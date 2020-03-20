Вирус от богобоязненности

COVID-19 в Кыргызстан завезли паломники Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК «У нас даже коронавирус «халяльный»: если соседям (в Казахстан - «ДН») завезли его из Германии и Италии, то к нам - из малого хаджа в Саудовскую Аравию!», - такова сегодня главная шутка в Кыргызстане. До начала этой недели Кыргызстан оставался одной из немногих стран мира, где не был зафиксирован коронавирус COVID-19. В Бишкеке внимательно следили за ситуацией в других частях света, ругали за расхлябанность свои власти, переживали за своих родных, пребывающих за границей. Периодически были «вбросы» по поводу того, что в республике уровень готовности к приходу китайского вируса - один из самых низких. Из-за подобных эмоций в начале марта неизвестные даже побили группу китайских торговцев и выгнали их с территории одного крупного вещевого рынка около Бишкека. В последние дни зимы Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК), видимо, чтобы успокоить народ, даже устроило торжественное жертвоприношение (зарезали двух бычков), чтобы коронавирус не зашел на территорию республики. Все это было подано с большой помпой в прессе: мол, священнослужители даже бдят и стоят на страже своей паствы. Власти светские не слишком активно пропагандируют свою готовность к противостоянию, особенно на фоне радикально жестких мер в соседнем Казахстане. Хотя в Кыргызстане призывы закрывать границы звучат уже давно. Однако, именно религиозные граждане страны - примерно 650 паломников - проигнорировали все подобные доводы и совершили малый хадж - умру в Саудовскую Аравию. Хотя власти этого королевства уже тогда призывали верующих временно отказаться от посещения святых мест на период распространения болезни по свету, но деньги уплачены, и граждане решили не откладывать своих намерений. Тем более что за подобного рода делами часто стоят интересы определенной группы политиков, активно заигрывающих с верующими в преддверие выборов в республиканский и местные советы депутатов. Дорогу верующим открыли, авиакомпании не отказались от такого заказа. Вылеты из Бишкека и Оша состоялись 24-25 февраля, когда действительно КСА еще не входила в перечень стран, куда гражданам Кыргызстана было запрещено вылетать (запреты стали вводиться лишь с 26 февраля). И вот когда эти люди стали возвращаться, кыргызские сегменты социальных сетей уже были «разогреты» информацией о фиксации заболевших в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане. Жесткие меры, принимаемые властями соседних стран, приводились критиками официального Бишкека в качестве примеров, «как необходимо действовать, чтобы не допустить массового заболевания». Накал критики властей с каждым днем нарастал - люди требовали соизмеримых усилий от своего руководства. За это время стало больше информации о болезни, методах борьбы с ней, из России и США поступило оборудование и экспресс-тесты для выявления коронавируса. Из Ирана прибыла линия для выпуска медицинских масок, чья цена выросла в разы в последние дни в аптеках. Эти средства защиты стали выпускать 10 марта, обещали шить по десять тысяч в день, успокоили население, мол, на всех хватит. Производство разместили на юге - в Оше. Но по сей день оттуда в северные регионы Кыргызстане не была отгружена ни одна партия. В самой кыргызской столице уже появились проблемы с масками. Бог миловал Кыргызстан лишь до 15 марта. До этого были несколько случаев госпитализации людей, у которых по нескольку дней не спадала температура. В том числе и один человек, приехавший из Канады, но в этих случаях тесты не выявили ничего опасного. В карантин загремела и парочка депутатов, летавшая на международное мероприятие в Германии. Тесты показали их чистоту, но им все равно придется ближайшие дни провести в изоляции. В середине первого месяца весны были получены положительные результаты на коронавирус у трех паломников - жителей Сузакского района Джалал-Абадской области, вернувшихся еще 12 марта из Мекки. Все они как один наотрез отказались от карантина, мол, «мы вернулись из святых мест, мы чистые и не смейте нас задерживать». В этой группе было 142 человека, большей частью из южных регионов Кыргызстана. Вначале они прибыли в Бишкек, а уж затем разъехались по домам. Кто еще в столице отметил в кругу друзей и родственников свой статус «аджы» - паломника в святые места, а кто, пользуясь