Что над нами вверх ногами?

Что делать обычным гражданам, когда правители говорят одно, СМИ пишут другое, а на деле жизнь оказывается совсем иной? Юрий Сигов, вашингтон С наступлением Нового года нет недостатка в различных предсказаниях и обещаниях, которые делают не только рядовые эксперты-специалисты, но и первые лица государств. Многое из того, что они наобещали своим народам, прозвучало в новогодних поздравлениях. Что-то еще будет добавлено по ходу развития событий в этом году, особенно с учетом планируемых в ряде стран выборов. А какие-то сюжеты подскажет «верхам» сама жизнь- своей полной непредсказуемостью и «непросчитываемостью» даже для самых искусных оракулов. И все же одна тенденция во всех этих оценках-предсказаниях (причем вне зависимости от того, диктаторское это государство, «демократическое» или где-то серединка-на половинку) остается неизменной. Многое из того, что обещается и внушается рядовым гражданам (что самими политиками, что с экранов телевизоров и страниц газет), не имеет, по сути дела, никакого отношения к реальной жизни. Не тех, кто обещает и клянется, а тех, для кого эти обещания, по большому счету, только и предназначены. Более того - те, кто обещает и клянется, что все выполнит из обещанного, во все сказанное не верят сами. Что уж тут говорить о тех, кто все подобное из года в год слушает и скептически по поводу услышанного ухмыляется. Добавляет скепсиса в отношении всего этого процесса «уверенного недоверия» народных масс в любые, по сути дела, обещания, раздающиеся «сверху», и деятельность ведущих СМИ. Причем опять-таки что в «развитых капиталистических» странах, что там, где СМИ традиционно контролируются властями, и ничего «неправильного» по определению сообщать не могут. Поскольку то, что пишется на страницах газет и журналов, распространяется в электронных сетях и подбрасывается на экраны телевизоров, имеет еще меньше связи по сравнению с заявлениями политиков к тому, что окружает рядовых граждан в их каждодневных реалиях. В этой ситуации принципиально важно уже не то, что кто-то, кому-то и где-то сказал-сообщил, а то, верят ли сказанному люди. Насколько они скептически относятся к услышанному, и насколько могут быть раздражены. Вплоть до массовых выступлений и даже революций, если их умышленно вводят обещаниями и ложной информацией за нос. А с учетом того, что «шибко грамотных» и разбирающихся, где правда, а где-подтасовочная «разводка», становится в мире все больше, вопрос веры в то, что тебе подают в виде информации на любом уровне, превращается в один из важнейших. Экономика растет, безработица самая низкая за последние 50 лет, народ богатеет. А президента Д. Трампа все равно обвиняют в «предательстве интересов Америки». Как же так? Что бы на практике понять, насколько то, во что мы верим, и то, что есть на самом деле, разнится по жизни, достаточно повнимательнее посмотреть на совершенно уникальное и абсурдное положение, складывающееся нынче в Соединенных Штатах. С учетом того, что на Америку по-прежнему буквально молятся по всему свету, пытаются тщетно копировать все то, что американцы у себя внедрили, а также чуть ли каждое правительство (даже те, кто провозглашают своим внешнеполитическим курсом махровый анти-американизм) стремится к «улучшению отношений с нашими стратегическими партнерами из Вашингтона», происходящее в США именно в плане доверия тому, что тебе говорят тамошние политики и СМИ, и к тому, что происходит «на местности», очень даже символично. Так, в 2020 год Америка вошла с уверенным ростом экономики, составляющим примерно три процента (Китай - в два раза больше, а Индия - больше, чем в США, в 2,5 раза). Безработица в стране - 3,5 процента от всей рабочей силы, что для нее - неслыханно низкая цифра за последние полвека. Только в декабре прошлого года в Соединенных Штатах было создано 145 тысяч новых рабочих мест, и в страну на въезд на законных основаниях было выдано более полумиллиона иммигрантских виз. Помимо этого, в США вернулись более 400 крупных и средних производств, большая часть из которых ранее были выведены в Мексику и ряд азиатских стран. Однако усилиями администрации Белого дома и лично президента Д.