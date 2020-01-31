Не всеобщее декларирование

Государство может сократить количество отчитывающихся ДН НА ЭТОЙ неделе государство решило серьезно облегчить себе задачу по всеобщему декларированию доходов и имущества (ввести которое оно не смогло в прошлом году) самым радикальным образом: возможно, оно больше не будет всеобщим. Об этом на круглом столе в сенате заявил вице-министр финансов Канат Баедилов, огласивший список категорий тех, кто еще остается подконтрольным государству. Однако если для властей вопрос заключается в сложности исполнения планов, то для общества на первом месте стоит прозрачность - чтобы прозрачность была не односторонней (граждане раскрывают информацию чиновникам), а двусторонней, и именно чиновники, в первую очередь, раскрывали всю информацию о себе избирателям. Об этом слуги народа предпочитают пока не упоминать. Фактически власти перешли к модели декларирования, которая обсуждалась до того, как сверху заговорили о всеобщей отчетности граждан, - об открытости в доходах и имуществе, прежде всего, самих государственных служащих. Согласно словам г-на Баедилова, предлагается сократить число сдающих декларации с 13 миллионов (все взрослое население страны) до 3,5 миллионов. В числе тех, кто должен будет отчитываться, представитель Минфина «для снижения административной нагрузки на физических лиц в виде предоставления декларации» привел список следующих категорий: - Госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги; - Лица, получившие доходы, подлежащие обложению, самостоятельно, в том числе лица, получившие имущественный доход, доход из источников за пределами Казахстана, а также доход от лиц, не являющихся налоговыми агентами. - Лица, имеющие деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана, в сумме, превышающей тысячу МРП (2 миллиона 651 тысяча тенге в 2020 году) по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода. - Лица, имеющие на праве собственности имущество, зарегистрированное в компетентном органе иностранного государства. - Лица, у которых наступил один из следующих случаев: отчуждение имущества, подлежащего регистрации за пределами Казахстана; приобретение имущества, подлежащего регистрации, в том числе за пределами Казахстана, и отражение сведений об источниках и расходах на его приобретение; привлечение или уступка права требования в долевом жилищном строительстве, в том числе за пределами Казахстана; наличие дебиторской задолженности, нотариально заверенной, за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций. Последний пункт не очень ясен, но, видимо, речь идет о покупателях и владельцах недвижимости. В первом же пункте хотелось бы видеть не только супругов, но и их детей, родителей с обеих сторон, зятьев и внуков. В этом нет излишнего ерничанья, по такому стандарту должны раскрывать информацию акционерные общества в Казахстане. Почему этот список сокращается для государственных служащих - непонятно. Ну и самое важное для общественности - это раскрытие данных деклараций для общества. Именно тогда это будет иметь смысл как антикоррупционная мера: если, к примеру, любой гражданин увидит какого-то чиновника за рулем автомобиля, который не указан в декларации (с которой можно было бы ознакомиться прямо через смартфон), то он тут же может оформить запрос в тот же финпол - чтобы проверили, а потом ознакомиться с материалами проверки. Чтобы - если покажется, что она была проведена формально - можно было бы обратиться с протестом в прокуратуру, суд, советы по этике при государственных органах и партии «Нур Отан». Вот тогда - да, декларация будет не простым сбором информации, которая и так должна быть доступна налоговикам и Министерству юстиции (за исключением иностранных активов), а реально работающим инструментом повышения прозрачности государства, а как следствие (после некоторого периода разоблачений, увольнений и посадок) - повышения доверия к нему. Впрочем, представитель Минфина вновь включил старую шарманку насчет того, что «в государственных органах нет централизованных баз данных об определенных расходах и доходах физлиц», хотя государство уже обязало банки передавать налоговым органам информацию о транзакциях и остатках на счетах граждан и компаний, а доли в АО и ТОО давно отражены в базах данных Министерства юстиции. Теперь чиновники предлагают ввести выписывание электронных счет-фактур «при реализации товара стоимостью выше одной тысячи МРП» для «налогового контроля» за «расходами на крупные приобретения» и некоторые другие меры. Однако наряду с расширением информирования о сделках и расходах простых граждан Канат Баедилов говорит о формализации декларирования для чиновников: «Мы считаем, что это максимально снизит нагрузку на физических лиц при декларировании и при этом позволит максимально охватить полученные ими доходы. Госслужащим нет необходимости заполнять декларацию, сколько они получают зарплату. Потому что бухгалтерия будет сдавать декларацию, а там уже будет перечень физлиц, которым выплачена заработная плата, пенсии и пособия». Все это заставляет думать о некоем формализме к подходу решения вопроса о декларировании. Если основная «группа риска» даже не будет самостоятельно сдавать такие декларации, то, выходит, это легко может стать простой формальностью. И, опять же, откуда бухгалтерия узнает об активах, которые не относятся к заработной плате? Не секрет, что многие наши министры очень тесно связаны с бизнесом, в том числе и в офшорах, и отчитаться о таком за счет ведомственной бухгалтерии просто невозможно. Мы прекрасно помним скандал вокруг Панамских бумаг, когда в списке имеющих компании на островах «налогового рая» оказались сразу два действовавших тогда министра. Один из них оправдался, сказав, что все свое имущество он задекларировал (надо полагать, для государства, и проверить мы это не можем), а другой сказал, что просто давно уже забыл (!) про свой шальной офшорчик. Естественно, ни с кого ничего не спросили. Все это возвращает нас к тому, что односторонняя прозрачность не сможет перебороть недоверие к декларированию имущества и доходов, пусть даже теперь и не всеобщему. Недоверие вызывают даже действующие базы данных, в которых после проверок к концу прошлого года обнаружилось почти 800 тысяч безхозных (!) объектов недвижимости. В итоге сага о декларировании, которое должна была быть введена, по планам, еще в 2016 (!) году, теперь бесславно продолжается фактическим отказом от всеохватности и прозрачности.