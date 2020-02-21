Зайсан волнуется

из-за китайского вируса ДН 19 ФЕВРАЛЯ жители нескольких сел Зайсанского района Восточно-Казахстанской области, обеспокоенные слухами о планах властей разместить в их населенных пунктах граждан КНР, больных коронавирусом, буквально ворвались в больницы в своих населенных пунктах и начали выносить на улицу койки, выражая таким образом свой протест. Местные власти постарались успокоить население - иностранных граждан через нашу границу не пустят, но ждут пятерых казахстанцев, которые должны будут пройти через карантин, чтобы выяснить, заражены ли они или нет. Впрочем, нервозности добавляют и сами власти, которые не только приостановили прием посылок и почтовых отправлений из Китая, но и полностью запретили продавать туда медицинские маски. Об очередных массовых волнениях население страны узнало, как обычно, из рассылок через популярные мессенджеры и социальные сети. На кадрах, которые были распространены таким образом, видно, как люди выносят на улицу больничные койки и активно протестуют против того, чтобы в их районе «размещали заболевших китайцев». Судя по информации из соцсетей, с протестами вышли жители сел Сарытерек и Айнабулак Зайсанского района ВКО. Как сообщает об этих событиях информационное агентство «КазТАГ», в ВКО стали распространяться слухи о том, что в больницы якобы везут больных коронавирусом из Китая. «19 февраля жители Зайсанского района собрались у районной больницы с требованием не создавать карантинное отделение на территории Зайсана, а также закрыть границу между ВКО и Китаем. Как заверили власти региона, информация о том, что в больницы ВКО везут больных коронавирусом, не соответствует действительности», - говорится в сообщении. Буквально на следующий день в Зайсан прибыл аким ВКО Даниал Ахметов, лично отправившийся успокаивать народ. «Граница с Китаем закрыта. Поводов для беспокойства нет. Границу с Китаем не перейдет ни один иностранец», - заявил аким обступившим его людям. «В городе Зайсане, административном центре Зайсанского района, 20 февраля десятки людей, в том числе жители Сарытерека, во время встречи с акимом региона Даниалом Ахметовым у здания районного акимата сказали, что опасаются распространения коронавируса в населенных пунктах, - сообщает «КазТАГ». - Протестующие утверждают, что, несмотря на заявления властей о приостановке транспортного сообщения с Китаем, на участке границы продолжают курсировать автобусы. Ахметов пообещал до начала следующей недели разрешить этот вопрос. Протестующие потребовали, чтобы карантин люди проходили в клиниках в столице. Ахметов сказал, что прибывших будут доставлять в клиники областного центра. Сообщения о том, что в больницах готовят места для больных коронавирусом, которых якобы будут привозить на лечение из Китая, власти назвали слухами. Власти говорят, что в медицинских учреждениях готовят отделения для изоляции людей на время карантина в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции». Подготовку карантинных палат в Зайсанском районе Ахметов объяснил тем, что туда направляются местные жители из-за рубежа. «На границе ожидают прибытие пятерых граждан Казахстана, жителей ВКО, которые находились в Китае», - сказал он. «В Зайсанском и Урджарском районах, расположенных близ границы с КНР, подготовлены карантинные стационары в отдельно стоящих зданиях, общим количеством 295 коек, для наблюдения граждан Казахстана, прибывших из КНР. Все эти люди - наши с вами земляки в первую очередь, а во-вторых, фактически здоровые люди, без признаков заболеваний», - говорится в сообщении управления здравоохранения ВКО. «Граждане, прибывшие в РК из территорий, отнесенных к неблагополучным по заболеваемости коронавирусной инфекцией, будут находиться под медицинским наблюдением по месту пребывания в течение 24 дней со дня пересечения границы РК, из них в течение 14 дней ежедневное посещение специалистом на дому и в течение 10 дней - удаленный мониторинг специалистом. Если лица прибыли на менее длительный срок, то медицинское наблюдение будет осуществляться в течение всего времени пребывания. При этом лица, прибывающие из КНР, будут на 14 дней помещены под карантин с изоляцией в стационаре, далее после выписки в течение 10 дней лица будут находиться под удаленным мониторингом по месту пребывания», - объяснили алгоритм действий местные власти. «Аким области утром уже был в Зайсане. Прошла встреча с населением. Он посетил ряд объектов, в том числе объекты здравоохранения. Информация, которая прошла вчера в соцсетях о том, что якобы сюда собираются привезти людей, заболевших коронавирусом из Китая, является ложной, провокационной. Такого факта нет. Все это было в ходе встречи объяснено населению. Сегодня аким сказал, что граница с Китаем закрыта, ни один гражданин другой страны, в том числе Китая, не будут пересекать границу. Мы людям разъяснили, у них были дополнительные вопросы. После обеда еще будет встреча. Аким области до сих пор находится на территории района, все под контролем», - рассказала о происшедшем сайту «Закон.