Повоевал? Получи по полной

Кто такие «ветераны войны и тыла» и почему им все время надо что-то и кому-то доказывать? Юрий Сигов, вашингтон Как только приближается какая-то памятная дата, связанная с той или иной военной кампанией (что региональной, что мировой, что даже чисто операционной, осуществленной в одном конкретном месте против одного конкретного противника), так начинаются бурные общественные дискуссии на тему как относиться к ветеранам этих войн. Причем частично это волнует и широкие круги общественности, но по большей части - все же круги в стране правящие. Потому как именно им придется либо в очередной раз на этих самых ветеранов раскошеливаться из государственного бюджета, либо прикинуться «несознательными элементами» и ничем ветеранов не награждать. В связи с приближением 75-летия победы советского (подчеркиваю это слово) народа над фашистской Германией (хотя правильнее было говорить, что над «единой Европой», потому как против СССР не воевали в Европе только две страны - Греция и Югославия) правительства не только России, но и ряда постсоветских стран намереваются как-то отметить подвиг ветеранов той войны, которые посодействовали великой Победе что на фронтах, что в тылу. Интересно, что в каких-то республиках бывшего Союза награждать и вводить различные льготы-привилегии будут именно в адрес тех еще оставшихся в живых ветеранов, которые сражались в рядах советской армии против фашистов. В других же награждать и отмечать будут как раз тех, кто против советской армии вместе с фашистами этими самыми сражался плечом к плечу. И именно их «подвиги» будут поданы собственному населению как нечто героическое и достойное уважения и восхваления. Не буду здесь влезать во все политические дебри понятий самой сути участия в военных действиях тех или иных людей. В любой войне - хоть местной, хоть всемирной - будут правые и виноватые с точки зрения элементарного человеческого разума. Но поскольку нынче понятия добра и зла настолько извращены и перевернуты с ног на голову, то хотелось бы выделить самые важные, на мой взгляд, моменты, связанные с отношением к ветеранам войн, как со стороны властей, так и основной массы населения тех или иных стран. Это надо додуматься, чтобы говорить своим военным: «мы вас туда не посылали...» А кто это - «мы»? Итак, начну с Америки. Соединенные Штаты с момента окончания Второй мировой войны более 300 раз участвовали в той или иной форме в военных операциях за границей. Где-то американцы вели войны по полной программе (Корейский полуостров, Вьетнам, Ирак, Афганистан, освобождение Кувейта в 1990 году). Где-то высаживали десанты и свергали неугодные им правительства, хотя и эти сюжеты вполне можно называть участием в боевых действиях и проведением военных операций (Панама, Гренада, Сомали, Доминиканская республика, Гватемала, Сирия и ряд других). Были военные операции размером поменьше и освещавшиеся средствами массовой информации «потише». Но во всех этих боевых столкновениях с теми или иными противниками США участвовали совершенно конкретные военнослужащие американской армии и флота. Соответственно они не только выполняли конкретные приказы своих командиров, но и рисковали жизнью именно за интересы Соединенных Штатов и их правящих кругов (как бы банально и высокопарно кому-то это ни показалось бы). В каждом конкретном случае американские войска отправлялись на ту или иную военную операцию, включая долгосрочные, исключительно по приказу своего командования. Которому, в свою очередь, приказы отдавал Верховный Главнокомандующий, то есть президент страны. Не выполнить приказ - прямая дорожка под трибунал со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да, были случаи неподчинения приказам, были и дезертиры, скрывавшиеся с поля боя во время военных действий. Но это - единичные случаи, которые могут иметь место в любой армии и при любых правителях. А дальше вот что. Все те американские военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях, являются ветеранами войны (включая и тех, кто еще со времен окончания Второй мировой войны, которая для американских войск в основном была очерчена регионом Азии и Западной Европы после высадки там подразделений армии США в Нормандии). Соответственно, в правительстве Соединенных Штатов имеется специальное министерство - по делам ветеранов (а не какой-либо социальной защиты или здравоохранения), занимающееся исключительно делами ветеранов. Что это значит? Именно ветеранам, где бы они свой статус участников боевых действий ни заслужили, занимаются специально отобранные специалисты - начиная от психологов и заканчивая квалифицированными врачами. Для ветеранов построены специальные медицинские центры, в которых они либо вовсе бесплатно, либо по минимальным ценам могут получать все необходимое им лечение и бесплатно получать любые лекарства. Подчеркиваю: какую бы партию политическую в стране они ни поддерживали, какой бы президент им нравился или нет и как бы какой-то кликуша из числа местных «миролюбов» ни именовал ту или иную американскую военную кампанию по прошествии лет - от «позорной вьетнамской авантюры» до «бессмысленного унижения в Ираке». Замечу также, что ни одному политику США даже в голову не придет ни сегодня, ни на