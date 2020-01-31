Упрямая инфляция

Нигмат РАМАЗАНОВ Согласно данным официальной статистики, рост цен на потребительские товары и услуги в прошлом году сложился в пределах целевого коридора. В то же время в сложившихся условиях преждевременно говорить о стабилизации ситуации в ценовой сфере, замедлении инфляционных процессов в стране. Показатель инфляции сложился ближе к верхней границе коридора, и снизить ее значение в текущем году до уровня 4%, как было обещано ранее, не удастся. Наиболее высокие темпы прироста цен на потребительские товары и услуги, связанные с сезонным фактором, наблюдаются, как правило, в начале и конце года. Но первый квартал прошлого года выдался обнадеживающим, накопленный уровень инфляции замедлился до 1,3% против 1,8% в аналогичном периоде предыдущего года. Замедлению инфляционных процессов в первом квартале могли способствовать укрепление курса тенге к основным мировым валютам, снижение цен на коммунальные услуги в результате использования административных методов воздействия на формирование тарифов естественных монополистов. Во втором квартале темпы прироста цен на потребительские товары и услуги ускорились до 1,3% против 0,8% годом ранее. Основное влияние на динамику инфляции в первом полугодии оказало ускорение роста цен на продовольственные товары. Повысились также темпы прироста цен на непродовольственные потребительские товары, в том числе за счет ослабления позиции тенге к валютам основных торговых партнеров, в первую очередь - к российскому рублю. Сдерживающее влияние на инфляцию продолжало оказывать снижение цен на коммунальные услуги. В третьем квартале темпы роста инфляции вновь замедлились до 0,7%. Но в конце года рост цен ускорился, в целом за последний квартал уровень инфляции повысился до 2%. В результате, согласно официальным данным Комитета по статистике, инфляция по итогам минувшего года составила 5,4%. Рост потребительских цен и тарифов в течение года оставался внутри целевого коридора (4-6%), но сложился ближе к верхней границе, несколько превысил значение предыдущего года (5,3%). Основное влияние на динамику инфляции оказало повышение цен на продовольственные товары, которые выросли за 12 месяцев на 9,6% . Как ни странно, такая тенденция наблюдается на протяжении длительного времени, хотя, согласно данным официальной статистики, производство основных продуктов питания в Казахстане растет на протяжении многих лет подряд. Однако цены на них не только не стабилизируются, а продолжают двигаться только вверх, причем опережающими темпами по сравнению с динамикой цен на непродовольственные товары. Темпы прироста цен на непродовольственные товары в прошлом году, согласно данным статистиков, сложились в 5%. Повышение цен на них определяется главным образом позицией тенге к валютам основных торговых партнеров, так как большинство непродовольственных товаров не производится в стране и потребность в них удовлетворяется за счет импорта. На конец прошлого года тенге несколько укрепился к доллару и евро. Однако если судить по показателю в среднем за год, более объективно характеризующем ситуацию на внутреннем валютном рынке, то курс тенге заметно снизился по отношению и к доллару, и евро, и рублю. Поэтому оценка статистиков повышения цен на эти товары представляется даже заниженной. Рост цен и тарифов на платные услуги населению в прошлом году составил всего 0,7%. Именно это обстоятельство позволило удержать инфляцию на уровне показателя предыдущего года. А добиться столь резкого замедления роста тарифов, как известно, удалось за счет административного ресурса. Естественным монополистам, оказывающим услуги населению, просто запретили повышать цены на свои услуги, а некоторым в приказном порядке было предложено даже снизить тарифы на отдельные виды услуг. Национальный банк причины ускорения инфляции объясняет как внутренними, так и внешними факторами. В частности, фискальным импульсом в результате роста бюджетных расходов, ростом реальных денежных доходов населения и, соответственно, расширением потребительского спроса на товары и услуги, а также продолжающегося роста деловой активности в стране. В числе внешних факторов называется повышение мировых цен на продовольствие. Сдерживающее влияние на инфляцию, согласно оценкам регулятора, оказывали замедление темпов роста цен на непродовольственные товары и платные услуги. Что касается отдельных товаров, то, согласно информации Комитета по статистике, среди продовольственных товаров наиболее значительно в прошлом году (на 27,3-10,3%) повысились цены на муку, крупы, рис, рыбу мороженую, мясо, картофель, макаронные изделия, яйца, масло сливочное, изделия из мяса. Однозначными процентами измерялось повышение цен на кофе, сыр, булочные и мучные изделия, чай, алкогольные напитки. При этом заметное снижение цены (на 22,4%), согласно информации Комитета по статистике, зафиксировано лишь на сахар-песок. Несмотря на заметное ослабление тенге по отношению к основным мировым валютам, прирост цен на импортные товары, согласно официальной информации, измерялся однозначным числом. Выросли цены на автомобили, канцелярские товары, одежду и обувь, строительные материалы, текстильные изделия, фармацевтическую продукцию, бытовые приборы, мебель и предметы домашнего обихода, моющие и чистящие средства, товары личного пользования. Бензин подешевел на 4,6%, сжиженный газ в баллонах - на 0,4%. Согласно оценкам статистиков, наиболее высокими темпами росли тарифы и цены на услуги культурных мероприятий, санаториев, здравоохранения, парикмахерских и заведений личного обслуживания. А также на услуги общественного питания, правовые услуги, страхование личных транспортных средств. В сфере жилищно-коммунальных услуг снизились