На финишной прямой

Нигмат РАМАЗАНОВ До конца года остаются считаные дни, и, по традиции, «ДН» предлагает читателям краткий обзор предварительных результатов социально-экономического развития страны и прогнозы на следующий год. Следует отметить, что отличительной особенностью уходящего года стал тот факт, что ухудшение внешних условий не оказало заметного влияния на рост показателей реального сектора отечественной экономики. Судя по последним оценкам, власти рассчитывают на сохранение такой тенденции и в следующем году. Уходящий год был богат событиями, которые прямо или косвенно затронули казахстанскую экономику. Год запомнится продолжением напряженности в торговых и политических отношениях между ведущими странами мира. Многие компании столкнулись с негативными последствиями торговой войны США и Китая, напряженные отношения между Россией и странами Запада также оказали влияние на рынки. Еще одним негативным элементом, усилившим напряженность, стали затянувшийся процесс выхода Британии из Евросоюза, изменение монетарной политики ведущих центробанков. В дополнение ко всему внешние условия для Казахстана, с точки зрения ценовой конъюнктуры, оказались менее благоприятными, чем в предыдущем году. Уходящий год характеризовался понижением мировых цен на нефть, падением, а затем восстановлением добычи углеводородов. Цена нефти сорта Brent превысит прогнозы правительства (55 долларов за баррель), но сложится почти на 10 долларов ниже показателя прошлого года, составит порядка 63 доллара за бочку. Эти факторы отразились на динамике производства промышленной продукции, но темпы роста экономики в целом могут сложиться несколько выше уровня предыдущего года. Ситуация в реальном секторе экономики на протяжении истекшего периода года характеризовалась положительной динамикой роста ВВП на уровне выше трех, а затем и четырех процентов. По мнению членов правительства, основными факторами роста стали инвестиционная активность, увеличение доли МСБ в ВВП, внутреннего спроса. Кроме того, ускорению способствовали двузначный рост в отдельных секторах промышленности, а также восстановление объема добычи нефти. Отметим, что добиться роста экономики выше запланированного показателя (3,8%) удастся, помимо прочего, за счет более высоких мировых цен на углеводороды и повышения объема добычи нефти и газового конденсата (по сравнению с прогнозами правительства). Основное влияние на динамику производства промышленной продукции в начале года оказывало падение добычи нефти, связанное с капитальным ремонтом на крупных месторождениях. По мере восстановления добычи темпы роста промышленности повысились. На протяжении большей части года положительная динамика наблюдалась в аграрном секторе. По итогам 9 месяцев показатель роста ушел в минус в связи с неблагоприятными климатическими условиями и сокращением урожая зерновых. Потери в растениеводстве по году могут быть компенсированы за счет роста производства продукции животноводства. Темпы роста объема строительно-монтажных работ во второй половине года измерялись двузначным числом. Достаточно динамично росли объемы инвестиций в основной капитал. Капитальные вложения пятый год подряд растут более высокими темпами по сравнению с динамикой реального ВВП. Вместе с тем в результате низкой инвестиционной активности в предыдущие годы объем капитальных вложений в абсолютных цифрах по отношению к ВВП по-прежнему остается значительно ниже уровня, необходимого для развивающейся экономики. Этот показатель в последние годы упал до уровня 20%, в то время как, по оценке Всемирного банка, для реальной модернизации экономики Казахстана требуются инвестиции в размере 60% ВВП. Снижение мировых цен на углеводороды негативно отразилось на показателях внешнеэкономической деятельности. После восстановительного роста в предыдущие два года стоимостные объемы экспорта упали вслед за ценами на нефть. При этом продолжился рост импорта, в результате уменьшился профицит баланса внешней торговли. Судя по результатам 9 месяцев, ухудшение положительного сальдо торговли негативно сказалось на состоянии текущего счета платежного баланса. Согласно прогнозам правительства, рост экономики в реальном измерении планировался на уровне 3,8%. При этом предполагалось, что цены на нефть снизятся до 55 долларов за баррель, несколько сократятся также объемы ее добычи. Судя по показателю истекшего периода, объем реального ВВП по году, похоже, сложится выше 4%. Но в целом итоги 2017 года оказались противоречивыми. С одной стороны, в условиях снижения мировых цен на энергоносители темпы роста экономики могут сложиться выше уровня предыдущего года. В то же время в части качества развития и решения накопившихся проблем год вновь оказался провальным. Индустриального прорыва не произошло, не удалось заметно продвинуться вперед как в решении ключевой проблемы по снижению сырьевой зависимости отечественной экономики, так и проблем финансового сектора. Результат, обратный желаемому Ухудшение ценовой конъюнктуры, состояния текущего счета платежного баланса оказало отрицательное влияние на динамику курса национальной валюты, но было ограниченным. Обменный курс доллара в течение семи месяцев оставался вблизи уровня на начало года (384,20 тенге), после чего наблюдалось медленное ослабление тенге. Средневзвешенный биржевой курс основной пары на начало декабря составил 386,36 тенге за доллар. Можно ожидать, что до конца года ситуация на внутреннем валютном рынке не претерпит существенных изменений, год завершится ослаблением тенге по отношению к американской валюте не более чем на 1-2%. Вместе с тем в уходящем году заметно ослабла позиция