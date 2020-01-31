Односторонняя сделка,

или Почему план Трампа для арабо- израильского противостояния не сработает «Мы не преклоним коленей и не сдадимся. Заговоры, сделки и планы по ликвидации палестинского вопроса обречены на провал». Махмуд Аббас, президент Палестины «СДЕЛКОЙ ВЕКА» назвал сам Дональд Трамп план по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, разработанный его зятем и советником Джаредом Кушнером. Как и ожидалось, г-н Кушнер написал полностью произраильский план, следствием чего стал тот факт, что на его презентацию Вашингтон даже не стал приглашать палестинцев (!). Израильский премьер-министр Нетаньяху уже успел поддержать инициативу Трампа-Кушнера, мало чем отличающуюся от его собственного виденья. Проблема с мирной инициативой американского лидера заключается в том, что, договариваясь о мире, а не о капитуляции, нельзя учитывать все пожелания одной стороны и практически никакие - другой. В итоге, можно быть уверенными, что не только никакого прорыва в ближневосточной политике не произойдет, но и там начнет «тикать» очередная геополитическая бомба, которая может привести к новому витку насилия в этом многострадальном регионе. К сожалению, такие же «мины» администрация Трампа оставила буквально везде - и в Сирии, и в Ираке, и в Афганистане, и в отношениях с КНДР, Ираном и Турцией. Не вдаваясь в хитросплетения ближневосточного конфликта, одного из наиболее затяжных в новейшей истории человечества, можно отметить, что, несмотря на военную поддержку Еврейского государства, в политической сфере Вашингтон старался играть более нейтральную роль - наряду с остальными ко-спонсорами мирного процесса: ООН, ЕС и Россией. Эта традиция была прервана Дональдом Трампом буквально сразу после его прихода в Белый дом, когда он признал перевод израильской столицы из международно-признанного Тель-Авива в Иерусалим, окончательный статус которого пока так и не признан мировым сообществом. После этого Трамп признал права Еврейского государства на аннексированные арабские территории на Западном берегу реки Иордан (хотя согласно международной оценке, построенные там поселения израильтян - незаконные), а также Голанские высоты (захваченные у Сирии). Ну, а нынешний план - это всего лишь логичное продолжение абсолютно произраильского курса. Как следствие, согласно документу, все территории, которые израильтяне уже захватили, предлагается оставить за ними. Предложения по Иерусалиму получились вообще верхом нелогичности. С одной стороны, он провозглашается «неделимой столицей Израиля», а с другой - палестинцам предлагается иметь столицу в «восточном Иерусалиме». Как реализовать оба эти предложения одновременно, пока не понимает никто. Или в Белом доме думают, что палестинская столица может функционировать на израильской территории? Вполне возможно, кстати. Ибо полноценную государственность для арабского государства Палестина Кушнер не предусмотрел: предполагается, что у него не должно быть своей армии, а также выхода к границам других арабских государств (за исключением участка в Секторе Газа, который итак существует, без дополнительных уступок). План также предполагает введение противоречащей правам человека коллективной ответственности: согласно плану Кушнера, «палестинцы должны отказаться от насилия и прекратить финансовую поддержку семей людей, совершавших нападения на израильтян». Внимание: не людей, совершавших нападения, а семей этих людей. Это абсолютно противоречит смыслу и духу прав человека - наказывать одних за действия других. Израиль же уже давно практикует такое - дома людей, совершавших нападения на израильтян, просто сносят, оставляя на улице их семьи. Логика таких поступков просто средневековая и в XXI веке выглядит также уместно, как расизм или антисемитизм. Из «пряников», которые Трамп решил предложить арабам, - инвестиции в их экономику в размере $50 млрд. и два маленьких района в безжизненной пустыне, к югу от Сектора Газа. А еще предполагается вырыть подземный тоннель между Западным берегом реки Иордан и Сектором Газа, чтобы создать между ними автомобильное сообщение. При