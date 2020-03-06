Кыргызская весна:

время митингов Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК Едва март вступил в свои права, как в Кыргызстане очередной митинг. Правда, он быстро закончился разгоном, но тем не менее, дал старт новой волне гражданского протеста по весне. Сейчас многих волнует вопрос: на этом все обойдется или еще чего ждать? Зато точно есть один результат - теперь все митинги из-за угрозы коронавируса запрещены до 1 июля. Под строгий запрет попал даже марш феминисток.О том, что в самом начале марта предстоит ждать выхода на улицы людских масс, речь шла еще с конца прошлого года. Были два вопроса - девиз будущей акции протеста и точная дата акции. В комментариях в социальных сетях еще около месяца назад промелькнула дата - 2 марта. Мало кто на нее обратил внимания. Да и власти хранили молчание - получили ли они извещение от организаторов, разрешена ли акция протеста и определено ли место сбора людей. По действующему законодательству проведение митингов имеет уведомительный характер и место для этого лишь одно - памятник Максиму Горькому, через квартал на запад от Дома правительства. Как водится в Кыргызстане, подобная акция формально была посвящена конкретному человеку и требовала освобождения «политического узника» Садыра Жапарова, который был арестован на закате режима Алмазбека Атамбаева по обвинению в подготовке государственного переворота. Пусть сегодня экс-президент и сам на скамье подсудимых, но почему-то Жапаров до сих пор по в местах не столь отдаленных. Тем временем почти все остальные политические оппоненты Атамбаева уже на свободе - пусть хоть и по условиям условно-досрочного освобождения. Вне тюрьмы на условиях пересмотра уголовного дела находится и Омурбек Текебаев - наиболее громкий «изобличитель режима» экс-президента, который «копал» под дела, связанные с коррупцией бывшего главы государства. Критики нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова уверены, что дело Омурбека Чиркешевича не будет завершено до тех пор, пока не пройдут все сроки для подачи заявки для участия в парламентских выборах. Действующий глава государства вряд ли захочет иметь неудобных конкурентов в деле формирования будущего законодательного органа Кыргызстана. Соответственно, все, кто недавно сидел за решеткой или до сих пор находится по обвинениям, предъявленным во времена прежнего президента - вряд ли смогут рассчитывать на полную реабилитацию своих имен до выборов. Видимо, только так действующая власть сможет себя обезопасить в ходе будущего плебисцита, чтобы сформировать депутатский корпус по-своему усмотрению. И вот настало 2 марта. «Лишь второй день весны, а кыргызы уже митингуют», - так шутили острословы в социальных сетях. За день до акции - 29 февраля стало известно, что организаторы ее уже уведомили столичные власти о своих намерениях. И даже косвенно получили разрешение собраться на центральной площади, так как сквер рядом с памятником Максиму Горькому находится в процессе реконструкции. Это место было определено для желающих пошуметь против властей еще в период правления Курманбека Бакиева - второго президента Кыргызстана, свергнутого в 2010-м году. За день до событий стали распространяться видеоролики о том, что земляки Жапарова - жители Иссык-Кульской области - выехали в Бишкек, и что их будет не менее трех тысяч человек. Утро понедельника началось с того, что группа неизвестных и местных торговцев с крупного вещевого рынка «Дордой» устроили рейд против своих коллег - китайцев. Иностранцев обвинили в распространении коронавируса и потребовали от них закрытия контейнеров, а также чтобы они покинули свои рабочие места: мол, нечего заразу разносить. «Если вы подкупили наши власти, это еще не значит, что вы сможете и с нами договориться», - так звучали их аргументы. Граждане Поднебесной предпочли не ввязываться в конфликты и поспешно покинули рынок. Через час-полтора после «победы» на Дордое люди стали собираться на площади «Ала-Тоо». Прибыло изначально не более одной тысячи. Все с флагами и транспарантами, притащили и громкоговорительную систему. Чуть позже стали подтягиваться и другие участники акции. В итоге, их было действительно не менее трех тысяч, как и заявляли организаторы. Поначалу участники акции озвучили около 20 требований властям. В частности, среди прочих митингующие потребовали «усиления пограничного контроля во избежание