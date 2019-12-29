Либерализация-light

Токаев пошел на мелкие уступки обществу «Когда все остальные права попраны, право на восстание становится бесспорным». Томас Пейн, идеолог Американской революции ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ Национального совета общественного доверия (НСОД) должно (и, видимо, стало) основной площадкой для презентации курса второго президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, с именем которого связывались надежды на либерализацию политического режима в нашей стране. В своем выступлении президент поддержал некоторые либеральные предложения участников НСОД, впрочем, крайне дипломатично - то есть осторожно и без особых обязательств (ибо законодательные изменения все-таки прерогатива парламента, который к НСОД никакого отношения не имеет). В итоге восторги, транслируемые в социальных сетях членами НСОД, общественность не особенно поддержала. Ощущение было похоже на то, как давно забивший на семью отец приносит на Новый год подарки, из которых его дети давно выросли. Хочется и спасибо сказать хоть за что-то, и не выходит искренне - запросы общества предлагаемое уже не оправдывает. Ну, или еще похоже на то, когда куришь, но перешел на сигареты light - вроде как менее вредно, но от вредной привычки не отказался. Сам Токаев, выступая на упомянутом заседании, назвал собранные с члена НСОД по нитке предложения, «принятые в работу» достаточно громко - «пакетом реформ». При этом президент максимально осторожен, он особенно отметил, что при обсуждении политических и экономических реформ «важно пресечь возможное лоббирование чьих-либо интересов», что вышло довольно комично - ведь реформы на то и реформы, чтобы быть в интересах общества, некоторых представителей которого удалось завербовать в НСОД, где они, по идее, и занимаются лоббированием ради широких слоев казахстанцев. Наверное, спичрайтеру надо было дописать пару слов - типа «чьих-либо узких интересов» или «чьих-либо корыстных интересов», но не хватило пафоса или опыта. В остальном речь Токаева выстроена под лозунгом «Осторожность, осторожность и еще раз осторожность». В некоторых моментах она действительно нужна, как, к примеру, со здравым предложением не формировать латиницу, а заниматься реформированием и модернизацией собственно казахского языка. Но, например, говоря о земельном вопросе, президент предлагает какие-то слишком вялые меры по делатифундизации земель сельскохозяйственного назначения. Отмечая принцип - «земля должна принадлежать тому, кто на ней работает», он постоянно оговаривается: «..На практике определить нерационально используемые земли крайне сложно. Поэтому в таком чувствительном вопросе, как право на землепользование, мы не могли принимать поспешных решений». И даже подтверждая введение космического мониторинга, продолжает осторожничать: «…Необходимо проработать возможность использования космических снимков в качестве основания для расторжения договора землепользования с минимизацией контакта проверяемых и инспекторов. По моему поручению Министерство сельского хозяйства разработало соответствующий приказ. Вместе с тем данная работа проводится с учетом всех рисков, в частности, новизны технологии, недостатка информации о качестве земли, актуальности баз данных и так далее…». Или вот что касается прозрачности. Президент говорит, что раньше результаты работы Счетного комитета «не были достоянием широкой общественности», а теперь он решил так, чтобы «начиная с января следующего года Счетный комитет начнет публикацию основных результатов своих аудиторских мероприятий по проверяемым госорганам и организациям». Вроде бы очень хорошо, но смущает слово «основных» в словосочетании с «результатами». Потому что это может быть всего пара строчек и абзацев, по которым ничего не ясно, кроме итогов, которые могут быть «приглажены», «согласованы» или просто взяты с потолка. У нас так с данными по Нацфонду - «общие» есть, а конкретных - нема, и оттого часто совсем непонятно, как обстоят вообще дела с национальной заначкой, часть которой вообще арестовывалась по искам частных компаний к правительству за пределами Казахстана. А будет перед экспертами вся картина, то «химичить» с результатами желающим это сделать было бы куда сложнее, чем сейчас, что, опять же, должно было бы сократить коррупционные риски. В итоге прозрачности вроде бы прибыло, но стало ее не сильно больше узких щелок в стене из плотного бюрократического тумана. Очень похожа ситуация с прозрачностью бюджетных трат. Токаев говорит: «Граждане страны