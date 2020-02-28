Остаются «при своих»

Или почему Казахстан слушает мировое сообщество лишь во второстепенных вопросах? «Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц». Статья 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года СМЕРТЬ оппозиционного активиста Дулата Агадила в столичном СИЗО на этой неделе неожиданно и радикально обострила проблему реформирования законодательства по митингам, обсуждение которого идет в настоящее время («ДН» писала об этом в номере ¹4 (1361) от 14 февраля 2020 года). Из «отвлеченного» и теоретического спора о каких-то параграфах и формулировках формально нового законопроекта теперь эта дискуссия может и, наверное, должна превратиться в осмысление трагедии, уже не возможной, а случившейся. Ибо покойный Агадил не только был известен, как активный пикетчик (за что постоянно оказывался в судах, где вроде как и «оскорбил» судью), но и смерть его вызвала мгновенную реакцию в виде коллективных собраний (фактически – по текущему законодательству и предлагаемому новому законопроекту – незаконных митингов) у зданий полиции в разных городах страны. Мы видим, что наши власти просто не хотят выполнять тех обязательств, которые налагает на нашу страну участие в базовых международных пактах, что компенсируют неожиданно активной «приверженностью» к рекомендациям «менее острых политически» конвенций. Эдакая игра в «политический преферанс» с международным сообществом, когда игрок легко сдает мелкие и второстепенные карты, чтобы взять козырями такое количество «взяток», чтобы остаться «при своих». Вроде как и не скажешь, что полностью игнорирует международную повестку дня, но и ясно, что в принципиальных вопросах не отступает ни на шаг. За прошедшие с момента публикации на портале legalacts недели свои замечания к законопроекту высказали многие правозащитники, общественные и политические активисты, журналисты и просто пользователи социальных сетей. Было проведено даже заседание, на котором министр Даурен Абаев встретился с общественниками, от которых ему пришлось выслушать также много острых замечаний и критики. Однако особенно хочется выделить такой немаловажный момент, что многие нормы, прописанные в законопроекте, не только фактически противоречат посылу президента Токаева на либерализацию законодательства о митингах, но также вступают в противоречие с международными обязательствами Казахстана, которые, согласно нашей Конституции (Статья 4, параграф 3), имеют приоритет над национальным законодательством. На этом, в частности, сосредоточился в своей критике законопроекта Евгений Жовтис, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, а также член Панели БДИПЧ ОБСЕ по свободе собраний и ассоциации. В своем анализе он обращает внимание на то, что «опубликованный документ включает ряд спорных и противоречащих международным стандартам свободы мирных собраний положений» и «требует серьезной переработки и приведения в соответствие с международными стандартами». Один из этих стандартов, упомянутых г-ном Жовтисом, это Международный пакт о гражданских и политических правах. Казахстан присоединился к нему указом президента Назарбаева еще в 2003 году, затем в 2005 году он был ратифицирован парламентом, а затем вступил в силу в 2006 году. Кроме того, что новый законопроект фактически игнорирует «уведомительный» характер организации митингов, который вроде как провозглашает, правозащитник указывает на огромное количество несоответствий международным обязательствам и логике. В решениях Комитета по правам человека ООН по индивидуальным обращениям казахстанцев, цитируемым г-ном Жовтисом, прямо указывается: «…Разрешение властей государства-участника организовывать публичные мероприятия «общественно-политического характера» только в одном специально отведенном месте, при том, что проведение государственных и неполитических публичных мероприятий разрешено в других местах, является политически мотивированным и дискриминационным и представляет собой нарушение государством-участником… прав по статье 26 Пакта». Это же касается и требований по заблаговременному уведомлению (хотя фактически – согласованию) акций: «Требования об уведомлении также не должны предъявляться к спонтанным собраниям, когда нет достаточного времени для уведомления властей… Не уведомление властей не может сделать участие в собрании незаконным, и само по себе не должно использоваться как основание для разгона собрания или ареста участников, или обвинения их в совершении уголовного правонарушения». Именно это сейчас относится к ситуации вокруг смерти Дулата Агадила. После его смерти к различным зданиям полиции в разных городах начали выходить десятки активистов, многие из которых немедленно задерживались за участие в «незаконном митинге». Как мы видим, даже по новому законопроекту, такие действия, вызванные чрезвычайными событиями и необходимостью немедленно реагировать на трагедию, полностью выводятся за скобки легальной деятельности. В результате, теперь ввиду того, что события – смерть активиста и акции протеста – попали на страницы и ленты ведущих