тарифы на центральное отопление, канализацию, холодную и горячую воду, электроэнергию, газ, транспортируемый по распределительным сетям, вывоз мусора, а также цены на проезд воздушным транспортом. Риски ускорения инфляции сохраняются Создание макроэкономической среды со стабильно низкой инфляцией является одной из важных предпосылок устойчивого развития экономики. В Основных направлениях денежно-кредитной политики Национального банка на 2019 год утверждалось, что в рамках дезинфляционной стратегии с 2018 года обеспечена траектория снижения к 2020 году целевого ориентира по инфляции и дальнейшего закрепления фактической инфляции на уровне ниже 4%. Однако эти обещания чиновников, похоже, в очередной раз не будут выполнены. В конце прошлого года траектория инфляции была скорректирована в сторону повышения с прогнозируемых ранее 3-4% в текущем году до 4-6%. Основные риски связываются с ожидаемым повышением предельных тарифов на отдельные виды регулируемых услуг. Правда, при этом Национальный банк все еще рассчитывает на некоторое замедление инфляции по сравнению с предыдущим годом. По его оценкам, в течение 2020 года предполагается замедление до уровня середины указанного целевого коридора. Насколько оправдан прогноз властей на текущий год относительно замедления роста потребительских цен, покажет время. Отметим, что снизить инфляцию до уровня 4% власти намеревались еще 10-15 лет назад, но, как известно, эти обещания остались на бумаге. Что касается текущего года, то на формирование цен будут оказывать в основном те же факторы, что и в предыдущие годы. Следовательно, нельзя рассчитывать, что властям удастся добиться успехов в борьбе с ростом цен на потребительские товары и услуги. На снижение инфляционного давления могут повлиять умеренный рост денежного предложения, доходов населения, низкая динамика объемов кредитования экономики. Ключевым фактором инфляции все эти годы остается обменный курс национальной валюты. Это объясняется тем, что значительная часть потребности в потребительских товарах удовлетворяется за счет импорта, и снижение стоимости тенге почти мгновенно приводит к росту цен не только на импортные, но и на товары и услуги, производимые в Казахстане. Потребители четко уяснили: если растет доллар, жди повышения цен на все товары. Снижать уровень инфляции можно в первую очередь на основе увеличения производства отечественной продукции, поддержания стабильного курса национальной валюты, создания условий для улучшения конкурентной среды. Но пока у нас сохраняются высокие барьеры на рынках и цены на продукты иногда растут искусственно из-за монополизации рынков, из-за доминирования тех или иных поставщиков. В решении этих проблем остается много вопросов. Структурные реформы идут медленно, производство продуктов питания отстает от спроса, уровень конкуренции оставляет желать лучшего. Что касается цен на непродовольственные товары, то львиная доля внутреннего спроса удовлетворяется за счет импорта. Следовательно, влиять на снижение цен на них правительство может в основном путем укрепления курса национальной валюты, что вряд ли возможно, несмотря на ожидаемое сохранение мировых цен на нефть в этом году на уровне прошлого года. Национальная валюта скорее будет слабеть, вопрос только в том, насколько повысится курс американской валюты. Поэтому в условиях девальвации тенге продолжится рост цен на непродовольственные и в меньшей степени - на продовольственные товары. Можно не сомневаться и в том, что в этом году ускорится рост цен на платные услуги населению. В том числе за счет прекращения фактора снижения цен на коммунальные услуги, действовавшего в прошлом году. По сообщениям в СМИ, пересмотр тарифов в сторону повышения уже начался, что отразится на динамике роста цен на платные услуги населению. Кроме того, продолжится рост цен и там, где присутствует конкурентная среда: на рынке образования, здравоохранения, личных услуг, тарифы которых не регулируются государством. Суммируя сказанное, можно утверждать, что вклад в формирование инфляции в текущем году внесет ослабление курса тенге к валютам основных торговых партнеров, повышение тарифов на услуги так называемых естественных монополистов, а также других субъектов рынка, занятых оказанием услуг населению. Сыграет негативную роль низкий уровень конкуренции, наличие перекупщиков, сохранение значительного объема импорта на рынке продовольственных и особенно - непродовольственных товаров. Сдерживающее влияние может оказать достаточно высокий уровень мировых цен на нефть, что будет оказывать поддержку тенге, а также низкая покупательная способность населения, низкий уровень монетизации экономики и ряд других факторов. Уровень инфляции во многом будет определяться тем, как сложится баланс факторов, оказывающих положительное и отрицательное влияние на инфляционные процессы. От того, какими сложатся мировые цены на наши товары, насколько снизится стоимость национальной валюты, как сложится динамика доходов населения. Свою роль сыграют такие факторы, как низкий уровень предложения денег, замедление инфляции у наших основных торговых партнеров - в ЕС, Китае и России. На этом фоне сохраняется шанс удержать рост цен в запланированном коридоре, но при условии поддержания более или менее устойчивого курса тенге по отношению к доллару США и к российскому рублю. В то же время не стоит рассчитывать на существенное замедление инфляции по сравнению с предыдущими годами, так как основные факторы инфляции в стране - низкая конкурентоспособность экономики, монополизация рынков, ослабление национальной валюты никуда не делись. Чтобы победить инфляцию, необходимо решить ключевую проблему отечественной экономики, связанную с необходимостью диверсификации экономики, снижению ее зависимости от мировых цен на энергоносители.