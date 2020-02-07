Вашингтон наказывает Бишкек?

Отмена виз шокировала кыргызстанцев Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек БОЛЬШИНСТВО из опрошенных нами экспертов не верит в то, что отмена американцами иммиграционных виз для кыргызстанцев связана именно с отсутствием биометрических паспортов. Практически все они считают этот шаг администрации Трампа отражением борьбы геополитических стратегий Москвы и Вашингтона за влияние в Кыргызстане и всей Центральной Азии в момент, когда Китай, фактически, на время вышел из этой игры. Заметили в Бишкеке (надо полагать - с раздражением) и то, что в ходе своего турне в Центральную Азию государственный секретарь США Майкл Помпео не почтил своим визитом «островок демократии», сделав выбор в пользу Нур-Султана и Ташкента. Вторая половина прошедшей недели прошла под знаком визитов представителей двух борющихся за влияние в мире геополитических «игроков» в регион Центральной Азии. И оба они не добрались до Кыргызстана, побывав в Казахстане. До его южного соседа добрался только новый глава Евразийский экономической комиссии Михаил Мясникович, где был немедленно принят и президентом страны Сооронбаем Жээнбековым и премьером Мухаммедкалыем Абылгазиевым. На этом фоне и представитель США Майкл Помпео не только ограничился столицами соседних стран, но и огорошил: согласно распоряжению Дональда Трампа, гражданам Кыргызстане отныне практически полностью отказано в визах в США. Вашингтон включил Кыргызстан, Эритрею, Мьянму, Нигерию, Судан и Танзанию в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу виз. Они не коснутся туристов и работающих с США бизнесменов, но сделают тщетными надежды игравших в лотерею Green card и тех, кто рассчитывает на длительное пребывание в этой стране с целью трудоустройства или переезда. Официально говориться, что такие ограничения связаны с «недостаточно высокими стандартами обеспечения безопасности». «Паспорта Кыргызстана слишком легко подделать», - говорят те, кто рассуждает о том, почему в «черный список» Трампа попала страна, обычно считавшаяся самой свободной в Центральной Азии в плане демократии. Шокированные этим кыргызстанцы пишут в соцсетях, что «проблема не в защитных технологиях, а в коррупции чиновников, которые готовы продать национальные документы любому желающему». Многие пользователи соцсетей обрушились с критикой на власти, которые «своей коррупцией и бездействием привели к тому, что стране показывают [ее совсем не почетное] место». В этом горестном хоре особо выделялись получатели грантов США - представители неправительственного сектора Кыргызстана. Многие из них очень разочарованы решением Вашингтона, так как посчитали себя отрезанными от страны, ориентироваться на которую они всю жизнь стремились. Слабое утешение: на встрече в Ташкенте господина Помпео с главой МИД Кыргызстана Чынгызом Айдарбековым было сказано, что «…американская сторона выразила свое сожаление и готовность в разрешении ситуации вокруг данной проблемы, отметив необходимость активизировать взаимодействие сторон на уровне правоохранительных органов». «Полагаем, что таким образом кыргызско-американским отношениям нанесен чувствительный урон», - без обиняков заявили во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана, к воротам которого пришли недовольные отменой американских виз. По данным пресс-службы МИДа КР, Помпео «обратил внимание на объективные технические стороны вопроса, связанные с соответствующими стандартами правительства США». А официальные фото с этой встречи показывают, что заокеанский гость был весьма уверен в себе на встрече со своим кыргызским визави, который сидел с весьма растерянным видом. Уже после отъезда Помпео в прессе появился интересный документ под названием «Стратегия по Центральной Азии на 2019-2025 годы: Продвижение суверенитета и экономического процветания», в котором обозначены новые основные цели и направления сотрудничества с государствами региона. Как отмечено в этом плане действий, Соединенные Штаты были в числе первых стран, приветствовавших независимость Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, и последние три десятилетия «последовательно работали над обеспечением безопасности, развития и процветания каждого из государств». Основной стратегический интерес США в регионе состоит в создании более стабильной и процветающей Центральной Азии, которая сможет «свободно решать политические, экономические интересы и интересы безопасности с различными партнерами на своих условиях», «быть связана с мировыми рынками и открыта для международных инвестиций», чтобы «получить сильные демократические институты, обеспечить верховенство закона и уважение прав человека». Далее в документе отмечается, что «стабильная и безопасная Центральная Азия вносит непосредственный вклад в усилия США по противодействию терроризму, поддержке региональной стабильности, обеспечению энергетической безопасности и повышению экономического процветания». Ну, а новая центрально-азиатская