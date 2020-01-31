Беглецы поневоле

Пора «побеседовать по душам» в тех же стенах ООН с первыми лицами государств, откуда сотнями тысяч бежит собственное население Юрий Сигов, вашингтон То, что в современном мире «что-то идет не так», причем уже не первое десятилетие - догадываются очень многие. Даже те, у кого все по жизни вроде как неплохо складывается, у кого домов в собственности да машин разных по нескольку, жены наряды меняют по многу раз на день, а дети учатся (или имитируют учебу) по Лондонам-Калифорниям крайне обеспокоены происходящими вокруг их налаженного и процветающего на первый взгляд быта. Что уж говорить о простых смертных, которым что в Мьянме, что в Буркина Фасо живется с каждым днем все хуже? А руководителям этих стран очевидно - все прибыльнее и комфортнее. Сразу же в таких случаях начинают вспоминать бывший СССР, где жилось советскому народу вроде бы счастливее всех на свете, но границы страны надежно и крепко были закупорены. И открывались только для особо доверенных, «надежных на выезд» и находившихся в максимальной приближенности к властям. Сегодня нечто подобное тому «невыездному» формату сохраняется в КНДР и Туркменистане и чуть посвободнее - на Кубе. Во всех остальных государствах - почти что свобода передвижения. Разумеется, не везде, не всем и не с любым паспортом в руках (если он вообще имеется). В этой связи самое нелепое, что можно было бы мировым сообществом создать, - это международную организацию по вопросам миграции. Она на самом деле занимается чистой воды абсурдом. Ведь если человеку везде и всюду свобода передвижения, то он вправе ехать или идти пешком куда захочет. Что в самые богатые, что в самые бедные страны. А те, кто его пускать к себе не будет, тот, значит, нарушает все общепризнанные международные нормы. И непонятно тогда, с какой стати каких-то мигрантов где-то содержать за мировой счет в палатках-казармах, а кому-то даже куска хлеба и стакана воды не давать. Потому как не положено: незнамо кем и по каким причинам. Надо сказать, что сама тема миграции населения на нашей планете - бездонная бочка фарисейства, полнейшего обмана, высшего человеческого цинизма и прочих гадостей, на что только способно (а оно способно на очень даже немалое) мирового сообщества. Разные цифры называются: кто-то утверждает, что нынче по просторам нашей планеты бродят ветром гонимые 57 миллионов человек, кто-то даже пугает цифрой в 80 миллионов. Хотя по-честному, а кто их реально считал, да и нужно ли это делать? Дедушка Трамп! Пусти нас к себе, наши дети тоже хотят стать миллионерами, как ты! Пока в Америке идет постыдный процесс с попытками отстранить от власти президента страны, к границам США один за другим отправляются караваны мигрантов из стран Центральной Америки, которые хотят (к середине февраля предположительно) добраться до мексиканско-американской границы и попытаться через нее прорваться. В общей сложности караванщиков в этот раз набралось около 10 тысяч, возраст бредущего по дорогам Гондураса и Гватемалы контингента самый различный - от двух недель до 75 лет. И с этой же вавилонской толпой идут более двухсот журналистов. Чтобы запечатлеть, как эти самые мигранты будут сражаться с агентами миграционных служб Соединенных Штатов в поисках «лучшей и справедливой жизни для себя и своих семей». Надо отметить, что подобные караваны ветром гонимых - дело для здешних широт обыденное. Сотни тысяч выходцев из самых различных стран Западного полушария (прежде всего) рвутся в Соединенные Штаты в поисках лучшей доли с того самого момента, как Америка для свободной миграции иностранцев была закрыта. Но закрыта она для тех, кто направляется туда через океан, хотя бы с какими-то документами в руках. А всем тем, кому это - лишние хлопоты (благо у США есть более трех тысяч километров сухопутной границы с Мексикой), переплывают реку Рио Гранде и перелезают через заборы вдоль этой самой границы. В прошлом году, к примеру, целых 16 караванов общей численностью более 250 тысяч человек стремились прорваться через границы США. Брели тогда толпами не только граждане всех без исключения стран Центральной Америки (просто выходцев из Коста-Рики там были десятки, а из Гондураса и Сальвадора - десятки тысяч), но и таких стран, как Куба, Ямайка, Белиз, Эквадор, Гаити и даже Индии с Ганой и Нигерией. Мексиканские власти не знали, что со всей этой миграционной ордой делать, и надеялись, что и лично президент Д.