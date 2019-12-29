Под знаком суда

заканчивается год свиньи Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК СИМВОЛ уходящего года разворошил в Кыргызстане много чего в политической и социальной сферах жизни. Главное из прошедших событий - силовая акция по аресту и принуждению к явке на допрос бывшего главы государства, Алмазбека Атамбаева, в начале августа, в результате чего он присоединился к череде подсудимых бывших чиновников, которые предстают перед Фемидой весь год. Государственная комиссия оценивает вооруженное сопротивление экс-президента как попытку государственного переворота. Теперь в стране судебные процессы над бывшим президентом и его окружением стали самым длинным политическим сериалом, которым развлекают население действующие власти - в отсутствие успехов на почве созидания достойной жизни для граждан. Приговоры экс-чиновникам звучат чуть ли не ежемесячно, объемы ущерба зашкаливают за сотни миллионов сомов. На этом фоне появляется множество новых скандалов, связанных с коррупцией. Но конца этим процессам в ближайшие месяцы не предвидится. И все это является преамбулой к предстоящим в следующем году парламентским выборам. Из-за всех этих внутренних процессов руководство Кыргызстана оказалось в интересном положении. Но не в том, что предшествует радостному событию обычной семьи. А в том, когда, решая сугубо локальные и сиюминутные задачи, оно просто не заметило, как оказалось втянуто в новые геополитические проекты. В последних замешаны очень большие силы, признаки действий которых заметны пока лишь немногим посвященным или знающим людям. Большинству же видится лишь очередная грызня кланов во власти. Одним из таких признаков стало то, что Бишкекский городской суд рассмотрел меру пресечения недавно арестованному политику Равшану Джеенбекову. По словам адвоката Замира Жоошева, судебная коллегия оставила в силе решение первой инстанции о содержании экс-депутата жогорку кенеша под стражей в Бишкекском СИЗО-1. Он будет пребывать в следственном изоляторе до 9 февраля наступающего года. Защитник заявил, что суд не учел доводы адвокатов и оставил в силе решение райсуда. «Мы считаем, что это постановление незаконно и необоснованно. Сам Джеенбеков полагает, что в заключении госкомиссии по расследованию событий в селе Кой-Таш его слова переврали. Кроме того, он считает, что сама комиссия выполняла политический заказ», - сказал Жоошев. Напомним, что экс-депутат был задержан 12 декабря в рамках расследования уголовного дела по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа, как официально называется вооруженное сопротивление бывшего президента Алмазбека Атамбаева силовым органам. Ранее «почти однофамильца» действующего президента Ровшана Джеенбекова неоднократно допрашивали следователи МВД. По информации, которая просачивается в прессу, в ходе столкновений с силовиками в доме экс-президента в конце лета бывший глава государства Атамбаев был готов начать диалог с властью намного раньше своей фактической капитуляции. Но срочно прибывший туда Джеенбеков якобы давил на него с целью прервать намечавшиеся переговоры и идти на обострение «до конца». О Джеенбекове известно, что в 2007-2009 годах он жил в США, где формально обучался в Стэндфордском университете. А что на самом деле было - сказать трудно. Были даже слухи, что американцы, учитывая его личностные качества, намеревались готовить из него «кыргызского Саакашвили». Вполне возможно, что это правда как минимум отчасти, не случайно же Равшан Бабырбекович чуть что - сразу рвался за океан, где бывал последние годы нередко. Возможно, что с таким «тылом» Джеенбеков слишком уверовал в свою неприкосновенность. Теперь ему придется побыть в изоляции. То, что с ним церемониться не будут, подчеркивается тем фактом, что Джеенбеков помещен в следственный изолятор ГУВД Бишкека, а не Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). В последнем условия содержания получше и гарантий личной безопасности куда больше. Продолжая тему западных креатур в кыргызской политике, отметим факт ареста сожителя дочери мужа знаменитого писателя Ширин Айтматовой Сыргака Кенжебаева в аэропорту Алматы. Я лично не припомню случая, чтобы кыргызские чекисты проводили какое-либо задержание на территории Казахстана. После ареста Кенжебаев был сразу доставлен в СИЗО-1 ГУВД Бишкека. Против