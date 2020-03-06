США наградили Сайрагуль,

а в Казахстане распустился «Нагыз Атажурт ерiктiлерi» ДН ГОРЬКАЯ ИРОНИЯ СУДЬБЫ - так можно назвать ситуацию, когда в США казашку, бежавшую из Китая и рассказавшую о «лагерях перевоспитания» для мусульман, награждают за мужество, а в Казахстане правозащитники, защищающие права китайских казахов, вынуждены прекращать свою деятельность. Именно это произошло практически одновременно на этой неделе. Выходит, что интересы казахов из Китая сегодня готовы защищать не на их исторической родине (если, конечно, так можно называть национальное государство по отношению к ирриденте), а за океаном. «Сегодня Сайрагуль Сауытбай, этническая казашка из Синьцзяня, получила награду Государственного департамента США за храбрость. Сайрагуль, рискуя своей жизнью, пересекла границу Китая, чтобы соединиться со своими детьми. Мы гордимся Сайрагуль и ее отважным примером того, как люди, ищущие убежища, могут отстаивать права на защиту и справедливость», - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства. Казахстан это убежище Сайрагуль предоставить отказался, и она нашла его в Швеции… «ДН» подробно рассказывала историю Сайрагуль Сауытбай, которая нелегально покинула КНР, чтобы воссоединиться со своей семьей, к которой не могла отправиться легально, ввиду того, что, будучи работником образования, была осведомлена о происходящем в системе так называемых «лагерей политического перевоспитания» в СУАР. В Казахстане на нее возбудили уголовное дело, однако после того, как общественность встала на ее сторону, суд в августе 2018 года дал ей условный срок, а власти согласились рассмотреть ее просьбу об убежище. Впрочем, в итоге ей все равно отказали, но в Китай не выдали, а дали в июне 2019 года выехать в Швецию, где есть специальная программа по защите для беженцев из Восточного Туркестана. «В июле 2016 года Сайрагуль и ее семья попытались переехать в Казахстан, но Коммунистическая партия Китая (КПК) конфисковала ее паспорт и не позволила ей поехать с мужем и детьми. С ноября 2017 года по март 2018 года КПК заставляла Сайрагуль обучать китайскому языку представителей этнических меньшинств в лагере для заключенных. В марте 2018 года Сауытбай бежала в Казахстан, чтобы избежать отправки обратно в лагеря, где, как она боялась, она может погибнуть. Впоследствии Сауытбай стала одной из первых жертв в мире, которая публично рассказала о репрессиях КПК против мусульман, что послужило толчком для создания движения против такой практики. Сайрагуль и ее семья получили убежище в Швеции, где они сейчас живут» - так кратко рассказывает ее историю текстовое сопровождение премии. Сайрагуль подробно рассказала о том, что видела в лагерях и на суде в Казахстане, а также позднее - после переезда в Швецию, став редким живым свидетелем происходящего в этой китайской провинции на протяжении последних лет. В Казахстане ее активно поддерживали активисты незарегистрированного правозащитного объединения «Атажурт ерiктiлерi», чей лидер - Серикжан Биляш - стал одним из главных обличителей системы подавления и промывки мозгов, которой занимается китайское правительство в отношении мусульман - казахов, уйгуров, дунган - исторически проживающих в СУАР КНР. По официальной информации Госдепа, церемония награждения международной премией International Women of Courage Award прошла 4 марта в Вашингтоне, где Сайрагуль Сауытбай в числе других (в 2020 году премия присуждена представительницам 11 стран) получила ее из рук госсекретаря США Майка Помпео и первой леди страны Мелании Трамп. «Ее разлучили с семьей, пытали, заключали в тюрьму, ей грозила смертная казнь из-за того, что она имела мужество говорить правду. Она стала одной из первых жертв, открыто заговоривших о кампании репрессий Коммунистической партии Китая в отношении мусульманских меньшинств. Она смело сообщала информацию о синьцзянских лагерях и продолжает вдохновлять других бывших узников и их семьи на то, чтобы они поведали миру свои истории», — сказал на вручении награды Майк Помпео. Мелания Трамп в своей речи подчеркнула, что каждая из награжденных женщин «проявила смелость и рисковала своей жизнью, чтобы помочь другим». Казахстанские соцсети с одобрением восприняли новость о награждении Сайрагуль Сауытбай, однако не могли не вспомнить, что власти страны ей в убежище отказали. «Кому как, а мне стыдно. Не могли предоставить ей убежище, да еще казахи ее утопили в сплетнях. Капец, что тут было. Лили грязь из всех щелей», - вспоминает дискуссии времен судебного процесса над беженкой популярный блогер Айжан Хамит. «Международная премия International Women of Courage Award учреждена в 2007 году государственным секретарем США Кондолизой Райс и вручается ежегодно женщинам во всем мире, которые продемонстрировали исключительную смелость и лидерство в борьбе за мир, справедливость, права человека, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин, часто с большим личным риском и жертвами», - рассказывает о самой премии портал «Власть.