тенге по отношению к российскому рублю, темпы девальвации за месяц до конца года превысили 10%. Кроме того, значительно изменился курс тенге к доллару в среднем за год, более объективно характеризующий ситуацию на валютном рынке. Этот показатель сложится примерно на 39 тенге выше значения 2018 года (344,71 тенге), негативно отразится на макроэкономических показателях Казахстана в долларовом измерении. Ослабнет также позиция тенге по отношению к единой европейской валюте в среднем за год. Сокращение притока экспортной выручки оказало влияние на ухудшение состояния текущего счета платежного баланса, на динамику международных резервов Казахстана. Международные резервы Национального банка в истекшем периоде года демонстрировали отрицательную динамику в результате значительного сокращения запасов в свободно конвертируемой валюте. Потери в СКВ частично компенсировались за счет покупки золота на внутреннем рынке, повышения цены драгоценного металла на мировых рынках. При этом наблюдались невысокие темпы роста активов Национального фонда, несмотря на низкую базу сравнения. Последние несколько лет характеризовались стагнацией показателей монетарной политики. Ни улучшение ценовой конъюнктуры, ни сравнительно высокие темпы экономического роста не оказывали адекватного влияния на динамику основных показателей денежно-кредитной политики, рынка финансовых услуг. Результаты финансового, денежного рынка и рынка финансовых услуг появятся позже. Но, судя по данным за месяц-два до конца года, можно предполагать, что рост показателей монетарной политики в текущем году сложится в лучшем случае на уровне динамики номинального ВВП, а по отдельным секторам – ниже. При этом, возможно, ускорятся показатели роста рынка финансовых услуг. Будем расти? Состояние отечественной экономики длительное время определялось объемами добычи полезных ископаемых и мировыми ценами на сырьевые товары. Что было всегда проблемой, связанной с высокой сырьевой зависимостью. Решить структурные проблемы, накопившиеся в предыдущие годы, не удается. Поэтому перспективы развития страны на среднесрочный период и на будущий год по-прежнему зависят главным образом от того, сколько мы добываем полезных ископаемых и какие на них складываются цены на мировых рынках. Перспективы на будущий год с этой точки зрения не очень оптимистичны. Прогноз социально-экономического развития на 2020 год формировался правительством исходя из оценки мировой цены на нефть в 55 долларов за баррель и объема ее добычи в 90 млн. тонн. При этом рост промышленности в следующем году планируется на 3,1%, сельского хозяйства – на 8,0%, строительства – на 3,8%. Ожидается сокращение объема экспорта и профицита торгового баланса. Исходя из этих параметров, темпы роста ВВП в 2020 году планируются на уровне 4,1% в реальном измерении. Согласно прогнозу властей, в следующем году мировые цены на нефть могут снизиться более чем на 10% по сравнению с показателем текущего года, а объем добычи нефти – останется примерно на уровне предыдущего года. Планируется сравнительно умеренный рост в сфере производства услуг, индикаторов уровня жизни населения в номинальном измерении. Прогнозируемое правительством снижение цен на нефть негативно отразится на показателях торговли, платежного баланса. Поэтому непонятно, за счет чего при таких параметрах правительство рассчитывает на сохранение относительно высоких темпов роста ВВП в реальном измерении. Препятствовать достижению поставленной цели может возможное снижение цен на нефть, прогнозируемое правительством, ухудшение показателей внешней торговли. Как показывает собственная практика, в последние годы даже улучшение ценовой конъюнктуры на сырьевые товары не всегда оказывало адекватное влияние на развитие экономики. Что связано в первую очередь с отсутствием результатов в решении ключевой проблемы по снижению сырьевой зависимости экономики. Правда, исключением может стать уходящий год, когда в условиях снижения цен на сырьевые товары ожидается некоторое ускорение роста экономики. Возможно, чиновники считают, что такой процесс сохранится и в следующем году, хотя это далеко не факт. Поэтому, в отличие от оценок правительства, прогнозы финансовых институтов касательно перспектив развития Казахстана на будущий год не столь оптимистичны. К примеру, Национальный банк темпы экономического роста на будущий год оценивает в 3,5%. Замедление экономического роста прогнозируется регулятором в результате ослабления эффекта фискальных стимулов и снижения динамики чистого экспорта. По утверждению регулятора, в краткосрочной перспективе основными драйверами роста станут расширяющееся потребление домашних хозяйств и рост инвестиционной активности. Как было отмечено, длительное время поддержку отечественной экономике оказывал рост цен на нефть и объемов ее добычи. Прогнозы экспертов относительно ценовой конъюнктуры на будущий год, как всегда, расходятся. Одни из них предсказывают существенное снижение котировок в следующем году, другие, напротив, настроены более оптимистично. Рассчитывать на улучшение ценовой конъюнктуры на нефть в 2020 году, скорее всего, не следует. Вместе с тем можно надеяться на увеличение добычи нефти. Как эти факторы в совокупности отразятся на динамике ВВП, покажет время. Положительные темпы роста экономики в следующем году, как и в предыдущие годы, скорее всего, сохранятся. В то же время это не оказало адекватного влияния на улучшение ситуации в финансовом секторе, рост реальных доходов населения. Без этого наблюдаемый в последние годы экономический рост, опирающийся в основном на добычу полезных ископаемых, не может быть признан эффективным.