стратегия США «предполагает наличие некоторых констант из предыдущей стратегии в отношении ключевых событий в регионе»: внутренний и трансграничный терроризм будет оставаться главной проблемой безопасности, а страны ЦА продолжат сталкиваться с угрозами стабильности, такими как радикальный экстремизм, незаконный оборот наркотиков и дезинформация. Сообщается, что руководство США «собирается сделать упор на сотрудничество в тех областях, где имеют сравнительные преимущества». Например, в области поощрения участия частного сектора и повышения прозрачности государственных политики и правил, способствующих соблюдению международных стандартов, включая экологические гарантии. «Соединенные Штаты Америки будут работать с государствами Центральной Азии, чтобы повысить их устойчивость к краткосрочным и долгосрочным угрозам стабильности, - написано в обнародованном документе. - Кроме того, они намерены укреплять независимость стран ЦА от пагубных сил и развить политические, экономические отношения и отношения безопасности с Соединенными Штатами». Непонятно, правда, как это все согласуется с настоящим ударом по визовому режиму с Кыргызстаном? Создается даже впечатление, что стратегический документ и решение по визам принимались в разных кабинетах, настолько они различаются. В документе провозглашены «основные цели США в регионе на последующие годы», коими являются: - Поддержка и укрепление суверенитета и независимости государств Центральной Азии, как в отдельности, так и в регионе. - Сокращение террористических угроз в Центральной Азии. - Расширение и содействие поддержанию стабильности в Афганистане. - Поощрение взаимодействия между Центральной Азией и Афганистаном. - Содействие реформам в сфере верховенства закона и соблюдения прав человека. - Стимулирование инвестиций США в Центральную Азию и ее развитие. - Эффективная реализация данной стратегии поможет обеспечить превращение ЦА в стабильный и безопасный регион, углубляющий свое взаимодействие с США. «Мы поможем странам укрепить их экономический и политический суверенитет, развить их устойчивость и повысить готовность и способность сотрудничать друг с другом в областях, представляющих взаимный интерес, - подчеркивают авторы документа. - Успешное взаимодействие США в Центральной Азии будет продвигать наши интересы в области национальной безопасности и способствовать защите нашей родины, граждан и интересов за рубежом. Тесные отношения и партнерство со всеми пятью государствами будут способствовать продвижению ценностей Штатов и станут противовесом влиянию соседей по региону». В случае с отменой виз, в «тесном соседстве» с Кыргызстаном не оказалось ни одной иной центрально-азиатской страны, что делает эту ситуацию для кыргызстанцев обидной вдвойне. Некоторые наблюдатели видят в этом решении проявление «кнута» в адрес прозападных кругов Кыргызстана, которые при своей многочисленности, так и не смогли диктовать политическую повестку дня. Им как бы дают понять, что - мол, плохо работаете! С этим даже связывают появление нового «американского проекта» - Кыргызской либерально-демократической партии Кыргызстана (КЛДП). Ее презентация в Бишкеке состоялась именно в эти же дни - 2 февраля. Оказалось, правда, что КЛДП существует уже целых девять лет (!), но почему-то ничем особым не отметилась за эти годы. Гостями мероприятия стали депутаты жогорку кенеша Кыргызстана Талант Мамытов, Наталья Никитенко, Мирлан Жеенчороев, Абдывахап Нурбаев и Медеткан Шеримкулов. Все они представляют разные регионы, у всех этих почетных гостей имеются свои истории, в том числе и связанные с США. По всей видимости, лицом этой новой организации должен стать бывший журналист «Азаттыка», сегодня депутат без фракции, один из самых молодых политиков - Жанар Акаев. На презентации он рассказал о мотивах своего участия в выборах 2020 года именно с этой политической организацией. «Сегодня наше общество устало от безграмотных депутатов, которые даже не могут прочитать текст, от семейно-клановых традиций и бандитов. Олигархи хотят купить всю страну, и пришло время дать им отпор. Сделать это может только народ. Я призываю не повторять ошибок и не продавать свой голос за тысячу сомов», - заявил г-н Акаев, который не приходится родственником бывшему президенту Аскару Акаеву (они даже не земляки - Жанар происходит из Алая, Ошской области на юге, а Аскар - из «северной» Чуйской области). В планах у КЛДП - участие в выборах в местные кенеши (они пройдут весной). Ну, и все в стране ожидают парламентских выборов. Прозападный проект должен будет участвовать и в них, хотя два-три года назад похожая партия «Демократ», в рядах которой были собраны сотрудники различных НПО и НКО, не набрала даже одного процента голосов избирателей. Они тогда решили работать по схеме Трампа, сделав упор на социальные сети, практически не работая с традиционными СМИ. Что предпочтут прозападные политики в этот раз, мы увидим уже очень скоро. В соцсетях шутят, что теперь - после отмены виз в США, они обязаны добиваться успеха, поскольку отступать им теперь буквально некуда.