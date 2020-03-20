Режим выживания,

или Как спасти бизнес во время ЧП «Extremismalisextremaremedia. («Отчаянные времена требуют отчаянных мер»)» Древнеримская мудрость КОРОНАВИРУС нанес по экономике Казахстана тройной удар. Снижение на треть цен на основной экспортный товар не только резко сокращает налоговые поступления в Нацфонд, но и уже обрушило национальную валюту. А введение режима ЧП в стране вместе с карантином в Алматы и Нур-Султане больно ударило по сектору малого и среднего бизнеса, особенно в области сервиса и торговли, ставя его буквально на грань выживания как «биологического вида». Под угрозой существования находятся целые отрасли, как туризм, авиаперевозки, частное образование и сектор развлечений. Однако критиковать правительство за эти строжайшие меры не выходит: сохранение человеческих жизней - это высший приоритет, куда более важный, чем деньги. Другое дело, что чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер не только в деле защиты жизни граждан, но и в сохранении производительной части экономики Казахстана - отечественного бизнеса и предпринимателей «как класса». Ибо мало просто обязать работодателей оплачивать вынужденные отпуска работников, одновременно несущих потери от остановки деятельности, нужно, чтобы на это еще были деньги, иначе завтра миллионы новых безработных и 1,5 миллиона разорившихся «самозанятых» превратятся в горючий материал для социальных экспериментов насильственного характера. И мы видим, что на некоторые дополнительные меры по поддержке жизнеспособности бизнеса государство уже пошло: предпринимателям готовы дать отсрочку по кредитам на 90 дней. Но этого однозначно мало - в ситуации, когда мы просто можем «потерять» предпринимательство как часть экономики, необходимо, чтобы государство сделало все, чтобы помочь и сохранить любой жизнеспособный бизнес: нужна широкая программа налоговых льгот, отсрочек, а также полная отмена любых ограничительных мер, угрожающих работающему бизнесу даже потенциальным ростом издержек. Программа помощи бизнесу в виде 300 миллиардов тенге, которые государство готово выдавать, очевидно, через те же банки, вряд ли станет адекватным ответом на потенциальный риск просто потерять бизнес совсем. Мы прекрасно знаем, как чиновники умеют «отщипывать», а банки - придерживать госпомощь в своем обороте, не передавая средства конечным потребителям - бизнесменам, у которых к тому же практически нет ликвидных залогов. Американские экономисты в свое время подсчитали, что от банкротства среднего американца отделяет сумма, равная его трехмесячному доходу. То есть ноль «прихода» в течение одного квартала - это конец благополучия для жителя крупнейшей экономики мира, чего же говорить о казахстанском работнике или предпринимателе? У большинства из нас жизнь от одной ежемесячной зарплаты и до другой стала естественной реальностью еще с начала 2010-х. А процент населения, имеющий хоть какие-то накопления, не превышает даже по оптимистичным оценкам 20%, и это без всякого ЧП и тотального карантина, который останавливает вообще всю деловую активность, кроме продажи лекарств и еды. Практически 100% МСБ закредитованы и кроме текущих трат должны ежемесячно оплачивать многочисленные кредиты, взятые в БВУ. Даже один месяц режима ЧП и карантина (временные рамки которого не установлены даже примерно!) способен подписать смертный приговор угрожающе большому проценту казахстанских предпринимателей. И это не говоря уже о том, что наши власти буквально сейчас в парламенте вновь предложили увеличить количество плательщиков НДС на треть за счет снижения размера налогооблагаемого оборота - то есть тех самых мелких предпринимателей, которые и без чрезвычайных мер просто выживают. Сейчас ясно, что это предложение требуется однозначно и полностью отменить и отозвать, пока не поздно. Копейка, отобранная у бизнеса, а затем «распределенная» государством, намного менее эффективна для общества, чем копейка, оставшаяся в обороте или которая попадет прямо в карман работника, предпринимателя, ибо счастливо минует она сразу два «фильтра» - бюрократический и коррупционный. Мы прекрасно видим, что реальные цифры резервов, которые государство может и готово использовать для защиты экономики, на самом