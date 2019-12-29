Согласно стратегии присутствия

Соединенные Штаты по-прежнему относятся к Центральной Азии лишь как к «дальней загранице». Что бы по этому поводу ни гадали политологи и другие специалисты по региону Юрий Сигов, вашингтон Хотя с момента распада СССР прошло уже почти три десятка лет, все страны, на его просторах образовавшиеся, перманентно страдают по поводу того, оказывают ли им внимание «посторонние» государства больше или меньше, чем соседям. Упоминают ли их в каких-то своих документах или совсем позабыли. И приехали к ним с визитами какие-то важные с виду гости «оттуда», или они больше не считают их важными, «стратегическими» и прочими партнерами. Что страны Закавказья, что Россия с Украиной и Белоруссией, что Центральная Азия - всем хочется повышенного к себе внимания. Кому по причине обладания ядерным оружием и постоянным местом в Совете Безопасности ООН. Кому из-за обширной территории и несметных природных богатств. Кому есть шанс похвастаться на международной арене нефтью да газом, предназначенным главным образом для экспорта в «более продвинутые государства мира». А кто-то может просто проявлять свою государственную гордость - и вытворять на этой самой арене такие политические пируэты, что впору начинать сильно сомневаться в умственных способностях тамошних правителей. Замечу, что при всей важности «упоминаемости», «ссылок на стратегические перспективы» для целого ряда ведущих государств мира, приоритетом, по крайней мере, на обозримую перспективу будет оставаться взаимодействие - неважно какое, в чем и с какой интенсивностью - с Соединенными Штатами. И сами страны бывшего СССР из кожи лезут, чтобы любыми путями поддерживать с Америкой «партнерский диалог» или нечто большее. Да и сами США время от времени то вспоминают о существовании того или иного постсоветского государства. А то и посылают туда какого-то второразрядного чиновника, которого с помпой не просто принимают первые лица вроде бы давно уже независимых государств, но и местная печать пишет о подобных визитах как о пришествии натуральной Мессии из-за океана. Вот и недавно один из чиновников Госдепартамента США сообщил без какой-либо конкретики, что в каких-то внешнеполитических недрах разработана «новая стратегия» администрации Д.Трампа в отношении региона Центральной Азии. Сказано об этом было тихо, без лишней помпы, потому как регион этот для американцев - дальний, и, я бы даже сказал - слишком дальние задворки по сравнению с ключевыми проблемами, решаемыми нынче американской дипломатией. Но само упоминание (сам факт) Центральной Азии, да еще американским чиновником, да еще вкупе с фразой «новая стратегия» создали впечатление какого-то чуть ли не нового внешнеполитического похода США в этот регион. Что на деле совершенно ничего общего с реалиями не имеет, и вряд ли принесет какие-либо изменения в отношения между Вашингтоном и центрально-азиатскими столицами. Из Афганистана американцы полностью не уйдут. А в Центральной Азии будут по возможности присутствовать. Но не во всем, и не везде В связи с приближающимися президентскими выборами в США вся внешняя политика нынешней администрации будет подчинена двум основным положениям. На то, где у Америки минимум интересов и еще меньше возможностей что-то там для себя существенное сделать, в Вашингтоне, грубо говоря, «забьют» как минимум до начала 2021 года, когда в Белом доме уже обоснуется новый президент страны (или останется нынешний). Там же, где именно с помощью американского влияния можно будет что-то Значимое «пробить» исключительно для внутреннего американского потребления со стороны потенциальных избирателей, вот там Д.Трамп и его команда будут действовать предельно решительно и активно. Так вот, при всей якобы важности и Афганистана, и лежащего рядом региона Центральной Азии ничего «прорывного» для США здесь не планируется. Даже выводя часть войск из Афганистана и заключая некое «полумирное» соглашение с талибами, руководство Соединенных Штатов рассматривает эту политическую сделку лишь как возможность притушить продолжающийся там годами гражданский конфликт. А вернув часть войск из этой страны домой, президент Д.