Черный лебедь Масанчи,

или Печальные уроки погрома «Мусульманину неприемлемо допускать рукоприкладство и наносить вред своему брату. Все конфликты должны разрешаться цивилизованно. Призываем наших граждан к примирению. Считаем, что личные разногласия и конфликты не должны нарушать общественный порядок и покой жителей. Ведь, Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) говорил, что мусульманская умма собирается только для совершения благих дел. Известно, что люди, следующие пути сунны, не допустят такого». Из заявления Духовного управления мусульман Казахстана по событиям в Жымбылской области ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ в селе Масанчи, в результате которых погибло уже более 10 человек (буквально вчера при разборе завалов нашли еще одно тело), вызвали резкую и полярную реакцию в казахстанском обществе. К сожалению, наши граждане разделились не только в ту страшную ночь погрома, но и после нее - на тех, кто оправдывает погромщиков, и тех, кто считает их действия неприемлемыми. Все это делает происшедшее тем самым «черным лебедем» по теории Нассима Талеба. Согласно ей, «черные лебеди» - непредсказуемые происшествия, которые дают толчок истории и меняют жизнь каждого человека, хочет он этого или нет, ну, а от того, как обращаться с такими ситуациями, зависит успешность того или иного человека или общества. Проблема тут еще в том, что Масанчи - это вовсе не первый такой случай столкновений на межнациональной почве за последние годы. Сколько уже было подобных моментов, но после них, как мы видим, ничего не меняется. По большому счету, выводы любого непредвзятого человека должны быть просты - виновные должны быть наказаны вне зависимости от национальности. Те, кто поднял руку на аксакала и его сыновей, должны быть установлены и сесть в тюрьму. И те, кто убивал в Масанчи, жег дома, магазины, тоже должны быть жестко наказаны. Любое насилие должно быть пресечено наказанием и осуждено в обществе. Вот и все, казалось бы. Но поддерживают такую точку зрения далеко не все. По итогам событий в Жамбылской области, становится очевидно, что многие наши сограждане живут не гражданским самосознанием и даже не религиозным, а тем же самым племенным, что и века назад. Именно в его рамках существует коллективная ответственность, в рамках которой «мстить» за действия отдельных людей можно всем представителям его общины или этноса. Модернизация сознания, о которой так много говорили наши власти, тут полностью провалена. Сами местные власти либо живут этими же порядками (а неспособность или нежелание властей в лице полиции или пограничников остановить погром это подтверждает), либо просто не работают. Оба варианта - плохо. Потому что обычная бытовая ссора может поставить страну на грань ЧС. Сразу после начала событий в стране был опять заблокирован WhatsApp-мессенджер, на три дня (из которых два - рабочих для нее) была закрыта Алматинская барахолка - крупнейший оптовый рынок страны. В условиях, когда многие граждане судят друг о друге примитивными категориями «мы - они», неважно, какие стартапы рождаются в кофейнях на Панфилова у «миллениалов», если большинство - «медиевалисты» и живут в своем средневековье, несмотря на айфоны и кредиты. Большинство народа остались жить в условиях, когда ребенка могут изнасиловать в уличном туалете (куда он вынужден идти из-за того, что туалетов нет в школе), а после ДТП могут сжечь село. Наибольшая ответственность за это - на тех, кто должен был развивать всю страну, а не только личную экономику... Упустив ситуацию, власти страны ответили «оргвыводами», уволив руководство полиции, КНБ, прокуратуры и даже акима Жымбылской области. Однако способны ли кадровые перестановки изменить ситуацию, когда проблемы, о которых сигнализирует очередной «черный лебедь», системные? «Любой социальный или межнациональный конфликт - это часто следствие общей социальной напряженности в стране, где царит беспредел, как со стороны представителей власти, так и на бытовом уровне, где бедных людей больше, чем в достатке (а в Казахстане бедных больше в основном среди казахов), где такие конфликты стараются либо замолчать, либо быстро забыть, не пытаясь докопаться до их истинной сути. Ведь сколько таких конфликтов уже было в Казахстане за последние десятилетия. Немало. А все потому что в стране давно уже царит классическая форма любого конфликта: конфликтная ситуация + инцидент = конфликт. И в наличии постоянной конфликтной ситуации виновата именно власть (центральная и местная) - своей коррупцией, провальной социально-экономической, национальной, коммуникационной, кадровой и прочей политикой. Если представители власти сами часто не уважают законы и права человека, то неудивительно, что люди не испытывают никакого уважения к любому представителю этой власти и также нарушают законы. Добавьте сюда еще падение уровня культуры и образования по всей стране, безработицу среди молодежи, рост преступности, наркомании, алкоголизма и суицидов по причине безысходности и отсутствия любых перспектив. Следовательно, минимизация конфликтной ситуации в стране лежит в решении всех этих проблем не по отдельности, а системно», - совершенно справедливо говорит по этому поводу известный политолог Досым Сатпаев. По-настоящему шокирующим фактом на этом фоне является даже не сама эта ситуация, которая могла возникнуть под воздействием сиюминутных эмоций или провокаций, а то, что значительное количество наших граждан готовы оправдывать насилие, «коллективную месть» и продолжают проецировать в том числе и шовинистические воззрения в социальных сетях. Причем в числе этих людей неожиданно оказываются видные общественные активисты (в том числе участвующие в Национальном совете общественного доверия!) и даже эмигрировавшие оппозиционеры (!), которые говорят о необходимости выселения «этнических анклавов», усиленной «натурализации меньшинств». Выдумывая при этом все новые и новые надуманные примеры «вины» не отдельных лиц, но всей дунганской общины Масанчи. И даже в кратком списке этих претензий мы видим черты будущих «грехов», которыми могут оправдать подобное насилие в адрес других общин в будущем. Причем речь идет даже не об этнических общинах, но и о других группах граждан, отличающихся от «эталона», который сегодня пытаются сформулировать с таким явным националистическим уклоном. Среди них могут быть религиозные или языковые группы, а также иные меньшинства. И их представители это прекрасно видят и понимают. А потому не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы прогнозировать новый всплеск эмигрантских настроений среди тех, кто может по той или иной причине относить себя к потенциальному «меньшинству». Сколько жителей Масанчи теперь не захотят возвращаться в родные дома, потому что они уже сгорели или могут сгореть вновь? Сколько других казахстанцев теперь всерьез начнут думать о выезде из страны, поскольку живут не так, как хочется потенциальным погромщикам? Сегодня в списке их обвинений против целого этноса указываются даже такие совершенно абсурдные вещи, как «неучастие в праздновании Наурыза» (что вообще-то частное дело любого гражданина!), «непрохождение военной службы в армии» (чему может мешать сама политика Вооруженных сил, не принимающих в свои ряды, к примеру, практикующих пятикратный намаз граждан) или «компактное проживание» с представителями своей национальности. Такие вещи способны в разы увеличить и так довольно мощный поток покидающих Казахстан. И речь тут ни в коем случае не идет о владении государственным языком, мы понимаем, что однажды он должен занять подобающее ему по Конституции положение, но сама постановка проблемы, когда этот вопрос может стать прологом к насилию, конечно, не может мотивировать тех, кто им еще, к сожалению, не владеет. Справедливости ради нужно сказать, что президент Токаев довольно взвешенно расставил акценты в своей оценке трагических событий. «Нужно понимать, что люди, которые позволяют себе врываться в чужие дома, заниматься мародерством и при этом выкрикивать псевдопатриотические лозунги - это, конечно, не патриоты. Это люди, которые преступили закон, то есть преступники. Криминальные элементы. Поэтому они должны отвечать перед всем обществом и перед государством по всей строгости закона», - заявил он на днях. Но к правильному слову должно быть присовокуплено и правильное дело, а оно предполагает тотальную трансформацию самих принципов управления государством и коренные реформы всего государственного строительства. Способен ли Касым-Жомарт Токаев на такое, казахстанцы должны увидеть в самое ближайшее время. Ибо, чем дольше ситуация, когда очередной «черный лебедь» может обрушиться на наши готовы, продлится, тем меньшее количество людей будет ждать перемен от власти, а не искать себе новые места для жизни. Более безопасные и перспективные…