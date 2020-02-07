Курс перемен

Азат Перуашев Выступление президента Касым-Жомарта Токаева на заседании правительства в прошлую пятницу явно выходит за обычные рамки и по охвату тем, и по тональности. Чего стоит одна эта фраза: «Нам нужен новый экономический курс… Реформы придется проводить буквально «через колено». О каких именно реформах идет речь? В числе первых задач, которые глава государства поставил перед министрами, обозначены: - «Рост доходов населения путем создания многочисленных рабочих мест» - «Проведение эффективной промышленной политики, которая обязана обеспечивать защиту отечественных предпринимателей, доступ к рынкам сбыта, повышение производительности наших предприятий, рост конкурентоспособности и качества казахстанской продукции» - «Долгосрочное и доступное финансирование экономики» - «Развитие частного предпринимательства и кардинальное усиление механизмов защиты конкуренции» и многое другое. Как видим, преемственность стратегической линии первого президента налицо: на протяжении всех лет независимости эти вопросы, в той или иной форме, ставил Нурсултан Назарбаев. Об этом сказал и сам президент Касым-Жомарт Токаев, указав на незыблемость таких документов, как Стратегия развития до 2050 года и План нации «100 конкретных шагов». Другое дело, что каждый этап, каждая эпоха диктуют новые акценты. Так, по одной из наиболее болезненных для бизнеса тем - доступности и долгосрочности кредитования - Касым-Жомарт Кемелулы ставит диагноз: «Финансовая система больна». Демократическая партия «Ак жол» готова подтвердить это утверждение цифрами, причем из официальных ответов на наши депутатские запросы о недоступности кредитов для бизнеса. Например, Агентство по регулированию финансового рынка 17.01.2020 сообщает, что из 2,4 трлн.тенге кредитов, выданных банками-участниками гос-программы финустойчивости, за 2018 год и 3 квартала 2019 г., на кредитование промышленности пошло только 8%, тогда как на кредитование торговли выдано 12% из этой суммы, а на кредиты физлицам - более 50%. Выходит, получившие поддержку государства банки почти две трети средств (62%) направили на финансирование потребления, а на производство - почти в 8 раз меньше! Следовательно, значительная часть государственных средств Казахстана, в том числе из Нацфонда, вместо стимулирования собственной экономики - ушли в карман иностранных производителей. С таким подходом продолжать накачивать БВУ государственными деньгами бесполезно, они просто не дойдут до экономики. В этой связи Демократическая партия «Ак жол» разделяет позицию президента К.Токаева, который поручил дальнейшую поддержку банковского сектора «рассматривать на рыночных условиях, без использования бюджетных средств». В то же самое время на фоне нехватки кредитования бизнеса банки второго уровня активно направляют «свободные средства» в ноты Нацбанка, где таким образом аккумулировано уже 3 трлн. 400 млрд. тенге. Эти деньги критически нужны в экономике - но Нацбанк таким образом сдерживает инфляцию, хотя инфляция - прямое следствие нехватки производства товаров и денег у товаропроизводителей. Такая система, безусловно, больна, и ее необходимо лечить самым серьезным образом, как и сказал президент: «Сделать это надо срочно, не откладывая дело в долгий ящик. В противном случае, последствия могут быть серьезными». У депутатов ДПК «Ак жол» есть свое видение по таким решениям, в частности - через развитие альтернативного, небанковского фондирования бизнеса, разработанное на примере ведущих международных площадок. Ввиду нынешних поручений президента К.