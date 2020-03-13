Вирус и нефть уронили тенге

Нигмат РАМАЗАНОВ Начало текущего года, как и предыдущего, ознаменовалось улучшением позиций тенге к свободно конвертируемым валютам основных торговых партнеров. Вместе с тем в отличие от предыдущего года наблюдалось ускорение роста цен на потребительские товары и услуги. Кроме того, в январе наблюдалось сжатие денежной базы, сократились объемы депозитов, кредитов банков реальному сектору экономики. В начале марта произошло обвальное снижение котировок нефти и курса тенге.В январе мир узнал об эпидемии коронавируса, хотя вспышка заболевания была зафиксирована в декабре прошлого года. С каждым днем число подхвативших опасную инфекцию росло, и эта тема стала новостью номер один. Вирусная атака быстро распространялась по всему миру, оказывала негативное влияние на финансовый и товарные рынки, на развитие глобальной экономики в целом. По оценкам экономистов, потери мировой экономики от коронавируса могут составить от 1,1 трлн. до 400 млрд. долларов США, снизить уровень ВВП на 1,3 - 0,5% по сравнению с предыдущим прогнозом. На этом фоне котировки нефти в феврале продолжили движение вниз. Эталонный сорт североморской нефти на Лондонской товарной бирже в конце первой декады опустился ниже отметки 54 доллара за баррель, затем цены начали восстанавливаться. Наиболее высокие котировки наблюдались во второй декаде, когда стоимость барреля повышалась до 59 долларов. В последней декаде февраля цены вновь пошли вниз и в конце месяца в моменте опускались ниже психологически важного уровня 50 долларов за баррель. Ключевой причиной обвала эксперты назвали быстрое распространение вируса за пределами Китая. Примечательной особенностью прошлого месяца стало то, что на протяжении большей части февраля тенге проигнорировал снижение котировок нефти и изменение курса рубля к доллару США. Более того, в первой декаде биржевой курс доллара на внутреннем рынке опускался ниже 378 тенге против, более 380 в первый день февраля. Во второй декаде на фоне небольшого повышения котировок нефти стоимость доллара падала до уровня 376,14 тенге. Локальный минимум американской валюты был зафиксирован 21 февраля, когда ее стоимость на бирже опускалась в моменте ниже 376 тенге. Однако удержаться на этих уровнях тенге не удалось. На фоне очередного падения котировок нефти и ослабления рубля к доллару давление на национальную валюту усилилось. Против тенге сыграло и окончание налогового периода. В последнюю неделю февраля курс пары практически вернулся на начало месяца, а биржевой курс доллара на вечерних торгах в последний рабочий день вырос до 381,19 тенге. Темпы укрепления тенге к доллару с начала года снизились до уровня 0,37% против порядка 0,93% в январе. В более широком диапазоне, от 421,42 до 406,16 тенге, менялся в феврале курс единой европейской валюты. Официальный обменный курс пары на последний день месяца составил 415,18 тенге. Национальная валюта к евро укрепилась на 2,73% в номинальном измерении. Снижению стоимости единой валюты на внутреннем рынке в течение месяца способствовало ослабление доллара к тенге, а еще в большой степени - потери евро по отношению к доллару на международных валютных рынках. Существенную часть потерь предыдущего года отыграл в феврале тенге к российскому рублю. Официальный курс российской валюты снизился с уровня 6,04 тенге в начале февраля до многомесячного минимума 5,76 тенге в конце месяца. Курс пары на последний рабочий день февраля составил 5,78 тенге, темпы укрепления тенге к рублю повысились до 6,32%. Ускорение девальвации российской валюты было поддержано его ослаблением к доллару США. Стоимость доллара на российском валютном рынке повысилась за месяц с уровня порядка 64 до 67 рубля за 1 доллар. Таким образом, минувший