Трампа американским компаниям было «по-дружески» посоветованно вернуть капиталы домой и вкладывать деньги в собственную, а не заграничную экономику. Многие из тех, кто как раз и выводил свои производства за рубеж при прежнем президенте страны, решили, что лучше делать Америку великой и сильной у себя дома, чем поглядывать на подобный процесс из-за кордона. По этим и многим другим причинам, казалось бы, американский народ должен массово отправиться в ноябре нынешнего года на президентские выборы, и как один проголосовать за еще один 4-летний срок для Д.Трампа и его команды. Но… Если послушать политиков из соперничающей с республиканцами партии американских демократов, если послушать выступления всех демократических кандидатов, которые сейчас, отталкивая локтями друг друга, стремятся избраться от своей партии на предстоящие президентские сражения, то создается впечатление, будто Америка находится в полнейшем развале. Ее экономика при «антинародном президенте» Д.Трампе вот-вот обвалится, а сам обитатель Белого дома - то ли русский, то ли украинский, то ли турецкий шпион и изменник Родины. Еще хуже обстоит дело, если даже бегло просматривать американскую прессу или лицезреть основные телеканалы страны. Там все, что ни есть плохое - непременно связано с именем действующего президента. И не важно - отношения с Ираном ли это или с Северной Кореей, проблема нелегальной миграции или рост числа преступлений (якобы) на почве расовой ненависти. Во всем виноват именно Д.Трамп, и рядовым избирателям так откровенно и советуют: не голосуйте за этого «нехорошего человека». А иначе Америку ждут тяжелые времена, от которых она может уже и не оправиться. В результате тот самый рядовой избиратель, на которого вся эта мощнейшая антитрамповская пропаганда направлена, недоумевает. Кому же верить? И на что по жизни ориентироваться? На то, что твоя зарплата растет, ты можешь себе намного больше позволить, твоя семья чувствует себя намного увереннее, чем еще несколько лет назад? Или верить тому, что тебе каждый вечер твердят с экранов телевизоров по новостям, или слушать выступающих каждый день с трибуны Конгресса местных законодателей от Демократической партии? Сам президент Д.Трамп убеждает американцев не верить ни одному слову своих противников, не обращать внимания на кампанию по его личной дискредитации и попытки отстранить его от власти разными расследованиями и комиссиями. А еще он откровенно предлагает избирателям посмотреть по сторонам (а не на говорящие головы в телевизоре) и задуматься: а стоит ли что-то в жизни менять, если то, что имеется сейчас, есть практическая возможность сохранить на следующие четыре года? Кстати, подобная ситуация создает огромные проблемы для самого факта каких-либо шансов победить на предстоящих президентских выборах в США демократам. Ведь то, что они говорят, совершенно не имеет никакого отношения к тому, что есть в Америке на самом деле. Точно так же и активная кампания по дискредитации президента Соединенных Штатов со стороны местных СМИ идет полностью вразрез с тем, что рядовые избиратели страны ощущают на размере своих личных доходов и существенном улучшении экономики. С телевизора - все вокруг прекрасно. А по жизни - с каждым годом все только хуже. Так, где же, правда? Примерно те же нестыковки - причем с куда большими негативными последствиями, наблюдаются в России. Начиная с президента страны и кончая рядовыми министрами - губернаторами, обычным гражданам ежедневно сообщается о якобы невероятных достижениях (особенно в области внешней политики) страны. Правда, в отличие от США политические дифирамбы активно поддерживаются и государственными СМИ, особенно тремя ведущими телеканалами. Соответственно, и та ситуация, которая подается из этих источников, создает картину небывалого повышения роли России в мировых делах и принимаемых «судьбоносных решениях» в ее развитии российскими властями. И вновь, но… Та же официально существующая на государственные деньги структура под названием Росстат (то есть статистическое агентство) признает: с 2013 года в стране наблюдается экономический спад. Динамика роста производства, реальных доходов населения, инвестиций, эффективности труда