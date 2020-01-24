США делают в мире все что хотят. А что хотят другие - обязательно оглядываются на Америку. С какой, спрашивается, стати? Юрий Сигов, вашингтон Когда в начале нынешнего года американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани, главу спецподразделения стражей Исламской революции, то весь мир заголосил: растоптаны-де все международные нормы и сейчас точно начнется Третья мировая. Вспомнили о том самом международном праве, потому как гражданин Сулеймани был высокопоставленным чиновником государства-члена ООН. Но американцы взяли - и убили его, не «советуясь» с такими совершенно в подобных ситуациях бессмысленными структурами, как Совет Безопасности ООН. Почему? По мнению американского руководства - причем при любом президенте, враги США понимают только одно (и это не решения Совбеза ООН или климатических саммитов в Париже) - силу. И всякие «международные права» поворачиваться имеют тенденцию лицом к тому, у кого эта самая сила имеется в наличии. К примеру, Россия ничего не посмела сделать с Украиной во время тамошней смены власти зимой 2014 года. Ни беспилотниками, ни десантниками. А если бы такую силу имела, то никакой бы Украины с тех пор бы не было. Или Иран - если бы мог, то уже присоединил бы к себе и Ирак, и Йемен, и тот же Ливан. Но не может, не хватает именно силы во всех ее проявлениях. Так просто принято (пусть и негласно), что все дискуссии в мировом масштабе о том, кто прав и у кого больше прав, можно вести только при соответствующем военном потенциале, либо с намеками на «неизбежный удар ядерной дубинкой». Именно поэтому, по сути дела, иранцы повозмущались, помитинговали, но не осмелились, скажем, уничтожить даже самую маленькую по размерам американскую базу в регионе. Потому что за это Иран бы засыпали тысячами ракет и снарядов. Естественно, в нарушение всех международных норм и прав, но такова, как говорят французы, эта самая «ви», то бишь жизнь. Самое большое в мире посольство с еще большими полномочиями Кстати, одной из причин, по которой американцы вроде бы ударили по генералу Сулеймани, назывались имевшие место перед этим атаки на посольство США в иракской столице Багдаде - самое большое в мире, которое, по сути дела, представляет из себя государство в государстве. И посему, когда иракский парламент принимает решение о том, чтобы выдворить американские войска из этой страны, неплохо было бы представить себе, что это за посольство и может ли Америка вот так взять - и бросить его на разграбление протестующими? Так вот. Стоимость этого уникального комплекса - 750 миллионов долларов. Когда американские вой-ска вошли в Ирак в 2003 году, то им пообещали, что война с Саддамом Хусейном будет быстрой и через пару месяцев солдаты и офицеры вернутся в свои американские дома. Война с иракской армией была завершена через 42 дня, американцы назвали себя «величайшими освободителями» Ирака, и казалось, на этом вся ближневосточная эпопея со свержением Саддама Хусейна благополучно завершится. Однако на деле «что-то пошло не так». А именно - война в Ираке с участием американских военнослужащих продолжается до сих пор. Стоило пребывание американцев в этой стране с тех пор более 50 млрд. долларов, а открывавшая новое посольство Соединенных Штатов в Багдаде в январе 2009 года тогдашняя Госсекретарь Кондолиза Райс пообещала, что Америка пришла сюда надолго, если не навсегда. На самом же деле посольство США, расположенное в центре Багдада на берегу реки Тигр, - это огромный жилой и рабочий комплекс, все стекла в строениях которого - пуленепробиваемые. Внутри комплекса разбито футбольное поле с искусственным поливом, баскетбольная площадка, спортивный зал с тренажерами, который есть далеко не у каждой команды НХЛ или НБА. А еще здесь расположен 50-метровый бассейн на шесть дорожек и около сотни специальных хлорированных умывальников, потому как все сотрудники посольства обязаны мыть руки после возвращения из города на территорию посольства. В комплексе смонтировано более трех десятков автономных колодцев с водой, генераторы и