Трамп надеется получить поддержку большего числа избирателей именно как человек, умеющий держать слово (да и поддержка со стороны военных ему в Америке очень важна). Все же байки про то, что США укрепляют свое присутствие в Афганистане и регионе Центральной Азии, что якобы угрожает интересам России и Китая предназначены исключительно для пропагандистской обработки общественного мнения. И уж тем более нелепо видеть в присутствии Соединенных Штатов в этом регионе (даже минимальном) какую-то угрозу интересам «формирующейся новой Евразии» с лидерством РФ и КНР (а об этом настойчиво твердят многие российские политологи). В этом плане очень интересно понаблюдать за тем, как на ровном месте опять-таки СМИ постсоветских стран начинают раскручивать тему о какой-то новой стратегии США в регионе на основе очередного и вполне дежурного визита либо первых лиц, либо министров иностранных дел центральноазиатских государств в Вашингтон. К примеру, для Казахстана стало традиционным проводить под свой национальный день в начале декабря и специальную конференцию, посвященную американо-казахстанским отношениям, в которой принимает участие с визитом как правило руководитель своего МИДа для двусторонних консультаций. Ничего сверхестественного, необычного, из ряда вон выходящего во всем этом никогда не было, да и нет подобных планов на такое с обеих сторон. И тем не менее состоявшийся визит в столицу США руководства казахстанского МИДа и встречи казахстанских дипломатов с Госсекретарем Соединенных Штатов, первыми лицами Совета национальной безопасности, рядом конгрессменов и чиновниками из Всемирного банка подаются официальной печатью так, как будто произошло что-то ранее неслыханное в двусторонних отношениях. Да, Госсекретарь М. Помпео в очередной раз назвал Казахстан в своем выступлении "лидером в Центральной Азии и ключевым партнером в поддержании региональной безопасности". Ну, так то же самое говорили американские руководители во время визита в Вашингтон президента Узбекистана. И туркменскому главе МИДа тоже приятные слова говорили в вашингтонских коридорах во время его недавнего сюда приезда. Обычная практика дежурных поклонов-приседаний, ничего лишнего и ничего «прорывного», на что так уж стоило бы обращать внимание. И уж какое-то натуральное помешательство на американском заговоре против Центральной Азии во вред России и Китаю сквозит от сообщений о том, что якобы США через Афганистан и дальше планируют дестабилизировать обстановку в регионе с помощью не только талибов, но и различных террористических группировок - от филиалов «Аль-Каеды» до разгромленных и недобитых в Сирии отрядов ИГИЛ. Постоянные дискуссии о том, что всему региону Центральной Азии грозит якобы «афганизация», направлены только на одно - сохранять максимально существенное военное и иное присутствие в этих республиках как России, так и через экономическое сотрудничество Китая. А американцев из этого региона под любым предлогом убрать. Вот только один момент здесь явно упускается из виду. Сами американцы здесь «закрепляться» и «расширять свое влияние» явно не торопятся. При нынешней администрации Белого дома внимание этому региону (за исключением переговоров с талибами) не особо уделяется. Никакого ни экономического, ни иного именно полномасштабного сотрудничества Центральной Азии Америка не предлагает. Да, присутствует она в области энергетики (Казахстан), потихоньку кое-какие компании из Соединенных Штатов цепляются за Узбекистан. В Кыргызстане ставка делается на «демократические институты», потому как в этой республике крайне слабая государственная власть. То же самое - в Таджикистане и в меньшей степени - Туркменистане. И все. А этого крайне мало, чтобы «угрожать» здесь что российскому, что китайскому присутствию. Стабильность - понятие относительное. Особенно в Центральной Азии Здесь, как мне кажется, стоит обратить внимание на два очень важных момента, прежде чем искусственно раздувать якобы растущий интерес США к региону Центральной Азии. Первое - и у России, и у Китая