будущее «призывать к совести» ветеранов боевых действий и участников войн, в которых участвовали США, к какому-то раскаиванию, посыпанию головы пеплом. Не говоря уже о прямых оскорблениях тех людей, которые по приказу вышестоящего военного и политического начальства сражались за интересы Америки. В этой связи в Соединенных Штатах просто немыслим натуральный политический позор, который устроили своей стране на весь мир так называемые депутаты Верховного совета СССР в конце 80-х годов прошлого столетия. Когда они чуть ли не поголовно прямо-таки клеймили советских военнослужащих, вернувшихся в тот момент после завершения военных действий в Афганистане. Убийственная фраза «мы вас туда не посылали», наверное, нанесла морального ущерба жителям тогда еще единой страны в сотни раз больше, чем всякие разведывательные операции на территории СССР агентов «вероятного противника». В той же Америке первым делом в подобном случае (которого просто не может быть, но если бы такое действительно произошло) военный, поднявшийся на трибуну того же Конгресса, спросил: «А кто это «мы»? Вы? Сидящие здесь в зале и понятия не имеющие, что такое приказ, его выполнение, интересы своей страны и многое другое. Кто вам вообще давал право об участии армии в боевых действиях рассуждать? Рассуждать можно до того, пока не отдан приказ. А если боевые действия уже идут - все, конечная цель нахождения армии и ведения самой войны - это выполнение поставленной боевой задачи. Так вот до сего дня любой (подчеркну это особо) американский ветеран, в каких бы боевых действиях в интересах страны он ни участвовал, является уважаемым и почитаемым человеком в своей стране. Американским ветеранам никто и никогда под «День Победы» не предлагает бесплатно холодильник или моечный комбайн на кухню (чем занимаются сейчас мэрии целого ряда российских городов). Как никто не додумается повышать ему к годовщине окончания войны пенсию (не важно, на какую сумму) или выдавать какие-то дополнительные пособия. Пенсии у американских ветеранов хорошие, медицинское обслуживание (даже для тех, кому 30-35 лет, но кто пострадал во время боевых действий в Ираке и Афганистане) бесплатное, различные льготы и привилегии очень существенны. Что говорит только об одном: их реально ценят, уважают и считают очень важным для всего общества (плюс в США есть специальный общенациональный праздник-выходной - День ветеранов). Лучшая память - не парады и не холодильники, а достойная жизнь для ветеранов. А вот с этим - как раз проблемы Недавно было официально объявлено о том, что все остающиеся в живых участники Великой Отечественной войны в России получат к Дню Победы по 75 тысяч рублей (около 1200 долларов США), а также пожизненное право на поездки на поездах и самолетах по территории страны. На несколько процентов им поднимут и пенсии, которые в России очень невелики, если не сказать жестче. Если же учесть, что само число именно ветеранов той войны с каждым годом по естественным причинам стремительно сокращается, то, по большому счету, для государственного бюджета все подобные льготы и выплаты - сущие копейки. Но все это - только в финансовом измерении. А вот в моральном… В подобных торжествах и празднованиях, которые будут сопровождаться грандиозным военным парадом с приглашением огромного числа иностранных гостей, включая глав государств (в том числе - и ненавидящих Россию, и лично делающих ей немыслимые гадости и пакости) как-то в стороне остается очень важный, на мой взгляд, вопрос. А почему вне всех этих «государственных забот-хлопот» остаются все остальные ветераны? Те, кто воевал за интересы СССР в Анголе, Египте, Вьетнаме, в 50-53 годах в небе над Корейским полуостровом, участники войны с Японией, воевавшие в Эфиопии, на Кубе, наконец, в Афганистане (а эта война продолжалась ведь целых 11 лет!) и нынче - в Сирии. Ведь ни в России, ни в постсоветских странах нет никаких дней ветеранов, и для подавляющего большинства участников боевых действий за интересы что СССР, что России именно День Победы - единственный праздник, когда они могут надеть свои боевые награды и во многом напомнить окружающим о своем боевом прошлом. Более того - подавляющее большинство этих людей до сих пор по действующим правилам вообще не имеют права рассказывать о своей боевой деятельности, об участии в войнах в защиту, как СССР, так и РФ. Посему им либо вовсе не положены никакие достойные пенсии и привилегии, либо они настолько мизерные, что даже упоминать об их размерах язык не поворачивается. Не знаю, честно говоря, какие сегодня правила подобных выплат, чествований и прочего ветеранов, прежде всего Великой Отечественной войны и войн, которые вел Советский Союз до 1991 года, в постсоветских республиках. Знаю точно, что особые «морально-этические нормы» для подобного приняты в Прибалтике, Грузии, по отношению к советским ветеранам со стороны украинского и молдавского правительств. И не говоря здесь уже и размерах пенсий, которые во всех постсоветских странах мизерные, по сути дела, обрекающие любого ветерана не важно, каких войн, на полностью зависимое либо от родственников, либо от других близких существование. Лучше, конечно, вообще не воевать. Но пока так не получается. И вряд ли, судя по всему, получится