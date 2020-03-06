Поворот не туда,

или За что американские правозащитники критикуют США «Иногда говорят: «Свобода не дается даром». Это верно. Никакая внешняя сила не подарит угнетенным свободу, которой они так жаждут. Народ должен научиться брать свободу сам, и труд этот нелегок. Если люди поймут, что требуется для их освобождения, они смогут выработать план своих действий, которые благодаря тяжелому труду, в конце концов, приведут их к свободе. Тогда они смогут, что тоже трудно, построить новый демократический порядок и подготовиться к его защите. Свобода, завоеванная в такой борьбе, станет долговечной, если ее будут поддерживать упорные люди, стремящиеся ее сохранить и преумножить». Джин Шарп, «От диктатуры к демократии» ЕЖЕГОДНЫЙ отчет о состоянии политических прав и гражданских свобод в странах мира, выпущенный на этой неделе базирующимся в Вашингтоне НПО FreedomHouse, критикует не только автократов и диктаторов, но также и лидеров крупнейших демократий мира. В докладе, который вышел под названием «Свобода в мире - 2020: борьба за демократию в отсутствие лидеров», отмечается, что наступление на права человека в несвободных странах происходит на фоне «отказа таких стран, как США, от выполнения традиционной роли защитника демократии». В итоге FreedomHouse, бюджет которого на 80% зависит от грантов американского правительства, заявляет, что «ситуация с глобальной свободой ухудшается 14-й год подряд». Говоря о нашей стране, американские правозащитники отметили несвободу прошедших в прошлом году президентских выборов и подавление митингов. С учетом того, что шансы демократического кандидата на американских выборах в этом году против Дональда Трампа не слишком высоки, то мы не удивимся, если эта тенденция продолжится и дальше… Собственно говоря, мы не зря выбрали для заголовка название фильма ужасов. На самом деле, сегодня глобальная ситуация в сфере прав человека действительно не вселяет оптимизма. Судя по тому, как активно начинают внедрять «китайский опыт» в Индии, где местное мусульманское население пытаются заставить «доказать» свое гражданство, глобальная тенденция на сокращение свободы будет только нарастать, ведь Индия - это 1/7 часть человечества. Сами индийцы любят говорить, что их страна - самая крупная в мире демократия, однако националистический популизм Моди угрожает превратить эту страну в новый Китай, с его лагерями для «политического перевоспитания». По определению американских правозащитников, правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди подняло «националистическую повестку на новый уровень», чем «поставило под угрозу демократическое будущее страны, которая давно рассматривается как потенциальный оплот свободы в Азии и мире». В итоге, как подчеркивается и в отчете FreedomHouse, теперь сокращение прав человека в мире прирастает за счет вчерашних демократических стран: «Демократия находится под угрозой во всем мире, и это очевидно не только в таких авторитарных государствах, как Китай, Россия и Иран, но и в странах, которые давно отстаивают основные права и свободы. Диктаторы работают над искоренением последних остатков инакомыслия внутри страны и распространением своего пагубного влияния на другие уголки мира». Больше всего в результате действий авторитарных, диктаторских и популистских режимов и лидеров страдают меньшинства: «…Этнические, религиозные и другие меньшинства несут на себе основную тяжесть злоупотреб-лений со стороны властей, как в демократических, так и в авторитарных государствах». Буквально недавно Индию посетил хозяин Белого дома, но никакой критики по поводу притеснений мусульман в этой стране он не высказал, более того, его запреты на въезд в США для граждан целого списка, преимущественно мусульманских стран, стали поводом для судебных процессов в Америке. По этой причине в своем докладе международные правозащитники прямо критикуют не только индийское правительство, но и американского президента Дональда Трампа. «Многие свободно избираемые лидеры резко сужают свои опасения до примитивного толкования национальных интересов. Фактически такие лидеры, включая руководителей Соединенных Штатов и Индии, двух крупнейших демократий мира, все чаще пытаются нарушить институциональные гарантии и игнорировать права критиков и меньшинств, преследуя свои популистские планы», - пишет FreedomHouse, очевидно, не слишком опасаясь гнева официального Вашингтона, являющегося основным спонсором организации, либо идя на принцип. Авторы доклада пишут, что администрация президента Дональда Трампа «не смогла продемонстрировать последовательную приверженность внешней политике, основанной на принципах демократии и прав человека». Осуждение за нарушение прав человека с его стороны производится в адрес «недружественных» Китая, Ирана и Венесуэлы, однако «он оправдывает явные нарушения со стороны традиционных партнеров по безопасности, таких как Турция и Египет». Также правозащитники констатируют, что Трамп «благосклонно относится к лидерам-тиранам, к которым он надеется найти дипломатический подход, в том числе к Владимиру Путину и Ким Чен Ыну». Нечто похожее мы видим и в отношениях между США и нашей страной, где посольство США давно перестало давать какие-либо оценки политической ситуации в стране, несмотря на громкие события и судебные решения последних лет. Однако в списке стран, которые получили какое-то реальное «наказание» от Вашингтона, оказались не Нур-Султан или Ташкент, а… Бишкек, который, несмотря на постоянное желание очередного президента почувствовать себя автократом, сохраняет наивысший в Центральной Азии уровень свобод. Именно кыргызстанцам теперь сложнее всех будет получать американские грин-карты, что не могло не оказать буквально деморализующего влияния на кыргызский неправительственный сектор. Что опять же выглядит довольно странно с учетом того, что США традиционно поддерживали НПО и НГО. Что касается нашей страны, то в отличие от официального Вашингтона, FreedomHouse ставит нам откровенный «неуд» по предмету «права человека и демократия». Казахстан отнесен к списку «несвободных стран» в числе 48 других государств. «Частично свободны» - 63 страны мира (из 195 проанализированных в докладе), и лишь 86 стран отнесены FreedomHouse к «свободным». Что касается трендов, то они не внушают оптимизма - в 64 странах мира положение с политическими правами и гражданскими свободами в 2019 году ухудшилось, и лишь в 37 - улучшилось. Еще в прошлом году президент Токаев, созывая Национальный совет общественного доверия, анонсируя реформы в законодательстве, давал message на либерализацию, однако сейчас, анализируя те законопроекты, которые мы пока имеем как итоги «первого раунда» работы НСОД, мы не можем не видеть, что пока особых продвижений нет. На этой неделе, конечно, Нур-Султан сделал неожиданный ход, и суд постановил освободить по УДО Мухтара Джакишева, бывшего главу «Казатомпрома», признанного политическим заключенным, но произошло это буквально через несколько дней после трагической смерти в СИЗО политического активиста Дулата Агадила и очередной масштабной операции по срыву несогласованного оппозиционного митинга - с перекрытием площадей, задержаниями оппозиционеров «на дому» и прочими уже ставшими привычными мерами «по защите стабильности». Если попытаться свести это все к некоему балансу уровня соблюдения демократии, то он, в лучшем случае, будет просто неизменным. Прогресса у нас пока не видно.