месяц оказался достаточно удачным для национальной валюты, несмотря на снижение мировых цен на нефть. В конце февраля позиции доллара укрепились, но в среднем за февраль официальный курс доллара снизился без малого на 1 тенге по сравнению с январем, составил 377,73 тенге. При этом официальный курс евро в среднем за февраль снизился более чем на 7 тенге по сравнению с предыдущим месяцем, составил 412,09 тенге, российского рубля - до 5,91 тенге против 6,12 тенге в январе. Укрепление позиции тенге по отношению к валютам основных торговых партнеров могло положительно отразиться на динамике инфляции, но, похоже, этого не произошло. По информации Комитета по статистике, инфляция в феврале ускорилась до 0,6% против 0,3% годом ранее. Основным фактором инфляции стало повышение цен на продовольственные товары, которые выросли за месяц на 0,9%. При этом цены на непродовольственные товары и платные услуги населению в феврале повысились по 0,5%. Накопленный уровень инфляции за два месяца ускорился до 1,3% против 0,8% в аналогичном периоде прошлого года. Цены на продовольственные товары за январь-февраль выросли на 1,9%, на непродовольственные товары - на 1,0%, платные услуги населению - на 0,9%. Быстрее всего в начале года росли цены на свежие овощи (на 11,6%). Менее значительно повысились цены на большинство продуктов питания: крупы, масло сливочное, фрукты, макаронные и мясные изделия и другие продукты. Снижение цен зафиксировано на сахар-песок, рис, пшено. Среди непродовольственных товаров повысились цены на импортные товары, несмотря на усиление позиций тенге. Подорожал также бензин на 5%, дизельное топливо - на 0,3%. Традиционно существенно выросли цены на услуги. Так, в сфере ЖКХ тарифы на вывоз мусора повысились на 4,9%, электроэнергию - на 3%. Менее значительно повысились цены на центральное отопление, горячую и холодную воду. При этом, согласно официальной информации, снизились тарифы на канализацию. Ускорение роста цен по сравнению с январем-февралем прошлого года отразилось на показателе инфляции в годовом выражении. Темпы прироста цен за 12 последних месяцев повысились до 6,0%, достигли верхней границы запланированного коридора на текущий год (4-6%). Рост цен на продовольственные товары (на 8,6 %) оказал основное влияние на показатель инфляции в годовом выражении. При этом цены на непродовольственные товары и платные услуги населению за этот период повысились на 5,4 и 3,2% соответственно. Отметим, что недавно власти обещали добиться снижения инфляции в текущем году до уровня не выше 4%. Однако в очередной раз эти планы остались на бумаге, добиться замедления роста цен не удалось, показатель роста потребительских цен был пересмотрен в сторону повышения. Но, судя по результатам начала года, даже с выполнением пересмотренных показателей по инфляции могут возникнуть сложности, так как сохраняется возможность реализации внешних и внутренних рисков, способных оказать негативное влияние на динамику потребительских цен. Что до других показателей монетарной политики, покупка золота на внутреннем рынке положительно сказалась на динамике международных резервов регулятора в январе. Запасы Национального банка в свободно конвертируемой валюте в январе сократились на 4,1% (более чем на 410 млн. долларов), составили 9,67 млрд. долларов США. Но активы в золоте в результате покупки и роста мировых цен увеличились почти на 770 млн.