Ни для кого не секрет, что войны - причем любые - начинают и заканчивают исключительно политики. Сами по себе генералы не бросают в бой подчиненные им подразделения, и им, собственно говоря, ничего не достается с точки зрения плодов победы. Даже самой минимальной - кроме, может быть, повышения в званиях и орденах, да и то далеко не всем. Соответственно, и участие в войнах довольно сильно различается для различных групп населения - что в Америке, что в других странах. Когда речь заходит о Дне Победы 9 Мая, то без всяких дискуссий понятно (по крайней мере, всем постсоветски воспитанным людям) - это праздник всего народа. Всех без исключения, кто остался жив после той войны, восстанавливал свою тогда единую страну и делал все, чтобы она становилась богаче, счастливее и успешнее. Участие же советских военных в боях в Африке, Афганистане, сейчас в Сирии никак всенародным праздником не назовешь. Население в своем большинстве вовсе не ведает, кто, как и зачем воевал в тех войнах. Но это уже вопрос не к участникам войн, а к правителям страны, по приказу которых подобные войны и ведутся. Свою роль играют здесь и средства массовой информации. Возьмите ту же войну советской армии в Афганистане. Сначала о ней вообще было не разрешено писать советским СМИ, и то, что происходило в этой стране, подавляющему большинству советских граждан было неведомо. Потом стали изредка писать о каких-то отдельных случаях и даже боях (что нещадно редактировалось, в результате чего было непонятно, кто же на кого напал, кто кого убил или ранил и зачем все это вообще происходит?) А с наступлением так называемой «гласности» на всех тех, кто воевал в Афганистане, полился такой ушат помоев, мерзостей и пакостей, что было удивительно, как эти самые солдаты и офицеры, называемые журналистами чуть ли не «врагами афганского народа», не пошли и не объяснили на пальцах авторам подобных пасквилей, да и целому ряду «демократически настроенных политиков», что они делали в Афганистане, какую миссию выполняли и почему вернулись на родину. В том же самом Афганистане, между прочим, вот уже 19 лет находятся американские войска (не беру здесь отношения у них на родине к подразделениям из других стран НАТО, которые там находятся). Так вот за все это время ни в одной американской газете или журнале, ни на одном канале телевидения не было ни одного даже минимально ставящего под сомнение участие в этой войне американских военнослужащих репортажа или материала. Да и появиться они просто не могут вне зависимости от того, кто сегодня находится в Белом доме, при ком конкретно началась эта война и каково отношение тех или иных государственных кругов к этой войне. Возвращающиеся оттуда солдаты и офицеры проходят психологическую и медицинскую реабилитацию дома, и никто им не бросает в лицо, что они там что-то «не правильно» или «не то» делали. Но и нет в Америке такого, чтобы эти самые ветераны приходили в местные школы на «уроки мужества» и рассказывали о своих подвигах (если таковые имели место) на территории других стран. Потому как есть правило, армейская служба - контрактная, сам себе выбрал ее - значит и сам несешь, как ее выгоды, так и трудности с невзгодами. И никого это больше не касается. На постсоветской территории- совсем иная картина. Все эти клубы и ассоциации то «афганцев», то «ангольцев», то «египтян» действуют исключительно на добровольно-дружеской основе. Это некие братства, которые своими же силами и своими средствами поддерживают друг друга. Зато государственной власти (а особенно после распада СССР) все эти люди вообще не нужны. Они вроде как жили и защищали интересы какой-то другой страны, которой больше нет. И соответственно, зачем на них вообще обращать внимание, не говоря уже о каких-то государственных финансовых и социальных гарантиях? В принципе, именно государство, проводя грамотную и разумную политику, должно делать в идеале так, чтобы никаких ветеранов войн в них не было вовсе. Армия и спецслужбы должны существовать, и достаточно сильные, чтобы никто со стороны на твой государственный суверенитет не посягал. Но для этого вовсе не обязательно воевать - за исключением вторжения на твою территорию врага. Вот только жизнь современная такова, что даже если непосредственно твоей стране никто не угрожает, у нее (а точнее, у ее политиков и поддерживающих их финансовых кругов) появляются некие «стратегические», а еще хуже - «геополитические интересы». И в этом случае, пусть и ограниченном виде (вспомните просто нелепейшее название - «ограниченный воинский контингент Советской армии в Афганистане», который в самый разгар вой-ны там насчитывал около 140 тысяч человек), но от имени государства военным приходится участвовать в боевых действиях, причем не только за рубежами своей страны (по типу Афганистана, Ирака или Сирии), но и на собственной территории (та же Чечня). Вот только вопрос остается и сегодня открытым: станет ли государство относиться к тем, кто защищал интересы его правящих кругов, как к настоящим ветеранам таких боевых действий? Или отвернется от них, как только дело дойдет до конкретного уважения, соответствующего денежного и медицинского содержания, которое именно государство должно всем им без исключения предоставлять.