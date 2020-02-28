Девятнадцать друзей АША

(Алмазбека Шаршеновича Атамбаева) Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек В СТОЛИЦЕ КЫРГЫЗСТАНА на этой неделе следствие официально предъявило обвинения 19 лицам по событиям в селе Кой-Таш, где в прошлом году экс-президент страны отбивался от спецназа. Процедура обвинения в совершении тяжких преступлений (в том числе убийство одного из спецназовцев, захват заложников, оружия и другие) пришлась на период ухудшения здоровья бывшего главы государства, находящегося в следственном изоляторе, откуда он отказывается посещать заседания судов по другим обвинениям. Согласно данным Генеральной прокуратуры Кыргызстана, официальные обвинения предъявлены самому бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, двум экс-депутатам жогорку кенеша - Равшану Джеенбекову и Мээрбеку Мискенбаеву. Также в списке есть две женщины - действующие парламентарии Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Кроме них перед судом по этому делу должны предстать экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, помощник бывшего президента Кундуз Жолдубаева, бывший сотрудник «Девятой службы» ГКНБ Канат Сагымбаев, также сторонникам бывшего президента - Фархату Баабиеву, Канату Осмоналиеву, Рыспеку Карыпбекуулу, Марату Шаменову, Капарбеку уулу Нооруз, Асангельды Какебаеву. Уголовное дело в отношении еще пяти фигурантов выделено в отдельное производство - они заключили сделку со следствием, признав вину. Материалы по событиям в Кой-Таше направлены в суд, но дата начала процесса пока еще не определена. Обвинительное заключение фигурантам уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года было подписано генеральным прокурором Откурбеком Джамшитовым. Оно уместилось на 491 странице. В те дни пострадали почти пять десятков человек и погиб заместитель командира спецназа ГКНБ Усенбек Ниязбеков. После случившегося МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Теперь следствие завершено, и вот только список статей обвинения: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР. В отношении только самого Алмазбека Атамбаева провели более 10 экспертиз, включая баллистическую. Ее назначили по убийству заместителя командира спецподразделения «Альфа» ГКНБ Ниязбекова. Следствие считает, что полковника спецслужб убил именно бывший президент, да он и сам говорил, что стрелял в нападавших только он. Экспертиза показала, что в спецназовца попал сердечник пули, расколовшейся после рикошета. Адвокат семьи погибшего считает, что в него стреляли практически в упор из наградной снайперской винтовки Драгунова (СВД), которой владел экс-президент. Впрочем, последние же пару недель адвокаты и дети Атамбаева мало комментируют обвинения, а бьют тревогу в связи с тем, что его здоровье ухудшается - падает кровяное давление. Однако Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) опровергает такие сведения и отмечает, что «здоровье бывшего главы государства стабильное». Тем не менее, депутат и обвиняемая Карамушкина обратилась к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову с предложением отпустить своего предшественника Атамбаева под залог, а в обмен оставить под арестом в качестве залога ее саму. Об этом она сообщила в социальной сети Facebook (орфография сохранена): «В любом правиле бывают отступления, так вот есть такое действие, как обмен. Вы все равно «навесили» особо тяжкие статьи всем, кто остался с А.Атамбаевым и противостоял беззаконию. Сделали из нормальных, честных граждан преступников, затянули в суды. Так вот, я вношу предложение: отпустить Атамбаева под залог - я предлагаю лично себя! Посадите, закройте меня, а он пусть проходит курс лечения… это не геройство и бравада, это «сам погибай, а товарища выручай!». Вам это, к сожалению, никогда не понять. Не берите очередной грех на душу, отпускайте вожжи». Кроме того, она потребовала созвать консилиум врачей, чтобы точнее диагностировать состояние экс-президента. Ее беспокоит ухудшение состояния здоровья не только Атамбаева, но и случившееся на днях отравление у бывшей «правой руки» президента - экс-премьера Сапара Исакова. Он также содержится под стражей, но попал туда еще до событий в Кой-Таше. Карамушкина отметила, что «после смены начальника СИЗО ГКНБ резко что-то стало происходить со здоровьем политических узников...А.Атамбаев семь месяцев в СИЗО держался, но нервы и здоровье у него тоже не железные…». Коллегу не поддержал другой депутат парламента и сопартиец экс-президента Рыскелди Момбеков, посетивший его в СИЗО ГКНБ. Он отметил, что «состояние здоровья А. Атамбаева в норме».«Алмазбек Атамбаев чувствует себя нормально. Действительно, давление упало и до 90 не доходит. Для того чтобы его повысить, бывший президент пьет чай с медом и тренируется два раза в день в спортзале. А. Атамбаев считает, что основная причина его состояния здоровья - постоянные переживания», - рассказал Момбеков прессе. И тут понятно, что поправить психологическое состояние экс-президента вряд ли получится - процессы против него будут идти, судя по всему, еще долго. Сам «больной» тем временем думает не о стратегии защиты на процессах, а… начал писать за решеткой автобиографическую книгу. Об этом прессе рассказал его адвокат Замир Жоошев. Защитник сообщил, что книга написана уже почти наполовину и повествует он «о детстве и школьных годах автора». Несмотря на плохое самочувствие, «Атамбаев пишет книгу сам в специальных тетрадях». Адвокат также отметил, что его подзащитный отказался подписывать протокол ознакомления с обвинительным актом по уголовному делу о беспорядках в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Он вообще старается не принимать участия в судебных делах, но не только потому, что ему все равно, но и потому, что устойчивость власти действующего президента, бывшего его протеже, но ставшего врагом, сегодня снижается. То есть, не имея надежды отстоять себя в суде, Атамбаев может просто ожидать удобного случая, когда его освободит революция или политическая конъюнктура. Так, кстати, произошло с его бывшим оппонентом Омурбеком Текебаевым - в конце своего срока Атамбаев добился того, что тот оказался за решеткой, ну, а после того, как туда отправился сам экс-президент, лидер социалистов вышел на свободу. Шаткость своих позиций понимает и Сооронбай Жээнбеков, который буквально на этой неделе начал транслировать общественности сигналы своего положительного отношения к России и русскоязычным кыргызстанцам, о чем было сказано в его свежем интервью. «Побывавшие в Киргизии россияне отмечают широкое распространение в ней русского языка, на котором здесь говорят без каких-либо проблем. Будет ли республика и в будущем на государственном уровне поддерживать изучение русского языка, который во многих республиках ближнего зарубежья фактически остается языком межнационального общения?» - задал вопрос интервьюер. «В Конституции Кыргызстана русский язык закреплен как официальный. Его статус останется и не будет меняться. У нас русский язык широко применяется во всех сферах жизни. Русский язык, прежде всего, обеспечивает возможность для межнационального общения и ознакомления с культурой, историей, традициями наших стран и народов», - подчеркнул президент Кыргызстана. «Благодаря хорошему знанию русского языка наши граждане более комфортно чувствуют себя в России. Но есть и проблемы. Проблемы имеются, одна из них - это уровень преподавания русского языка в регионах. При поддержке России мы намерены улучшить ситуацию. Также планируем внедрить международные стандарты преподавания языков в систему образования», - отметил Жээнбеков. На вопрос об актуальности в КР перехода кыргызского языка с кириллицы на латинский алфавит президент тоже занял позицию, которую явно одобрили в Кремле. «Насколько помню, этот вопрос поднимался еще на заре независимости республики. Но уже тогда мы сделали правильный выбор и не перешли на латиницу. Сейчас нет необходимости перехода на латиницу. Культурный и научный потенциал республики достиг определенных успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу», - подчеркнул Жээнбеков.