- до 19,64 млрд. долларов США. В результате чистые международные резервы регулятора выросли на 1,2%, составили порядка 28,83 млрд. долларов. При этом Активы Национального фонда в январе сократились на 1,03% - до уровня около 61,12 млрд. долларов. На рынке государственных ценных бумаг в начале года продолжился рост внутреннего долга правительства. Объем в обращении облигаций Минфина за январь увеличился без малого на 120 млрд., превысил 7,1 трлн. тенге. Объем краткосрочных нот Национального банка в обращении вырос за этот период более чем на 570 млрд., составил около 3,99 трлн. тенге. Суммарный объем ГЦБ в обращении (в национальной валюте) на начало февраля вырос до порядка 11,33 трлн. против 10,64 трлн. тенге на начало года. Ситуация на депозитном рынке в январе характеризовалась отрицательной динамикой. Объем депозитов в банках второго уровня снизился в январе на 335,6 млрд. - до уровня около 18,69 трлн. тенге. Депозиты в иностранной валюте сократились более чем на 304 млрд., а в национальной валюте - на 31млрд., составили соответственно порядка 7,90 и 10,79 трлн. тенге. Депозиты юридических лиц сократились за месяц на 260,1 млрд., физических лиц - на 75,5 млрд. - до уровня порядка 9,59 трлн. и 9,10 трлн. тенге соответственно. Сжатие ресурсной базы отразилось на динамике кредитования экономики. Кредиты банков экономике на начало февраля составили 13,67 трлн., сократились в январе на 191 млрд. тенге. Объемы кредитования юридических лиц снизились почти на 240 млрд. - до уровня 6,96 трлн. тенге, физических лиц - выросли на 48 млрд. - до 6,71 трлн. тенге. Сокращение объемов ссудного портфеля банков наблюдалось как по кредитам в иностранной валюте, так и по кредитам в тенге. Основное влияние на рынки в начале весны продолжало оказывать распространение коронавируса за пределы Китая. Котировки нефти на Лондонской товарной бирже в первой пятидневке марта менялись в интервале 53-51 доллар за баррель. Обстановка резко изменилась в пятницу, 6 марта. Цена нефти сорта Brent упала вечером более чем на 10%, подойдя вплотную к уровню 45 долларов за баррель. Нефть достигла самого низкого показателя с июля 2017 года. Так рынок отреагировал на позицию России, которая, несмотря на готовность ОПЕК уменьшить добычу на 1-1,5 млн. баррелей в сутки, отказалась присоединиться к решению картеля. Кстати, судя по сообщениям российских СМИ, эта позиция была поддержана и Казахстаном. На этом фоне со 2 по 5 марта биржевой курс доллара держался в районе 380 тенге, а на вечерних торгах в пятницу вырос до 382,22 тенге, когда еще не были известны результаты переговоров экспортеров нефти. Ослабление курса тенге к доллару и особенно усиление позиции евро по отношению к американской валюте сказались на скачке курса евро на внутреннем рынке. Официальный курс единой валюты за неделю вырос почти на 10 тенге - до уровня выше 425 тенге в прошлую пятницу, 6 марта. И только стоимость рубля несколько снизилась в результате его более быстрого ослабления к доллару по сравнению с тенге. Падение котировок нефти до уровня 45 долларов за баррель после провала соглашения о дополнительном сокращении добычи, как оказалось, было только началом. Утром в понедельник, 9 марта, цены эталонной марки нефти на Лондонской бирже рухнули еще на 30%, опустились ниже 32 доллара за бочку, достигнув четырехлетнего минимума. После этого котировки начали восстанавливаться, достигали в моменте рубежа 37 долларов. В минувший вторник торги начались с отметки выше 36 долларов, к концу дня превысили 38 долларов за бочку. Падение стоимости нефти вечером в пятницу, как и в понедельник, не было учтено в формировании курса пары доллар/тенге в связи с выходным днем. Из-за резкого ухудшения внешних условий президент провел совещание по экономической ситуации. Очевидно, были приняты решения, связанные в том числе с курсом тенге. На этом фоне средневзвешенный биржевой курс доллара на утренних торгах во вторник, 10 марта, повысился более чем на 11 тенге, составил 393,5 тенге, а на вечерних торгах вырос до 394 тенге. Рост доллара мог быть еще более значительным, но на формирование курса пары оказали влияние валютные интервенции регулятора. На утренних торгах в среду средневзвешенный биржевой курс доллара продолжил движение вверх, составил 394,41 тенге.