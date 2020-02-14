Уведомление или разрешение?

Законопроект о митингах пока не похож на новый ДН ОБСУЖДЕНИЕ изменений в законодательстве по митингам в РК, наконец, доступно для общественности - соответствующие законопроекты размещены на специализированном портале LegalActs. У журналистского сообщества уже появились свои комментарии к этим документам, «ДН» тоже внимательно вчиталась в текст, чтобы понять, действительно ли от разрешительного принципа в проведении митингов мы перешли к уведомительному. И однозначного ответа у нас нет. В законе говорится про второй, а по факту - ввиду того, что местные власти по-прежнему согласовывают все и вся, а также могут отказывать в проведении таких акций - получается, что первый все еще в силе. Итак, на сайте LegalActs есть два документа (с сопровождающими актами), которые касаются данного вопроса, который стал одним из главных моментов предлагаемых президентом Токаевым реформ: это «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». Соответственно, первый касается только предлагаемых инноваций, а второй - тех изменений, которые первый документ должен внести в другие законы и кодексы. Итак, что касается новых правил проведения митингов. В статье 10 законопроекта действительно говорится про «уведомительный порядок проведения мирных собраний», и согласно ему «уведомление о проведении мирных собраний подается местному исполнительному органу города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акиму города районного значения в случае проведения мирных собраний в определенном местным представительным органом специализированном месте в форме пикетирования, а также собрания, митинга с количеством участников менее двухсот пятидесяти человек». Однако по тому же законопроекту (Статья 11 «Порядок рассмотрения уведомления») выходит, что местные органы власти по-прежнему «рассматривает уведомление о проведении мирных собраний и сообщает организатору о принятом решении», и могут отказать в проведении митинга «по основаниям, предусмотренным статьей 14 настоящего Закона». Смотрим статью 14 («Отказ в проведении мирных собраний»). Среди оснований для отказа есть вещи, которые можно трактовать широко. Например: «если существует угроза общественной безопасности, нарушения общественного порядка, жизни и здоровью других лиц». Или «если проведение мирных собраний может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи для бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленых насаждений и малых архитектурных форм, и иного имущества, а также препятствовать свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных собраниях». Ну, и классическая причина, которая использовалась уже давно для отказов: «Местный исполнительный орган города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, аким города районного значения отказывает в проведении мирных собраний, если в предполагаемое время проведения таких мероприятий в специализированных местах запланировано проведение других официальных, культурных, зрелищных культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных и иных мероприятий, осуществляются строительно-ремонтные работы». Иными словами, выходит, что, несмотря на «уведомительность», провозглашаемую в одной из статей, «реформированный» законопроект все равно во главу угла ставит необходимость согласования митинга с местными властями, которые могут отказать в его проведении на основании тех же самых причин, что есть и в старом законодательстве. Тем более что времени для поиска причин отказа у акиматов предостаточно, ибо, согласно этому же законопроекту, подается за 15 дней до запланированного мероприятия, а у властей есть 7-10 (в разных случаях) рабочих дней для ответа. Как мы уже имели возможность убедиться, организовать «молодежное мероприятие» или «день спорта» в том же месте, которое отводится для митингов - для наших властей не сложно. Вот и получается, что преподнесенная, как одно из главных достижений работы Национального совета общественного доверия, законодательная инновация пока вызывает вопросы к декоративности, а не к демократичности. Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что это не окончательный вид - и любой гражданин может принять участие в обсуждении документа, тот вид, который «родили» власти, оставляет весьма двойственное впечатление. А ведь именно по нему и будут судить о реальности реформирования политической системы страны, для чего и был в свое время созван НСОД. Ну, а тот факт, что в предлагаемых изменениях есть потенциально существенные ограничения для СМИ - это своего рода «вишенка на торте». Так, к требованиям по заявке (или «уведомлению», которое требует согласования) на митинг теперь прилагается необходимость предоставить список приглашенных организаторами журналистов. Для чего? Означает ли это, что отсутствие корреспондентов в этом списке станет препятствием для них в освещении происходящего? Ответ на этот вопрос нам бы хотелось получить непосредственно от Министерства информации и общественного развития. Наши коллеги из агентства «КазТАГ» нашли еще один тревожный момент в сопутствующем основному законопроекту документе под названием «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». В нем, в частности, говорится, что теперь в Законе о СМИ в статье 13 появилось новое основание для приостановления работы СМИ и теперь пункт 3 в ней выглядит так: «Основаниями для приостановления выпуска средства массовой информации либо распространения продукции средства массовой информации в установленном законами Республики Казахстан порядке являются: пропаганда или агитация культа жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, распространение информации, пропагандирующей суицид, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, распространение теле-, радиопрограмм, теле-, радиоканалов, а также демонстрация киновидеопродукции порнографического и специального сексуально-эротического характера, использование средства массовой информации в целях нарушения условий проведения предвыборной агитации, осуществления иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и международными организациями деятельности, препятствующей и (или) способствующей выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах, проведения агитации в период ее запрещения, принуждения к участию или отказу от участия в забастовке, нарушения законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, об авторском праве и смежных правах в Интернете, а также нарушение требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 10 настоящего Закона». Итак, теперь издание, сайт или иное СМИ может быть прикрыто из-за «нарушения законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний». Как мы показали выше, появление обязательного списка журналистов, приглашенных на митинг, может стать причиной того, что не указанные в нем медиа окажутся «нарушителями», что немедленно вызовет тяжкие санкции. И это не говоря уже о том, что освещение несанкционированных митингов, на которых сейчас журналистов еще «терпят», теперь может оказаться и вовсе под полным запретом. Думаем, для общественности страны крайне важно принять участие в обсуждении данных законопроектов, чтобы обеспечить реальные реформы в политическом развитии страны, о которых говорил неоднократно президент Токаев. То, что современная форма обсуждения предлагает ознакомление граждан с законопроектами до их обсуждения в парламенте, это, без сомнения, очень удобный для гражданского общества способ для участия в законотворческом процессе. И теперь важно воспользоваться им сейчас, а не посыпать голову песком, когда будет уже поздно.