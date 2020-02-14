Жээнбеков высказал обиду Казахстану

А тут еще и выборы на носу Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек В СРЕДУ, 12 февраля, в Бишкеке прошло заседание Комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию КР. В ходе мероприятия представители Ассоциации грузоперевозчиков (АГП) высказали ряд претензий к соседям и бездействию своих властей. В своих выступлениях члены АГН обрисовали ситуацию на кыргызско-казахстанской границе. По их словам, «власти Казахстана открыли путь к коррупции» и тому виной целая вереница представителей различных служб РК, стоящих вдоль дорог и требующих деньги за провоз грузов. Президент Кыргызстана выслушал доклад и едва ли не впервые за весь свой срок подверг публичной критике Казахстан. Теперь бишкекские политологи гадают, связано ли это с ожидаемыми выборами в местные органы власти и парламент или нет? После того, как грузоперевозчики озвучили свои претензии к северным соседям, новоиспеченный вице-премьер-министр Эркин Асрандиев довольно дипломатично заявил, что «с Казахстаном идут переговоры». «Представители Казахстана утверждают, что большинство грузов, которые направляются в Россию, остается в Казахстане. Также в декларациях неправильно указывают цены на товар. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече в Москве», - сказал он. На его фоне слова Жээнбекова по поводу того, что «партнеры по ЕАЭС должны соблюдать принципы союза», вышли на порядок более суровыми. «Один из четырех основных принципов объединения - свободное передвижение товаров. Что скрывать, соседи нарушают соглашение. Тем более это уже становится привычкой. В прошлом году тоже так было. Куда мы должны идти? Наши товары должны пройти на рынок ЕАЭС. Для этого мы вошли в союз», - цитируют его слова местные СМИ. Это было замечено наблюдателями, которые и начали гадать, почему доселе не говоривший ничего, кроме «мира и дружбы» в адрес северных соседей кыргызский президент вдруг поменял риторику. Некоторые из них уверены, что причина жесткости Жээнбекова в том, что экономика Кыргызстана стагнирует, а из-за коронавируса в Китае на некоторые крупные оптовые рынки доставки товаров не будет ближайшие пару-тройку месяцев. «Сегодня распродаются запасы, а когда они закончатся, как быть? К тому же дефицит бюджета, похоже, на порядок больше, чем 18-20 миллиардов сомов, о которых говорят. А здесь из-за заразы в Китае сразу проседают платежи и отчисления в бюджет от налоговиков и таможенников, особенно последних. А уж сколько разговоров о коррупции в последней!» - говорит один из бишкекских аналитиков, пожелавший сохранить свое инкогнито. Кстати, так же, как и в Казахстане, расхождения между данными таможенников Китая и Кыргызстана по поводу стоимости провезенного за четверть века объема товаров разнятся на $50 миллиардов. В год получается, как минимум, пара миллиардов «зеленых» «разницы». А подобная благодатная среда способствует появлению таких персонажей, как часто упоминаемый Райымбек Матраимов (известный также как «Райым - миллион» или «Райым - миллиард») - теневых бенефициаров всех этих незаконных схем импорта и реэкспорта китайских товаров. Также возможно, что довольно резкая реакция ранее осторожного в высказываниях Жээнбекова могла быть вызвана последствиями событий в Кордайском районе Жамбылской области в селах Масанчи и Сортобе. Мало того что главный переход на границе двух стран «Ак-Жол - Курдай» закрывается по инициативе казахстанской стороны до конца 2020 года для провоза грузов, так еще теперь почти вся граница по Чуйской области наглухо закрыта. В Бишкеке надеются, что ситуация в приграничье скорее наладится и люди заживут спокойной жизнью, но вряд ли она останется прежней. На Жээнбекова могут давить те, кто по обе стороны границы разбогател на контрабанде грузов, как в Кыргызстан, так и оттуда. Теперь после этих событий, когда силовики взяли ситуацию под жесткий контроль, прежней воли и доходов уже нет. Социальные сети Кыргызстана активно обсуждают происшедшее в Масанчи. Одни высказывали поддержку простым людям, пострадавшим в конфликте, много кто нашел связь между визитом