кз» руководитель пресс-службы акимата ВКО Айгуль Базарова. Происшедшее в четверг также прокомментировал и глава Минздрава Елжан Биртанов, выступивший в Нур-Султане. «Вчера ночью возникли определенные волнения в ВКО, в Зайсанском районе, в селах Сартерек и Айнабулак. Местные жители получили неполноценную, лживую информацию о том, что в их села хотят привезти на карантин жителей КНР. Это абсолютно невозможно. Закрыта граница для пассажирских перевозок. Вышли на улицы с требованиями прекратить это», - сказал он на пресс-конференции в СЦК. По его словам, переходят границу только считаные люди - в основном наши же сограждане. «Минимальное количество переходов границы в ВКО и в Алматинской области. Это в основном наши граждане, которые занимаются двусторонней приграничной торговлей, водители грузовиков, челночники, которые перешли в Китай. Сейчас хотят вернуться. Когда они вернутся, то мы должны их обезопасить», - рассказал Биртанов. По словам Елжана Биртанова, кроме этих граждан есть также «граждане КНР, которые работают в нашей стране по контрактам, в том числе в государственных инвестиционных проектах», но местные службы проверяют всех въезжающих, для чего и создаются новые карантинные палаты, так как нужно «создать условия для нашей коллективной безопасности». То есть выходит, что аким и министр имеют несколько разную информацию о том, кто может перейти границу в ВКО, либо аким немножко «подредактировал» свои слова, чтобы успокоить людей, а министру можно было не беспокоиться о страстях зайсанцев, находясь в Нур-Султане. Таким образом, нельзя не признать, что и действия властей вызывают у людей закономерное беспокойство. Кроме «разночтений» по поводу переходов границы, например, в Нур-Султане заявили о запрете вывозить из страны медицинские маски. «Мы совместно с местными исполнительными органами мониторим ситуацию в аптеках. В разных регионах отмечают перебои, это коммерческая среда. У нас была определенная озабоченность, что некоторые наши предприниматели, проявляя несознательность, что ли, начали большими партиями скупать маски на рынке у дистрибьюторов и даже у аптек, переправлять их в КНР, где действительно есть большая потребность. К нам также обращался Китай, чтобы мы не препятствовали. В той ситуации, когда они сами приобретают маски, мы не имеем возможности препятствовать, это было бы незаконно», - рассказал о ситуации с масками министр здравоохранения. Он не стал пояснять, будет ли новый официальный запрет на вывоз масок мешать китайцам самим покупать маски в Казахстане. Тем временем именно это исходит из смысла приказа председателя Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения. «Согласно распоряжению премьер-министра РК от 29 января 2020 года «О мерах по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан», а также в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции (2019-nСоv) в Китайской Народной Республике и других странах, во избежание возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и в целях предупреждения распространения инфекции председателем Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения издан приказ о запрете на выдачу разрешений на вывоз с территории Республики Казахстан средств индивидуальной защиты (респираторы, защитные очки, защитные (противочумные) костюмы I-II-типов или одноразовые защитные (противочумные) костюмы, маски медицинские, маски-респираторы, халаты, перчатки)», - сказано в официальном сообщении Комитета. Министр только заявил, «дополнительный объем масок зарезервирован для нужд санитарной службы и медицинских организаций». «В этой части мы спокойны. Дополнительный объем масок есть. Само сырье шьется в Китае. (...) Есть запрет в КНР на экспорт некоторых материалов, в том числе средств индивидуальной защиты. На рынке это ощущается. Не нужно искусственный ажиотаж создавать. Маски нужны лишь для больных людей. В условиях, если вы на карантинном объекте, маски нужны. Но в общественных местах маски нужны тем, кто сам болеет. Бытовые маски есть в достаточном количестве. Чтобы снять риски, принято решение о запрете реализации, чтобы они не уходили в за рубеж и другие страны. Многие страны ввели защитные нормы, запрет на экспорт. Чтобы мы не оказались в течение года без необходимых средств», - сказал Биртанов. Нечто похожее творится у нас и в области почтовых пересылок. В начале месяца, отвечая на запрос редакции казахстанской франшизы журнала Forbes, представители АО «Казпочта» заявили, что «по инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном». Затем, буквально на следующий день, вышло еще одно заявление, в котором заявили, что отмены почтового сообщения не было. «Почтовая администрация Китая официально не отменяла почтовый обмен авто-, авиа-, железнодорожным сообщением. Традиционно он осуществлялся между почтой Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР и Казпочтой. На данный момент почта СУАР в рабочем порядке сообщила, что с их стороны не принимаются и не выдаются почтовые отправления, поэтому обмен пока не осуществляется», - цитирует пресс-релиз почты агентство «Спутник», отмечая, что «Казпочта продолжает осуществлять прием и выдачу почты в обычном режиме». Затем директор департамента рекламы и PR «Казпочты» Дилара Зарлыкова в Facebook опубликовала еще одно сообщение - на этот раз о «временной приостановке почтового сообщения с китайской стороной», но, по ее словам, «это связано с техническими причинами и не имеет отношения к эпидемиологической ситуации в КНР». В итоге такие противоречивые заявления и вызывают у населения ощущение, что государство не слишком готово противостоять вирусу из Китая, и не делает все, чтобы защитить от него наших граждан. Что же касается безопасности в целом, то тот факт, что местные власти в очередной раз сталкиваются с кризисами, которые не могут быть урегулированы без вмешательства сверху, говорит также о крайне низком уровне доверия к ним со стороны населения, а также неспособности правоохранительных органов контролировать ситуацию в таких местах. И это тревожит само по себе…