Выборность и реальность

ДН ИМПИЧМЕНТ, инициированный Демократической партией США, ожидаемо провалился: на этой неделе большинство в сенате, где его контролирует Республиканская партия, проголосовало против обвинений, сформулированных в Конгрессе, где заседает больше демократов. Таким образом, самая серьезная попытка политических оппонентов действующего президента США отстранить его от власти окончилась поражением. На этом фоне первые результаты демократических праймериз показывают неутешительную картину - у них пока нет сколько-нибудь «проходного» кандидата: ни открытый гомосексуалист Пит Бутиджич, ни открытый социалист Берни Сандерс, ставшие лидерами айовских кокусов, не могут рассчитывать на общенациональную популярность. Считавшийся фаворитом экс-вице-президент Джо Байден теперь будет больше ассоциироваться с неудачным импичментом, а не с опытом во власти. Некоторые наблюдатели уверены, что шансы у Демократической партии могут появиться, только если бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг возьмет «вторым номером» бывшую первую леди Мишель Обаму. Несмотря на такие смутные перспективы для конкуренции на выборах 3 ноября, сам факт того, что избирательная кампания длится еще с прошлого года, политики открыто конкурируют между собой, а парламент может ставить вопрос об отстранении президента, очень показательны. Особенно на фоне того, что в нашей стране электоральные периоды всегда приходят неожиданно и длятся всего по два месяца. Очередное такое «обострение» ожидается этой весной… Не раз в течение всего рассмотрения обвинений против Трампа, которые, кстати, кажутся довольно серьезными и не прошли сенат лишь по той причине, что республиканцы решили стоять горой за своего, были реплики президента, обвинявшего демократов в том, что они прибегли к импичменту только потому, что победить его на выборах они не в состоянии. При всем при том, что Дональд Трамп, наверное, самый скандальный президент США - достаточно посчитать, сколько человек вокруг него были уволены или даже осуждены - он пользуется высокой популярностью у электората. Особенно у той его части, которая устала от «традиционного вашингтонского истеблишмента», к которому принадлежит элита Демократической партии. Кроме того, Трамп довольно четко и последовательно держит внутренний курс в экономике, направленный на создание новых рабочих мест и бизнеса. За это ему прощается и вызывающее поведение, и странности внешнеполитического курса, и предание остракизму ведущих американских медиа. Причем последнее вкупе с неприятием «несистемного Трампа» государственным аппаратом даже выливается в то, что на сайте «Голоса Америки», финансируемого государственного Агентства США по глобальным медиа, появляются комментарии, озабоченные поражением импичмента. «Возможно, теперь появилось новое, высеченное в камне понимание полномочий президента США, о чем свидетельствует оправдание Трампа по обвинениям в том, что он злоупотреблял полномочиями, когда хотел получить от Украины помощь в расследовании действий политического противника, а затем препятствовал попыткам Конгресса расследовать его деятельность», - с откровенной печалью пишет колумнист Кен Бредемайер. А далее он цитирует демократа Адама Шиффа, который считает, что оправдание Трампа «нанесет постоянный урон этой стране, потому что баланс сил в том виде, как его задумали наши отцы-основатели, больше никогда не будет прежним». Тем более что защита Трампа сосредоточилась не столько на том, что он не давил на Украину, чтобы получить компромат на своего политического противника, а сколько на том, что это - не предосудительное поведение. Похожие комментарии публикуют и британские СМИ, в частности, опять же совсем не частная Британская вещательная корпорация (кстати, ее деятельностью тоже не доволен нынешний премьер Борис Джонсон). «Решение сената Трамп, безусловно, расценит как свидетельство того, что он все делал правильно, - цитирует сайт Би-Би-Си эксперта вашингтонского Института Брукингса, основателя Школы правительства Гарвардского университета Марвина Калба. - Так что лидерам иностранных государств стоит приготовиться к тому, что лидер США будет постоянно обращаться к ним с различными просьбами, как это было с президентом Зеленским. А если Трамп одержит новую победу в ноябре 2020 года, то у Конгресса почти не останется способов контролировать его действия: он уже справился с самым сложным политическим испытанием в истории США и будет считать, что может делать все, что захочет». Так же считает еще один эксперт, опрошенный британцами, приглашенный преподаватель юридического факультета Колумбийского университета Ричард Фролик: «Белый дом в течение многих месяцев отказывался предоставить законодателям документы, которые они требовали, и запрещал свидетелям давать показания. Но Трамп не понес за это никакого наказания, и сенат оправдал его. После этого в администрации могут посчитать, что на Капитолийском холме согласились с тем, что глава государства имеет право отказать Конгрессу в любых требованиях, а сами законодатели потеряют возможность контролировать действия исполнительной власти». То, что республиканцы решили поступиться принципами демократии в угоду политической выгоде, а сам Трамп считает себя не обязанным следовать духу распределения полномочий ветвей власти, конечно же, сложно приветствовать. Особенно на фоне того, что поборники этих вещей - оппонирующие им демократы - так пока и не смогли избавиться от имиджа политических бюрократов, забывших об интересах избирателей. С другой стороны, нам даже до этих «опасных вод» - как до Луны. То, что даже не съезд, а «расширенное заседание политического совета» президентской партии «Нур Отан» на этой неделе было назначено на 18 марта, видимо, отодвигает сроки будущих парламентских выборов (которые некоторые ожидали еще в сентябре прошлого года) на позднюю весну и даже лето. Какие мотивы у властей страны для такого решения, мы, конечно, можем лишь гадать. Хотят ли во власти дать дополнительное время нескольким новым партиям для регистрации (что немедленно поставит под вопрос реальность их оппозиционности властям) или просто не уверены в своих рейтингах из-за безрадостного положения населения этой зимой, - эти вопросы останутся без ответов. Ожидать серьезной конкуренции на будущих выборах пока не получается. А значит, что практически никак не изменится характер законодательной ветви власти, слишком часто работающей с исполнительной властью по принципу принтера для печати готовых решений. Да, и чего можно вообще достичь в области политической конкуренции за считанные дни официальных предвыборных кампаний по-казахстански? Сегодня же политический климат страны характеризуется всего двумя тенденциями - охотой на ведьм в лагере тех, кто борется за звание оппозиции, и стремлением отделить имидж правящей партии от коррупционной действительности. Сама политическая конкуренция, принцип которой закреплен в выборности властей, остается едва ли не единственным средством, которое заставляет политиков исполнять свои обещания, дорожить мнением избирателей и реально защищать их интересы. Понятно, что это совсем не идеальные механизмы, особенно в бедных странах, к которым мы, как теперь очевидно, все еще относимся, однако ничего лучше этого у нас просто нет. И реальность этого механизма практически не зависит от возраста демократии. Он просто либо есть, либо нет. В этом мы убедимся в этом году как минимум дважды - в ходе ожидаемых казахстанских парламентских выборов и американских президентских. Хотя, если говорить по чести, в обоих случаях исход вызывает мало сомнений…