Госсекретаря США Майком Помпео, который призвал к противодействию Китаю в регионе, и массовыми беспорядками. Были и такие, которые призывали власти страны и вовсе закрыть границу с Казахстаном, мол, своих проблем хватает, здесь еще и беженцы. Наши соседи, говорят такие, «не стеснялись во время подобных событий в Кыргызстане закрывать свои кордоны и выставлять бронетехнику», почему мы не должны «отвечать адекватно»? Сколько всего человек прошло через границу в дни после трагических событий, в Пограничной службе Кыргызстана отвечать затруднились, указав, что их было «более пяти тысяч человек». Данные диаспоры дунган, сообщившей о 24 тысячах, перешедших границу, явно были завышены. После нескольких дней ожидания на кыргызской стороне границы часть из казахстанских дунган вернулась на свою сторону, но другая - почти половина - все еще остается у своих родственников по эту сторону реки Чу. Как говорилось выше, некоторые связывают ужесточение тональности в риторике официального Бишкека с тем, что ближе к весне все более активизируются оппоненты действующей власти. Главный удар своей критики они наносят по малоэффективному правительству. Кабинет министров, созданный правящей парламентской коалицией, не показывает ожидаемых результатов, а президент страны не желает «сдавать» главу кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева. Вот и нужны сторонние «виновники» в проблемах. Тем временем власти затеяли очередную перетасовку кадров на неделе. Почти сразу после заседания вышеупомянутого комитета в отставку ушел по своей воле глава Госстроя Бакыт Абдиев. В четверг, 13 числа, своих должностей лишились руководители Государственной регистрационной службы (ГРС) Алмаз Мамбетов и структурного подразделения «Унаа» по регистрации автотранспорта Алымжан Козубаев. Их ведомства показали самый низкий результат по реализации антикоррупционных мероприятий в рамках решений, ранее принятых Советом Безопасности страны. При этом обе организации имеют в народе имидж коррумпированных. Наступающей весной, по плану, должны пройти выборы в местные органы власти. Но многие уверены, что может развернуться борьба уже и за парламентские мандаты. Партии уже готовятся. Как и власти. Что особенно видно по тому, что вдруг стало резко расти количество прописанных в некоторых регионах избирателей. Такая тенденция наблюдается в нескольких городах Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей. По данным ГРС, за весь 2019 год прописку в южной столице получили 36 тысяч 035 граждан, в Токмаке - 9 тысяч 220, в Караколе - 5 тысяч. А вот уже за полтора месяца 2020 года (с 1 января по 11 февраля) в Оше прописались почти столько же граждан, как за весь 2019 год - 33 тысячи 805 жителей, в Токмаке - 6 тысяч 950, в Караколе - 2 тысячи 798 человек. Накануне Центризбирком провел рабочее совещание с участием представителей ГРС, правоохранительных органов. По итогам поручено проверить, где прописаны эти граждане и на каком основании. Нередки случаи, когда по одному адресу прописку получают по 50 человек. В силу естественных демографических причин - можно предполагать, что «новички» - это выходцы из преимущественно южных регионов, где в семьях десять детей - обычное явление. На севере Кыргызстана традиционно всего по два-три ребенка на семью. К тому же протестные настроения могут быть накалены - депутаты Бишкекского городского кенеша (совета, БГК) на днях приняли поправки в План детальной планировки (ПДП) столицы. Согласно им, может быть снесен весь жилищный фонд Бишкека в его центральной и южной части, где расположены преимущественно спальные микрорайоны. А ведь именно ПДП - основание для изъятия земель на общественные нужды, что, однако, пока не прописано с точки зрения определения законных механизмов для подобного отъема. Новый документ, согласно которому у граждан Кыргызстана смогут забирать частную собственность, сейчас разрабатывают на уровне правительства. Пока против этих новшеств борется небольшая группа горожан, но перед выборами эта тематика может оказаться на знаменах многих партий. И в Бишкеке понимают, что ресурс виновности Атамбаева не бесконечен и нужны новые причины, почему жители Кыргызстана живут совсем не так, как мечтали…