в этом регионе есть свои проекты интеграционного взаимодействия. Москва уже не первый год носится с планом некой евразийской интеграции, в которую включить планируется и всю Центральную Азию. У Китая размах помасштабнее - проект «Один пояс - один путь» рассматривает этот регион лишь как транзитную территорию и источник сырья, а охват самой идеи поистине глобальный. Соответственно, под эти идеи и Пекин, и Москва не просто пытаются что-то в соседних для них центрально-азиатских государствах сделать конкретное, но и сами руководители этих стран намного теснее сотрудничают именно с Россией и КНР, чем с кем-то другим. А вот у Соединенных Штатов в этом регионе ничего ни глобального, ни регионального нет, и не планируется. Мешать России и Китаю у них здесь нет особых возможностей. Да и с Афганистаном им куда выгоднее всю тамошнюю нестабильность притушить, чем поддерживать ее перманентно. А само понятие «стабильность» весьма сильно разнится с понятием, что для нынешней администрации в Вашингтоне, что для самого региона. В том же Афганистане не может быть никакой стабильности, потому как там идет натуральная гражданская война (и не первый год) и отчаянная борьба за власть. Даже если кто-то в ней в конечном итоге победит, ситуация будет нестабильной на афганской территории на обозримую перспективу. В странах же Центральной Азии стабильность может сохраняться только в том случае, если в регионе будет хотя бы минимально улучшено материальное положение большей части местного населения. Когда те же американцы хороводы водят вокруг нынешнего президента Узбекистана (а сейчас этим же самым активнейшим образом занимается Россия, в том числе целый ряд российских СМИ), то стоит принять во внимание «предметную прозу» этих отношений на перспективу. У тех же Соединенных Штатов вроде как растет товарооборот с Узбекистаном, но все это - по сравнению с практически нулевыми объемами при прежнем узбекском руководстве. А «восстанавливаемая дружба России с Узбекистаном» пока базируется на более двух миллионах узбеках, которые батрачат в российских городах и селах. И число это при всех «успешных реформах» нового начальства в самом Узбекистане непрерывно растет. Есть и еще одна важная подоплека отношений США и ряда стран Центральной Азии, в частности с Казахстаном - и именно на данном этапе. В том же Белом доме настроены на жесткую по максимуму борьбу с Китаем в экономической и торговой сферах. Соответственно, и любые сюжеты, которые, так или иначе «раскачивают» КНР и подрывают ее влияние в том или ином регионе (а уж по границам Китая - тем более), будут поддерживаться Вашингтоном (что вполне логично). Так вот, подобное касается и ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а основным борцом против притеснения там мусульман-уйгуров в этом регионе Соединенные Штаты хотят сделать именно Казахстан. Есть как реальные, так и мнимые антикитайские настроения в самой Центральной Азии, как имеют место и определенные анти-российские демарши отдельных республик региона. Во всем этом теоретически Соединенные Штаты заинтересованы. Но так, чтобы на этом попытаться привнести сюда некую «стабильную нестабильность» - даже у вездесущих американцев на подобное нет ни соответствующих возможностей, ни реальных сил. Многовекторность политики стран Центральной Азии сохранится, пока они будут сохранять свой государственный суверенитет Стало уже «доброй традицией» осуждать страны Центральной Азии за их многовекторный внешнеполитический курс. Дескать, в нынешней нестабильной и очень даже взрывоопасной обстановке в мире давно пора «определиться», с кем им по пути - то ли с пресловутым Западом, который только и мечтает (якобы) стереть с лица Земли Россию и Китай, то ли с двумя своими ближайшими географическими соседями. Которые опять-таки якобы спят и видят, как этот самый Запад победить, и сделать весь окружающий нас мир многополярным, справедливым и процветающим. Поэтому, как только кто-то из руководителей стран Центральной Азии либо посещает США, либо оттуда приезжает в регион какой-то госдеповский или пентагоновский чиновник, так сразу слышны стоны о «вмешательстве Америки» в