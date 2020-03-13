Вирусное затмение

Весь мир стоит на ушах от неведомой заразы, но, по сути дела, никто до сих пор не знает, что же все-таки с ней происходит. Почему? Юрий Сигов, вашингтон Согласитесь, давно уже не было в мире столь объединяющей всех вокруг темы для дискуссий, как неведомый никому и косящий все живое вирус. От которого вроде бы пока и спасу нет, и вакцин никаких до сих пор самые умные головы человечества не придумали. И закрывается-запирается все вокруг какими-то уж очень стахановскими темпами. А что: повесил маску на лицо, помыл руки с мылом, да еще желательно делать такое по десятку раз на день - и долой заражение, берегись вирус, мы тебя точно совместными усилиями победим! Сводки ежедневные по телевизорам-мониторам - как фронтовые рассказы: сколько погибло, сколько ранено, какое число то ли больных, то ли не совсем здоровых госпитализировано. И все это - каждые 20-30 минут непрерывным информационным потоком. По всем каналам, на страницах всего существующего в мире печатного. А простой, обычный, ничем не болеющий человек смотрит и видит все это и невольно задумывается: а может быть, и вправду грядет конец света? Просто не такой, как нам обещали в книгах фантастики, а от эпидемии-заражения всемирного? Пока вся вирусная тайна покоилась где-то в китайском мегаполисе Ухани, который по числу жителей поболее будет, чем средних размеров европейская страна, то и дела никому никакого до таинственной заразы не было. А вот когда волна болезненных симптомов докатилась-доплыла до Америки, да еще президент США стал все чаще мелькать на экранах с разъяснениями насчет вируса и его распространения по стране - тут уж народ понял, что дело назревает серьезное. И еще неизвестно, чем оно в конечном итоге завершится. И вот теперь всемирный психоз выходит на совершенно невиданную прежде прямую. На полном серьезе обсуждается отмена самых массовых спортивных соревнований, теряют уже миллиарды долларов ведущие транспортные компании, разоряются туристические структуры, отменяются тысячами в час пакеты на поездки в Европу, Азию и Америку. А число погибших, зараженных, просто лечащихся от таинственной болезни растет не по дням, а по часам. И надежд на то, что всю эту вирусную вакханалию можно будет как-то в ближайшее время остановить, становится все меньше. С чем же это связано? Заговор, говоришь? В нынешнем мире может случиться все. Даже это самое Первое, что приходит на ум в связи со всей этой вирусной эпопеей - дело это ясное, что дело темное. Все эти россказни про каких-то животных, которых китайцы вроде как «неправильно» то ли сварили, то ли поджарили, не имеют под собой никакой серьезной подоплеки. Также не может это быть и каким-то чисто природным явлением - то есть кто-то из живых существ (не обязательно люди) заболел чем-то таинственным. А потом, дескать, заразились этим самым вирусом и самые настоящие китайцы. Практически с полной уверенностью можно говорить о том, что вирус этот - искусственно произведенный и выпущенный на «волю» то ли по недосмотру, то ли умышленно. Не буду сейчас перечислять количество разного рода околонаучных предположений, которыми нынче пестрят все американские газеты и журналы. Люди высказываются по данной теме вроде бы солидные, приводят они доводы аргументированные, и просто наотмашь им не верить - как-то было бы подобное неуважительно. По крайней мере, к ним персонально. То есть налицо домыслы о том, что вся эта история с вирусом - дело рук человеческих. И согласно правилам заговоров и подрывных действий, осталось выяснить самую малость. Кто, против кого и зачем все это ввел-придумал? А между тем со всеми этими заговорщическими планами неясно до сих пор - по крайней мере, для Америки - только одно. Так против нее кто-то что-то и зачем-то с вирусом замутил? Или это сама Америка решила тайно наказать непокорных китайцев, которые никак не снижают тарифы на закупаемую в США продукцию? Но тогда непонятно, почему же растет число вроде как именно от вируса таинственного заболевших именно в Соединенных Штатах? И почему оно увеличивается в Италии, которая вроде как является американским союзником по всем позициям? А Южная Корея? Вот уж где стойкий партнер США в Азии, и войск американских там почти 40 тысяч. Так зачем их-то заражать? Хотя в той же Северной Корее, которая граничит с Китаем напрямую и грозит Америку ядерно уничтожить, нет ни больных, ни зараженных. Но кто его знает, что там на самом деле в КНДР происходит? А тут еще рассказали последний анекдот на тему иноземной заразы, который утверждает, будто президент Туркменистана просто запретил распространение вируса на подведомственной ему территории республики. И точно так же поступили вроде как еще примерно около сотни мировых правителей. То есть эпидемия вроде как где-то имеет место, но у нас, среди моих сограждан, ее не наблюдается. Мне американцы на полном серьезе высказывают удивление тем, что у России с Китаем граница в 4 тысячи километров и еще столько же - граница с КНР у Казахстана. И как такое может быть, что там «на