Оздоровление банков близится к завершению?

Нигмат РАМАЗАНОВ Минувший год ознаменовался ростом количественных показателей банковской системы Казахстана. Меры по оздоровлению способствовали поддержанию стабильности в доминирующем сегменте финансового рынка, однако при этом не удалось предотвратить накопления новых проблемных кредитов, качество ссудного портфеля банковской системы не улучшилось. Количество банков второго уровня в прошлом году сократилось с 28 до 27. Продолжился процесс повышения и так высокого уровня концентрации отечественного банковского сектора. Так, доля первой тройки банков в совокупных активах выросла до 49,4%, 5 крупнейших банков, согласно информации регулятора, - повысилась почти до 63%. Доля 10 крупных банков в совокупных активах и ссудном портфеле превысила за минувший год 85%. По информации Национального банка, совокупные активы банковской системы выросли за год на 6,2% (более чем на 1,5 трлн. тенге.) и на начало этого года превысили 26,81 трлн. тенге. Собственный капитал отечественных банков, судя по данным их неконсолидированной отчетности, повысился на 20,9%, составил около 3,65 трлн. тенге (Таблица). В результате опережающего роста балансового капитала по сравнению с активами отношение собственных средств банковской системы к совокупным активам повысилось за год с уровня порядка 12,0 до 13,6%. Согласно данным неконсолидированной отчетности банков, прирост активов в абсолютных цифрах продемонстрировали 7 крупных банков первой десятки. При этом сократились активы Jysan Bank (бывшего Цеснабанка), Банка ЦентрКредит и Евразийского банка. В результате изменения размера активов Jysan Bank переместился с 4-го на 7-ое место, а Kaspi банк, банк ЦентрКредит и АТФБанк поднялись на 4-е, 5-е и 6-е место соответственно в рейтинге по размеру активов. Позиция банков в группе первой и последней тройки 10 наиболее крупных банков сохранилась без изменения. В прошлом году всем банкам первой десятки, за исключением Ситибанка Казахстана, удалось нарастить собственный капитал, заметно изменился и уровень капитализации отдельных банков. Наиболее высокий показатель капитализации среди первой десятки крупных банков отмечен у Jysan Bank, размер капитала которого превысил четверть его активов. Отношение капитала по балансу к активам Жилстройсбербанка превысило 18%, Ситибанка и Народного банка – 14%. У остальных 6 банков этой группы соотношение капитала к активам сложилось ниже, чем в среднем по банковской системе. Их уровень капитализации варьировался в диапазоне от 11,7 до 8,4%. В минувшем году наблюдалось улучшение показателей финансовой деятельности банковской системы. Прибыль банков составила без малого 812 млрд. против порядка 632 млрд. тенге в 2018 году, уровень рентабельности активов превысил 3%. При этом почти 89% всей прибыли банковской системы пришлось на крупные банки первой десятки. Среди первой десятки крупных банков наиболее высокий уровень рентабельности активов традиционно продемонстрировал Kaspi банк, показатель которого превысил 8%! Выше, чем в среднем по банковской системе, сложилось соотношение прибыли к активам Ситибанка (более 4%), Народного банка и «дочки» Сбербанка России (около 3,6 и 3,1% соответственно). Отношение чистой прибыли к активам остальных шести банков первой десятки сложилось в интервале от 2,7 до 0,6%. Значительное влияние на результат финансовой деятельности банковского сектора по-прежнему продолжает оказывать качество ссудного портфеля и объем провизий, формируемый банками на возможные потери по проблемным кредитам. Согласно информации Национального банка, объем кредитов банковской системы с просрочкой платежей свыше 90 дней увеличился за год немногим более чем на 180 млрд., а провизий, сформированных на возможные потери по ссудному портфелю, - на 187 млрд. тенге. Объем кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней на начало текущего года составил около 1,20 трлн. тенге. Доля таких кредитов в ссудном портфеле банков повысилась с уровня порядка 7,38 до 8,13%. Объем провизий, сформированных на возможные потери по проблемным кредитам, увеличился до уровня более 1,96 трлн. тенге. Несмотря на ухудшение качества портфеля и увеличение объема провизий, банкам удалось улучшить результат финансовой деятельности. В целом можно констатировать, что масштабная поддержка крупных банков со стороны государства позволила стабилизировать ситуацию в банковском секторе страны. Улучшился результат финансовой деятельности, заметно вырос размер собственного капитала. Выросли совокупные активы банковской системы. Однако сохранились и отрицательные моменты. Темпы роста активов сложились не намного выше уровня инфляции. Увеличился объем неработающих кредитов и провизий по ним, что свидетельствует о продолжающемся ухудшении ссудного портфеля банков. Реализация государственной программы докапитализации банковского сектора, выкуп проблемных кредитов, погашение задолженности по беззалоговым потребительским займам способствовали поддержанию стабильности банковской системы. Однако, судя по показателям за прошлый год, громадные расходы государства и другие меры по спасению частных банков не смогли предотвратить накопление новых проблемных кредитов. Заметным событием минувшего года стала реализация программы оценки качества активов (ОКА) казахстанских банков. Этот процесс начался с августа прошлого года, в котором приняли участие 14 крупных банков, на долю которых приходится порядка 90% совокупных активов и ссудного портфеля. Оценка качества активов, по заявлению регулятора, преследовала три цели. Это обеспечение прозрачности за счет повышения качества доступной