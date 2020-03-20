Нефтевирусные осложнения

Страны, живущие за счет экспорта энергоносителей, гарантированно больше других пострадают от таинственной эпидемии Юрий Сигов, вашингтон Сколько и кто бы ни пытался убедить рядовых граждан планеты в том, что нет ничего важнее, чем обсуждение каких-то поправок к конституции, выдвижение кандидатов на выборы президента в США, судьбы какого-то сирийского города, который не пойми, кому принадлежит, и не пойми кто за него воюет, и спора, кто лучше играет в футбол - Месси или Роналду, главным и определяющим нынче человеческое бытие является ситуация с таинственным коронавирусом. О нем еще пару месяцев назад слышали лишь особо допущенные к информации медики. А также те, кто волею судеб оказался в большом китайском городе Ухань, потому как вирус вроде бы там и зародился. А сегодня натуральной паникой, суетой, стадным желанием любыми путями себя обезопасить (не совсем, правда, понятно, от чего конкретно) охвачены не то, что отдельные города и страны - целые континенты. Повсюду отменяются и переносятся массовые мероприятия, перестают летать самолеты, скоро на прикол встанут все круизные суда. А самой популярной фоткой человека в любой точке нашей планеты будет скрываемое за марлевой повязкой полное ужаса лицо. Только на середину марта потери мировой экономики уже оцениваются в триллион долларов. А что будет дальше, не может предположить никто. При этом реальное замедление мировой экономики касается не только гигантов по типу США, Китая или стран Евросоюза. «Проседают» именно те отрасли, которые, по сути дела, держат на элементарном плаву более сотни стран - больших и малых, где одна-две экспортные позиции в случае снижения цен на глобальных рынках могут попросту обвалить все, что в этих государствах худо-бедно, но все-таки пока еще функционирует. И прежде всего подобное касается стран, живущих и хотя бы минимально развивающихся за счет экспорта энергоносителей. Именно они нужны всем иным отраслям промышленности и сельского хозяйства. Именно за счет продажи нефти и природного газа (а он приравнен к нефтяным ценам) этим странам удается сверстывать свои бюджеты и контролировать обстановку на вверенной национальной территории. И вот теперь цены на нефть резко пошли вниз, и какими они будут через месяц-полтора, не ведают даже самые много чего знающие эксперты. Никаких «правильных» и «справедливых» цен на нефть нет и быть не может. Особенно в условиях полной неопределенности и паники Совсем недавно в австрийской столице Вене проходила встреча представителей стран - членов ОПЕК и ряда других нефтепроизводителей, которые в эту организацию не входят. И вопрос они решали важнейший: каким образом удержать цену на нефть на том уровне, когда и им зарабатывать удастся неплохо, и все остальные так или иначе, но покупать нефть и газ по нынешним мировым ценам будут все-таки в состоянии. Так вот, здесь сложилась довольно специфическая ситуация. Цену на нефть в мире можно оговаривать и определять некими конъюнктурными договоренностями всех тех, кто нефть на мировой рынок поставляет. Но на эти все договоренности будет глубоко начихать тому самому таинственному вирусу, который ходит-бродит по всей нашей планете. А поскольку весь транспорт на ней так или иначе функционирует с помощью энергоносителей и продуктов их переработки, то именно вирус и будет решать, сколько станет стоить нефть - и как долго это будет продолжаться по времени. К примеру, еще сравнительно недавно США обвиняли Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в якобы искусственном завышении цен на нефть и добивались их снижения. Но как только из-за вируса цены на нефть покатились вниз, американские производители сланцевых нефти и газа (а работают они все в кредит) стали чуть ли не требовать от ОПЕК сохранить нефтяные цены на хотя бы нынешнем уровне. А для этого члены картеля плюс Россия должны будут сократить свою нефтедобычу. В итоге, ни о какой нефтяной экономике и речи вообще не идет - чистой воды геополитика. Сначала было предложено сократить добычу нефти дополнительно на 1,5 млн. баррелей в сутки, а странам, не входящим в картель (в том числе Казахстану и Азербайджану), предлагалось снизить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Так вот, и Россия, и Казахстан подобный план отвергли. Соответственно, поставки нефти на мировой рынок растут, мировые цены на нее падают, но в той же России якобы созданы на подобный случай некие резервы и минимум год каких-то особых проблем для бюджета быть не должно. Но все это - натуральный популизм и по сути дела обман. Если вирус будет и дальше столь же бодро шагать по планете, мировой транспорт «просядет» как минимум на 20-25 процентов уже в ближайшие три месяца. А соответственно, никому не нужна будет нефть в том объеме, в котором она закупалась еще несколько месяцев назад. Тут надо учесть, что обсуждающие между собой, сколько должна стоить нефть, Саудовская Аравия и Россия совершенно ничем не могут повлиять на США. А это на данный момент крупнейший производитель нефти, который в прошлом году добывал 12,2 млн баррелей в сутки. При этом все