кз». По официальной информации, с момента учреждения премии Госдеп США наградил 134 женщины из 73 стран, соответственно, в этом году общее количество лауреатов достигнет 146 человек из 77 стран. В этом году кроме Сайрагуль премию получили представительницы Азербайджана, Армении, Афганистана, Боливии, Буркина-Фасо, Зимбабве, Малайзии, Никарагуа, Пакистана, Сирии и Йемена. Сауытбай стала второй казашкой (не являясь при этом представительницей Казахстана), которая получила International Women of Courage Award, в 2018 году эту премию получила Айман Умарова, известная адвокат, которая, кстати, защищала интересы Сайрагуль в суде по иску из-за отказа в предоставлении убежища. Сообщается, что после церемонии обладательницы премии примут участие в Международной гостевой программе для лидеров и посетят различные города США. В это же время в Казахстане стало известно о том, что правозащитники, которые помогали Сайрагуль Сауытбай, вынуждены прекратить свою деятельность, о чем их лидер - Серикжан Биляш - сообщил в видео-обращении в Facebook, а также на встрече с соратниками и оралманами в офисе незарегистрированной организации. Ранее в этом году отколовшиеся от команды Биляша активисты смогли зарегистрироваться, однако основная часть активистов по-прежнему работала без официального статуса, в котором им наши государственные органы раз за разом отказывали. «Поднимающее вопросы о давлении на представителей тюркоязычных коренных общин в китайском регионе Синьцзян общественное объединение «Нагыз Атажурт ерiктiлерi» 4 марта объявило о самороспуске - «прежде всего, по организационно-финансовым причинам», - сообщило о происшедшем «Радио «Азаттык». «На встрече с журналистами в Алматы активист Серикжан Биляш заявил, что «никакого политического давления не оказывалось», при этом отметил, что Минюст ранее неоднократно отклонял заявления о регистрации некоммерческой организации», - сообщает агентство «КазТАГ». «Власти не регистрируют нас. Если бы нас зарегистрировали, то мы получили бы гранты международных правозащитных организаций. Казахстанские компании тоже изъявили желание оказать нам помощь. Но у нас нет официальных документов и счета», - объяснил ситуацию Биляш. «Другие члены объединения и некоторые присутствовавшие на встрече граждане возразили против роспуска и настаивали, чтобы группа продолжила работу, организовав сбор помощи с населения. Фарида Кабылбек, мужа которой после длительного срока заключения в Китае и содержания в «лагере» в Синьцзяне не выпускают из страны, на встрече сказала, что роспуск «Нагыз Атажурт ерiктiлерi» фактически означает, что она и другие люди, родственники которых удерживаются в Синьцзяне, останутся не услышанными», - продолжает «КазТАГ». Подводя итоги проделанной работы, Биляш сообщил, что «с момента создания общественного объединения «Нагыз Атажурт ерiктiлерi» группой было получено примерно 4 тыс. заявлений, которые… группа направила в мировые СМИ и международные правозащитные организации». Сам правозащитник утверждает, что «не против, чтобы желающие продолжили работу объединения», однако у активистов нет денег и возникли серьезные долги, поскольку затраты на содержание офиса и штата сотрудников в Алматы и Нур-Султане составляют около 2,5 млн тенге. «Работа может продолжиться лишь в том случае, если будет собрано достаточно средств. Однако мы даем отчет перед гражданами и объявляем о своем закрытии. Это правда», - заявил Биляш. В прошлом месяце активист также сообщил, что в их офисе был обыск. Несмотря на длительный период запрета на руководство в общественных организациях, установленный приговором суда самому Биляшу, условно осужденному в прошлом году за «сеяние розни», в последние месяцы он вновь активно координировал работу правозащитников. Впрочем, теперь эта работа, видимо, окончена. .Вспышка коронавируса в Китае, распространившаяся на весь мир, отодвинула на второй план проблему репрессий против мусульман в СУАР КНР, однако она никуда не исчезла. По информации правозащитников, «нелояльное» население провинции используется для принудительного труда на производстве в других регионах Китая. Что касается позиции руководства Казахстана, то в конце прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle так прокомментировал вопрос об этом: «Во-первых, в Синьцзяне проживают граждане Китайской Народной Республики. Что касается сообщений правозащитных организаций в отношении лиц казахской национальности, которые якобы содержатся в этих лагерях перевоспитания, концентрационных, как они утверждают, лагерях, эти факты требуют проверки. Во всяком случае, в отношении этнических казахов идет какое-то намеренное нагнетание вокруг этой темы… Я думаю, что в целом эти материалы не соответствуют действительности. Возможно, какие-то единичные случаи попадания лиц казахской национальности в эти школы по перевоспитанию имеются. Но как тенденция, как преподносят некоторые международные институты или организации, что чуть ли не всех казахов загоняют в эти лагеря, конечно же, это не соответствует действительности». По подсчетам международных правозащитников, основывающихся на косвенных оценках, через лагеря прошли или находятся в них около миллиона человек.