Токаева мы в ближайшее время представим эти предложения правительству. Другой системной проблемой глава государства обозначил фискальную политику, поставив ее задачей «Обеспечение стабильности доходов бюджета и справедливого распределения национального дохода…». При этом он подверг критике практику налоговых льгот отдельным отраслям и предприятиям. С этим трудно не согласиться, учитывая, что в ряде случаев фискальные (налоговые и таможенные) льготы за десятилетия применения так и не привели к каким-либо позитивным изменениям в устойчивости компаний или целых отраслей, к структурным изменениям в технологичности или локализации их продукции. Нужно согласиться с тем, что любая государственная поддержка, в том числе в фискальной политике, должна обуславливаться встречными обязательствами предпринимателей. В противном случае это приводит к неэффективности экономики. Но! Параллельно необходимо усиливать прозрачность и справедливость администрирования фискальных процедур, повышать профессионализм самих госорганов. Как известно, депутаты около десяти лет добивались декриминализации статьи за т.н. «лжепредпринимательство», посредством которой налоговые органы перекладывали финансовые санкции с мошенников на добросовестные предприятия. Но теперь выясняется, что эта практика возобновилась в форме «признания сделок недействительными». Причем такие полномочия налоговикам предоставил не закон, а нормативное постановление Верховного суда. По данным Казахстанской ассоциации предпринимателей, если в 2017 году было 116 таких дел, в 2018 - более 600, то в 2019 - уже около трех тысяч! Проблема разрастается как снежный ком, и фактически речь идет о повторном, двойном налогообложении, которое невозможно оправдать никакими «налоговыми льготами». Например, одному из обратившихся в Демпартию «Ак жол» предприятий повторно начислено три с половиной миллиарда тенге, при годовом обороте в несколько раз меньше. В результате - работающий бизнес, на котором трудятся около пятисот человек, инвестировавший немалые средства в новую технику и оборудование - проиграл все суды и сегодня стоит перед лицом банкротства. И такие примеры можно привести по целому ряду регионов - Костаная, Мангыстау, Караганде… Благодаря взвешенной позиции руководства Минфина при ведомстве действует апелляционная комиссия, которая рассматривает и нередко отменяет неправомерно начисленные санкции. Но фискалы на местах нашли способ обойти эту инстанцию, сразу же направляя документы в суд. А суды, как правило, принимают сторону «бюджета», разоряя еще вчера успешных предпринимателей. Это - «обратная сторона» налоговой политики, порой граничащая с рейдерством. Защитить бизнес от подобных схем, дать возможность оплачивать налоги без повторных начислений и «коррупционной ренты», обеспечить справедливость в налоговых спорах - было бы самой идеальной и единственно достаточной «льготой» для предпринимателей. Все остальные преференции (и не только фискальные, кстати) можно и нужно вводить с понятными встречными обязательствами субъектов бизнеса - по увеличению рабочих мест и зарплаты, росту производительности и технологической сложности операций, увеличению экспорта, насыщению потребительского рынка, сдерживанию цен и т.д. В своем выступлении Касым-Жомарт Кемелулы обострил тему диверсификации экономики, отметив, что, несмотря на все усилия и сотни введенных предприятий, «Доля обрабатывающей промышленности остается на уровне 11 % ВВП». Действительно, в ходе подготовки к третьей пятилетке индустриализации, правительством была проведена большая работа, проанализированы прежние недостатки. Депутаты ДПК «Ак жол» принимали непосредственное участие в ряде мероприятий по подготовке отраслевых программ и могут подтвердить профессиональный подход к этим вопросам, по крайней мере, там, где нас приглашали к обсуждению. Но факт остается фактом: структура национальной экономики «зависла», наблюдающиеся изменения носят во многом статистический и уж никак не «необратимый» характер. Возможно, вопрос в «отложенном» эффекте таких перемен и результаты проявятся немного позже прилагаемых усилий. Но если поднять индикаторы, заданные еще первой ГПФИИР в 2008 году (например, по фармацевтической отрасли, нефтепереработке, промышленности стройматериалов) - то и здесь не наблюдается ожидавшегося прорыва. Помимо прочих причин, это связано с проблемой сбыта продукции, который, в свою очередь, упирается в соотношение цены и качества производимых товаров. Глава государства отметил эти вопросы; правда, в отношении формирования себестоимости он высказался касательно бюджетных процедур. Но, учитывая, что