двоих» всего пять случаев заболевания, а в Америке, которую от Китая ограждают два широченных океана, уже число заболевших перевалило за сотню? Разве может такое случиться, да еще если подобный вирус- действительно какая-то эпидемическая рукотворная провокация? А в Италии даже Папа Римский чихает-кашляет все чаще и отменяет мессы перед толпами верующих. Что порождает слухи и о его заболевании (пока якобы скрываемом) от таинственного азиатского вируса. В Мексике же не желают поселять в отелях итальянцев. Потому что по мексиканскому телевидению так и говорят: зараженные - это те, кто из Италии, кто плывет к мексиканским берегам на круизных судах и летит на самолетах рейсами либо из Милана, либо из Рима. Кстати, круизные компании будут самыми пострадавшими от всего этого вирусного психоза. Во-первых, потому что постоянно транслируются кадры якобы замурованных на борту корабля тысяч отдыхающих. Их не выпускают из кают и не дают им сойти на берег даже там, где они имеют право выйти согласно оплаченному маршруту путешествия. Вот только никакой логики в подобной изоляции нет, и трудно даже представить себе, кто конкретно весь этот бред с псевдоизоляцией придумал. Ведь стоит одному больному на этом судне чихнуть-кашлянуть, и все его так называемые губительные микробы разлетятся, прежде всего, в вытяжку воздуха, которыми оборудованы все каюты такого круизного судна. Тогда надо подозреваемого на вирус изолировать. А кто его знает, кто из чихавших или кашлявших делает это «просто так», а кто - будучи зараженным? Да еще не гриппом или обычной простудой, а именно таинственным китайским вирусом? Несколько дней назад огромный круизный лайнер, вышедший из Флориды, поплыл по маршруту в Карибском море. Но ему не дали причалить сначала на Ямайке, а потом на Каймановых островах. Дескать, на борту имеется один итальянский турист, у которого чего-то там кашляющее обнаружено было. В итоге судно отправилось к острову Косумель в Мексике, куда лично президент страны разрешил капитану швартоваться и выпустить туристов там на берег. Но против подобного «акта возможного заражения» выступили местные жители, которые начали забрасывать камнями пытавшихся выйти на пирс туристов. В результате те просидели два дня по каютам, и только после обследования всех пассажиров на борту (а это около 4 тысяч человек) врачи подтвердили: есть двое больных гриппом, а все остальные - здоровы. И вот толпы народа, за свои деньги запертые четыре дня в «золотых клетках-каютах», сходят на берег. И уже, похоже, не верят, что это круизное путешествие принесет им даже какие-то минимальные надежды на хорошее настроение. А теперь - немного о серьезном И все же: прошло уже почти три месяца, а что на самом деле происходит вокруг этого самого вируса, никто ведь толком не ведает. Ни самые много знающие с виду врачи, ни политики, которые обычно знают больше всех остальных - и во всех сферах человеческой деятельности. Ни тем более сами пациенты, потому что непонятно до сих пор, от чего их лечат, чем они на самом деле больны, и от чего каждый из них либо может умереть, либо уже скончался. Давайте вспомним о двух весьма опасных эпидемиях, с которыми удалось справиться довольно быстро, и с одной - чуть подольше. Так вот со СПИДом именно как эпидемией справились главным образом с помощью американских медиков. Хотя и сегодня более 10 миллионов человек в мире больны СПИДом и нуждаются в лечении, а число подтвержденных заражению этой болезнью ежедневно составляет от 40 до 50 тысяч человек по всей нашей планете. Для того чтобы со СПИДом бороться, создали даже целую международную организацию под эгидой ООН. А знаменитый миллиардер Бил Гейтс имеет свой фонд, который приоритетно занимается борьбой со СПИДом в Африке. Там же, в Африке, сравнительно недавно было покончено со вспышкой эболы - которая уже пару раз доставляла ранее проблемы довольно большой части населения континента. Но на тот раз эбола была зафиксирована на территории трех соседних западноафриканских стран - Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии. И опять-таки усилиями американских военных медиков была быстро ликвидирована, а затем жесткими мерами карантина с распространением этой заразы было покончено. Десять лет назад в Гонконге и его окрестностях бушевал так называемый «птичий грипп», вакцину от которого разработали оперативно и китайцы, и американцы. Болезнь удалось сбить примерно за три месяца и позднее довольно успешно держать под контролем, не давая ей расползаться на другие континенты (хотя в Азии отдельные случаи заражения птичьим гриппом все-таки фиксировались). И вот теперь таинственный коронавирус. Цифры умерших, болеющих и вновь зараженных, а также тех, кого вроде как вылечили, но потом они опять как будто заболели, очень сильно разнятся. Потому как во многих случаях непонятно, от чего именно человек болеет, в чем причины, какие ему нужно либо лекарства принимать, либо делать прививки. При этом те же американские врачи говорят, что эффективная вакцина будет разработана ими не раньше конца нынешнего года, а российские - к середине следующего. Что разработали и делают