Трамп, и американские миграционные службы в конце концов найдут какое-то решение проблемы. И те нашли. Мексике Вашингтон пригрозил введением дополнительных пошлин на экспорт помидоров, спаржи и клубники в Соединенные Штаты. После чего мексиканский президент тут же принял жесткие меры по пресечению перемещения заморских миграционных караванов через территорию вверенной ему страны. В итоге правительство Мексики перекрыло подступы к границам США и максимально законопатило свою границу с Гватемалой. Откуда и рвались толпы мигрантов из государств Центральной Америки. Тем же, кто размечтался о счастье в Соединенных Штатах, было предложено обосновываться в Мексике. Где им предлагалась работа, крыша над головой и так называемая «гуманитарная виза» с разрешением на работу. Которая затем могла без труда превратиться уже в полноценный мексиканский паспорт. Так вот с прошлого года в Мексике остались около 60 тысяч мигрантов, стремившихся в США. Остальные же вынуждены были вернуться в свои страны и уже оттуда подавать прошения о предоставлении им политического убежища. Примерно 25 тысяч выходцев из Центральной Америки и Кубы подали такие прошения уже с территории Мексики, но им там надо на что-то жить, потому как процесс рассмотрения их просьб может длиться годами, если не десятилетиями. И вот теперь вновь - караваны с тысячами мечтающих перебраться в США «за лучшей жизнью». Одна 30-летняя женщина из Гондураса, которая тащит за собой «в счастливую Америку» четверых детей, как зомбированная, шепчет: «Хочу, чтобы мои дети в Америке стали миллионерами. Как президент Трамп. Ведь он тоже из семьи мигрантов. Он должен меня понять и позволить моим детям тоже добиться американского счастья. Назад в Гондурас я ни за что не вернусь». Самое интересное здесь то, что все те, кто нынче рвется к гватемальско-мексиканской границе (Гватемала всех мигрантов пропускает, но Мексика постарается максимально подобные миграционные караваны рассеять), раздают направо-налево интервью иностранным корреспондентам и говорят примерно одно и то же. «В нашей стране жить невозможно», «мы боимся похищений и убийств», «у наших детей нет будущего», «у меня нет работы, и если я ее найду, то за нее платят сущие гроши» - и тому подобное. То есть в этих странах (Центральная Америка, ряд государств Южной Америки, несколько островов в Карибском море и Африке) человеку, по большому счету, ни на что особо не претендующему, жить попросту невозможно. Ему там небезопасно, экономически это натуральная нищета и беспросветная бедность. И соответственно люди, собрав в охапку детей и нехитрый скарб, готовы идти куда угодно, только бы подальше от своей собственной страны. А поскольку о том, что «в Америке - рай», им каждый день вещает телевизор, то именно туда и направляют свои взоры все те, кому нынешняя жизнь дома немила и бессмысленна. Причем подобная безнадега длится уже не первый год. А значит, что при проводимых там вроде как демократических выборах, сменах не просто отдельных правительств и президентов, но иногда и политического курса (то левые там приходят к власти, то правые) для обычных людей ровным счетом ничего не меняется. И как брели в сторону Америки тысячи выходцев из этих стран, так продолжается это и поныне. И что также немаловажно: никто ведь не решает главную проблему подобного исхода населения. А это совсем даже не Д.Трамп и вовсе даже не главенство американского доллара среди мировых валют (кстати, в Сальвадоре, Панаме и Эквадоре национальной валюты давно уже нет -там единственным средством оплаты как раз и является доллар США). Московское радио на киргизском языке Прошлым летом во время пребывания в Москве меня просто наповал убило количество выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья практически во всех сферах жизни, так или иначе связанных с сервисом. В нашем доме дворник - из Таджикистана, все шоферы такси в 15-миллионом городе - либо из Кыргызстана, либо Армении. На рынках - сплошь азербайджанцы и узбеки. В бюро по сдаче в найм квартир - «понаехавшие» из Армении, Грузии и Украины. Дачи в Подмосковье строят и ремонтируют белорусы, украинцы и молдаване. Грядки вскопать и прополоть сорняки - опять приходят узбеки, причем целыми семьями. Только по самым скромным подсчетам, в Москве и Московской области осело целыми не то что семьями - деревнями - аулами! около двух миллионов выходцев из Кыргызстана. Примерно миллион узбеков, почти 600 тысяч - таджиков. Армян