информации, укрепление финансовой стабильности за счет выявления и внедрения корректирующих мер, повышение доверия со стороны инвесторов и вкладчиков к банкам, работающим в Казахстане. Процедура оценки качества активов была проведена во второй половине прошлого года, 30 декабря Национальный банк заявил о завершении этой работы. Согласно результатам оценки, было заявлено, что по состоянию на 1 апреля 2019 года дефицита капитала на консолидированном уровне не наблюдается. Нормативы к1 и к2 выполняются с запасом на системном уровне с учетом результатов программы оценки качества активов. В то же время регулирующий орган заявил о необходимости привлечения 450 млрд. тенге дополнительного капитала на балансы банков. В пресс-релизе, посвященном этому событию, было сказано, что завершен первый этап ОКА. «С учетом формирования результатов деятельности, финансовой и регуляторной отчетности за 2019 год, банки разработают детальные отчеты мер, основываясь на представленных регулятором рекомендациях. Планы по каждому из банков будут направлены регулятору на одобрение. Данный процесс будет завершен до 15 февраля 2020 года». Итоговые результаты работы с банками на втором этапе ОКА будут представлены Нацбанком 28 февраля в разрезе банков-участников программы. По итогам оценки будут инициированы системные меры, направленные на совершенствование риск-ориентированного надзора и улучшение бизнес процессов в банках. В то же время необходимо отметить, что взгляды международных финансовых институтов на качество ссудного портфеля казахстанских банков по-прежнему выглядят менее оптимистично. Так, в октябре прошлого года в аналитической статье рейтингового агентства S&P говорилось, что оценка качества активов может выявить потребность казахстанских банков в формировании дополнительных резервов. По оценкам его экспертов, банкам потребуется приблизительно 1 трлн. тенге для полного покрытия потенциальных убытков по проблемным активам. Для этого им понадобится либо нарастить резервы, либо продать проблемные активы. Агентство позитивно оценивает проводимую властями работу, однако подчеркивает, что эта оценка будет актуальной только в определенный момент времени, в то время как кредитоспособность и финансовое положение банков и их заемщиков, а также уровень проблемных кредитов на балансах продолжат меняться. По мнению агентства, казахстанские банки по-прежнему применяют агрессивную практику кредитования, а стандарты управления слабее, чем в сопоставимых странах и регионах. И если эти факторы останутся без изменений, то это обусловит наращивание нового кредитного риска в банковском секторе. Кроме того, эксперты агентства отмечают, что фактические показатели качества активов по-прежнему недостаточно полно отражены в отчетности, поскольку банки продолжают использовать различные механизмы для сокрытия реального объема накопленных проблемных кредитов. К примеру, практикуют выдачу среднесрочных или долгосрочных кредитов с единовременным погашением в конце срока. Поскольку кредит подлежит погашению только при истечении срока погашения, он не будет отражен в составе просроченных кредитов, несмотря на тот факт, что характеристики кредитоспособности заемщиков могут ухудшиться задолго до наступления даты погашения. Одной из основных целей оценки являлось определение фактического показателя качества активов, а также восстановление доверия к банковской системе. Однако пока неясно, какие конкретные корректирующие меры будут приняты. По мнению экспертов агентства, спектр принимаемых мер может быть очень широким – от реализации нового пакета господдержки до осуществления оздоровления с помощью нового собственника. Вместе с тем высказывается предположение, что власти будут стремиться повысить степень участия собственников в урегулировании проблемы недостаточного резервирования. В завершение напомним, что положение дел в банковской системе Казахстана на протяжении более десяти лет, начиная как минимум с 2009 года, остается сложным. Показатели в агрегированном виде не растут и даже ухудшаются, банки не выполняют основную функцию по поддержке роста отечественной экономики, кредитованию реального сектора. Отношение активов банковской системы к ожидаемому ВВП в прошлом году снизилось до уровня менее 40%. Отношение кредитов к ВВП могло упасть до рубежа немногим более 20%, в то время как в 2007 году этот показатель превышал 56%. На втором этапе, очевидно, будут приняты дополнительные меры по оздоровлению крупных банков. Окончательные результаты работы, как обещает Национальный банк, будут представлены совсем скоро, 28 февраля. Тогда станут известны, какие еще действия намечаются со стороны регулятора и банков, каким кредитным организациям и за счет каких источников необходимо оказать дополнительную поддержку, чтобы добиться полного их оздоровления. В то же время стабилизации ситуации в банковском секторе можно ожидать только в том случае, если в дальнейшем не продолжится накопление новых проблемных кредитов. Следовательно, можно констатировать, что процесс очистки балансов банков от проблемных активов в текущем году должен продолжиться, так как без этого невозможно полное оздоровление банковского сектора. Сроки оздоровления будут во многом определяться тем, сколько еще осталось «скелетов в шкафу» у банков, в первую очередь – крупных. Похоже, отдельным банкам предстоит пережить еще не один сложный год, поэтому пока еще рано говорить о перспективах развития, о наращивании объемов кредитования экономики. В настоящее время по-прежнему важно сохранить устойчивость банковского сектора, избежать дефолта банков по своим обязательствам.