американские сланцевые компании набрали кучу кредитов, общая сумма которых превышает 400 млрд. долларов. И если цена за баррель нефти опустится ниже 50 долларов (что уже произошло), то вся сланцевая отрасль США окажется полнейшим банкротом. Напомню также, что еще в начале 2018 года нефть стоила 75 долларов за баррель, а к концу года ее стоимость достигла 80 долларов. Американский президент обвинял ОПЕК и Россию в «нефтяном сговоре» и считал, что нефтяной шантаж Америки недопустим и со всей этой мировой «нефтяной мафией» надо срочно бороться. Кстати, именно по причине опасений, что цены на нефть могут дойти и до 100 долларов за баррель, Д. Трамп не стал особо давить и наказывать Саудовскую Аравию - даже после скандального убийства саудовского журналиста Хашогги. Хотя жил этот товарищ рядом с Вашингтоном в штате Вирджиния и был, по сути, именно американским, а не саудовским представителем СМИ. Американский президент тогда дал понять, что он в состоянии уговорить саудовцев не допускать роста цен на нефть. И пояснил: «Если вы, саудовцы, хотите, чтобы цены на нефть поднялись до 150 долларов за баррель - Россия была бы очень этому рада». Сейчас же ситуация складывается так, что с начала нынешнего года мировые цены на нефть снизились более чем на 20 процентов. А с учетом повсеместного распространения коронавируса она уже упала ниже 40 долларов за баррель. Саудовский бюджет подсчитан в плюс исходя из цены на нефть 62 доллара за баррель, а российский - 42 доллара (то есть 50-55 долларов за баррель вполне приемлемая цена для Москвы). Но не надо думать, что так уж все плохо в нефтяном интересе и у Америки. Даже если цены на нефть будут и дальше падать, американские компании способны примерно в течение двух лет вполне успешно функционировать даже в условиях низких нефтяных цен. Однако если та же Россия станет втихую наращивать добычу нефти, нарушив достигнутые ранее договоренности с ОПЕК, то стоимость барреля черного золота упадет до 28-32 долларов. Сланцевые потери просчитать можно, а вот вирусные - нет Разумеется, для сланцевых компаний США цены ниже 60 долларов за баррель делают добычу убыточной. И если такие цены продержатся в течение нескольких недель, то добычу нефти на сланцевых «полях» в Америке придется останавливать. Причем не только по сланцу, но и на шельфовых платформах в Мексиканском заливе, у берегов Нигерии и Анголы, а также на крупнейших сланцевых месторождениях в Канаде. И здесь американский нефтедобывающий бизнес может вполне воспользоваться политическим давлением, которое может оказать на те же страны Персидского залива президент США Д. Трамп. Он всегда может «образумить» и саудовцев, и эмиратчиков, чтобы те вошли в положение американских экономических интересов. И не снижали цены на нефть до тех величин, которые напрямую будут угрожать серьезными финансовыми потерями американскому бизнесу. А вот насчет другой составляющей нефтяных цен - последствий (причем совершенно непредсказуемых) распространения по миру таинственного вируса - никакой американский президент и руководство ОПЕК ничего, судя по всему, сделать будут не в состоянии. И хотя распространение вируса оказывает уже влияние на абсолютно все сферы человеческой деятельности, именно в транспортной сфере потери будут самые серьезные. А соответственно, и производители энергоресурсов пострадают от всей подобной вирусной истерии больше других. Каким образом? Уже сегодня более половины крупнейших мировых авиакомпаний сократили как минимум на 10 процентов количество своих рейсов по причине недозагрузки. Касается это и пассажирского потока, и перевозки различных грузов. Если вирусная драма будет продолжаться и затянется еще на месяц-полтора (а скорее всего, этот срок будет существенно более длительным), то сокращение числа рейсов достигнет 30 процентов. В этом случае самолеты перестанут летать, для них будет нужно закупать меньше топлива, а это - меньшая нужда в закупке нефти и нефтепродуктов на мировых рынках. Резко снизится число перемещений на длинные расстояния и количество пассажиров в поездах. Да, они работают на электричестве, но значительная часть электроэнергетики по всему миру по-прежнему функционирует и на угле, и на мазуте. И, наконец, автомобильный транспорт. При всех якобы широко шагающих по планете «зеленых» вариантах топлива более 95 процентов всего автомобильного транспорта на ней заправляется бензином разной степени чистоты. Меньше будет закупок энергоресурсов - ниже стоимость их на мировых рынках. Странам, которые добывают нефть и газ, придется либо снижать на них цену, либо сбрасывать сырье по демпингу. То есть ниже себестоимости, чтобы заработать хоть какие-то деньги от энергоэкспорта. А это уже повлечет за собой совершенно гарантированно цепочку нарушений нормальной работы всех без исключения отраслей промышленности и служб сервиса - от туризма и гостиничного бизнеса до доставки продуктов питания и их выращивания и переработки. Пока не будет остановлен вирусный психоз, цены на нефть обсуждать не имеет никакого смысла Как показывает современная практика, мировым лидерам и подчиненным им руководителям министерств энергетики и нефти с газом надо не какие-то сделки по ценам обсуждать, а думать