многие инвестпроекты реализуются с привлечением госсредств, тенденции идентичны: «Продолжается практика многократного удорожания проектов... Нет прозрачности и в формировании цен на материалы, стоимости работ машин и механизмов и так далее… Потом мы удивляемся, почему строительство в Казахстане такое дорогое… Ежегодно тратим десятки миллиардов только на ПСД!». Таким образом, завышение затрат еще на этапе проектирования, экспертизы и строительства во многих случаях делает себестоимость отечественной продукции заведомо неокупаемой, а проект - нерентабельным. Второй фактор конкурентоспособности - качество. К.Токаев: «Отдельного внимания требует качество нашей продукции. Как можно говорить об экспорте в дальнее зарубежье, если даже вступление в силу техрегламентов ЕАЭС мы переносим по нескольку раз?» И это касается не только экспорта, но и внутреннего рынка: «Наше население постоянно сталкивается с негативными последствиями низкого качества лифтов, аттракционов, пищевой продукции». Вот он, в трех цитатах, диагноз нашей конкурентоспособности: завышенные (коррупционные?) расходы, низкое качество, несоответствие требованиям безопасности. Поэтому депутаты от ДПК «Ак жол» не просто поддерживают - аплодируют поручению подготовить и принять до конца текущего года закон «О техническом регулировании». Еще в 2014 году по нашей инициативе Комитет по экономике мажилиса настоятельно рекомендовал разработать такой закон. Более того - в 2017 г. вышло протокольное поручение первого вице-премьера (нынешнего премьера) А.Мамина о подготовке этого документа. Национальная индустриальная палата и в НПП «Атамекен» даже самостоятельно написали концепцию закона! А министерства и ведомства волокитят вопрос третий год. Надеюсь, после слов президента сомнения закончились и у них. Помимо цены и качества жизнеспособность бизнеса задает конкурентная среда, которая формирует стрессоустойчивость и готовность предпринимателя реагировать на изменения, бороться за место под солнцем. К сожалению, наблюдения Демократической партии «Ак жол» показывают нарастающую концентрацию и монополизацию экономики и ее отдельных секторов, причем, как правило, либо предприятиями с госучастием, либо с использованием административного ресурса. Это дало основания говорить в депутатском запросе нашей фракции в декабре 2019 г. о подмене рыночной экономики - экономикой государственно-монополистической. Тогда же мы потребовали разработки мер по поддержанию конкуренции. Наша оценка ситуации близка к той, которую дал ей президент К.Токаев, отметивший, что «Конкурентная среда в последние годы ухудшается. Слишком высокий уровень концентрации наблюдается практически во всех базовых отраслях: в электроэнергетике, поставке нефтепродуктов, железнодорожных перевозках, предоставлении сотовой связи, банковских услугах и других. Это исключает рыночное ценообразование, перекладывает монопольные издержки на потребителей» Действительно, сегодня наблюдается засилье монополистов услуг, которые, сами ничего не производя, паразитируют и облагают всевозможными поборами настоящих производителей. Единственное расхождение наших оценок - о природе монополизма. На заседании правительства было сказано, что «Теперь мы имеем дело с частными монополиями», мы же полагаем, что даже частные монополии в нашей действительности опираются на административные ресурсы их бенефициаров. Так, несмотря на то, что после двухлетних обращений депутатов Демпартии «Ак жол» было ликвидировано ТОО «Астанаэнергосервис», ничего не производившее, но «управлявшее» другими городскими монополистами (на содержание которого ежегодно уходило более миллиарда тенге) - тарифы для горожан не уменьшились, и в нашем требовании о перерасчете было отказано. С учетом жесткой оценки Касым-Жомартом Кемелулы тенденций монополизации (которую в ДПК «Ак жол», бесспорно, разделяют) мы повторно направим наши декабрьские предложения правительству по защите конкуренции. И эта работа должна быть, как и сказал президент, «системной и бескомпромиссной». Наконец, очень знаковая инициатива высказана главой государства относительно единообразия закупочных процедур: «Правительству следует оценить целесообразность принятия единого закона по государственным и квазигосударственным закупкам, включая ФНБ «Самрук-Казына». Начиная с 2014 года партия «Ак жол» направила два десятка депутатских запросов с требованием принять закон «О закупках», регламентирующий процедуры в нацкомпаниях и крупных недропользователях, которые также относятся к квазигоссектору. Мы настаиваем на законодательном закреплении приоритета отечественных предприятий в производстве товаров и услуг. Но неизменно получаем отказ. И если в системе «Самрук-Казына» налаживается интенсивная работа в этом направлении, то сырьевые гиганты абсолютно индифферентны к казахстанским предпринимателям. По некоторым данным, ими ежегодно импортируется продукции на сумму более 8 трлн. тенге, хотя многое из этого перечня имеется или может производиться в Казахстане. В развитых странах недропользователи, помимо уплаты налогов и социальных программ, обязываются растить местные кадры, передавать технологии и налаживать в стране пребывания производство комплектующих и запчастей к используемому оборудованию, создавать совместные сервисные компании с местным бизнесом и т.д. Да, первые годы независимости благодаря деловым качествам первого президента Казахстан активно продвигал свои ресурсы, шел навстречу инвесторам, и это позволило привлечь инвестиции, дать мощный импульс развитию страны. Но с тех пор родилось и выросло новое поколение казахстанцев, наша страна стала другой, наша экономика ставит перед собой новые задачи. Многие из тех, кто вложился тогда в Казахстан, давно окупили инвестиции и сполна заработали на наших природных богатствах. Неужели вместо того, чтобы ссылаться на слабое качество товаров и недостаточную квалификацию работников, иностранным сырьевым гигантам за тридцать лет нельзя было обучить казахстанских специалистов, отобрать и вырастить из наших граждан первых руководителей компаний, помочь освоить технологии и наладить совместные производства закупаемых товаров? Почему в Атырау и Актобе продолжают нанимать иностранных подрядчиков, а например, компания «АрселорМитталл» в Темиртау годами не оплачивает миллиардные суммы казахстанским предпринимателям за уже выполненные контракты? Полагаем, что пришло время ставить такие вопросы, и не только Демократической партии «Ак жол» в парламенте, но и правительству в переговорах с инвесторами. И разработка подобного закона может стать важным подспорьем в защите наших национальных интересов. Важно отметить, что глава государства не только поставил задачи, но и поднял вопрос контроля: «Правительство разрабатывает реформы, реализует их и само же оценивает качество своей работы. Требуется изменить положение вещей». В этом качестве он поручил «Создать Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при администрации президента». Поддерживая это решение, хотел бы отметить, что в демократических странах функции контроля за правительством закреплены за парламентом. И у казахстанского парламента законодательно предусмотрено несколько форм такого контроля - от депутатских запросов и парламентских слушаний - до утверждения отчета правительства об исполнении бюджета. Поэтому депутаты парламента, как и партийные фракции, не только могут, но и обязаны помогать в реализации поставленных президентом задач. Думаю, что их привлечение к сотрудничеству с указанным центром анализа на общественных началах может сыграть немаловажную роль в успехе обозначенных перемен. Ну и напоследок - еще одна небольшая, но характерная ремарка. На упомянутом заседании Касым-Жомарт Кемелулы немало внимания уделил качеству государственного управления и бюджетных процессов. Как людей, регулярно и по делу критиковавших госорганы то за элитные джипы, то за любовь к дорогостоящей мебели из африканского эбенового дерева, депутатов ДПК «Ак жол» порадовало решение президента «Объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта и мебели, на проведение различных форумов…». Абсолютно согласны с тем, что расточительство допустимо только за личный счет чиновников. А народные деньги нужно беречь и использовать только в интересах общества.