в Москве, Краснодаре и Сочи насчитывается уже почти 1,2 миллиона человек. И процесс массового переселения, а по сути дела - бегства со своей исторической родины - продолжается невиданными ранее темпами. При этом замечу: нигде, за исключением Донбасса, не идет война, там нет природных и иных катаклизмов. Но, значит, там просто очень плохо по другим причинам. И тяжело жить. Не для тех, кто «наверху», а для обычных, рядовых граждан. И пользуясь открытыми границами и безвизовым режимом, большая часть из них переселяется на постоянное жительство в Россию. А жители Украины, Молдовы и Грузии, которым выдали 30-дневный безвизовый пропуск в страны Евросоюза, по мере возможности рвутся именно туда. Чтобы как минимум их дети там остались навсегда, потому как дома им ничего приличного по жизни не светит. Из аэропорта в Москве меня вез таксист - парень из киргизского Оша. «У нас уже весь класс со школы перебрался в Москву. Теперь перетянем сюда родителей. В Кыргызстане делать нечего. Что ни президент - вор или преступник. Обычным людям там ловить нечего. Вот поэтому я здесь. В России тоже вор на воре. Но я работаю водителем. Мне все равно, что делается в Кремле. По крайней мере, я здесь могу зарабатывать денег, чтобы хватало на нормальную жизнь». А в машине (кстати, корейская Дэу, собранная в Узбекистане) у него звучала киргизская музыка. Сначала я подумал, что это кассета или диск, но нет. Оказалось, есть у «понаехавших» своя радиостанция: сообщают по ней, что и как в Кыргызстане, где можно в Москве и Подмосковье устроить ребенка в детский сад, где получить регистрацию и так далее. А в перерывах между новостями - вновь музыка, народные мотивы, чтобы чувствовали, вроде как уехали в другие края, но душой остаются дома. И что показательно: речь ведь идет не об одном таксисте или мангальщике в ресторане на трассе Москва- Санкт Петербург. Переселились в чужие края уже сотни тысяч, даже миллионы. И что, кто-то за это несет какую-нибудь ответственность? Вот мигранты из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, добравшись до границы США, на камеры телевизионщиков со всего света только и повторяли: «во всем этом виноват Д.Трамп», «у него нет сердца и души», «он обязан нас пропустить к себе, потому что в наших странах жить просто невозможно». И как-то в голову им никак не закрадывался вопрос: а с какой такой стати американский президент должен отвечать за «невозможные условия жизни» обитателей вполне себе независимых стран Центральной Америки? В чем его персональная вина, что в том же Гондурасе все находится под контролем наркомафии, а Мексика занимает первое место в мире по числу убийств (при том, что там нет войны, как в Сирии или Ираке)? То ли «демократия», то ли виденье... Так кто же на самом деле виновен в том, что миллионы граждан с виду вполне суверенных стран, у которых есть свои президенты, премьеры, флаги и гимны и даже по многу-многу посольств за рубежами, бегут с родных мест куда глаза глядят? И отнюдь не проклинают руководство своих собственных стран, а очень даже сильно обижаются, если их туда, где лучше и комфортнее жить, по каким-то причинам не впускают? Оставим в стороне ту же западную прессу, которая представляет для европейских и северо-американских обычных граждан саму проблему, грубо говоря, в полностью искаженном свете. Задумаемся над тем, что так называемое международное сообщество вообще старается сделать каждый день с растущим потоком бредущих за лучшей жизнью гондурасцев, узбеков, бангладешцев с сирийцами. Которые, наверное, жили бы у себя на родине, как бы там ни было менее материально и морально комфортнее, чем в той же Америке или Европе. Да, есть общее понимание ситуации в мире как царстве полнейшей несправедливости. Не только из-за различия в денежных доходах граждан, к примеру, Сомали и Великобритании, но и почему именно так, а не иначе все происходит. И если та система мировых взаимоотношений бедных и богатых государств будет оставаться неизменной, то никто и никогда не остановит миллионы мигрантов. Которые будут из бедных стран любыми путями (особенно молодежь) стремиться перебраться туда, где и жизнь хороша, и жить хорошо. И все же… По большому счету претензии можно предъявлять европейским политикам, к примеру, за то, что десятилетиями они еще в прошлые времена (да и сегодня) грабят в различных формах и вариантах жителей так называемых «развивающихся» государств. И живут они богаче, чем сотни миллионов людей в Азии и Африке, не