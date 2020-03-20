Сквозь ЧП и карантин

Казахстан лихорадит и без вируса ДН РЕЖИМ чрезвычайного положения, введенный в Казахстане с начала этой недели, буквально через пару дней был дополнен строгим карантином в крупнейших городах страны - Алматы и Нур-Султане. Строгие меры парализовали коммуникации и экономику страны, но это - необходимая плата в борьбе против заразы, которая начала распространяться в нашей стране. Впрочем, на фоне снижения экономической активности в борющейся с коронавирусом стране растет «температура» политическая - строгие ограничительные меры слухмейкеры начали объяснять чуть ли не подготовкой к нелегитимной смене власти. К анонимным телеграм-каналам, не устающим передавать в эфир «выхлопы» из «коридоров власти», присоединились уже и люди, официально занимающиеся журналистикой, а также одиозные персонажи из соцсетей, заставляя власти страны «заморочиваться» на опровержения едва ли не в режиме online. В отличие от многих других стран мира, Казахстан очень быстро перешел от ограничений на въезд и подготовительных мероприятий на максимально строгий режим карантина и чрезвычайного положения. Причем, если ЧП при введении было очерчено какими-то временными рамками (до 15 апреля), то «осада» мегаполисов просто никак не ограничена по времени. Еще один заметный момент - крупные ТРЦ заметно сопротивлялись антивирусной политике властей, и даже в какой-то момент показалось, что «продавили» свои интересы - не закрывать торговли на время борьбы с вирусом. Однако уже после того, как карантин был объявлен, стало очевидно, что борьба эта проиграна и крупнейшие владельцы такого бизнеса добровольно заявили о закрытии всех бутиков и остальных торговых точек, кроме аптек и супермаркетов. Подготовка к карантину, поддерживать который выпало военным, вызвала первые слухи - многочисленные снимки военной техники, направлявшейся в сторону крупных городов из мест постоянной дислокации пересылались через мессенджеры и соцсети, вызывая недоумение и страх. Ко всему прочему, именно на эту неделю пришлась дата первой годовщины нахождения у власти президента Касым-Жомарта Токаева, ну и, ангажированные телеграм-каналы тоже успели сделать свое дело - разговоры «о скором перевороте» стали дежурной темой даже у таксистов. Ближе к четвергу бензина в этот костер добавила одна журналистка, которая пророчила сложение полномочий президентом, но вскоре это было опровергнуто на самом высоком уровне. Сам Токаев, как бы к «круглой дате», выпустил твит: «Год назад мне выпала честь принять управление страной из рук выдающегося государственного деятеля, политика глобального масштаба Н.Назарбаева. В рамках преемственности стратегии отца- основателя государства сделано немало. Реформы с целью модернизации страны будут продолжены». Еще один фигурант слухов - Елбасы Нурсултан Назарбаев, который в последнее время не был активен и пропал из информационных лент, в связи с чем заговорили чуть ли не о его кончине, на этой неделе также дал о себе знать. Его офис, известный в народе как «библиотека», обнародовал информацию о выделении им из резервов своей администрации 200 миллионов тенге для борьбы с коронавирусом. Учитывая сложность задач по сохранению экономики и борьбе с COVID-19, на которые государство уже выделяет миллиарды тенге, такой скромный вклад вызвал вопрос: не было ли это сообщение всего лишь поводом для того, чтобы под благовидным предлогом развеять слухи по поводу здоровья и судьбы архитектора казахстанской политической системы, так и не покинувшего до конца политический небосклон Великой степи? Его дочь, председатель сената парламента РК Дарига Назарбаева, на этой неделе тоже решила выступить с обращением по поводу коронавируса и принимаемых властями страны мер. Вообще, это довольно редкая вещь в новейшей истории, когда главы палат парламента делают какие-то заявления или обращения к нации, поэтому склонное к конспирологии мышление тоже усмотрело в этом адресе какие-то проявления политической борьбы. В этом случае «бензин в огонь» подлил аккаунт ее второго сына в Facebook, который уже не раз делал громкие, но маловразумительные заявления из лондонской клиники для лечения от наркомании. На этой неделе он опять разразился странным опусом, посыл которого был в призыве к возвращению его деда в кресло президента страны. И это вовсе не единственный повод для расстройства председателя сената, чье имя еще на прошлой неделе прозвучало в связи с судебной перспективой расследования по поводу недвижимости в Великобритании. Все эти вещи происходят на нервном фоне из-за того, что тысячи людей не могут покинуть свои населенные пункты, остались без работы (пока что временно) или беспокоятся за свое здоровье и благосостояние. Особенно сложная в социальном плане обстановка сложилась именно в 1,5-миллионном Алматы, являющемся центром примерно 3-миллионной агломерации. По грубым подсчетам, примерно полмиллиона жителей прилегающих территорий каждый день приезжали работать в южную столицу, и не ограниченный по времени режим блокады города стал для них неприятной неожиданностью, чреватой очень скорым финансовым крахом (подробнее о необходимости государственной поддержки бизнеса и экономики смотрите, пожалуйста, материал в рубрике Editorials на стр.1-2). Из-за этого накануне закрытия города «пробка исхода» жителей области затянулась на 4-5 часов, а уже после выставления блокпостов вокруг них с утра вновь образовались толпы желающих заехать в закрытый город. Не слишком способствует социальной гармонии и тот факт, что в случае с Казахстаном коронавирус стал «болезнью богатых», ибо был занесен пассажирами из Германии, Франции и Италии. А тот факт, что, по некоторой информации, одним из них был обычный чиновник, пользовавшийся бизнес-джетом, и вовсе способен вызвать нежелательные эмоции у населения, которое обеспокоено резким ростом цен на продовольствие и недостатком медицинских масок. Вполне естественно, что разговоры о политической нестабильности становятся уже не отвлеченным хобби соцсетей, но фактором, влияющим на обстановку в целом по стране.