врачи в Китае, пока не сообщается, в то время как в Бразилии две женщины-биолога заявили, что уже создали вакцину против этого вируса. И сейчас якобы дело только за налаживанием надежного промышленного ее производства. Но так ли это? Стадная паника, неверие врачам и политикам, дремучие предрассудки - как же мало нужно, чтобы обрушить все внешне столь стабильное человеческое благополучие Во всей этой вирусной истории меня больше всего поражают три момента. Когда люди узнают о чем-то непонятном, неведомом и потенциально опасном, их одолевает настоящая паника и желание действовать не согласно разуму человека, а, по сути дела, инстинктам животного. Все эти скупаемые пачками маски, запасы питьевой воды и продовольствия, бессмысленное каждые 15-20 минут мытье рук, резкое ограничение контактов с другими людьми, закрытые школы и университеты, пустые стадионы и бассейны и прочее - все это типичная демонстрация даже не попыток реально осмыслить, что вокруг происходит, и действовать в этом случае на основе спокойного и трезвого расчета, а верить слухам и поддаваться паническим настроениям. Показательно, что по поводу распространения вируса выступают нынче все без исключения политики, которые не только не являются врачами по специальности, но и мало что смыслят из того, что им докладывают по этой теме ближайшие советники. Соответственно именно этим публичным лицам - политикам и их заявлениям рядовые граждане повсеместно не верят. Они считают, что политики что-то важное от народа скрывают, что сами они от любой болезни якобы защищены, а до всех остальных с этими убийственными вирусами им вроде как нет никакого дела. Огромное количество людей на нашей планете в связи со вспышкой вируса начинают верить во всякие россказни, нелепейшие слухи, страшилки, передаваемые из уст в уста. Причем чем больше тот или иной «знаток» что-то комментирует по данной теме (не имеющий никакого отношения к медицине, но зато «телеузнаваемый»), тем, как ни странно, ему или ей все больше народа верит. Ну не может быть такого, что в нашем современном мире, где вроде бы все «под контролем», вспыхнула такая эпидемия, перед которой, как оказалось, бессильны не только бедные страны, но и самые развитые и богатые. А на этом фоне повсюду обваливаются рынки бирж и торговых домов. Падает цена на нефть и газ, Китай вроде бы закрывает тысячи предприятий по производству самых необходимых, прежде всего западному миру, товаров, без которых не может существовать их повседневная жизнь - от простыней и наволочек для отелей до чашек и блюдец для ресторанов и кафе. Одновременно с этим только и множатся слухи о том, что дальше будет только хуже, даже если какую-то вакцину изобретут против вируса. А большая часть зараженных все-таки не умрет, а выздоровеет. К примеру, уже сегодня сотнями тысяч люди отказываются от билетов на полеты самолетами в марте-апреле, круизных путешествий, оплаченных еще в прошлом году, но отменяемых теперь пассажирами на нынешнее лето. Только авиакомпания Singapore Airlines за две последние недели отменила более трех тысяч рейсов, из которых более половины - в различные города Китая. Даже в столице США Вашингтоне, где нет никаких (пока) вирусов и где президент Д. Трамп уверяет народ, что будет все хорошо и ситуация якобы находится под контролем, в метро все чаще видишь людей в белых масках. А многие американцы уже приобрели и надели не только на себя, но и на своих четвероногих питомцев (особенно на комнатных маленьких собачек) специальные голубого цвета маски, пакет из десятка которых в Интернете достигает в цене 600-700 долларов. Самое неприятное же то, что миллионы людей на всей нашей планете вроде как смирились с тем, что да - это эпидемия, от которой пока нет защиты. Полное отсутствие какой-либо внятной и ясной информации порождает все больше тревог, слухов, в принципе, безосновательных опасений. И как результат - у людей нарушается привычный режим дня, они начинают панически бояться всего, что еще вчера им казалось обыденным и нормальным. А уже сегодня - возможным источником то ли вируса, то ли чего-то на него похожего по возможным последствиям. Пока же можно констатировать следующее. Если в ближайшие пару-тройку недель ситуация не успокоится, то последствия всего этого вирусного психоза начнут уже по очень серьезному сказываться на состоянии экономики не только в глобальном масштабе, но и каждой отдельно взятой страны. Многим придется забыть на какое-то время о любых перемещениях (а не только круизных каникулах). Люди перестанут ходить на работу и будут просить у начальства разрешить все делать дома. Все меньше будет летать народу самолетами и ездить на других видах транспорта, в том числе - на городском. И здесь уже точно будет политикам не до подготовки к выборам в США, судьбы сирийского города Идлиб или мирного соглашения между американцами и талибами в Афганистане. Потому как самым важным станет вопрос из совершенно другой «оперы» - сможет ли именно человечество как самая высокоинтеллектуальная популяция живых существ покончить с неведомой пока заразой и вернуться к обычной, нормальной и столь привычной жизни?