мировых СМИ, мы имеем очевидный пример того, как подобная ограничительная практика наносит урон уже не внутренним политическим процессам, а международному имиджу страны. А о нем государство все же заботится, и порой кажется, куда более трепетно, чем об имидже в глазах собственных сограждан. Не желая отступать в тех вопросах, которые власти страны считают вопросами своего политического долголетия, Казахстан, как уже говорилось выше, пытается компенсировать «непробиваемую» позицию по митингам «шелковым» поведением по другим, незначительным или менее принципиальным для Нур-Султана вопросам. Один из них, например, обсуждается буквально параллельно новому законопроекту по митингам. В ходе обсуждения проекта изменений и дополнений в Кодекс РК «О здоровье народа и системы здравоохранения» внезапно проснувшиеся от спячки депутаты-коммунисты активно требуют от правительства неукоснительного следования рекомендациям «Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака». Получается, что в одном случае государственные мужи буквально душат друг друга за то, что международные чиновники пока просто рекомендуют в будущем, а в другом - абсолютно игнорируют ситуацию, когда наши власти не исполняют реальные обязательства по уже давно принятым и утвержденным в Конституции страны принципам. Эдакое двоемыслие, которое потом, при защите страновых докладов в том же ООН позволяет создавать ощущение «положительной динамики» - столько-то рекомендаций выполнено, столько-то – рассмотрено, ну, а отказ – совсем по немногим. Вот только эти «отказники» - это принципиальные для развития демократического общества моменты, а «принятые» вещи – это уступки по тем вопросам, которые наши элиты по тем или иным причинам не беспокоят вообще: что-нибудь про инвалидов и гендерное равенство (ратифицированы Конвенции по правам инвалидов и по борьбе с дискриминацией в области образования, предложена 30% квота для женщин в партийных списках на выборах), ничего не обязывающее – про экологию (заявленный переход к «зеленой экономике»), детей (появился отдельный уполномоченный по правам ребенка), борьбу с торговлей людьми (принят план действий по борьбе с ней), миграции (Казахстан присоединился к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции) и не забудьте про то, что мы отказались от ядерного оружия. Вот, к примеру, статистика по рекомендациям экспертов рабочей группы ООН по Универсальному периодическому обзору по правам человека, оглашенная в конце прошлого года: из сформулированных по результатам второго странового отчета Казахстана в 2014 году 194 рекомендаций 47, по данным представителей Нур-Султана, уже выполнены, 96 – «на стадии выполнения» и на 51 – в основном и касающихся политических и гражданских свобод – «поступил отказ». То есть, как бы на две трети власти Казахстана идут навстречу требованиям ООН и всего лишь треть отвергают, но в итоге выходит, что отказывают наши чиновники как раз по самым принципиальным моментам. Если не углубляться, то вроде как все - «при своих», а если разобраться – то за почти полтора десятилетия со времени присоединения к Международному пакту о гражданских и политических правах наша страна не стала сколько-нибудь заметно более свободной. Похожий пример с другими «уступками» международным обязательствам – «декриминализацией» статьи 130 УК РК («Клевета») и изменение формулировки статьи 174 УК РК («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») – с «возбуждения» на «разжигание». Что касается первой статьи, то, казалось бы – прогресс, и теперь за это журналистов и активистов вроде как не будут сажать, если бы в Уголовном кодексе не было статьи 274 («Распространение заведомо ложной информации»), которая, по сути, дает до 5 лет тюрьмы за те же самые реальные или надуманные проступки. Зато в ООН можно отчитаться, что работа была проведена – рекомендация учтена. Что касается 174-й статьи, то тут простое изменение терминов вообще никак не меняет правоприменительную практику, а в случае с делом Агадила мы видим, что при желании политактивист может получить ночной визит «людей в гражданском» с наручниками и по статье 410 УК РК («Неуважение к суду»), в рамках которой даже максимальное наказание – арест всего на 50 суток. А что в сухом остатке? Вместо демократизации законодательства и практики в соответствии с международными обязательствами страны мы имеем имитацию этого прогресса по откровенно второстепенным вопросам. Но вместо этого мы лучше загоним в парламент чуть больше женщин по разнарядке партийных списков, провозгласим еще какие-нибудь реформы и да – запретим выкладку сигарет в магазинах – это же самое важное! За таким абсурдом наши власти теряют редкий шанс на либерализацию и «обнуление» ситуации в стране, которая почти поголовно пребывает в самой настоящей депрессии и латентной ненависти к политическим элитам. И если сегодня ничего не изменить, а дальше наши власти смогут продолжать расписывать «пульки» политического преферанса с мировым сообществом, то завтра достаточно будет какого-нибудь мельчайшего триггера, который нанесет нокаутирующий удар по системе, как это уже не раз было во время недавней Арабской весны…