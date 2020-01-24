Мировому сообществу нужен позитивный лидер

«Как страшен может быть разум, если он не служит человеку». Древнегреческий драматург Софокл Александр Нефедов, Германия Предприниматель, почетный профессор Института экономических исследований РК, автор книг «Никто, кроме России», «Die Zivilgesellschaft und ihre Gegner», «None but America». Неизбежный процесс всемирной интеграции и унификации, происходящий в разных сферах общественной жизни, мало-помалу формирует, как я полагаю, высшую форму общественного единства. Идет, пока еще очень болезненно, переориентация приобщенности людей от национальной культуры к планетарной. Процесс этот, однозначно, должен быть естественным, осмысленным, в интересах всех стран. Реальность же пока такова, что содержание глобализации не способствует общественному прогрессу. В мировом сообществе нет лидера, который бы направил процесс формирования единого мира в позитивное русло. Есть пока только ведущая держава, пытающаяся удерживать лидерские позиции, но ее формат доминирования не способен встроить множество других стран в свою систему глобальной монополярности. Она еще не способна упорядочить глобальные отношения, обеспечить стабильность и управляемость мирового развития. Есть и менее значимые центры силы, пытающиеся сформировать собственные коалиции государств на основе определенных отношений и тем самым уберечься от негатива неадекватного формата глобализации. Разные полюса мирового влияния с разнонаправленностью действий создают множество проблем, порождают кризисы и конфликты. Эти полюса, каждый со своими причудами, втягивают в зону своего влияния другие государства, фрагментируя тем самым мировое сообщество, отдельные общества, социальные группы на противодействующие части. Хроническая неспособность осознать фальшь общественного бытия является следствием ненаучности общественных наук. Основной признак дефектного бытия - противоречивость экономических отношений. Первобытные люди были экономически грамотнее современных экономистов: они смогли создать экономическую основу рационального общества (соответствие форм производства и присвоения) и не нарушать ее. Эту основу нарушили первые работодатели исключительно в силу субъективных причин. Так началась противоречивая - варварская - эпоха в развитии человечества, продолжающаяся и поныне: нарушение рациональной основы стало причиной искусственного раскола общества на враждующие части, борьба между которыми сделала исторический процесс алогичным, жестоким, противоестественным, полным человеческого позора. Классово-враждебную, социально ущербную структуру рабовладельческого общества унаследовали и феодальное общество, и капиталистическое. Ошибка первых работодателей создала парадокс бытия: установка на разумность и естественную упорядоченность мира не имела под собой разумного основания, конфликт стал универсальной формой человеческого общежития, конфликт стал абсолютен. Первые эксплуататоры, таким образом, создали порочный круг насилия, порождающий ответное насилие. Все попытки вырваться из «заколдованного круга» (активизация позитивных, казалось бы, ценностей в одной из частей расколотого общества приводит в действие силы другой части общества, отрицающей эти ценности), как показывает история, были тщетны. Метод Маркса, нацеленный на устранение противоречий капитализма, является абсолютно антинаучным и потому не только не эффективным, но и преступно-ошибочным. Более-менее эффективно спасают капитализм от уродливости лишь профсоюзные, социал-демократические и прочие «социальные костыли». Малую и однобокую пользу приносит и акционерная форма собственности. США определили себя центром имперской гегемонии, а весь остальной мир - периферией, руководство, влияние и господство над которой должны быть его миссией. Все бы ничего, но в основу «либеральной» гегемонии США входит распространение в мире постулатов, которые сложились еще в период возникновения рабовладельческого строя. То есть основой либерализма является рабовладельческое мировоззрение. Капиталистическое общество является прямым историческим наследником пороков рабовладельческого общества. Именно отсюда постоянная кризисность капитализма, его неприемлемость для общественного прогресса. Это значит, что американская имперская гегемония с «достоинством», с дьявольским рвением продлевает варварскую эпоху. Сегодня либерализм стал