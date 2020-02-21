Казахская литература заговорит на мировых языках

Сборники современных писателей в переводах на языки ООН презентовали в Алматы Владимир ИВАНОВ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ в Доме дружбы в Алматы прошла презентация двух антологий современной казахстанской литературы, переведенных и изданных на 6 языках - русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском. Проект, являющийся одним из направлений программы «Рухани жангыру», инициированной елбасы Назарбаевым, реализован общественным фондом «Национальное бюро переводов» по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. На презентации присутствовали государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова и аким города Алматы Бахытжан Сагинтаев. Крылатая фраза о том, что понять какой-либо народ можно лишь прочитав сочинения классиков его литературы, не утратила своей актуальности. Литература была и остается тем зеркалом, в котором отражаются образ нации, ее настроение, желания, мотивы и традиции. Несмотря на то, что книжную традицию хоронили уже много раз - после появления радио, кино, затем телевидения, а потом и Интернета - она остается одной из наиболее устойчивых культурных основ. Не зря Авраам Линкольн в свое время сказал: «Мой лучший друг - это человек, который даст мне книгу, которую я не читал». Именно поэтому в состав программы «Рухани жангыру» и включен проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Это продолжение презентации нашей страны на мировой арене, которое дает возможность ознакомиться с ней самой крупной в мире аудитории. Работа над переводами, вернее ее финальная стадия, стартовала почти год назад, в апреле 2019 года о нем рассказала заведующая отделом внутренней политики администрации президента РК, секретарь Национальной комиссии по реализации программы «Рухани жангыру» Аида Балаева. Она отметила, что перевод и распространение лучших образцов казахской литературы на шести языках ООН - это беспрецедентная, не имеющая аналогов в истории нации инициатива по ознакомлению мира с казахской культурой. «Избранные произведения 60 казахстанских авторов, одновременно переведенные на шесть крупнейших языков мира, издаваемые в самых авторитетных издательствах, будут распространены среди крупных университетов, библиотек и исследовательских центров в более чем 90 странах мира на пяти континентах. Я считаю, чтобы узнать духовный мир, культуру и в целом нацию, можно только через литературу. Мы сегодня проделали огромную работу. Следующий этап продвижение нашей антологии за рубежом», - сказала Аида Балаева. И вот антологии наконец изданы. «Особое внимание было уделено организации перевода и координации этого проекта. Главная задача заключалась в обеспечении качественного перевода произведений. Для этого в 6 странах были выбраны наиболее авторитетные издатели и наиболее опытные специалисты, работающие в сфере художественного перевода. Антологии, включающие лучшие работы 60 авторов, доставлены во все крупнейшие библиотеки, университеты и исследовательские центры в 93 странах мира на 5 континентах», - подчеркнул на презентации в Алматы государственный секретарь Крымбек Кушербаев. «Английскую версию «Антологии современной казахской прозы» и «Антологии современной казахской поэзии» подготовило издательство Кембриджского университета, сборники на арабском языке - Национальный центр культуры и образования Египта, издание на испанском языке вышло в свет при участии Института Сервантеса, на русском языке издателем выступил Издательский дом Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, на китайском языке - Издательство наций в Пекине, на французском языке - культурная ассоциация Парижа. Указанными организациями-партнерами к работе над переводом и изданием сборников было привлечено около 300 специалистов. В рамках проекта иностранные переводчики и издатели посетили Казахстан, встретились с казахскими авторами, чтобы провести индивидуальные беседы и обсудить особенности перевода. Это позволило максимально приблизить художественный перевод к оригинальному тексту и обеспечить его качество», - сообщается в официальном пресс-релизе. По официальной информации, тираж каждой антологии составляет 10 000 экземпляров. В общей сложности 120 000 экземпляров были доставлены в более чем 23 000 крупных библиотек, учебных заведений и исследовательских центров по всему миру. Издания на английском языке распространены в 18 англоязычных странах, на арабском языке - в 22 странах Ближнего Востока и Африки, на испанском языке - в Испании и 20 странах Латинской Америки, на китайском языке - во всех регионах КНР, на русском языке - в 14 странах, на французском языке - в 17 странах Европы и Африки. Кроме того, сборники казахской литературы вошли в международную библиографическую систему WorldCat, которая охватывает крупные библиотечные фонды и уникальные книги. Комплекты из шести книг были также вручены и авторам, чьи произведения вошли в антологии. «Во время перевода произведений казахстанских авторов была налажена тесная творческая связь между иностранными переводчиками и авторами. Также в марте пройдет международная книжная ярмарка «London Book Fair - 2020», где впервые британская общественность сможет ознакомиться с историей и богатым литературным миром Казахстана. Считаю, что такие мероприятия способствуют повышению интереса мировой общественности к духовным богатствам и культуре нашей страны», - рассказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова. Подобная мировая презентация работ современных казахстанских литераторов - это огромный подарок для самих авторов, которым государство также пообещало и материальную поддержку. Как заявил аким Алматы Бахытжан Сагинтаев, в прошлом году город поддержал празднование 85-летнего юбилея Союза писателей Казахстана, а также направил средства на капитальный ремонт здания союза и грантовую поддержку, в рамках которой 150 поэтов и писателей получили 500-тысячные гранты. «В текущем году мы намерены выделить гранты по представлению Союза писателей Казахстана всем 360 поэтам и писателям, проживающим в Алматы», - добавил городской голова. Также Бахытжан Сагинтаев выразил надежду, что такая поддержка послужит дополнительным стимулом для развития творческого потенциала как мэтров казахской литературы, так и молодых начинающих поэтов. Что касается переводов антологий на мировые языки, то этот проект, реализованный в Казахстане впервые, по мнению акима, «станет еще одной ступенью развития отечественной литературы».