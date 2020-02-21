Кто наполнит бездонную афганскую бочку?

Вне зависимости от того, договорятся ли о чем-то США и талибы, в Афганистане и дальше не будет ни мира, ни спокойствия Юрий Сигов, вашингтон Многочисленные встречи на разных уровнях, звонки по спутниковой связи, какие-то дипломатические намеки на якобы «вот-вот прорыв» в деле урегулирования ситуации вокруг Афганистана на самом деле не приносят ничего реально мирного и даже минимально спокойного. Обстановка вокруг этой страны остается не просто плохой, но самое главное - полностью неопределенной и непредсказуемой. Все те беды, ради которых начиналась большая всемирная война против студентов-талибов за 19 лет ее внешне бесконечных по времени бед и страданий, не только не уменьшаются, но и становятся все более угрожающими. Все попытки Соединенных Штатов как можно быстрее заключить всеобъемлющую мирную сделку с талибами (а именно на этот метод решения важнейших мировых проблем делает ставку нынешний американский президент Д.Трамп) ни к чему не приводят. Правительство страны, которое и было приведено к власти американцами, меняется под их руководством и находится до сих пор в Кабуле, контролирует меньше половины территории Афганистана. Как были в силе и влиянии талибы, так таковыми и остаются. Без разницы, базируются они только в соседнем Пакистане или в каких-то недоступных правительственным войскам районах самого Афганистана - у них по-прежнему в руках власть. И даже там, где правительство осуществляет какой-то контроль над отдельными провинциями, талибы имеют не меньшее там влияние и возможность делать фактически все, что пожелают. Самое же главное то, что за все эти годы в Афганистане не создана была нормальная, функционирующая без внешней помощи экономика. Много писалось о миллиардах, зарабатываемых различными группами во власти страны от выращивания мака и продажи наркотиков. Огромное значение имеет для обогащения, прежде всего правящих элит, различные финансовые махинации, а также продажа местным «царькам» в провинциях оружия и боеприпасов. Но самое ужасное - страна практически полностью зависит от внешней финансовой помощи. И если эти каналы перекрыть, то Афганистан просто перестанет существовать как независимое и суверенное государство. Денег нет, а насчет того, чтобы держаться - так попробуйте! Сколько так называемое международное сообщество пытается переделать Афганистан на якобы «цивилизованный лад», столько неустанно на всех углах именно под эту страну ответственные чиновники разных министерств и ведомств, правительств и международных организаций канючат средства. И ровно столько же продолжаются расследования того, как миллиарды долларов так называемой международной помощи спускаются в сливной бочок коррупции, безответственности и полнейшей безнаказанности тех, кто всем этим огромным суммам «приделывает ноги». К примеру, годовой бюджет Афганистана равен 11 млрд. долларов, что больше, чем у Таджикистана, и в два раза больше, чем у Кыргызстана (но там и населения 5 миллионов человек против 32 миллионов в Афганистане). В то же время с огромным трудом, под присмотром тысяч советников и консультантов из более чем 20 стран, прежде всего западного мира, афганское правительство налогами и другими поступлениями получает лишь 2,5 млрд. долларов в год. То есть более, чем в четыре раза меньше требуемого для минимального государственного функционирования. В итоге более 75 процентов нужных стране денег она получает в виде различных грантов, займов, просто бездонных пожертвований от внешнего мира. Соответственно даже если правительство США и талибы заключат некое подобие мирного соглашения (а афганское правительство будет просто обязано с этим документом согласиться, потому как само ничего с талибами ни в военном, ни в дипломатическом плане сделать не в состоянии), Афганистану каждый год только на гражданские нужды придется клянчить по свету не менее 7 млрд. долларов. И кто их даст? На что же тратят деньги в правительстве Афганистана? Половина бюджета расходуется на содержание сил правопорядка, которых насчитывается более 300 тысяч человек. Вполне возможно, что даже после подписания соглашения о перемирии между США и талибами международному сообществу придется из своего кармана многие годы содержать все силовые структуры Афганистана. В которые еще придется привлекать и вчерашних бойцов отрядов движения «Талибан». Более половины населения Афганистана живет ниже официально установленной черты бедности, то есть на 60-70 долларов в месяц. Сколько бы мирных соглашений с талибами - и кто бы ни подписывал - хотя бы какое-то улучшение общей ситуации в стране возможно, если население реально почувствует даже минимальные проблески в своем экономическом положении. А предпосылок к этому как нет при нынешней власти, так и не светит ничего как минимум на несколько следующих лет при любой смене первых лиц в Кабуле. Также стоит учесть, то в случае подписания длительного, а не краткосрочного перемирия между американцами и «Талибаном» международное сообщество будет с еще меньшим желанием выделять «в черную дыру» для Афганистана средства. Страны-доноры и сегодня не особо рвутся раскошеливаться на афганские дела. А если там будет официально объявлено о перемирии, то с какой, спрашивается, стати продолжать