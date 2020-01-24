Вирус у ворот

Китай пытается подавить вспышку коронавируса 2019-nCoV, распространившегося уже за его пределы ДН ИНФЕКЦИЯ, передающаяся воздушно-капельным путем от человека к человеку, вынудила китайские власти, фактически, блокировать город Ухань в провинции Хубэй, откуда он распространился за последние несколько недель. В городе остановлен общественный транспорт, с воздуха распыляются дезинфицирующие вещества. По данным на вчерашний день, в мире были зарегистрированы 571 случай заражения новым коронавирусом, из которых не менее 17 случаев завершились летальным исходом. Ситуация осложняется тем, что в эти дни, канун традиционного китайского нового года, сопровождается широкомасштабными поездками как внутри Китая, так и за его пределы (многие служащие стараются посетить свои семьи в эти длинные каникулы, а затем вернуться на работу). В результате чего случаи заболеваний уже зафиксированы в США, Южной Корее и Таиланде. Всемирная организация здравоохранения внимательно отслеживает ситуацию с распространением инфекции и, в случае чего, может объявить чрезвычайную ситуацию, как это было в случае с вирусом эбола, птичьим и свиным гриппом. Казахстан является непосредственным соседом Китая, и наши власти также обеспокоены риском распространения коронавируса на нашу территорию. Как заявил вчера заместитель председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, пока в Казахстане «случаев регистрации коронавирусной инфекции не зарегистрировано». «В Алматы прибывают пассажиры из пяти городов Китая, в Нур-Султан - из трех. Во всех местах перехода границы, в том числе железнодорожных и автомобильных по периметру с Китаем, есть санитарно-карантинные пункты, которые проводят дистанционную термометрию. Проверили более 13 тыс. пассажиров, температурящих больных с Китая не зарегистрировали. Случаев регистрации коронавирусной инфекции не зарегистрировано», - цитирует его слова агентство КазТАГ. По словам чиновника, медицинские службы работают с пилотами и бортпроводниками самолетов, проводниками железнодорожного транспорта, курсирующими в Китай, поскольку они длительное время находятся с пассажирами, а также с туристическими компаниями, продающими туры в этом направлении. «Мы провели тренинги, на что обращать внимание: это повышение температуры, ослабленность, одышка, кашель. Если в полете выявляются такие пассажиры, информация должна передаваться наземным службам, по алгоритму задействуются службы аэропорта, пограничные службы, санитарные службы и территориальные органы здравоохранения. Самое главное - вовремя диагностировать и изолировать больного, чтобы не было распространения. От завоза ни одна страна не застрахована, но наша главная задача - чтобы не было местных случаев, горизонтального распространения вируса внутри страны», - отметил Бекшин. Власти советуют нашим гражданам за рубежом не посещать многолюдные места, особенно закрытые помещения с плохой вентиляцией, не общаться с лицами, которые имеют симптомы респираторных вирусных инфекций, часто мыть руки. «По возможности рекомендуем воздержаться от поездки в КНР, а если это невозможно - не посещать город Ухань и провинцию Хубэй, поскольку это эпицентр распространения коронавирусной инфекции. Да и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нет необходимости запрещать поездки в Китай. Вчера состоялось совещание ВОЗ в Женеве, мы надеемся в кратчайшие сроки получить международную оценку ситуации, какую угрозу несет инфекция для общественного здравоохранения, и рекомендации», - отметил главный государственный санитарный врач. На руку властям страны играет традиционное закрытие границы с Китаем на время китайских праздников. «Мы беседуем накануне Китайского нового года. Китайские власти заявили, что с 25 января по 2 февраля граница будет закрыта. У нас есть возможность получить информацию, сколько человек выехало на празднование, возьмем на контроль, по возвращении уделим им преимущественное внимание», - сообщил Бекшин. Его коллеги сообщили и о других мерах по подготовке к обороне от вируса. Как заявил агентству КазТАГ исполняющий обязанности руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Ермек Токбергенов, в аэропортах и железнодорожных вокзалах Казахстана уже установлены тепловизоры. «Меры - это тепловизоры, это опрос. Это максимум, что можно сделать. Само заболевание не несет острого характера. Оно может развиваться через 2-3 дня, а может через 14 дней. (…) Все аэропорты обеспечены тепловизорами. Принцип работы тепловизора: он замеряет температуру, и если идет повышенная температура, то он начинает сигналить нам. Он фотографирует этого человека и из потока пассажиров конкретно показывает, какой человек находится с повышенной температурой», - рассказал чиновник. Так как, по его словам, пассажиропоток из КНР небольшой, то «есть возможность с каждым человеком переговорить, на каждого человека сделать термометрию». «У нас в Казахстане существуют санитарно-карантинные пунк-ты. Все они переведены на усиленный режим, согласно постановлению главного государственного санитарного врача. Работают они в усиленном режиме 24 часа в сутки. Во всех аэропортах у нас есть санитарные карантинные пункты», - отметил Токбергенов. Наши