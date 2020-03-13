Пандемия отменила Наурыз

Коронавирус ударил по Казахстану ДН ХОТЯ ОФИЦИАЛЬНО коронавирус в Казахстане пока не был зафиксирован (при том, что власти загадочно намекнули на «ожидаемое» появление болезни буквально на днях), на этой неделе наша страна почувствовала на себе все «прелести» получившей статус пандемии (глобальной эпидемии) хвори - как экономические (в виде падения цен на основной экспортный товар и падение курса тенге), так и социальные (отмена массовых мероприятий, длительные каникулы в школах и вузах). Народ тихонько паникует по поводу курса тенге и скупает продовольствие и туалетную бумагу в торговых центрах, а власти всячески успокаивают население, убеждая, что у них достаточно средств и резервов для обеспечения рынков товарами, исполнения планов социальных выплат и валютных инфляций для сдерживания курса доллара. К мерам властей наши граждане по привычке настроены скептично, чему способствует и нервозная международная ситуация: на днях США полностью блокировали любое сообщение с Европейским союзом, под полный карантин ушла Италия, вирус диагностировали у члена кабмина Великобритании, а в Германии ждут, что коронавирусом переболеет большинство населения. Ну, и тот факт, что пандемия вслед за ценами на нефть обрушила биржи по всему миру, тоже как бы не вселяет оптимизма - Казахстан с трудом справляется с проблемами внутренними, и в сопротивляемость нашей экономики глобальным вызовам верится с трудом. Первой шокирующей новостью для казахстанцев стал срыв сделки в формате ОПЕК+, в рамках которой Саудовская Аравия хотела убедить россиян снизить добычу нефти для сохранения цен на черное золото. Подкосили и снижение глобального потребления углеводородов - промышленность Китая еще только-только начинает свою работу, до минимума сократились перелеты авиакомпаний, люди просто стали меньше жечь топлива, стремясь сократить свои передвижения по всей территории планеты. И тут россияне неожиданно отказались от продолжения режима сделки ОПЕК+, посчитав, что сокращение добычи сыграет на руку американским производителям, которые займут освобождающиеся за счет сокращения их доли рынка ниши. В условиях условно переходного периода с реформированием Конституции продлением личной власти Владимира Путина для Москвы было важно не сокращать объемы выручки от основной статьи экспорта. Однако неуступчивость россиян имела самые печальные последствия, прежде всего, для них самих, рекордно обрушив рыночную цену на нефть. Потому что, пользуясь тем, что у них оказались развязаны руки, саудовцы решили пойти ва-банк и предложили своим клиентам гигантские скидки, параллельно самостоятельно увеличив добычу. В итоге котировки за один день упали разом на 31% (с примерно $50 до $31-32), утащив за собой российский рубль, а за ним и наш тенге. Как сообщается, это самое стремительное падение стоимости нефти после 1991 года, когда была первая война в Персидском заливе между США и Ираком. Goldman Sachs даже предположил, что котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя в $20. «Вслед за падением цен на нефть утром в понедельник резко просели азиатские рынки: индекс Nikkei упал на 5%, гонконгский Hang Seng - на 3,5%, австралийский ASX 200 - более чем на 6%.», - сообщает Би-Би-Си. Согласно подсчетам саудовской Saudi Aramco, себестоимость добычи нефти в США и России выше «обрушенной цены» и составляет $40 и $42 за баррель (кстати, цена $42,4 заложена и в бюджете РФ). Сильным ударом нынешний уровень цен стал и для Казахстана, поскольку у нас усредненная цена добытой бочки, по данным того же источника, равняется $46. Таким образом, обрушив цены, но увеличив добычу на примерно одни и те же 30%, именно саудовцы, а не россияне, видимо, обеспечат себе сохранение уровня доходов от продажи нефти. Как следствие, в пике ушел курс рубля, разом упавший с 67,5 за $1 до 74-75 рублей за один доллар США (падение на 10-11%). Нефть и рубль отправили в нокдаун и тенге, который на середину прошлой недели фиксировался на уровне 380 тенге за $1, а к этой колеблется вокруг планки 400 тенге за доллар, что отражает падение примерно в 5%. Поскольку двукратная разница в уровне падения российской и казахстанской валюты заставила вспомнить, что внутри «сообщающихся сосудов» ЕАЭС отказ от привычного паритета с россиянами может повлечь за собой резкий отток капитала на север, то в социальных сетях немедленно возобновились разговоры о новой девальвации, причем называется некая планка 450 тенге за $1. Чтобы предотвратить панику, власти страны выступили со специальным обращением. В нем они заверили население, что «приоритетами проводимой государственной политики остаются обеспечение макроэкономической стабильности и эффективности налогово-бюджетной политики, управление инфляционными процессами и сохранение социальной стабильности в стране». «Осуществляется регулярный мониторинг складывающейся ситуации на внешних рынках и влияния на экономику Казахстана. Для оперативного принятия и реализации необходимых решений создан штаб под руководством премьер-министра. Меры бюджетной политики правительства будут направлены на выполнение социальных обязательств в полном объеме. Будут приняты меры по сокращению неприоритетных бюджетных расходов, - сообщили власти. - Правительство и местные исполнительные органы особое внимание будут уделять предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально-значимые товары и услуги. Будет обеспечен жесткий контроль за соблюдением трудовых прав граждан, включая недопущение сокращения численности работников и обеспечение своевременной выплаты заработной платы». Финансовый регулятор дал понять, что обычная стратегия «жечь резервы для поддержки курса тенге» остается основной линией поведения: «Национальный банк имеет соответствующие ресурсы и будет принимать необходимые шаги по обеспечению стабильности цен путем ужесточения