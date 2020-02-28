Рост ВВП повысился до 4,5%

Нигмат РАМАЗАНОВ Положение дел в экономике страны в прошлом году характеризовалось ускорением роста, несмотря на снижение мировых цен на сырьевые товары. Начало этого года ознаменовалось появлением нового глобального риска в виде угрозы распространения коронавируса, возможного ухудшения ценовой конъюнктуры. Но в январе эти факторы, похоже, не оказали влияния на показатели отечественной экономики. Согласно оперативным данным Комитета по статистике, объем валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-декабрь 2019 года составил в текущих ценах около 68,64 трлн. тенге, вырос по сравнению с предыдущим годом на 4,5% в реальном измерении. Объем ВВП в действующих ценах увеличился на 11%. Несмотря на существенный рост ВВП в номинальном выражении, объем ВВП в долларах остался на уровне предыдущего года, составил 179,3 млрд. долларов США. Связано это с тем, что в среднем за 2019 год курс тенге к доллару снизился на те же 11%, насколько вырос номинальный ВВП. В результате объем экономики в условных единицах остался значительно ниже не только исторического максимума 2013 года, но и показателя 2011 года (200 млрд. долларов). Ускорению экономики в прошлом году, по словам премьер-министра, способствовали высокие темпы в строительстве, торговле, на транспорте и промышленности. Двузначным числом в минувшем году измерялся рост в автомобилестроении, производстве машин и оборудования, фармацевтике, легкой промышленности и производстве напитков. Согласно оперативным данным статистиков, прирост физического объема производства товаров в целом составил 4,8%, производства услуг – 4,4% против 4,1 и 4,0% соответственно в 2018 году. Структура ВВП в минувшем году не претерпела значительных изменений. Удельный вес производства товаров снизился за год с 38,3 до 37,2%, производства услуг, напротив, повысился – с 54,4 до 55,4%. Основную долю в производстве ВВП по-прежнему занимает промышленность, на которую приходится более четверти (27,2%) валового внутреннего продукта. Произошедшие изменения в структуре ВВП были обусловлены как различными темпами роста производства товаров и услуг в реальном измерении, так и изменением цен на товары и услуги по сравнению с предыдущим годом. Снижение мировых цен на экспортные товары отразилось на показателях внешнеэкономической деятельности. Внешнеторговый оборот Казахстана в прошлом году увеличился на 1,4%, составил около 96,08 млрд. долларов. При этом стоимостные объемы экспорта по сравнению с предыдущим годом сократились на 5,5% до уровня более 57,72 млрд., импорта – повысились на 14%, составили около 38,36 млрд. долларов. Положительное сальдо внешней торговли снизилось до уровня 19,4 млрд. против порядка 28,4 млрд. долларов США в 2018 году. Ускорение экономического роста, если судить по данным статистики и словам чиновников, положительно сказалось на уровне жизни населения. По предварительным оценкам, среднемесячная заработная плата составила 185 487 тенге. Выросла в номинальном выражении на 14,3%, в реальном – на 8,5%. По заявлению главы правительства, по итогам прошлого года реальные доходы населения выросли на 5,5%. Уровень безработицы составил 4,8%. Создано более 423 тысяч новых рабочих мест, в том числе 279 тысяч – постоянных. Судя по этим цифрам, результаты минувшего года выглядят вполне позитивными. Отмечается ускорение роста экономики на фоне ухудшения ценовой конъюнктуры. По заявлению премьер-министра, 85% роста было обеспечено несырьевыми отраслями, доля МСБ в ВВП достигла 29,5%. Увеличились инвестиции в основной капитал, привлечено около 25 млрд. долларов прямых инвестиций, количество действующих предприятий выросло на 8%. Повысились доходы бюджета без учета трансфертов, выросли реальные доходы населения. Однако модель развития страны не меняется. Заметных качественных изменений в структуре инвестиций, экспорта и экономического роста, вопреки заявлениям чиновников, не произошло. Глава государства на заседании правительства отметил, что сохраняются вопросы относительно качества экономического развития. Локомотивом роста остаются ресурсный потенциал и бюджетные инвестиции. Стагнирует кредитование экономики, нет значительного роста производительности труда, медленно растет доля несырьевого экспорта. По его словам, задач, связанных с качеством роста, много, большая часть из них – это структурные проблемы. «Нам нужен новый экономический курс, который даст четкое видение ключевых проблем и методов их решения», - отметил глава государства. Президент обозначил основные направления работы правительства по решению накопившихся проблем. Он подробно остановился на проблемных вопросах экономического развития и заявил о необходимости «разработать единый программный документ, максимально краткий по форме и глубокий по содержанию». Подчеркнул, что, по сути, речь идет о плане работы правительства на среднесрочный период. Данный документ должен быть подготовлен правительством, администрацией