соседи также принимают превентивные меры для борьбы с вирусом. В Кыргызстане, по информации сайта «Азаттык», усилен контроль на границах. «Всех прибывающих из Китая граждан отправляют на дополнительную проверку», - сообщает Минздрав Кыргызской республики. «Случаев заражения коронавирусом у нас пока не зарегистрировано. На контрольно-пропускных пунктах «Иркештам» и «Торугарт» вдоль кыргызско-китайской границы, а также в аэропортах работают наши санитарно-карантинные пункты (СКП). И специалисты этих пунктов проверяют всех прибывающих из Китая для выявления людей с подозрением на данный вирус», - сообщила заведующая эпидотделом Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора при Министерстве здравоохранения КР Динара Оторбаева. Санитарно-карантинный пункт был открыт в международном аэропорту «Манас», где проверяют пассажиров рейса Урумчи-Бишкек-Урумчи, который выполняется каждый день. «Для определения на расстоянии людей с температурой и подозрением на инфекционные заболевания работает тепловизор. Но из-за празднования Нового года в Китае с 23 января по 1 февраля рейс Урумчи-Бишкек-Урумчи будет приостановлен», - сообщает представитель администрации главной воздушной гавани Кыргызстана. Эпидемиологический контроль на своих границах усилил и Узбекистан. «Обеспечивается готовность лечебно-профилактических учреждений для госпитализации больных с подозрением на грипп, ОРВИ и пневмонию, создан резерв лекарств и дезинфекционных средств для лечения пациентов», - сообщили в Минздраве республики. На границах и в аэропортах также развернуты санитарно-карантинные пункты, ищут пассажиров с вирусными респираторными заболеваниями. В самом Китае власти признали, что вирус быстро мутирует, и если вначале у них были сомнения в том, что он передается от человека к человеку, то теперь их уже нет. По словам Гао Фу, генерального директора китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, новый вирус мутирует и адаптируется, создавая дополнительные препятствия для властей для контроля над вспышкой вируса. Пока ВОЗ не объявила тревогу по всему миру, организация разместила на своем сайте краткое руководство относительно того, как защитить себя от коронавируса: регулярно мыть руки; прикрывать рот и нос при кашле и чихании; тщательно готовить мясо и яйца; а также избегать тесного контакта с кем-либо, у кого проявляются симптомы респираторного заболевания. По информации ВОЗ, вирус 2019-nCoV - это вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям. Коронавирусы - семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом - семь) из которых поражают человека. Скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку. Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа. В среду в городе Ухань, где проживает от 9 до 11 миллионов человек, китайские власти временно остановили работу общественного транспорта, «чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции». «Автобусы, метро, паромы и транспорт, занимающийся перевозками пассажиров на дальние расстояния, прекратят работу 23 января в 10 утра по местному времени. Для жителей города будут закрыты аэропорт и железнодорожные станции», - сообщает сайт Британской вещательной корпорации. По данным Би-Би-Си, из Уханя есть прямые авиарейсы в Лондон, Париж, Дубай и многие другие города. Власти Китая посоветовали гражданам избегать скопления людей и не ездить в Ухань, а тем, кто уже находится там, никуда не уезжать. «Главное - не ездите в Ухань. А тех, кто там находится, я призываю не покидать город», - цитируют журналисты заявление замглавы Государственного комитета КНР по делам здравоохранения Ли Биня. Также власти страны сообщили о вероятном источнике нового вируса, которым является рынок в Ухане, где продавались морепродукты, птицы, змеи, кролики и другие животные. «Нам уже известно, что болезнь пришла с рынка, на котором шла незаконная торговля дикими животными. Возможно, носителем вируса было животное, а затем он перешел к человеку», - заявил директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу. «Носителем коронавируса могли быть продающиеся на рынке морские млекопитающие, например, белухи, также там продают кур, летучих мышей, кроликов, змей. Скорее всего, среди них и следует искать источник заражения», - сообщает Би-Би-Си. По данным китайских властей, более 2 тысяч человек имели контакты с инфицированными пациентами. Как минимум 15 медицинских работников в Ухане заразились вирусом от пациентов. Впрочем, наблюдатели далеки от того, чтобы драматизировать ситуацию. «Такого рода эпидемии для Китая - не редкость, особенно учитывая их крайне специфические кулинарные вкусы, которые в основном и являются источником всевозможных заболеваний. А потому Китай вполне научился справляться и с последствиями применения в кулинарии разнообразных частей грызунов, насекомых и прочей экзотики, которая и становится рассадником новых болезней», - к примеру, пишет известный российский блогер Анатолий Несмиян. «Из-за резкого роста заболеваемости власти опасаются, что эпидемия может распространиться еще шире. Миллионы китайцев на этой неделе встречают Новый год по лунному календарю (наступает 25 января), в этот праздник принято навещать родственников, для чего многим приходится ездить в другие регионы страны», - напоминает Би-Би-Си.