финансирование совершенно бессмысленных вещей, таких, как содержание афганской полиции, или оплачивать поддержание на минимальном уровне социальной сферы, включая медицинское обслуживание населения? Когда в 2001 году американцы вошли в Афганистан и свергли власть талибов, на их месте практически не осталось даже самых минимальных условий для успешного управления страной. Сейчас, 19 лет спустя, на формирование правительственной и иной инфраструктуры, помощи в восстановлении страны после многих лет гражданской войны и прочего было уже израсходовано свыше 130 млрд. долларов. И это только сумма, которую потратили в Афганистане американцы. Общие же расходы на афганские дела за эти годы превысили 4 триллиона долларов. А результат всего этого? По самым скромным подсчетам специального офиса при правительстве США по контролю за расходами американских финансовых средств в Афганистане, более 60 процентов денег так и не дошли до конечных получателей. Разворовано в отдельные месяцы было от 60 до 80 процентов как американской, так и международной помощи Афганистану. Огромные суммы, к примеру, по данным самих американских источников, даже не покидали пределов банковских структур в Вашингтоне. И, соответственно, чем дольше подобная ситуация будет продолжаться, тем будет выгоднее тем, кто «под Афганистан» пилит немалые средства, и тем хуже будет в Афганистане на местах. Куда и денег никто не дает, и мира никакого там не удается достичь. Надо также учесть, что более 55 процентов всей международной помощи Афганистану проходит исключительно через правительственные каналы. Соответственно чиновники, находящиеся у самой верхушки этой распределительной «кормушки» в Кабуле, становятся в Афганистане самыми богатыми людьми. Их дети учатся в Европе и США, там же и остаются на работу, а их родители, как только «прихватизируют» столько, что считают вполне достаточным, точно также отбывают за границу. А на их места приходят новые «нуждающиеся в международной помощи» - и так продолжается уже не один год. Контракты на обслуживание войск коалиции в Афганистане и работа правительственных консультантов - самые дорогостоящие удовольствия мирового сообщества в этой стране Разумеется, выгода от «помощи» Афганистану не только прилипает к рукам афганских чиновников и тех, кто ее по стране распределяет. Немалые средства «утекают» под Афганистан и в самих странах, которые якобы денно и нощно все эти годы помогали многострадальному Афганистану. Почти 80 процентов этой помощи проходит через конкретных контрактников, которые через сеть своих структур поставляют в Афганистан практически все - от зубных щеток до банок с кока-колой. Неудивительно, что, по данным Пентагона, самые «лакомые» куски подобных контрактов под Афганистан проходили именно по американскому военному ведомству. Многие работающие с Пентагоном в Афганистане являются гражданскими лицами. Но, оформляя их в виде консультантов, есть возможность прокачивать через эти должности и программы громадные средства, которые реально никакой пользы Афганистану за все эти годы так и не принесли. В самом афганском правительстве с учетом частой смены там лиц, ответственных за распределение внешних финансовых ресурсов, мало кто знает о выделении тех или иных средств под тот или иной проект на территории страны. Соответственно даже при очень тщательном аудите со стороны Соединенных Штатов найти миллионы долларов уже выделенной Афганистану помощи, не представляется возможным. И с каждым годом подобная проблема становится все острее, а денег пропадает и исчезает в бездонной бочке «афганской помощи» все больше и больше. Поскольку афганские власти открыто обвиняются американскими контролирующими органами в том, что они попросту разворовывают внешнюю помощь, и соответственно такую помощь надо либо вовсе прекратить, либо полностью поставить ее под контроль правительства США, афганцы, в свою очередь, обвиняют самих американцев в том, что главные «распределители по карманам» собственной помощи Афганистану являются они сами. И основными виновными здесь называются структуры американского правительственного агентства USAID, которые числятся главными получателями правительственных контрактов в Вашингтоне на оказание так называемых «необходимых услуг» на территории этой страны. Напомню, что в начале будущего года истекает срок выдачи финансовой помощи Афганистану со стороны крупнейших международных доноров. Эта помощь составляет 5 млрд. долларов в год для обеспечения в стране безопасности и 3,5 млрд. долларов на гражданские нужды. Но поскольку сейчас Европу намного больше волнует финансовая ситуация после выхода Великобритании из Евросоюза, а президент США Д.Трамп занят собственным переизбранием, то до Афганистана и выделения ему все новых и новых миллиардов, по большому счету, никому нет дела. Если Д.Трамп будет осенью переизбран, то Афганистану денег если и дадут, то по минимуму. А могут и вовсе снять с американского довольствия Между прочим, практически с самого начала войны в Афганистане между американцами и талибами Вашингтон ненавязчиво, но настойчиво пытался вовлечь во всей Центральной Азии в дело финансовой и иной помощи именно Казахстан. Какие-то совместные бизнес-проекты навязывались с северными районами Афганистана Узбекистану, но в том, что касается расходования финансовых средств, Америка все время выкручивала руки именно казахстанскому руководству. Соответственно и после прихода к власти в Белом доме Д.