опреснители, которые могут обеспечивать электричеством и водой посольство в течение месяца, даже если по всему остальному Ираку не будет света. Сама территория посольства превышает площадь Ватикана, внутри ее расположен огромный торговый комплекс для сотрудников миссии, причем все товары - исключительно американские, только купить их можно здесь без налогов. Огромная столовая посольства даст фору самым лучшим ресторанам многих стран мира - здесь ежедневно только десертов сотрудникам предлагается более полусотни, горы фруктов, овощей, бургеры с креветками, суши, отдельные стенды с блюдами мексиканской, тайской, итальянской кухни. От окружающего мира посольство отделяет бетонная стена высотой в шесть метров. Работает в посольстве 1350 государственных служащих плюс тысячи контрактников (общее число посольских - около пяти тысяч человек). А теперь сами догадайтесь: выведут ли когда-нибудь США свои войска из Ирака? При этом американцы уверены: в мире сегодня ни одна важная проблема без них не может быть решена. Об этом знают Европа, Россия, Китай и все остальные. Захотят американцы - вновь ввергнут тот же Ближний Восток в полнейший хаос. Захотят - будут вести переговоры о «мире и сотрудничестве» (как с талибами в Афганистане). Вот взяли - и вышли из так называемого Парижского соглашения по климату. Пожурили их за это европейцы (главным образом), разные правозащитники и климато-сберегатели». И что? Да ничего - делают американцы по-прежнему что хотят, и чихать, грубо говоря, на всех недовольных хотели. Доллар - по-прежнему самая желаемая в мире валюта, тот же «независимый» и гигантскими темпами идущий вперед Китай держит сотни миллиардов долларов именно в американских долговых бумагах (про Россию даже речи нет - она завязана на американском долларе больше любой другой страны БРИКС). От любого долларового покашливания буквально трясет экономики Индии, ЮАР, Бразилии и многих других «очень независимых» государств нашей планеты. В чем причины? Не то чтобы совсем уж смертельно боятся. Но и портить отношения очень даже не хотят Во многом проблема состоит в том, что именно Америка по-прежнему контролирует мировые финансовые рынки. Введя санкции против России и Ирана плюс Северной Кореи, Кубы и ряда других стран, Соединенные Штаты добиваются по-прежнему фактически беспрекословного выполнения своих указаний со стороны всех своих так называемых «союзников» (а по сути дела - экономических холопов в лице тех же стран Европы, Австралии, Канады и ряда азиатских государств). Те, кто не понимает язык санкций, финансового и экономического давления, душат военными методами (как ту же Ливию, Ирак или Афганистан). Соединенные Штаты и раньше были своего рода «волком-санитаром» в большом глобальном лесу. А сейчас президент Д.Трамп практически не скрывает от тех же европейцев, что лучше уж быть им под зонтиком «своего старшего главнокомандующего», чем попасть под политическую и экономическую юрисдикцию Китая. И хотя те же европейцы периодически пытаются продемонстрировать свой псевдогонор и начинают отбрыкиваться от США, правда жизни все же заставляет их идти американцам на существенные уступки. Потому как именно Америка по-прежнему остается ведущей технологической и научной державой, опережая не только Европу, но и Китай с Индией. Замечу, что одним из ключевых моментов является и сохраняющаяся привлекательность не китайского или российского, а именно американского образа жизни, предметов потребления или видов развлечения. Америку у себя дома изо всех сил - иногда до смешного и нелепого - копируют и стремятся подражать во всем не только в странах «свободной демократии», но и там, где ее в верхних политических эшелонах вроде как официально ненавидят. Ну, и не стоит забывать, что именно в Соединенные Штаты Америки стремятся любыми путями перебраться сотни тысяч иммигрантов со всего света. Общая доля промышленного производства США в мире чуть сократилась (примерно до 20 процентов с 23), но каждая пятая компания в мире с оборотом более миллиона долларов тем не менее - американская. А число миллиардеров именно с американским паспортом превосходит 100 других стран вместе