распространения коронавируса в Кыргызстане», а также «решения приграничных вопросов». В основной перечень также вошли нижеследующие моменты: проведение честных и открытых парламентских выборов, внедрение общественного контроля над властью, конфискация и возврат государству объектов, приватизированных коррупционным путем, люстрация государственных служащих, прекращение деления кыргызстанцев по социально-экономическому признаку (что бы это ни значило), снижение штрафов за нарушение ПДД и тарифов на электроэнергию, пересмотр составленных договоров по разработке месторождений полезных ископаемых в пользу государства, «отказ от либеральной идеологии Запада и формирование национальной», освобождение осужденных по несправедливым решениям суда, усиление охраны границ, обеспечение государственной, экономической, экологической безопасности, прекращение незаконного въезда иностранных граждан в страну, разработка программы развития регионов, обеспечение граждан рабочими местами, определение путей решения социальных проблем, разработка проекта новой Конституции и вынесение вопроса на референдум. Организаторы митинга также сообщили, что готовы помочь в проведении конституционной реформы. Но вернемся к «виновнику торжества»: бывший депутат СадырЖапаров, был приговорен в 2017 году к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР. Несколько дней назад он даже распространил обращение своим сторонникам - не выходить на эту акцию, но люди уже не стали его слушать. Как отметили наблюдатели, на трибунах были не только представители Севера (Иссык-кульская область считается северной), но и весьма значительное количество уроженцев Юга, что не является хорошим знаком для действующего главы государства Жээнбекова - вроде как даже земляки не довольны его правлением. Было много и людей, связанных с неправительственным сектором. Сама акция мирно шла несколько часов, до тех пор, пока под самый занавес рабочего дня не стали звучать призывы «разогнать этот парламент и правительство», как не радеющих за интересы народа. Послышались крики идти брать штурмом Дом правительства. Передовые группы митингующих ввязались в схватки с милицией, часть смогла проникнуть на территорию госучерждения и завязать драки с охраной. Но этого как будто и ждали силовики. Сразу же раздалась команда: «Разогнать!». Правоохранители, как оказалось, заготовили водометы, светошумовые гранаты, дубинки и резиновую дробь. Толпа прыснула в стороны, на несколько минут запрудив прилегающие улицы. А силовики начали задержания. Всего, как оказалось, в их руки угодили 166 человек. Однако, после «установления личности» были отпущены почти все, за исключением четверых - «организаторов попытки насильственного захвата власти», по мнению силовиков. Ночь прошла спокойно. Но все равно, не покидает ощущение, что данная акция - это как некий предупредительный месседж властям по поводу того, что выйти могут уже не 3 тысячи, а, скажем, 10. Причем эту игру, возможно, готовы поддержать и извне. В пользу этого говорит тот факт, что почти все депутаты отсутствовали на своих рабочих местах - видно, по причине отсутствия крепкой веры в устойчивость действующей власти. Зато во вторник, на следующий день почти единогласно ими был одобрен законопроект в первом чтении «О неправительственных организациях», который обязывает получателей зарубежных грантов сдавать полную отчетность по своей финансовой деятельности. То есть, нпошники теперь, по окончании всех процедур, будут обязаны открыть источники своих денежных поступлений, а также платить дополнительные налоги. А деньги в этом секторе крутятся немалые. По самым минимальным прикидкам, это не менее 10% годового ВВП Кыргызстана или 100 миллионов долларов. Ну, и, как говорилось выше, власти поспешили запретить все митинги вообще - такой вот ответный месседж. Тем временем, во вторник, 3 марта, состоялось первое заседание по делу по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа прошлого года. Главный фигурант - бывший президент Атамбаев. В отличие от другого процесса по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, в этот раз экс-президент все-таки решил лично участвовать в процессе. То ли ему нужна трибуна, то ли он чувствует себя увереннее, когда на площади выходят тысячи людей, пытающихся штурмовать правительственные здания. В ответ власти заявили, что нынешние судебные слушания пройдут пока что за закрытыми дверями. Такой горячей выдалась первая неделя весны в Кыргызстане.