деле далеки от бравурных «цифирь» официальных докладов. Резервы в тенге уже похудели вместе с курсом, а трогать накопления граждан в ЕНПФ - это почти гарантированное провоцирование социального взрыва уже сейчас. Из 60 с лишком миллиардов долларов Нацфонда, как мы понимаем, 22 миллиарда по-прежнему арестованы, условия же по остальным вложениям (как быстро их можно вытащить, обналичить и прочее) широкой общественности неизвестны. Независимые экономисты грубо оценивают объем резервов, которые государство может задействовать «в обороне» экономики, всего в $30 млрд. И мы видим на практике, что Нацбанк не стал тратить слишком много на защиту курса тенге, обвалившегося из-за «убитых» коронавирусом цен на нефть с 370-380 до уже 440 тенге и выше за один доллар. Понятно, что у сжигания резервов на этом рубеже на самом деле не много практического смысла - слишком дорогой тенге на фоне слабеющего рубля только вызовет повторение «перетока» денег из казахстанской экономики в российскую, как уже было буквально несколько лет назад. Оградиться от этого, вновь введя таможенные сборы, защищающие даже не внутренний рынок, а банальную утечку денег, мы не можем уже по причинам исторического, геополитического и даже, наверное, внутриэлитного порядка. Таким образом, практически никакого влияния на защиту тенге у наших властей просто не остается. Цены на нефть сложатся без нашего участия, и особых надежд на «чудо» даже в $50 за баррель пока нет. Таким же образом, мы видим, что государство никак не вмешивается в продовольственную инфляцию.Несмотря на заверения в том, что «цены на социально значимые товары будут держаться под контролем», мы видим, что они растут буквально на глазах, подстегиваемые паническими закупками населения. Это означает простой вывод: вся надежда сейчас на внутренние ресурсы частного сектора и ключевая задача для государства на данный момент заключается в том, чтобы максимально их поддержать и умножить. Неначисление пеней на налоговую задолженность, отказ от подоходного налога с зарплат и налога на имущество, освобождение налога на доход для ИП - это шаги в правильном направлении, но это лишь «первые шажки» - лишь малая часть того, что не только можно, но и обязательно нужно делать, чтобы спасать бизнес от истребления. Та же программа «Экономика простых вещей», судя по условиям кредитования, будет помогать только стабильным сельхозпроизводителям и обрабатывающим компаниям, а это близко не МСБ. Точно так же перемены в области государственных закупок вряд ли смогут помочь широкому кругу предпринимателей, которых будут отбирать в качестве поставщиков те же чиновники. То есть это опять будет тот же самый круг избранных, которые могут позволить себе иметь серьезные оборотные средства на закуп, а также длительное ожидание выплат от государства, которое, как известно, не самый быстрый клиент. Нам известно, что сейчас представители бизнеса готовят сразу несколько обращений к руководству страны. Они просят государство в основном не о кредитах или субсидиях, а о простых вещах, как, например, не запрещать выкладку табачной продукции, разрешить рекламу алкоголя, ослабить жесткие тиски в области ввоза фармацевтической продукции. Все, что так востребовано в эти, как сегодня, сложные, кризисные времена, может либо остаться в «белой сфере» торговли, будучи едва ли не основными источниками прибыли для сегмента мелкой розничной торговли, где заняты более 150 тысяч человек, либо уйти в «тень», одновременно сигнализируя о разорении этого количества наших сограждан. И самое главное, что для спасения этих предпринимателей и рабочих мест не нужно делать вообще ничего: ни выделять деньги, средства, ни анализировать, ни обсуждать. Достаточно просто отказаться от некоторых поправок в обсуждаемые законопроекты (например, в обсуждаемый новый кодекс «О здоровье народа…»), отменить считаные статьи действующих законов, и это станет мощнейшей поддержкой внутренних сил сектора розничной торговли, вернее самой уязвимой и многочисленной его части - мелких предпринимателей и их работников. Все, что нужно в данном случае, - это просто немного политической воли и государственной мудрости, которая позволит правильно расставить приоритеты, необходимые для спасения в коронавирусную бурю нашего небольшого, но уютного корабля под названием «Казахстан»…