президента, «Атамекен» уже к 15 мая. Экономический индикатор демонстрирует рост Судя по всему, текущий год, с точки зрения внешней конъюнктуры, будет менее благоприятным, чем предыдущие. Прогнозируется снижение темпов роста глобальной экономики. Международные финансовые институты не исключают возникновения нового кризиса, который не будет похож на все предыдущие. Всемирный банк главную проблему видит в стремительном росте долговой нагрузки во всем мире, как в частном, так и государственном секторе. Все это способно негативно отразиться на котировках сырьевых товаров. В январе стоимость нефти на Лондонской товарной бирже в среднем за месяц сложилась на достаточно высоком уровне, но в конце месяца резко снизилась. Повышение мировых цен в январе наряду с другими факторами положительно отразились на объемах промышленного производства и динамике казахстанской экономики в целом. Индекс физического объема промышленной продукции в январе вырос на 4,1% к январю прошлого года. Объем промышленного производства в действующих ценах превысил 2,32 трлн. тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 6,4%. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров натуральные объемы производства выросли на 2,8%, обрабатывающей – на 7,8%. Увеличилась добыча природного газа, металлических руд. Возросли объемы производства табачных изделий, нефтепереработки, фармацевтических продуктов, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство продуктов питания, резиновых и пластмассовых изделий. Положительная динамика роста в январе сохранилась и в аграрном секторе. Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства составил в текущих ценах 147,9 млрд. тенге, вырос в реальном выражении на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в этой отрасли экономики в начале года был традиционно обусловлен положением дел в животноводстве. В январе отмечено увеличение поголовья скота и птицы, за исключением коз. Производство молока выросло на 3,1%, мяса – на 4,3%, яиц – сократилось на 9,5%. Объем строительно-монтажных работ по сравнению с январем прошлого года увеличился на 12,5%, составил 73,9 млрд. тенге. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 3,1% до 686,6 млрд. тенге. При этом ввод жилья в эксплуатацию по сравнению с январем 2017 года снизился на 31,4%, составил порядка 731,7 тысячи кв. метров. Значительное падение объемов ввода зафиксировано в Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях и городах Нур-Султан и Шымкент. Объем розничной торговли (без оборота общественного питания) в январе составил 770,5 млрд. тенге, увеличился в сопоставимых ценах к уровню января прошлого года на 4,4%. Объем грузооборота уменьшился на 0,9%, пассажирооборота, напротив, – вырос на 3,7%. Наиболее высокие темпы роста в начале года были зафиксированы в сфере услуг связи, где объемы в реальном измерении превысили показатель января прошлого года на 9,8%. Сложившаяся динамика в сфере производства товаров и услуг отразилась на показателе краткосрочного экономического индикатора, продемонстрировавшего в январе рост на 4,4%. Рост экономики в целом в январе оценивается правительством на уровне 3,6% против 2,9% в аналогичном периоде прошлого года. Расчет индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% ВВП. Очевидно, пока рано делать какие-то выводы, год еще только начался, ценовая конъюнктура и ситуация в реальном секторе экономики может в дальнейшем измениться как в одну, так и другую сторону. Прогноз социально-экономического развития на текущий год был разработан правительством исходя из пессимистичного прогноза ценовой конъюнктуры, ожидаемого снижения мировой цены на нефть до 55 долларов за баррель, объема ее добычи - до 90 млн. тонн. При этом, несмотря на консервативные оценки стоимости нефти и возможное снижение роста объемов ее добычи, правительство планировало достичь темпов роста ВВП на 4,1% в реальном измерении. Но, похоже, чиновники намерены добиться ускорения экономического роста. На последнем заседании правительства премьер-министр заявил, что ключевой целью работы правительства на 2020 год является обеспечение роста экономики на уровне 4,7-5%. Он отметил, что перед правительством поставлена задача по созданию 430 тысяч новых рабочих мест, доведении инвестиций в основной капитал до 20% ВВП, увеличению несырьевого экспорта до 18 млрд. долларов (+3 млрд.), росту реальных доходов населения на 6%, увеличению доли МСБ в экономике до 30%. Поддержку отечественной экономике может оказать ряд факторов. Так, не исключено, что мировые цены на наш основной экспортный товар сложатся выше прогнозов правительства, а объемы добычи нефти и других полезных ископаемых превысят показатель предыдущего года. Но ускорение роста до уровня порядка 5% при прогнозируемых параметрах представляется маловероятным. Темпы прироста, скорее всего, сложатся ниже показателя прошлого года, поскольку рост отечественной экономики связан не только с внешними факторами, но и многочисленными внутренними проблемами, накопившимися в предыдущие годы.