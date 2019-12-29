на выбор ВО МНОГИХ странах мира существует интересная традиция подводить итоги года, выбирая ключевые слова и выражения, которые кратко, но емко характеризуют его или настроения людей в этот период. Слово года выбирают редакции энциклопедических словарей, крупных СМИ, прибегая для этого к опросам мнений, выбору авторитетного жюри или просто на основе своей ежедневной практики. В разных странах в этом году выбор на разные слова и выражения, например, британский Оксфордский словарь избрал в этом качестве словосочетание «climate emergency» - «климатическое ЧП». А американский Словарь Уэбстера - местоимение «they» - «они», которое теперь применяется даже для личностей в единственном числе, если у них «небинарная гендерная принадлежность». Financial Times выбрала словом года фразу легендарного Брюса Ли «Be water», ставшую слоганом гонконгских протестов, которые с лета сотрясают один из важнейших городов мира. Институт Русского языка избрал слово «пожар» в честь массовых пожаров в Сибири, хотя на пятки ему наступал «протест», также отражавший одну из тенденций года у наших соседей. А каково же слово года в нашей стране. Мы решили предложить несколько вариантов, чтобы наши читатели сами смогли выбрать свой. Вариантов у нас всего три, их мы изложим ниже с обоснованием, почему они могут претендовать на роль слов года. Митинги Жесткое законодательство нашей страны и еще более ожесточенная практика делала массовое выражение несогласия путем выхода на митинг практически невозможными. Своего рода пиком этой практики стала норма, в соответствии с которой стало нелегально даже просто сообщать о времени и месте пока несогласованного митинга. Несмотря на это на фоне формальной смены власти в стране акции протеста в форме несанкционированных митингов стали неожиданно массовыми, как до выборов президента, так и сразу после них. К концу года пыл протестов поутих, и вместо тысяч летних задержанных, в руки полиции попадают лишь десятки. Вместе с тем, свою роль протестные митинги сыграли. И мы могли наблюдать, как власти страны впервые разрешили митинги с протестными лозунгами в Астане и Алматы, а к концу года президент Токаев и вовсе сказал, что от принципа согласования митинга вскоре мы перейдем к принципу уведомления. Кроме этого митинги показали властям страны мощнейший запрос общества на либерализацию политического строя, реформы в сфере которого традиционно откладывались с высоких трибун, а по факту ситуация в последние годы все более и более «завинчивалась гайками». Второй президент отреагировал на это созданием совещательного Совета по общественному доверию, на котором сформулировал свою программу либеральных реформ, оценку которой можно прочесть в рубрике Editorials на этой же полосе. Свал Однако, кроме митингов граждане страны продолжили и тенденцию прошлых лет - уход от несправедливостей, трудностей и безнадежности нашей реальности в другие страны. Говоря народным языком, этот процесс кратко характеризуется, как «свал» - от глагола «сваливать, валить», в значении «бежать без оглядки». Официальная статистика рисует относительно скромные цифры выезда на ПМЖ - по 30-40 тысяч человек в год, хотя реальное количество выезжающих явно выше на порядок, просто оно не оформляется документально. Кроме «свала» однозначного, когда наши соотечественники разом рвут все связи со страной и ищут счастья в новых, есть еще и «свал» растянутый во времени - трудовой или образовательный. Речь идет о ситуации, когда десятки тысяч наших граждан выезжают из страны на учебу или работу, постепенно оседая в новых странах, а затем перевозят за собой свои семьи. Доходит до того, что одним из наиболее навязчивых рекламных объявлений в Instagram стало «бюджетное» предложение по перевозке имущества и пожитков желающих переехать в Россию. Масштабы «свала» видны по сотням тысяч брошенных объектов недвижимости, обнаруженных нашими властями при актуализации баз данных. Для властей страны повальный «свал» населения не представляется такой уж страшной проблемой, поскольку он выполняет важную политическую роль - снижает количество недовольных в стране, прямо влияя на количество желающих выходить на митинги (смотрите вариант слова года №1). Потеря же рабочих рук и мозгов отчасти компенсируется въездом оралманов (переименованных в этом году в «кандасы» - кровные родственники), отчасти - сырьевым характером экономики, которой не нужно так уж много квалифицированных рабочих рук. Если в прошлые годы «свал» охватывал, прежде всего, славянское население страны, то теперь очевидно, что и представители титульного этноса активно ищут счастье на чужбине. Кроме экономических причин для этого есть и политические - Казахстан старается не принимать бегущих их Китая казахов, пытающихся уйти от политики массовой китаизации и ассимиляции, развернутой в СУАР и осуществляемой посредством сотен лагерей политической перевоспитания, куда поместили сотни тысяч уйгуров и казахов. Казашка Сайрагуль Сауытбай, бежавшая из Китая, нашла убежище в Швеции, а самый известный активист-правозащитник, защищавший интересы этой группы населения, был мягко осужден в обмен на молчание. В отличие от митингов свал не спадает несколько лет и вряд ли в ближайшее время прекратиться. Тандем Ну, и третье слово года отражает новый характер политической власти в стране, где с поста президента официально ушел Нурсултан Назарбаев, сохранивший политическое влияние в качестве пожизненного национального лидера - елбасы и председателя Совета безопасности при президенте РК. Новый президент - Касым-Жомарт Токаев пока не проявил себя самостоятельным лидером, который не просто идет в фарватере «преемственности» политической линии своего патрона. Наоборот, переименование столицы страны в честь первого президента и активное участие его в программе международных визитов (на сохранившемся за ним борту №1), а также в повседневной общественно-политической деятельности, говорят нам о том, что если в Казахстане и нет двоевластия, то только потому, что должность реального главы государства теперь называется елбасы. Еще один яркий пример этого - оговорка министра юстиции Бекетаева по поводу того, за кем остается последнее слово в вопросах назначения акимов и министров (он сказал: «За Советом безопасности»). Касым-Жомарту Токаеву еще предстоит доказать, что он не местоблюститель, а самостоятельный лидер, например, осуществив программу либеральных реформ, однако ее оглашенное содержание (смотрите в рубрике Editorials на этой же полосе) пока заставляет усомниться либо в серьезности возможностей второго президента либерализовать Казахстан, либо в его желании это делать. Наоборот, слухи о некоем заочном противостоянии между Ак-Ордой (как резиденцией Токаева) и Библиотекой (как офисом Назарбаева) своего подтверждения в течении года не нашли. Имея во главе страны двух президентов большинство по-прежнему уверено, что у власти находится старший их них и политический тандем по-казахски похож не на дуэт, а на пару «учитель-ученик» у ситхов из киносаги «Звездные войны», Сами мы не стали выбирать, какое слово или слова точнее всего будут отражать этот год. Пусть выбор остается за Вами, уважаемые читатели! 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