дела региона и «растущем противодействии США евразийским интеграционным процессам». Но насколько все эти страхи и опасения имеют какую-то связь с реалиями на местности? Да, еще четыре года назад в Госдепартаменте США было принято решение создать формат взаимодействия со странами Центральной Азии по схеме C5+1 (пять республик Центральной Азии и США). Но что кроме дежурных снимков улыбающихся министров во время их встреч можно реально занести в актив этому «взаимодействию»? Ровным счетом ничего, кроме самого факта общения и рукопожатий. Подталкивают США страны Центральной Азии и к более тесному взаимодействию внутри самого региона. Но пока, откровенно говоря, и здесь без какого-либо успеха. Также американцы регулярно поднимают в контактах с руководством стран Центральной Азии темы соблюдения прав человека, свободы печати и равноправия женщин. Но опять-таки - а что от этого меняется на практике? Да ровным счетом ничего, если не считать небольших нюансов, которые на общую картину со всеми этими вопросами влияния никакого не оказывают. И уж наивно ожидать, будто под влиянием США (или по «дружеской просьбе» из Вашингтона) страны Центральной Азии смогут каким-то образом столкнуть на своей территории интересы России и Китая. Безусловно, китайцы очень плотно «влезли» в регион экономически и имеют очень сильное влияние на финансовые и торговые возможности центрально-азиатской пятерки. С другой стороны, все это (по крайней мере, пока) уравновешивается политическим и военным влиянием в регионе России (это у нее имеются военные базы в Кыргызстане и Таджикистане, а не у США и Китая). Так что обе эти страны во многом действительно соперничают, но пока дополняют влияние друг друга, и уж никак не собираются сражаться под неким влиянием руководителей стран Центральной Азии - да еще в интересах Соединенных Штатов. Также надо учитывать и тот факт, что работающие под влиянием (если не сказать контролем) России и КНР региональные организации по типу Евразийского союза, ОДКБ и ШОС на деле мало на что влияют в регионе, и уж тем более что-то практически ему дают за исключением лишних возможностей встретиться на высшем уровне во время проведения саммитов этих структур. К тому же Соединенные Штаты не имеют никакой возможности как-то вмешиваться в работу этих организаций, они в них не состоят, поэтому расследовать якобы какое-то вмешательство или интересы США именно в те интеграционные процессы, которые в Центральной Азии эти организации осуществляют, было бы большим заблуждением. В целом же вне зависимости от того, как пойдет предвыборная кампания нынешнего президента США Д.Трампа, насколько ему смогут, откровенно говоря, «напакостить» противники-демократы, отношение официального Вашингтона к региону Центральной Азии вряд ли существенно изменится. В центре внимания именно каких-то внешнеполитических прорывов для американцев этот регион не будет. «Афганская эпопея» еще будет тянуться очень долго, а поскольку там чего-то судьбоносного Д. Трамп вряд ли сможет совершить, то американцы там будут действовать «постольку-поскольку», не особо напрягаясь. Хотя для Центральной Азии сам факт внимания (сохраняющегося) со стороны США к региону - это лишний плюс в формировании отношений, что с Китаем, что с Россией. Все остальные внешние игроки региона явно слабы и не оказывают существенного влияния на то, что здесь происходит (Евросоюз, Иран, Турция, Индия, Япония). Поэтому уже сам факт упоминания американцами Центральной Азии как региона, в котором у них планируется выработать какую-то «новую стратегию», уже само по себе лучше, чем ничего. Но и особо не стоит обольщаться: ключевыми партнерами и напрямую влияющими «добрыми соседями» на их политику, экономику и безопасность для стран Центральной Азии будут оставаться Россия и Китай. А с учетом же того, что противостояние Соединенных Штатов с этими двумя странами будет сохраняться на обозримую перспективу (пусть и по разным причинам, но сути дела это не меняет), странам Центральной Азии дальше придется лавировать между ближними влиятельными соседями и далеким географически, но все еще пока значимым в мировых делах гегемоном.