глобальной проблемой из-за интеллектуальной неспособности его представителей осознать свою ущербность, ограниченность, неэффективность, бесперспективность. Сомнения нет: либерализм является единственным политическим и филосовским учением, которому свойственна хоть какая-то рациональность. Именно поэтому капитализм более устойчив в развитии, более привлекателен, чем социализм. Но этого недостаточно, чтобы либерализм мог стать универсальной историко-философской доктриной и доминирующей политической идеологией. Пока либерализм будет рационально недозрелым, капитализм будет оставаться социально ущербным. Именно по этой причине всегда будут придумываться всякие духовные маразмы, одним из которых является марксизм. Либерализму требуется срочная и основательная мировоззренческая реанимация. Агрессивная популяризация либеральных ценностей в условиях отсутствия рациональной основы общества накладывает негативный отпечаток на все крупнейшие сферы интернационализации. Грубое принуждение к социально ущербному капитализму - это ураган хаоса, несправедливости, преступности, обостряющий буквально все общественные проблемы. Либерализация постсоциалистических стран - это циничная и враждебная провокация Запада. Представители недоразвитого либерализма не понимают, что их разум страшен, потому как не служит прогрессу человеческого существования. Концептуальное кредо классического либерализма включает в себя требование создания государства на основе общего консенсуса и с единственной целью сохранить и защитить естественные права человека. Но ведь в условиях противоречивости экономических интересов консенсус практически невозможен, поэтому данная благая нацеленность либералов всегда будет недостижимым идеалом. Такой же недостижимой целью является и всемирное распространение демократии. Демократия - замечательная форма правления, но не технология решения насущных проблем общества. Недолибералам надо бы знать, что демократия не устраняет причину, из-за которой тоталитаризм вжился в общественный организм. К административно-насильственной унификации множественности в единое «коллективное тело» социума вынуждает противоречивое – нерациональное – состояние общества, в котором право на индивидуальный выбор в своей реализации приводит к практике сосуществования множества различных типов поведения, полное тождество которых невозможно ввиду различия их целей. То есть необразованные либералы пытаюся устранить следствие (антихаосные скрепы), а не причину, и именно поэтому зацикливание США на демократии всегда оборачивается большой бедой для других стран. Именно поэтому древнегреческий философ Пифагор Самосский считал хаос демократии одной из трех реальных угроз человечеству. Больше всех вредят демократии те, кто принуждает к ней, не понимая ее абсолютную несовместимость с ошибочно сформировавшейся структурой государства. Теневая система административной ренты и демократия отторгаются друг от друга как два одинаковых полюса магнита. В условиях существующих обществ демократия может существовать только в лицемерной форме. Выстраивание контуров мирового порядка на основе идей недоразвитого либерализма усиливает антиамериканские настроения в мире. США не имеют право преобразовывать мир по собственной модели, которая совершенной явно не является. Американский «образец» социально-экономического развития нужно не распространять на весь мир, а укомплектовывать психиатрическими больницами. Совсем недавно Дональд Трамп признался, что «.. мы в 90 странах по всему миру присутствуем. И, честно, многие из этих стран не уважают то, что мы делаем, они не любят нас». «...По всему миру начала рваться ткань американского лидерства» (David Ignatius). Это результат неадекватной внешней и внутренней политики США, которая базируется на убеждениях «дедов-основателей» - рабовладельцев, пиратов, колонистов, ковбоев. Администрация Белого дома, как и вся американская элита, основательно контужена пещерными воззрениями. Это может, по моему мнению, привести к тому, что все страны мира признают США террористическим государством. В 50-60-х годах прошлого века широкое распространение получила теория «народного» капитализма. Одним из основных положений этой теории является тезис о «демократизации капитала» - рассеивании мелких акций среди массы держателей и превращении их в «совладельцев» капиталистических предприятий. Попытка «распыления собственности» не смогла, надо признать, устранить антагонистические противоречия