и решать вопросы коронавируса. Причем, как мне видится, в намного большей степени не медицинскую проблему, а настоящий ступор в виде всеобщей паники и стадной боязни неопределенности и неизвестности. Здесь стоит вообще обратить внимание на полное отсутствие скоординированной, общей деятельности и способности решать важнейшие мировые вопросы лидеров ведущих держав. Да, у себя дома они с виду такие важные, все предельно озабоченные интересами своих стран и даже любыми способами пытающиеся максимально продлить собственное пребывание у власти. А вот для решения глобальных задач у них не хватает ни времени, ни желания, ни какого-то государственного глобального мышления. Разумеется, все те международные организации, которые нынче мировым сообществом созданы по типу ООН или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ни одной проблемы решить не в состоянии. А бесконечные заседания людей, не имеющих никакой и ни над чем власти, выглядят не только, кстати, по вопросу коронавируса, просто комичными. Вот те же цены на нефть - какие считать справедливыми, какие - повышенными, что может себе позволить та или иная страна для закупки энергоносителей на мировом рынке, а что для нее было бы разорительным? А ведь нынешняя зима что в Европе, что в Соединенных Штатах оказалась самой теплой за последние чуть ли не пол- века. Соответственно, для обогрева жилищ и прочих объектов инфраструктуры потребовалось в разы меньше расходовать и природного газа, и нефтепродуктов. Но изменение климата (не в том нелепом формате, в котором все это не первый год идет) никто именно в практической плоскости не обсуждает. То, что зима будет именно такой теплой, ни один реально влияющий на принятие решений правительствами специалист не предсказывал. Поэтому-то и стоимость нефти на любых сходках представителей ОПЕК можно обсуждать сколько угодно. Матушка-природа все равно решит по-своему. И цену придется корректировать всем странам именно по ее желанию и хотению. Теперь о том, что касается вируса. До сих пор ведь не было встреч - причем в чрезвычайном режиме - министров здравоохранения ведущих мировых держав (так, как они посылают своих министров на встречи по нефти-газу). Нет никакой именно международной координации борьбы с этим феноменом. Как и нет четкой и ясной - прежде всего медицинской - картины, что мы имеем на сегодня, что делать дальше и, что самое главное, когда все это вирус-представление может закончиться (если такое вообще произойдет). На сегодняшний день максимум, что в состоянии сделать местные и центральные власти в ведущих странах мира, - это отменять все подряд, где могут собраться толпы людей, закрывать школы и университеты, театры и спортивные арены. Переносить чемпионаты мира и Европы, а теперь еще на очереди летняя Олимпиада. Но все это, заметьте, на уровне каких-то шараханий, панически-необъяснимых действий, принимаемых не в состоянии какого-то разумного осознания проблемы, а по наитию, интуиции, перестраховке, исходя из принципа «как бы чего и худшего не вышло». Свою отрицательную лепту во всю эту панику и хаос вносят ведущие мировые СМИ. Я уже не раз писал о том, что посеять панику, неосознанный страх, неуверенность людей в том, что они делают сегодня и что должны будут сделать завтра, - пара пустяков. Человек ведь, так или иначе, существо стадное. И если телевизор ему вещает, будто вирус уже везде и вот-вот доберется до твоей квартиры, дома, семьи, близких и родных, значит, надо готовиться к худшему. Именно поэтому в той же Калифорнии люди закупают на заправках бензин (а он в этом штате - самый дорогой в США), питьевую воду, разные лосьоны, гели, спиртосодержащие жидкости для дезинфекции. Тут недавно показали сюжет о том, что в Таджикистане на рынках скупают мешками муку и трехлитровыми бутылками растительное масло. Так вот в Америке психоз точно такой же: обматывают себя с ног до головы марлей, тащат домой тележки с продуктами первой необходимости. А все потому, что никто и ничего конкретного о вирусе не знает. Или, по крайней мере, четко и ясно не объясняет сложившуюся ситуацию обычным гражданам. Что еще в этой ситуации немаловажно. По нефти худо-бедно, но есть какое-то стремление стран договариваться, обсуждать проблему, вырабатывать взаимоприемлемые для всех решения. Да, есть разногласия, есть те, кто в ОПЕК входит, и те, кто этому картелю не подчиняется. Но, по крайней мере, существуют какие-то рамки взаимного понимания, что если цены отпустить «на волю», то нынешняя мировая экономика 120-140 долларов за баррель платить просто не сможет. А ведь что по климату, что по вирусу так и нет до сих пор никакой координации, никакой четкой картины происходящего и, что принципиально, никаких планов совместных действий. Каждый решает все имеющиеся вопросы и проблемы строго индивидуально. Ни с кем данными не делится, ни с кем и ни о чем не договаривается. А это приводит к тому, что и обычные граждане не верят ни своим правителям, ни тем более каким-то наднациональным структурам и организациям. Поэтому-то и тащат домой кто мешки с мукой, кто - с сахаром, а кто тысячами скупает марлевые маски по интернету, а потом с его же помощью перепродает столь ходовой нынче товар втридорога…