и хорошо, поскольку объясняет наш подход, нашу философию в использовании исторического процесса для нациестроительства. Мы стараемся делать массовые события - сейчас модно говорить event-ы - чтобы опять создать у как можно большего числа людей ощущение живой сопричастности. Поскольку такие события - это не просто праздник без повода, а некая история, рассказ. А когда есть хорошая история, то всегда подтянется и массовый зритель - по этому принципу построена индустрия кинематографа, кстати. И даже там, где нет связи с историческим личным прошлым, желание соучаствовать появляется от живости происходящего перед своими глазами. Пример из той же Латинской Америки - карнавал. Никто и не помнит, откуда они возникли, что означали, к какой конкретной этнической группе относятся, но благодаря яркости действа и его очаровании любому - даже иностранному туристу - хочется присоединиться к происходящему. Это сила - история, как новеллы - яркого действа, чарующего зрителя. Поэтому мы ищем именно такие вещи, которые бы привлекали любого, даже случайного зрителя, а в перспективе - могли бы и стать туристическими «фишками» Жетысу. В этом плане новинка этого года - гонки на арбах - это продолжение этой идеи. Такого, насколько я знаю, сейчас почти нигде в мире не встретишь, а значит, это может сработать. Или Орбулак - это не просто костюмированное шоу. Это еще и ярмарки, конкурсы, этноаул, традиционная еда, общение с животным миром - лошадьми. Все в комплексе дает эффект праздника, который уже ждут каждый год: артисты - чтобы продемонстрировать свое мастерство, ремесленники - чтобы предложить что-то новое, спортсмены - чтобы победить в соревновании и простые граждане - чтобы насладиться погружением в историю хотя бы на один день. У нас уже есть традиционные иностранные гости, в юртах фестиваля «Орбулакская битва» обсуждаются идеи новых фильмов, возникают сюжеты картин, появляются новые творческие кооперации. Работает синергия! И работает она - во благо строительства общей гражданской нации в Казахстане. Или вот в случае с «T-Con» - мероприятие это, по нашим меркам, очень футуристическое. На Западе и в Японии такие фестивали возникли еще в 70-е, но у нас это еще футуризм, который мы, как организаторы, всегда заполняем «ноткой» интереса к корням. То есть постоянно выдерживаем эту идею о важности Истории, как базиса «сообщности». То есть мы также довольно четко настраиваем наши мероприятия и на будущее, под молодежь, ее запросы и интересы. В этом плане мы стараемся отходить от традиционных форм - юбилеев, тоев, чествований - стараемся разработать свои новые формы, типы, know-how, если хотите. Конечно, и без старых форм тоже нельзя - все же пожилое поколение воспринимает лучше такие формы, но «разбавлять» их так, чтобы у нас была true history с хорошей story, мы всегда очень стремимся. А предваряя Ваш вопрос по поводу трат на такие мероприятия, я хотел бы ответить еще одной цитатой: «Порой хорошая история человеку нужнее, чем пища». Это мысль из книги Эми Ньюмарк «Куриный бульон для души. 101 вдохновляющая история о сильных людях и удивительных судьбах». И еще одна из прекрасного фильма - я рекомендую его посмотреть! - «Легенда о пианисте»: «Не все потеряно, и жизнь не кончена, пока у тебя есть хорошая история и друг, которому ее можно рассказать». У нас есть целый народ, которому мы хотим рассказывать хорошие истории о нашей богатейшей Истории… - Ну, вот, с Вами просто невозможно разговаривать, Рустам Алиевич - вы говорите за нас обоих… Ну что ж, будем готовить «патроны» для следующих встреч, и надеемся, они смогут пробить Ваши «книжные баррикады»! - Всегда рад общению! Я буду настороже. Беседовал Махамбет Ауезов