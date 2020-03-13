Вера и научный анализ

Или чем опасны ложные предпосылки «Науку часто смешивают с знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, т.е. уменье пользоваться знанием как следует». Василий Ключевский, русский историк БУКВАЛЬНО вчера у автора этих строк вышел интересный обмен мнениями на тему крайне щепетильную и тонкую - о науке и религии. Мой уважаемый визави довольно жестко противопоставлял научный подход, основанный на фактах, опытах, исследованиях и доказательствах, религиозному - требующему безусловной веры, в отсутствие ощутимых доказательств. Ваш покорный слуга же убежден, что для жесткости такого противопоставления оснований так много, и в основе науки тоже есть некая вера, которая не может быть измерена, оценена или доказана, поскольку она заключается в постулате изначально непроверяемом: о познаваемости мироздания (ну или если кому больше нравится - Вселенной). То есть науку движет идея, а вернее, вера в то, что все можно понять, раскрыть его сущность и объяснить некими «естественными причинами», выявляемыми закономерностями, хотя даже в диалектическом материализме об этом говорится, скорее, как о принципиальной возможности, чем о практике. Ну, и достаточно очевидно, что мы говорим именно о категориях веры, ведь даже в атеистической картине мира признается бесконечность Вселенной или Вселенных, а значит подтвердить это утверждение на практике просто невозможно, поскольку речь идет о процессе бесконечного познания. Если же отвлечься от явлений высокого уровня абстракции и вернуться на нашу грешную Землю, то мы можем заметить, что и на уровне, где исследования, доказательства и факты, казалось бы, должны исключить субъективный подход, именно безоговорочная вера в определенные постулаты продолжает играть роль куда более важную, чем должно при научном подходе. И ладно бы, если бы речь шла опять же об отвлеченных вещах, но, к сожалению, все это часто касается и обычных обывателей, а также государств, которые регулируют жизнь общества. А уж если они начинают заниматься всем этим на основании недостоверных предпосылок, то это становится самой настоящей проблемой. Для начала позвольте еще один пример из космических высей. Согласно ставшей типичной картине Вселенной считалось, что две ее трети состоят из того, что называется «темной энергией». Что это такое, на самом деле ученые не знают, но именно ее наличием они объясняли несоответствие расхождения галактик с ускорением, а не замедлением, как должно было быть согласно принципам гравитации. И вот несколько недель назад вышло исследование южнокорейских астрономов, в котором утверждается, что гипотеза об ускорении «разбегания» галактик просто основана на ложной догадке и некорректных расчетах. В итоге это позволяет предполагать, что никакой темной энергии нет вообще. То есть картина мироздания просто летит в тартарары - и 20 лет ученые всего мира занимались поисками и анализом того, чего просто нет… Представляете себе, что должны чувствовать все эти люди? Впрочем, порой страдает не только самолюбие, но и интересы более широких слоев общества или бизнеса. Пример этого - отношение к тем же электронным сигаретам. Сейчас в законодательстве продвигается идея о том, что оно, как минимум, также вредно и также должно жестко ограничиваться, как обычное табакокурение. Основывается такое отношение к вейпингу на научных публикациях, выпускаемых на основании клинических исследований. То есть должно основываться. В идеале. На практике же вышло иначе. Буквально в прошлом месяце Журнал Американской Кардиологической ассоциации (JAHA) отозвал статью об исследовании профессора Гланца и доктора Бхатты, в котором указывается на связь между употреблением электронных сигарет с сердечными приступами среди курильщиков. «Редакторы обеспокоены тем, что заключение исследования ненадежно», - говорится в опубликованном JAHA уведомлении об отзыве статьи. Нечто похожее произошло уже не только с двумя антитабачными активистами (а авторы отозванного из JAHA материала были известны этим, а не научно нейтральным подходом), но и с немного немало - Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)! В конце января этого года ВОЗ была вынуждена скорректировать свою позицию по тем же электронным сигаретам - в сторону ее смягчения. Это стало итогом критики, которую высказали в адрес официальной позиции организации британские и