либо отрицательна, либо держится около нулевой отметки. Невиданными прежде темпами растет социальное неравенство и угрожающий разрыв между доходами и размерами накопленного имущества у подавляющей части населения РФ (а это - около 80 его процентов) по сравнению с местными нуворишами-миллиардерами. Именно их доходы в течение последних десяти лет стабильно росли, несмотря на введенные против России международные санкции, за которые фактически расплачиваются исключительно рядовые граждане. При этом вот что еще важно. При всем несовпадении положения в экономике и кризисе в сфере политики в США значительно растет активность рядовых американцев. Они не хотят оставаться в стороне (каждый- со своими собственными взглядами и по только им кажущимся важными причинам) и намерены поддержать на следующих президентских выборах «своего» кандидата. А вот в России картина прямо противоположная. При совершенно очевидном обнищании большей части населения и застое в экономике никакого роста политической напряженности и активности в стране не наблюдается. Почему? Это в Чили на митинги против повышения стоимости проезда в метро на три цента вышло в столице, по всей стране! (а не только в Сантьяго) более полутора миллионов человек. В России же даже на демонстрации против преступного повышения пенсионного возраста выходило от силы несколько десятков тысяч по всей РФ. А многие миллионы ее граждан полностью все игнорируют. Эти люди просто не хотят иметь вообще никаких дел с властями. Причем это даже не какое-то социальное размежевание, а натуральная и нескрываемая ненависть значительной части населения страны к любым представителям нынешней власти (может быть, и даже каким-то там неплохим людям, но тем не менее). Что тут удивляться тому факту, что Россия занимает первое место среди так называемых «развитых стран» по неучастию граждан в любых голосованиях. Президенту страны доверяет меньше трети населения, то есть, по сути дела, подавляющему большинству российских граждан, грубо говоря, «до лампочки», кто возглавляет государство, правительство и даже местную мэрию («все они - воры, какая разница, кто конкретно?» Внутренняя и внешняя эмиграция. К чему это может привести? Не веря никому и ничему (доверие, к примеру, к телевидению нынче находится на самом низком уровне за всю историю РФ), многие жители страны - а это более двух третей населения - фактически отделились от государства, до минимума свели с ним любые контакты, и считают, что все, с государством связанное, - это совершенно не имеющая никакого к ним отношения жизнь. И в то время как российские власти любят покритиковать Америку за растущий там раскол между сторонниками демократов и республиканцев, в самой РФ уже давным-давно отсутствует какой-либо консенсус между государством и населением. Соответственно, и никаких крупных общенациональных проектов не может быть осуществлено даже при очень большом желании властей, если подавляющее большинство населения видит в государстве совершенно чуждых им людей. Для которых, интерес по жизни существует только один - набить свои карманы, а со всеми остальными - так и трава не расти. Не случайно поэтому, что все больше молодых граждан РФ стремятся любыми путями уехать из страны (что, кстати, власти не хотят упорно признавать), потому как считают, что никаких перспектив (если это не дети высокопоставленных чиновников) именно в российских реалиях у них нет. Те же, кто «пока» не уехал, уходят массово в своего рода «внутреннюю эмиграцию» - сидят сутками в Интернете, общаются с точно такими же «недовольными властями». И когда через соцсети раздается призыв помитинговать, выходят на площади. Причем в основном чтобы показать таким же, как они сами: да, мы существуем, у нас нет власти, но это - только пока. А вот что будет с этой публикой дальше, кто-нибудь «на верхах» задумывался? Между прочим, именно наличие подобного социального консенсуса в Китае позволяет ему успешно не первый год развиваться и с довольно приличным успехом соревноваться с теми же Соединенными Штатами. Рядовые китайские граждане не особо заморачиваются по поводу того, что у них фактически выборов как таковых нет (ни по американской, ни по европейской, ни