монетарной политики через повышение базовой ставки и проведение адекватной курсовой политики. Данные меры ограничат ускорение инфляции, позволят не допустить чрезмерной волатильности курса национальной валюты… Национальный банк для обеспечения стабилизации валютного рынка и обеспечения финансовой стабильности будет проводить необходимые валютные интервенции. Национальный банк располагает достаточным объемом золотовалютных активов, а также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для предотвращения спекулятивных операций с обменным курсом тенге. Агентством по регулированию и развитию финансового рынка будут приняты меры по сохранению стабильности на финансовом рынке». Основной месседж был, конечно, главным образом эмоциональным: «Правительство и Национальный банк обладают необходимыми ресурсами для минимизации негативных последствий и обеспечения устойчивости социально-экономического развития Казахстана». В цифры Нур-Султан сейчас пытается сильно не вдаваться, даже отказываясь называть среднюю цифру себестоимости добываемой в Казахстане нефти. Министр энергетики Нурлан Ногаев в ответ на вопрос «при какой стоимости добыча нефти будет убыточной для Казахстана?» пустился в рассуждения: «Степень разработки пластов у разных месторождений разная. К каждому конкретному месторождению надо подходить индивидуально, поэтому себестоимость разная. Есть месторождения, где себестоимость - 20 долларов, есть месторождения, где себестоимость - 50 долларов, есть месторождения, где себестоимость - 65 долларов. Взять и под одну гребенку усреднить всех, это, по меньшей мере, будет некорректно. На Кашагане себестоимость - до 10 долларов». Довольно странная позиция, с учетом того, что в том же Saudi Aramco это некорректным не посчитали, а озаботились и соответствующую цифру по Казахстану уже вывели. Но косвенные потери от коронавируса - это полбеды. На этой неделе власти страны начали активно внедрять и декларировать превентивные меры по борьбе с пандемией, которые уже выглядят как что-то, что затронет жизнь каждого гражданина страны. Президент Токаев об этом написал в своем Twitter, а вице-премьер Ералы Тугжанов разъяснил более подробно, как и что именно будет проходить, чтобы уберечь казахстанцев от болезни. «В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и защиты жизни и здоровья казахстанцев с сегодняшнего дня должны быть приняты следующие меры: с 13 марта - запрет проведения массовых мероприятий (праздничных, спортивных, зрелищно-культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок и других)», - заявил Тугжанов на брифинге в четверг. Агентство «КазТАГ» также цитирует его слова о том, что «будет усилен санитарно-гигиенический режим на объектах здравоохранения, образования, массового пребывания и жизнеобеспечения - в ЦОНах, на рынках, вокзалах, аэропортах» и «вводится запрет на посещение медико-социальных объектов для пожилых и лиц с ограниченными возможностями». Также превентивные меры коснулись объектов среднего и высшего образования. Как сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, запланирован «ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 15 марта по 5 апреля 2020 года», то есть практически три недели, также с 16 марта запланирован «перевод на дистанционное обучение колледжей и вузов, в том числе всех видов оценки знаний». Только детские сады пока сохранили действующее расписание. Сообщается также, что «будет усилен санитарный режим во всех местах массового скопления людей, включая торговые центры, рынки, объекты пищевой промышленности, вокзалы и аэропорты», также с 13 марта закрыты кинотеатры в торговых центрах, которые наряду с продовольственными рынками будут продолжать работать, потому что «обеспечение продуктами - это важно». Через некоторое время после брифинга Тугжанова пресс-секретарь президента Берик Уали написал в своем аккаунте в Facebook, что отменяются официальные массовые мероприятия на национальные праздники - Наурыз и День Победы. При этом, как ни странно, еще один праздник - День единства народа Казахстана (1 мая), который также принято отмечать массовыми гуляньями, никак не упомянут: «В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы. Глава государства поручил перенести запланированные ранее международные форумы. В то же время предприятия малого и среднего бизнеса должны продолжать работу. Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерба их деятельности. Крупные предприятия также продолжат бесперебойную работу». Также власти страны попросили население ограничить и частные собрания. «Хочу обратиться ко всем казахстанцам. Свадьбы, дни рождения, праздники - очень важные события, но вопросы здоровья важнее. Кто собирается провести такое мероприятие, должны хорошенько подумать. Особенно у нас любят проводить тои с большим числом людей, - сказал Ералы Тугжанов. - Думаю, максимально надо сокращать количество гостей. Но мы вообще рекомендуем переносить такие мероприятия на более поздний срок». Берик Уали также дополнил эти ограничения ограничениями на коллективные намазы в мечетях на время борьбы с коронавирусом. Также президент Токаев пообещал «обеспечить бесперебойное снабжение граждан продуктами во время ограничений», чтобы как-то разрядить ажиотаж в торговых центрах. Пандемия коронавируса - это новая реальность Земли, продемонстрировавшая хрупкость лидеров мировой экономики и самой глобальной финансово-хозяйственной системы. На этом фоне очевидная уязвимость нашей большой по территории, но весьма скромной по масштабам мира страны вновь служит иллюстрацией того, что последние 30 лет своего развития оказались в основном годами упущенных возможностей. Тут, правда, заштатность нашего региона отчасти играет за нас, задержав появление коронавируса. Однако глубокая и непреодоленная зависимость от внешних факторов делает нас просто бумажным корабликом, который может выжить в шторм, полагаясь больше на авось или удачу, но не на внутренние ресурсы.