взятых. Мессианство не лечится. Это - судьба И еще об одном важном, на мой взгляд, моменте, который не стоило бы упускать из виду. Все ведущие страны мира, за исключением США, совершенно не стремятся перестраивать даже соседние государства под свой «ранжир». Им дай Бог разобраться бы у себя дома с проблемами. И в лучшем случае - попытаться хотя бы немного укрепить позиции в государствах-ближайших соседях. Представить себе, что тот же Китай или Россия будут навязывать (именно так) китайский и русский языки, приглашать сотни тысяч молодых людей со всего света, чтобы они проникались исключительно российскими и китайскими ценностями - вряд ли подобное произойдет даже в среднеотдаленной перспективе. У США при любых правителях настрой в этом плане иной. Америка по-прежнему буквально пронизана чувством агрессивного мессианства, стремясь «построить» весь остальной мир на свой лад, под себя и по своему желанию. Кто-то за это Америку считает «мировым жандармом», кто-то - «потерявшим совесть гангстером», но суть дела это не меняет. Любому мало-мальски разбирающемуся в международных делах ясно и понятно, что никакая ООН, ни другие международные структуры никакими «хранителями мирового порядка» никогда не были и не будут. А это значит, что либо за «порядком» (разумеется, американского пошива) будет следить кто-то сильный, наглый и безнаказанно командующий всеми и везде. Либо на планете воцарит хаос. Который в лучшем случае закончится сотнями маленьких Аль-Каед, Бокко-Харамов и ИГИЛов, а в худшем - просто сотрет нашу планету с бескрайних просторов Вселенной. Конечно, далеко не все с подобным положением вещей согласны. Если послушать выступления министров иностранных дел и даже первых лиц целого ряда государств, то выяснится, будто в мире уже давно установился какой-то полицентризм, многополярность и прочее, чего им хотелось бы. Но вот только пока с этим складывается все больше на бумаге, в торжественных речах и приветственных обращениях по случаю национального дня того или иного независимого государства (а таких нынче сидящих в ООН насчитывается 194). Но вот ведь парадокс: все эти страны - даже самые ненавидящие США, стремятся с ней как минимум не ссориться. А еще лучше - сотрудничать и дружить, иногда даже самим себе в ущерб. Даже те же контр-санкции, которые пытаются ввести против Соединенных Штатов Россия, Китай, Иран, КНДР, куда больше вредят им самим, чем пакостят Америке. Причем о таком раскладе прекрасно информированы и те, кто антиамериканские санкции вводит, и политики в Вашингтоне, чувствуя по данному вопросу свою, по сути дела, полную безнаказанность (уничтожение генерала Сулеймани - как раз пример из подобной практики). Теоретически все те, кто с Америкой нынче «на ножах» пытаются каким-то образом с ней «договориться», причем во многом себе в убыток. «Патриоты» что в России, что в Китае уверяют, что никаких договоренностей с самим дьяволом быть не может и надо, дескать, сохранять национальный суверенитет и ни в коем случае не ложиться «под Америку», что уже пробовали делать правители что России, что Ирана. Но получается, что подобный вариант - лишь краткосрочный и требует, прежде всего, не перевоспитания Америки, а полной смены существующей системы в самих тех странах, которые в душе (речь идет, конечно, об их правителях и не обычных гражданах) готовы на самом деле вылизать Соединенным Штатам все, что только можно. По причине полной от них своей самой разнообразной зависимости. И еще. В Соединенных Штатах приближаются новые выборы президента страны. Так вот всему миру есть дело до того, кто и как там станет новым главой государства. С сообщений, кто там и с какими процентами по сравнению с кем лидирует или отстает, уже сегодня - начинаются первые строки новостей по всей планете. А к лету и ближе к осени только об этом будут вещать, что СМИ России с Китаем, что Индии с Бразилией. И пока так будет и дальше продолжаться, вероятность «наведения порядка по-американски» в самых различных уголках нашей планеты будет оставаться очень высокой. Если не станет и вовсе обыденным явлением. Даже там, где об этом сегодня никто и не догадывается.