него возбуждены два уголовных дела, оба по мошенничеству. Якобы он взял у китайцев более полумиллиона долларов двумя порциями, обещая им победу в тендере по установке фото-, видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения. Плюс на неофициального зятя покойного классика кыргызской и русской литературы написал заявление один житель столицы, обвинивший его в рейдерстве. Сама Айтматова сегодня возглавляет движение «Умут - 2020», целью которого является давление на «коррумпированных депутатов, чиновников и криминала с олигархами». Именно она нанесла первой информационный удар по одиозному семейству бывшего заместителя главы таможни Райымбека Матраимова по кличке «Райым-миллион». Теперь Ширин имеет повод заявлять о начале политических репрессий в отношении ее самой и семьи. Далее, в конце прошлой недели был оглашен приговор по так называемому делу мэров. На скамье подсудимых оказались сразу два бывших столичных главы - Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов. У первого были связи в России, у второго - долгая история личного знакомства с экс-президентом Атамбаевым. Ибраимов также известен как обладатель сразу двух прозвищ - «Завхоз» и «Дровосек». Первое отражает его должность в ходе работы на «Кыргызавтомаш», которым в 1990-х годах завладел будущий четвертый президент Кыргызстана. А второе прозвище он получил от горожан, которые были недовольны тем, как столичный градоначальник два-три года назад массово вырубал деревья и уничтожал зеленые насаждения. Почему он это делал - в угоду китайским донорам или преследуя личные интересы - люди так и не узнали, но злились на мэра сильно. Теперь оба бывших главы столичной администрации оказались фигурантами уголовного дела о коррупции. Якобы на строительство школы в одной из новостроек Бишкека было потрачено на миллион-полтора долларов больше, чем реально было необходимо. После почти годового следствия и судебного процесса Кулматов был приговорен лишь к выплате пяти миллионов сомов (около $75 тысяч), как и трое других фигурантов этого дела. А вот Ибраимов получил 15 лет тюрьмы строгого режима, конфискацию всего имущества и лишение всех званий и наград. И также - отдельно - к выплате весьма внушительного штрафа. Обвинение просило для Ибраимова еще больше - 20 лет лишения свободы, а по другим фигурантам - по 15 лет. В итоге в пользу государства у чиновников были конфискованы 147 единиц недвижимости, возмещены государству 82 миллиона сомов, а незаконно приватизированный им пансионат на берегу озера Иссык-Куль передан Фонду госимущества. Кроме того, Ибраимов возместил государству еще почти 22 миллиона сомов по делу о закупке изделий военного характера. Всего подсудимые по делу «о мэрах» компенсировали государству почти 95 миллионов сомов, или $1,3 миллиона. Но пока приговор по этому делу - лишь решение суда первой инстанции. У всех осужденных есть право оспорить его итоги в вышестоящих инстанциях. Пока о таком желании заявил лишь Кулматов, отделавшийся фактически лишь испугом. Параллельно делам судебным активность проявил перед длинными новогодними праздниками и действующий глава государства. Сооронбай Жээнбеков слетал в Санкт-Петербург для участия в саммите президентов СНГ. Туда он прилетел на личном борту, а обратно - как обычный пассажир на рейсовом самолете. И не из-за природной скромности, а потому что его лайнер элементарно «не завелся». Примерно два-три месяца назад в кыргызской прессе началось муссирование необходимости приобрести новый самолет для главы государства из соображений престижности, безопасности. Мол, этот Ту-154 уже давно устарел со всех точек зрения. Авторы этой идеи нацелились на новый «Боинг». Но насколько будет уместным приобретать авиалайнер за $10-20 миллионов, когда страна находится на пике выплат внешнего долга, да и внутренний долг разрастается с каждым днем? Итак, по стране гремят скандалы с коррупцией и выводом из страны почти миллиарда долларов, и власти почти ничего не предпринимают в отношении лиц, которых выставляют в образе главных воров государства. В среду, 25 декабря, Жээнбеков провел для СМИ пресс-конференцию по итогам уходящего года. Появление главы государства в зале никто не заметил и поэтому не встал со своего места, как того требует этикет. Когда же конференция началась, несмотря на все старания пресс-секретаря отсекать неугодные СМИ, ряд острых вопросов президенту все же был задан. Одним