Трампа ставка была сделана на то, чтобы переложить максимально любые расходы по Афганистану на другие страны, включая центрально-азиатские. И хотя по настоящее время крупнейшим донором по оказанию помощи Афганистану остаются США, если Д.Трамп будет осенью переизбран на президентский пост, ситуация вокруг этой страны может в корне измениться. Да, в политической плоскости Соединенные Штаты намерены к лету заключить с талибами некое подобие всеобъемлющего перемирия, которое позволило бы самим талибам прекратить боевые действия против правительственных войск и согласиться на вовлечение в какие-то управляющие структуры и даже занять высокие посты в национальном правительстве. Это же могло помочь американцам постепенно вывести какую-то часть своих войск из этой страны, что для Д.Трампа принципиально важно сделать поближе к выборам в ноябре. И тем самым получить лишние голоса тех, кто выступает против американского присутствия в горячих точках. Тем более что толку особого от этого присутствия не наблюдается. Зато насчет продолжения выделения миллиардов долларов на «помощь» Афганистану у американского президента очень четкая есть установка. Он намерен ее в случае переизбрания по максимуму сократить, а если получится - то и прекратить вовсе. Д.Трамп с самого начала своего президентства утверждал, что все эта помощь - пустая трата государственных средств. И бесконечно подобное продолжаться при нем не будет. Надо учесть, что если в 2010 году помощь со стороны Соединенных Штатов по гражданской линии Афганистану составляла более 4 млрд. долларов, то в прошлом году она была сокращена до 480 млн. долларов, то есть уменьшена фактически в десять раз. Д.Трамп хочет именно гражданскую помощь Афганистану прекратить вовсе, потому, как не видит в ней никакого смысла. Само же афганское правительство просит этого не делать и утверждает, что без американских денег оно полностью потеряет свое лицо перед потенциальными рядовыми избирателями. Со своей стороны талибы готовы полностью отказаться от какой бы то ни было американской финансовой помощи Афганистану. Лишь бы американские войска как можно скорее покинули пределы страны. Понятно, что на фоне очередного обострения положения в Сирии и вокруг нее, настойчивого желания американской администрации свергнуть венесуэльского президента Н.Мадуро и торгового противоборства с Китаем у нынешней американской администрации не по всем позициям доходят руки до афганских дел. Но происходящее вокруг этой страны все-таки правильнее было бы рассматривать не только как чисто американскую проблему (дескать, сами туда полезли, сами и выбирайтесь из афганской трясины), но и как очень болезненный международный провал, совершенно ошибочный по многим направлениям политики. Что стоило мировому сообществу огромных денег при минимально достигнутом результате. Интересно и то, что изначально выбрана была совершенно тупиковая философия «перевоспитания» афганцев на демократический западный лад. Бросаясь из одной крайности в другую, после ряда лет господства более чем консервативных нравов талибов в стране пытаться переделать, прежде всего, менталитет афганцев на европейско-североамериканский лад. На что реально может ведь уйти жизнь не одного поколения. Зато мировое сообщество на все эти «перевоспитания» израсходовало столько средств, что на них можно было бы принести Афганистану несравненно большую пользу, чем сформировать тот политический и экономический порядок, который там царит на данный момент. Кстати, желание сократить и по возможности - полностью минимизировать помощь Афганистану планируют вроде бы только США. Но они же будут «давать подобный совет» поступить точно так же европейцам, японцам и ряду других стран, которые пока хотя бы какие-то средства на Афганистан подбрасывают. Самое же главное здесь, думаю, не деньги, а то, что за эти 19 лет не было создано ровным счетом ничего в плане экономики - и ничего именно в этом направлении делать даже не планируется. Афганистан по-прежнему зависит полностью от самого элементарного, и если у него не будет средств покупать это или производить у себя в стране, народ станет перемещаться в поисках лучшей жизни в другие страны. А Центральная Азия (до Европы, Австралии, США и Канады еще надо добраться) для подобного перемещения очень даже подходит. Это я упоминаю лишь о чисто человеческом стремлении искать себе лучшую жизнь там, где она в любом случае более привлекательна, чем у тебя дома. А ведь вместе с этими людьми в регион могут попасть и разные недовольные мигранты, включая и вооруженные группировки, и экстремисты разного рода, и те, кого выдавливают постепенно из Сирии и Ирака. В Афганистане им и дальше будет дискомфортно, так почему бы не поискать счастья за Амударьей? Конечно же, совсем Соединенные Штаты из Афганистана не уйдут и, по крайней мере, какое-то время еще будут поддерживать правительство господина Гани, которого сами же во власть и посадили. Но миллиарды долларов, которые успешно «осваивались» как получавшими «помощь», так и ее выделявшими, вряд ли в таком количестве будут в Афганистан поступать уже в самой ближайшей перспективе. А значит, ситуация там станет еще более напряженной со всеми для ближайших соседей этой страны вытекающими не самыми радужными последствиями.