имеют право получать достоверную информацию о распределении бюджетных средств». Но какие конкретные меры для этого приняты? Об этом ничего не сказано. Сказано, что мы получим картину государственного долга, и все виды финансовых операций должны быть прозрачны, но вот, к примеру, в СМИ говорится о выделении новых миллиардов долларов на помощь банковскому сектору по итогам первых результатов AQR, а чиновники молчат и ничего не сообщают. Вот где глава государства мог бы уже сейчас сказать свое слово и продемонстрировать новый уровень прозрачности на деле, но не стал. Сокращение квоты на иностранную рабочую силу вроде бы тоже хорошая новость, значит, больше граждан должны получить конкретные, уже существующие рабочие места. Насколько больше можно сказать точно - на 20 тысяч человек, ибо именно на это число сокращается разрешенное число приглашений на работу в 2020 году по сравнению с 2019-м годом. В масштабах даже официальной статистики, по которой таковыми признаны около 440 тысяч человек, это всего 4,5%. На этом конкретные цифры в плане борьбы с безработицей кончаются, и начинается сага про планы и намерения. Не все так половинчато, конечно, предложение создать интегрированную базу данных по субъектам бизнеса, которая позволила бы любому человеку проводить проверки контрагентов - это однозначный плюс. Правда, это означает сильное сокращение доходов для нескольких частников, которые такие проверки уже делают на заказ на основе имеющихся открытых государственных баз данных, но тут уж общественный интерес должен явно превалировать над личным, тем более что эти ребята очень креативны и смогут просто начать «копать глубже». Среди положительных моментов и расширение социального пакета для многодетных семей. То же самое можно сказать и про разрешение не носить при себе документы, предлагаемое президентом, это однозначно хорошо, хотя и странно, что такие мелкие «плюшки» приходится озвучивать на уровне главы государства. Что касается обязательного перевода на безналичный расчет сделок по первичному приобретению жилья и автомобилей, то это мера не нова, хотя и мало популярна. Причина проста - финансовый сектор Казахстана остается «больным органом», самочувствие которого государство пока не сделало предметом прозрачности и ответственного подхода. Ну, и основной момент ожидавшейся либерализации - это пакет политических реформ. Именно по нему мы можем судить, идет ли речь о реальном смягчении политического курса или о ее имитации. Здесь мы видим обозначение перехода к уведомительному принципу при организации митингов, что, конечно, было бы хорошо, если бы они не были разрешены только в специально отведенных местах, которые, например, в Алматы никак не назовешь «центром города». Или сокращение необходимого для регистрации партии числа граждан с 40 до 20 тысяч. Картины это не меняет, особенно с учетом того, что конечное слово остается за государством, которое будет решать регистрировать политическое объединение или нет и, как мы знаем, всегда найдет к чему придраться и без количественных показателей. И это не говоря уже о том, что любая политическая активность у нас по-прежнему остается сферой интересов органов госбезопасности, что превращает их в тайную полицию, наличие которой совсем не соответствует курсу либерализации. Но о таком с трибун не говорят, а потому и изменения в этой среде обсуждать всерьез пока как-то не выходит. То же самое и про институт политической оппозиции в парламенте - она итак существует (хотя и часто занимается формальным, а не реальным оппонированием), просто теперь ей должны дать какие-то парламентские комитеты. Отдельно скажем о том, что касается нас, как журналистов. Мы однозначно приветствуем декриминализацию статьи 130 УК РК («Клевета»), но сомневаемся в том, что замена слова «возбуждение» на слово «разжигание» в статье 174 УК РК, это «гуманизация», а не редакторская правка. И это - не говоря о том, что статья 274 УК РК («Распространение заведомо ложной информации»), которая, фактически, дублирует статью 130 УК РК, вообще никак не затронута в «пакете реформ». Смысл вычеркивать из Уголовного кодекса лишь одну формулировку, сокращающую свободу слова, такой же, как заделывать в курятнике, куда повадился лис, лишь одну дыру. Любого человека, который выскажет обидную для политических элит критику, можно будет с тем же успехом обвинить во лжи и посадить в тюрьму, но не по 130-й, а по 274-й статье, и не замечать этого мы не можем. А потому вынуждены еще раз сделать вывод, что либерализация в Казахстане пока остается половинчатой, если вообще стоит на повестке дня по-настоящему, а не для вида.