общественным транспортом - автобусами или такси, доехали до родных мест. Многие сразу же устроили тои или другие празднества, отмечая свое возвращение. Как водится в Азии, народу на них было много. Теперь все боятся, что богобоязненные граждане умудрились разнести вирус по всей стране. Шквал критики властей вырос до небес, соцсети начали задавать множество вопросов. Почему паломников выпустили из страны, зная о том, что болезнь стремительно захватывает мир? Куда смотрел ДУМК? Почему не были выдержаны требования о карантине всех, кто прилетает в страну? Духовное управление сразу же переложило ответственность на самих верующих и частные туристические фирмы: «Мы только можем отвечать за большой хадж, а малый - это уже личное дело каждого». Пограничники и медики оправдываются тем, что сами паломники отказались от помещения в карантин. За пару дней до этого пошла волна паники в кыргызской столице - люди штурмовали рынки и супермаркеты. К счастью, паникеров оказалось немного. Власти и крупные продовольственные компании заверили о своей готовности поставлять продукты и дальше, не задирая цены. Фискалы получили команду выявлять спекулянтов. Руководство страны заявило об уголовной ответственности для перекупщиков и желающих «нагреть руки» на слухах. Мэрам городов и начальникам местных отделений милиции пришлось пройтись по рынкам и лично успокаивать население. Этим был вынужден заниматься и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. И вот, случаи коронавируса зафиксированы и в Кыргызстане. Больных сразу поместили в карантин, а Сузакский район оцеплен людьми в военной форме, защитных халатах и масках. Прекращено всякое сообщение с внешним миром. Власти заверяют, что им удалось «установить и найти каждого пассажира» того авиарейса, и что «все они сегодня находятся под наблюдением». Про контактных лиц они стараются не говорить. В среду президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сделал обращение к нации. «В такой ситуации самой главной задачей государства является охрана здоровья всего народа. В настоящее время медицинская ситуация в стране находится под полным контролем. Наши медицинские работники имеют достаточную квалификационную подготовку, они знают, как нужно лечить этот недуг. В эти дни требуются слаженные действия государственных органов, местной власти и населения. Я призываю вас всех строго соблюдать порядок. Ныне каждый гражданин, каждый родитель ответственен за здоровье всего общества. Каждая семья обязана полностью соблюдать требования личной гигиены.Не стоит без необходимости выходить из дома и следует максимально сократить встречи с другими людьми. При первом обнаружении симптомов болезни следует оставаться дома, нужно никуда не ходить и связаться по телефону с врачом», - отметил глава государства. Прокуратура Кыргызстана неустанно напоминает, что за несоблюдение режима карантина предусмотрена административная и уголовная ответственность. Национальный банк Кыргызстана сообщил, что «необходимо ввести налоговые каникулы по выплатам кредитов населением коммерческим структурам». Последнее - весьма актуально для Кыргызстана, по причине того, что примерно две трети взрослого трудоспособного населения имеют задолженность перед банками или микрокредитными организациями. Бизнес проседает весьма серьезно. Власти оценили на сегодня объемы потерь бюджета страны в 28 миллиардов сомов. А если прибавить сюда столько же от уже имеющегося дефицита государственного бюджета и выплаты внешнего долга, то можно смело говорить о цифре проблем в 56-70 миллиардов сомов или миллиард в долларах США. В стране закрываются точки общепита вместимостью более 50 посетителей, крупные торговые центры и культурно-социальные объекты. Школы и вузы распущены на каникулы. Зато депутаты не упустили случая напомнить о себе. Они устроили флешмоб в стенах парламента - сфотографировались с табличками «В единстве победим болезнь». Также они постарались продемонстрировать свое радение за людей, задав членам правительства одни и те же вопросы про коронавирус несколько раз. Более всего досталось министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву, который известен тем, что владеет разветвленной сетью аптек. Ему парламентарии пообещали, образно говоря, «снести голову», если Минздрав не сможет удержать ситуацию под контролем. Правительство не устает говорить, что все под контролем, но население воспринимает это лишь как повод для пополнения запасов «на черный день».