потому, что умнее или предприимчивее. А просто потому, что так устроен мир, где правит сильный, угнетает слабого, а по-другому никогда в истории человечества не было, да и стопроцентно не будет. Однако обвинять сегодня ту же королеву Великобритании в том, что ее подданные еще в прошлом веке успешно грабили ту же Индию и наживались на этом в интересах обеспечения более высокого уровня жизни своей страны, не совсем правильно. Куда прагматичнее оценить «бурную деятельность» всех тех правителей в государствах, откуда и бегут отчаявшиеся и уже никому и ничему не верящие мигранты. Что с малолетними детьми, что сами по себе - лишь бы подальше от своей исторической родины и поближе к тому, что гарантирует хотя бы какую-то приличную жизнь, безопасность и даже минимальные перспективы и себе, и своим семьям. Вот сейчас тысячи обитателей Гондураса и Гватемалы столпились на границе с Мексикой, а мексиканская полиция и Национальная гвардия пытаются не пропустить всех страждущих прорваться к американской границе. Им дан четкий приказ: как бы ни плакали дети, как бы ни рвали на себе волосы от безысходности женщины - ни в коем случае не дать им массово пройти на север. Потому что если они появятся перед железными решетками да ограждениями на границе Мексики и США, то завтра же американский президент введет санкции против мексиканских помидоров и спаржи - и тысячи мексиканских крестьян будут разорены. А ведь исходя из законов всемирной демократии, мигранты эти идут совсем не в ту сторону. Жизнь у них тяжелая? Разгул преступности и наркоторговли? Маленькие зарплаты и отсутствие работы? Так у вас есть свои власти - причем не подпольно назначенные сами по себе, а вроде бы вами же каждые 4-5 лет избираемые. Партий политических - с десяток в каждой стране. Как выборы - так обещают вам они в три короба. И лучшую жизнь, и зарплаты, и безопасность, и все остальное, чтобы не бежали на север. Но выборы проходят - и что в результате? Да все то же самое, все те же беды и напасти. Но ведь это вы, уважаемые граждане Гондураса и острова Гаити, голосовали за точно таких же «политиков», которые у вас были раньше и делали вашу и ваших семей жизнь невыносимой. Та же Центральная Азия. Как посмотришь новости из Кыргызстана, так поражаешься: что ни президент - так либо сбежал, либо в розыске, либо арестован, либо посадили. Что ни член парламента или министр - то миллионер, то владелец заводов-газет-пароходов (на Иссык-Куле). А два миллиона киргизов - ныне жители только Москвы и Московской области. Но ребята: Кыргызстан, по данным американских различных фондов да государственных структур - чуть ли не самая на постсоветском пространстве «демократическая страна». Партий - полным-полно, выборы - сплошная свобода напополам с демократией. И чего с того народу-то? Недавно российский президент пообещал существенные денежные выплаты молодым матерям, если будут рожать новых российских граждан. Но это, скорее, сигнал к переезду еще большего числа выходцев из Центральной Азии. Потому как можно будет даже не работая, а просто легализоваться и родить пару-тройку детишек. Получив на них и деньги, и заодно - российский паспорт. Если была бы рядом Америка (как для Гондураса), то поехали - да еще безвизово туда. Но и Россия - неплохой вариант. А почему бы и нет? Вот только кто в подобном положении дел не просто виноват, но и что в таких условиях людям делать? Ведь в сложившейся обстановке перво-наперво вину несут руководители тех стран, откуда народ массово не просто переселяется, а бежит от безнадеги и безысходности, обрекая своих еще вчера соотечественников (а на перспективу - уже граждан других государств) на мытарства на чужбине. Просто других вариантов у них, кроме как уезжать-бежать, нет. Или тогда им надо менять у себя власть и правительство. Но это - уже революция, а революционеров нынче в мире - всего ничего. Вот если бы в штаб-квартире ООН не бессмысленные заседания по проблемам миграции проводили, а каждый месяц вызывали «на большой международный ковер» президентов и премьеров тех стран, откуда народ массово бежит (кандидатов в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке десятками насчитать можно), да транслировали бы такие заседания на всю планету - может быть (хотя полной уверенности нет и быть не может), что-то в нашем бренном мире и изменилось бы. По крайней мере недурно бы попробовать что-то подобное осуществить. Хотя бы для того, чтобы как-то разворошить затянувшуюся ряской миграционную трясину…