по российской схеме). Но зато они верят своим властям, которые даже при наличии определенных проблем, включая ту же коррупцию высших должностных лиц, тем не менее повышают уровень доходов и жизни значительной части населения КНР. А не только оприходуют по личным карманам государственные средства, выделенные под «национальные проекты» или глобальную задумку «Один пояс -один путь». Существуют и еще две сферы, по которым рядовые граждане определяют степень доверия и к властям, и к тому, что им сообщают о жизни в их собственной стране местные СМИ. Это состояние образования и здравоохранения. Так вот, американские вузы по-прежнему возглавляют все мыслимые списки самых престижных и дающих качественное образование в мире. По этой самой причине в Америку ежегодно на учебу прибывает около полумиллиона студентов и аспирантов со всего света. Такая же картина - с медициной. При всей ее дороговизне более 80 процентов населения США имеет к ней доступ либо за собственные средства, либо за льготные страховки. К тому же эта система обеспечивает и очень качественное медобслуживание. Во многом, поэтому только руководители 48 стран мира (по американским же данным) проходят ежегодно медосмотр именно в американских клиниках и там же лечатся в случае необходимости. Кстати, в той же самой Америке и учатся, и лечатся сотни тысяч граждан КНР, которые под руководством своего собственного правительства стремятся поднять уровень и национального образования, и здравоохранения до американских стандартов. В том же, что касается России, ситуация складывается обратная. Не доверяя ни речам своих политиков, ни дикторам контролируемого государством телевидения, рядовые граждане РФ своими глазами видят, что уже не первый год в стране падает уровень образования, а ведущие исследователи, талантливые программисты и компьютерщики тысячами уезжают за рубеж (прежде всего в Европу и Северную Америку). Та же самая проблема - с медициной. У кого есть много денег, тот может лечиться либо в РФ, либо за границей. А у кого денег мало - дела при серьезном заболевании могут быть совсем плохи. И здесь вновь очень важен фактор даже минимального доверия, какой-то объединяющей философии как для рядовых граждан, так и для государства. Тот же президент Швейцарии в канун Нового года ничего швейцарцам чудодейственного не обещает. Ни повышения уровня жизни, ни строительства нового моста через горную реку, ни прокладку «невиданного в истории» тоннеля в Альпах. Народ и без подобных обещаний верит, что в стране будет все хорошо, потому что иначе в Швейцарии будет другой президент и другое правительство. Дело в том, что там люди верят в систему, и им действительно без разницы, кто лично будет ее на данный момент олицетворять. А в том, что касается СМИ и падающего к ним доверия… В Америке президент страны решил этот вопрос в легком электронном стиле. Он общается с народом через Твиттер, не доверяет ни одному средству массовой, как он сам считает, «дезинформации». А тем, кто пользуется информацией именно из СМИ, сочувствует и не советует доверять ни одному журналистскому слову. Зато в Китае СМИ верят, потому что они хотя и по своему содержанию пропагандистские, тем не менее, объединяют государство и граждан, а не натравливают одних на других. В России телевизор уже не смотрит больше половины населения страны, но и особого доверия при этом к другим СМИ не наблюдается. Но в этом случае на лицо иная и не менее острая проблема. От того, что какая-то газета напечатает некое разоблачение или проведет сенсационное расследование, ровным счетом ничего не изменится в жизни рядовых граждан (почитать только буквально вал статей в прессе РФ о многомиллионном богатстве нового российского премьер-министра). Ведь подаваемой СМИ информации не то чтобы совсем не доверяют, а считают, что вне зависимости от напечатанного и переданного «по ящику» в поведении власти ровным счетом ничего и ни на йоту не изменится. И вот это безразличие, базирующееся на недоверии к политикам всех мастей и партийной принадлежности, на мой взгляд, куда опаснее по возможным последствиям, чем личное неверие со стороны обычного гражданина к отдельному политику или телекомментатору.