между классами и не установила строй, отвечающий интересам всего народа. Авторы этой теории не понимали, что кризисность капитализма вовсе не из-за тенденции уменьшения доли населения, обладающей средствами производства. Данная тенденция всего лишь следствие отсутствия рациональной экономической основы. «Капитализм акционеров» никоим образом не создает эту основу. Устранять надо причины негативных явлений, а не их следствия. В настоящее время такую же ошибочность мышления демонстрирует Клаус Шваб - президент Всемирного экономического форума в Давосе. Его вариант выхода капитализма из кризиса «взят с того же потолка»: такой же примитивный и ненаучный. Его попытка даст, несомненно, такой же результат, какой дала парижская конференция «Новый мир, новый капитализм» (январь, 2009 г.), на которой лидерами ведущих европейских стран впервые было заявлено о необходимости основательной, а не косметической перестройки мира. Практика текущей политики показала, что все эти заявления оказались популистской ретрансляцией взглядов. Все это говорит о том, что ни политики, ни ученые не понимают реальных причин ущербности капитализма и, соответственно, не знают эффективных путей реформирования капитализма. В своей инаугурационной речи Барак Обама торжественно заявлял: «Мы выбрали надежду, а не страх, единство цели, а не конфликт и разногласия». Замечательные слова, которые могли бы стать лозунгом созидания благогополучного капитализма. К сведению: общество, как и мировое сообщество, отлаженное по принципу единства цели, благополучно во всех отношениях. Стали ли цели Америки общими для других стран? Дала ли американская общественная наука администрации Белого дома ориентированность в деле достижения единства цели? Конечно же, нет. За время президентства Барака Обамы мир стал еще хуже. Мировые тенденции продолжали развиваться в направлении углубления экономических, политических, социальных, этнических противоречий, которые повсеместно провоцировали конфликты. Мир продолжил движение во всеобще опасный тупик противоборства. Америка как была так и осталась рьяно-агрессивным оплотом варварской эпохи. Создать единство цели можно только путем восстановления рациональной основы общественного развития. Это совсем другой капитализм. Это совсем другая модель экономики, которую можно создать на всех уровнях. Она исключает принцип «перетягивания каната». То есть устраняет противоестественное состояние «войны всех против всех». Рациональная основа дает обществу непротиворечивую модель экономики, основанную на однонаправленности интересов всех его участников. Она создает общностью целей реальную востребовательность, взаимопонимания, взаимодоверия, взаимоуважения. Она создает потребность в здоровом сотрудничестве всех со всеми. В книге «None But America» красной нитью проходит мысль о том, что «..без грандиозного и результативного перерождения общественных наук приговор мировому сообществу вполне конкретен: шансы на улучшение, на определенность, на усиление глобального управления, на эффективное решение проблем глобального развития практически нулевые». В книге, кроме критики, кроме обоснования, изложен конкретный вариант созидание непротиворечивого общества. Того общества, которое, не исключено, может стать ценимым всеми народами американским «образцом» социально-экономического развития. Алгоритм становления США великой державой таков: перерождение общественных наук - либерализм с полной версией рационализма - благополучный капитализм - лучший мир. Америка, как страна, имеющая наилучшие шансы изменить мир к лучшему, должна больше других быть заинтересована в том, чтобы переключить мировое научное сообщество на рациональную систему мировидения и ценностей. США нужно, образно выражаясь, выжать из капитализма рабовладельческую сущность. Становление США великой державой, становление США общепризнанным лидером мирового сообщества и позитивизация мира, в котором мы живем, - это абсолютно взаимосвязанные и взаимозависимые процессы, которые могут происходить только параллельно. Прогрессирующий мировоззренческий разлад продолжает усугублять базовый фон мировой проблематики: усиливать идейно-политическое противостояние; множить очаги столкновений экономических интересов; провоцировать усиление военно-стратегической конфронтации. Мировому сообществу нужен позитивный лидер. Нужен лидер с рациональным политическим мышлением, способный вывести наш грешно-горемычный мир на путь благополучного развития.