из наиболее пикантных был о знакомстве действующего главы государства с бывшим китайским (а ныне казахстанским) гражданином Хабибулой Абдукадыром. Именно его указывал как наиболее могущественного и богатого человека в коррупционных схемах убитый в ноябре в Стамбуле Айеркен Саймаити. Абдукадыр присутствовал на инаугурации Жээнбекова в декабре 2017 года среди самых почетных гостей - рядом с родней главы государства. Он никак не комментирует международные журналистские расследования, выявившие признаки нелегального вывода сотен миллионов долларов из Кыргызстана. И хотя после смерти Саймаити многие его проекты были заморожены, в соседнем Казахстане его коммерческая фирма работает без всякого шума и беспокойства. В Кыргызстане же оно стало символом дельца, коррумпировавшего власть. Глава государства не стал отрицать факт знакомства с этим иностранцем. «Я знаю этого человека. Когда был губернатором в Оше, наши области были побратимами с Кызыл-Суйским автономным округом КНР. Вместе с делегацией он приезжал, мы были вместе на приеме у президента. В 2017 году встречались в кабинете Атамбаева втроем. Как они относились друг к другу, не знаю», - добавил Жээнбеков, не став вдаваться в подробности насчет того, почему на его инаугурации Абдукадыр сидел среди его братьев и сестер. Зато Жээнбеков выразил, наконец, свое отношение к самому скандалу с выводом денег и причастностью к этому руководства таможни, и сказал, что «смысла вешать всех собак» на его свата, коим является Матраимов, нет. «Кто-то создал и усилил Раима, а теперь пытаются всю ответственность возложить на меня. Я понимаю все это. Было расследование, был митинг, межведомственная комиссия работает, приглашают на допрос его. Нужно время», - коротко отрезал президент. Он не стал комментировать родственные связи с «Райымом-миллионом»: родная сестренка Жээнбекова является супругой Искандера Матраимова - старшего брата Райымбека. Сам Искандер Матраимов является депутатом жогорку кенеша. Он также добавил, что таких, как «Райым», «в таможне даже не десяток, а сотни». Глава государства, как и ранее, попросил предоставить ему факты по резонансным расследованиям и темам, которые в последнее время все чаще появляются в СМИ. Пока же президент сказал, что «фактов (еще) мало» и потребуется их юридическая оценка. Заметно легче дал президенту комментарий по теме Алмазбека Атамбаева. «Мне небезразлична его судьба, мы были соратниками в самые трудные годы для него, для меня и для страны - 2005-й и 2010-й. Я в Оше, он - здесь, вместе боролись с режимами, которые не воспринимал наш народ», - сказал глава государства. Он также добавил, что их отношения с Атамбаевым «прошли черту и теперь вопрос находится в руках правоохранительных органов и судов». «Он (Атамбаев) привел и себя, и меня к тупику», - признал Жээнбеков. Из дальнейших ответов президента Кыргызстана можно было понять, что он не хочет давать оценку нынешнему созыву парламента. И не намерен смещать со своей должности главу кабмина - Мухаммедкалыя Абылгазиева. Видно, премьер-министр еще не исчерпал свой политический потенциал - сегодня власти всерьез прощупывают возможность повышения тарифов на тепло и электроэнергию. Для справки - эти два вопроса были в числе причин, приведших к переворотам/революциям 2005 и 2010 годов. Жээнбеков также прокомментировал возможность участия своего брата Асылбека Жээнбекова и свата Алиярбека Абжалиева в предстоящих выборах в парламент в 2020 году: «Брат-сват... Каждый человек сам решает. Я еще по этому вопросу не говорил с ними, они сами будут решать. Я не могу им сказать: ты иди, а ты не иди (на выборы). Придет время, и посмотрим». Абжалиев также является депутатом действующего созыва ЖК. Он также оскандалился в этом году - когда его сын стал причиной гибели нескольких человек в курортной зоне Иссык-Куля. По версии очевидцев ДТП - депутатский сынок в июле этого года был пьяным за рулем и врезался в другое авто. Но следствие по данному делу до сих пор ни к чему не привело. А когда готовился этот материал, стало известно, что Жээнбеков подписал указ о назначении профессионального революционера и бывшего генерального прокурора Кыргызстана Азимбека Бекназарова на должность посла Кыргызстана в Малайзии. Совсем не зря известный «застрельщик» смещения президентов получил теплую должность этой холодной зимой, говорят в Бишкеке. Видимо, следующий год будет жарким. В политическом смысле.