этом сам Западный берег выглядит, как 5-6 кусков, разобщенных израильской территорией. Слова о том, что палестинцы получат больше территории, чем контролируют сейчас, и что итоговое разграничение больше не вызовет никаких передвижений населения, выглядит унизительно - после того, как из Палестины были изгнаны сотни тысяч, снесены тысячи домов, уничтожены сады, отобраны источники воды, захвачены ключевые дороги и стратегические точки для контроля над территорией. Американское происхождение плана урегулирования напоминает еще одно похожее «разграничение» - насильственное лишение земель коренных американцев, загнанных в самые малопригодные пустынные территории «резерваций». Другой похожий пример - «бантустаны» для черного населения ЮАР при режиме апартеида. Ну, и еще палестинцам обещали право проводить туристов по отторгаемой у них территории, а также экономическое и политическое развитие. Кстати, палестинским беженцам по этому плану предлагается вернуться не в свои дома, а в эти «бантустаны» или остаться в тех странах, где они сейчас живут. Вот и все. Совершенно ожидаемо, что даже максимально лояльная США администрация Махмуда Аббаса отказалась принимать условия «сделки века», в чем, как ни странно, получила поддержку Саудовской Аравии, от которой ожидалось безропотное следование курсу Вашингтона. Пока же из арабских стран в пользу плана высказались лишь Египет и Катар. На этом фоне можно быть уверенными, что против него выступит и Иран, который таким образом сможет набрать дополнительные очки в глазах мусульманского мира, все больше разочаровывающегося в политике Вашингтона. Это факт, как бы ни оценивал свои действия на Ближнем Востоке сам Дональд Трамп, зачисляя себе в «актив» победу над ИГ или убийство иранского генерала Сулеймани, итогом его действий стало снижение популярности США в регионе. Как в Турции, с которой он то мирился, то ругался, так и в Иране, который при предыдущей администрации имел «ядерную сделку», а теперь вышел из нее. Даже многолетние союзники Америки - курды - сильно разочарованы в США. Став ударной силой в войне с ИГ, они были преданы Вашингтоном, который «сдал» их Турции (в Сирии) и проиранскому правительству (в Ираке). Кстати, итогом политики Трампа в этой стране стали требования Багдада полностью вывести все американские войска, а также нападения на них со стороны проиранских сил. Изменить ситуацию, когда шиитское правительство страны ориентируется на Иран, а суннитское меньшинство подвергается давлению и репрессиям (вновь делая его почвой для возрождения ИГ), Дональд Трамп не смог. Или не захотел. Похожая ситуация с Афганистаном. Трамп пытается вести переговоры с «Талибаном» с позиции сильного, но пока мир так же далек, как и раньше, а прозападное правительство контролирует меньше территории, чем боевики. Хаос и разруха остались в Сирии, Ливии и Йемене, куда американцы вмешивались, но исключительно в рамках своих тактических интересов. И если бы дело кончалось отношениями крупнейшей державы Запада только с мусульманским миром, но именно при Трампе наметилось существенное похолодание трансатлантического единства - отношений с Европой. Трамп не скрывает своей поддержки Брексита, что не может вызывать благодарности у европейцев. Грубость американского президента в отношении с Данией, которая не восприняла «всерьез» его желание купить Гренландию - это дурной анекдот, ставший печальной реальностью. Еще хуже получилось в отношении Украины, от которой, судя по информации Демократической партии США, американский президент вообще добивался сбора компромата на своих соперников на выборах. В сухом остатке - внешнеполитический курс США при администрации Трампа стремительно превращает Америку из лидера западного мира в аналог мирового Израиля - высокоразвитой страны, окруженной враждебными соседями. А поскольку интересы Вашингтона продолжают охватывать весь мир, то и «враждебными соседями» этими может стать вся остальная планета, от которой нельзя жить, просто отгораживаясь стенами в самом прямом смысле. Если в этом был план Трампа - то он, несомненно, достиг успеха. Вот только этот успех грозит перечеркнуть все, чем Америка стала для мира в последние 70 лет…