австралийские врачи и ученые, прямо называя некоторые ее постулаты «дезинформацией», опровергаемой множеством независимых исследований. ВОЗ убрала из своей позиции предложения по запрету отдельных типов вейпинга, заменив их просто на абстрактные «предложения по регулированию электронных сигарет». ВОЗ понадобилось примерно десять дней, чтобы поменять свою позицию, но заметили ли эти изменения на национальном уровне? Или изменения в нашем законодательстве, обсуждаемые в парламенте Казахстана, по-прежнему основаны на ошибочных постулатах? О том, что наши здравоохранители, в принципе, все же ориентируются на международную практику, мы знаем на примере ужесточения ответственности в сфере вакцинации населения. Новое законодательство, к примеру, жестко увязывает прием детей в дошкольные учреждения с вакцинацией, чего раньше не было. А «либерализм» в этом вопросе, распространившийся в 1990-е годы, был в значительной степени основан всего на одной (!) статье, опубликованной британским врачом Эндрю Уэйкенфилдом в авторитетном медицинском журнале Lancet в 1998 году. В ней автор напрямую увязывает появление аутизма у детей с прививками. Непредвзятый анализ выявил подтасовки в исследовании, а также откровенное мошенничество автора, который после этого был лишен врачебной лицензии в Великобритании. Журнал Lancet отозвал публикацию Уэйкенфилда, который до сих пор проповедует антипрививочные взгляды, получившие многочисленных последователей даже в Европейском союзе и США. В результате чего в развитых странах вновь были зарегистрированы вспышки давно побежденных болезней - дифтерии и кори, жертвами которых становятся сотни детей, которых легко можно было бы спасти простой прививкой. Чтобы остановить этот печальный тренд, ЕС с 2018 года ужесточил свою политику в области вакцинации, свою работу по пропаганде прививок ведет и ВОЗ. То, что наш Минздрав на этом пути - не может не радовать. Что в сухом остатке? Что предубеждение отдельных лиц способно серьезно искажать научные исследования, подгоняя их результаты под веру во вредность (или безвредность) той или иной вещи, что, в свою очередь, может оказывать влияние на поведение политиков и законодателей на глобальном уровне. Как с этим бороться? Жестче следить за тем, чтобы любое исследование основывалось на надежных методологиях, проверенном оборудовании и признанной международным научным сообществом практике работы. Это то, что касается предпосылок, а что касается практики, то как в случае с вакцинацией наше государство реагирует на отзыв некорректных исследований, ужесточая требования к здоровью граждан, точно так же оно должно отслеживать релевантность выводов науки по поводу тех же вейпов или хотя бы просто корректировку позиции ВОЗ. Для многих людей это действительно способ для того, чтобы сократить вред от курения, распрощаться с которым они кардинально просто не в состоянии. Вейпинг, естественно, тоже вредит здоровью потребителя. Однако при условии соблюдения стандартов качества и научной проверки электронные сигареты все же являются лучшим вариантом, чем обычные сигареты, для тех, кто в противном случае продолжал бы курить. В какой-то степени вейпы для курильщика - это аналог заместительной метадоновой терапии: когда более тяжелый наркотик заменяется на менее вредный, открывая перед больным человеком перспективы полного излечения, социализации, улучшения качества жизни и здоровья. Кстати, такой способ борьбы с опиоидной наркоманией активно поддерживается и ВОЗ, и ООН. Неисповедимы пути научного прогресса! Но если мы хотим идти в ногу со временем, то должны быть готовы чутко реагировать на доказанные научные концепции, а не топтаться на месте, «руководствуясь» эмоционально обусловленными наукообразными выводами. И не важно, касается ли это понимания структуры Вселенной, важности вакцинации или меньшего вреда электронных сигарет. Речь идет о способности нашей государственной системы адекватно реагировать на вызовы современности, что особенно важно на фоне сокращения «традиционных» источников пополнения бюджета - на фоне чего было бы крайне легкомысленно разбрасываться налогооблагаемой базой или нагружать казну дополнительными тратами на купирование вспышек давно излечимых хворей. Ситуация с пандемией китайского коронавируса только еще раз доказывает всю опасность и дороговизну противостояния пока невакционируемой болезни, а также то, что недостаток внимания к науке способен отправить в «нокаут» всю мировую экономику…