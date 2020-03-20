Почему они ­ это точно не мы?

В мире по-прежнему каждый только сам за себя. И страны, и люди Юрий Сигов, вашингтон Знаете, на каком месте по американским телеканалам идут новости о продолжающейся кампании по выборам президента страны? Почти перед самой безобидной информацией - о погоде. А до этого - коронавирус, кто и как будет платить за медицинское тестирование потенциально зараженных недугом, стоимость бензина на заправках в зависимости от падающих мировых цен на нефть, снижение налогов и начинающийся вывод американских войск из Афганистана. А кто будет следующим президентом США - так вроде бы все ясно. Чего об этом до ноября голову зрителям-читателям морочить? Американцы на всех уровнях - от политиков до рядовых граждан - все глубже погружаются во внутренние, чисто домашние проблемы. С которыми, что показательно, каждый борется как может. С тем же вирусом фактически в одиночку сражаются власти штата Вашингтон (не путать со столицей страны), Калифорнии, Флориды, Нью-Йорка. Сами решают, какие меры принимать, какие улицы и площади закрывать от народа, сколько школ и университетов переводить на дистанционное обучение по интернету. А тут прямо как снег на голову не только на американцев, но и на весь окружающий мир навалились две настоящие «почти катастрофы» - таинственный вирус, объявленный чуть ли не всемирным злом, и обвал мировых цен на нефть, что тут же повлекло за собой обвал и целого набора национальных валют. От Мексики и России с Казахстаном до Индии и Индонезии. Но мир нынче, с одной стороны, вроде бы до безобразия глобализирован, а с другой - никому и нигде нет никакого дела до проблем других. А каждый сам по себе считает, что как-нибудь - но выкрутимся. Вот американский президент говорит, что с вирусом все в США под контролем. А цены на нефть - так даже вроде как народу местному будет дешевле машины свои заправлять бензином. И в России первое лицо уверяет, что все идет, как «и было задумано». А его помощники страстно утверждают, что теперь-то уж точно американские сланцевые компании разорятся. То, что уже разорились миллионы собственных сограждан, так про это в речах-сообщениях не найти ни слова. А вирус… Так все беды теперь вроде бы в основном в Европе. Пусть и Италия, и Испания, и все остальные расхлебывают медицинский настой с таинственными микробами-амебами. Но на всякий случай в Москве мэр запретил все массовые мероприятия, включая праздники и шествия. И сейчас непонятно, а как народу предлагается голосовать в конце апреля за «подрехтованную» Конституцию? А там и 9 Мая на пороге - кто приедет, кого куда пустят или запретят и что делать с парадом? Идти всем по Красной площади в масках или в защитных скафандрах? Разрыв растет не материальный, а мировоззренческий И здесь вот что интересно. При всей охватившей мир глобализации по-прежнему зримо ощущается наличие различных мировых философий и культур. То есть люди больше склонны жить сами по себе, нежели объединяться с кем-то даже по самым вроде бы важным и принципиальным темам, которые касаются абсолютно всех. Да и, как показывает история, какие-то значительные международные объединительные идеи и проекты появляются, но только в период глобальных исторических изломов - Венский и Берлинский конгрессы, Версаль, Ялта (теперь вот все чаще говорят, что надо срочно проводить нечто подобное в составе как минимум пятерки стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН). Но ведь жизнь современная так устроена, что пока гром не грянет - большие политики не перекрестятся и будут приоритетно бороться только за национальные интересы. А там, где возникает некая острейшая глобальная проблема, ведущие мировые державы либо вообще знать о существовании друг друга не желают либо делают все, чтобы по самое «не могу» навредить «стратегическому партнеру». И за счет него получить какие-то исключительно корыстные личные дивиденды. Это и Йемен, и Афганистан, и Сирия, и Ливия, и Украина. Каждый при этом тянет «политическое одеяло» на себя, а до какой-то вразумительной логики всеобщих интересов ни у кого даже намеков на понимание ситуации не доходит. Вот тот же коронавирус: ведь до сих пор никто не предложил реально объединить усилия по борьбе не только с ним, но и с другими всемирными по охвату заразными болезнями. А когда пришел «вирус из Китая», то выяснилось, что даже в развитых странах нет достаточного количества оборудования для проверки на наличие вируса, минимального запаса дезинфицирующих средств, масок, врачей-специалистов, мобильных госпиталей, какого-либо серьезного обмена информацией и научными разработками, методологиями. И ведь это речь идет о самых развитых странах мира - США, Европе, Китае. Что уж тут мечтать, чтобы нечто подобное появилось бы где-то еще! Два месяца все американские СМИ буквально насмехались над Китаем и потешались над массовым карантином в китайском городе Ухань. А сейчас нечто подобное ввели у себя, в пригороде Нью-Йорка, Нью-Рошеле, где вообще никто не знает толком, что делать - то ли сидеть всем по домам, то ли с утра до вечера мыть руки, то ли просить у знакомых прислать гель для дезинфекции всего, чего приходится по жизни касаться, потому как в самом пригороде раскупили все, что предназначено для мытья. Включая стиральный порошок и пудру для отбеливания кастрюль. При этом никто даже не удосуживается обсуждать идею конкретного глобального сотрудничества по борьбе с эпидемиями. Почему? Да потому, что все это непонятно по содержанию и стоит огромных денег. Плюс в Америке, к примеру, бытует мнение, что эта история с вирусом - либо происки Китая, либо заговор уже своих фармацевтических компаний, которые вот-вот должны выбросить на мировой рынок вакцину от коронавируса. И нажиться на этом на десяток порядков больше, чем всякие там торговцы оружием, наркотиками и прочими «особо доходными товарами». А в России тем временем, пока все кругом обсуждают падение цен на нефть и, как следствие, обвал рубля с появлением первых заболевших коронавирусом, как в давние 30-е годы прошлого столетия, на трибуну заседания парламента «неожиданно» выходит заслуженный в стране человек (раньше при СССР это были обычно либо колхозник, либо рабочая, а сейчас - бывшая космонавтка). И еще более «неожиданно» предлагает фактически сделать пожизненным главой государства «народного вождя». Здесь даже не вопрос, что все это опять вызывает саркастические насмешки со стороны «западных стратегических партнеров», а в том, что какие-то поправки к какой-то конституции (которая, кстати, никогда за всю многовековую историю не имела в России никакого реального значения и ничего не определяла) в очередной раз полностью разочаруют подавляющее большинство населения. Понятно, что тем, кто что в выборном, что в голосовательном спектакле участвует, подобное кажется вершиной демократии. А что там скажет на это Запад - да чихать на него с высокой колокольни. Вот только при таком развитии событий разлад отнюдь не только между богатыми и бедными, но и между «ими» и «нами» может достичь таких масштабов, что нефть по 20 долларов за баррель и китайский вирус в крупных городах покажутся просто детскими шалостями. Пойдешь голосовать, не пойдешь голосовать, пойдешь протестовать - а какая разница? Пока суть да вирус с нефтью, в Америке вырисовывается во многом уникальная политическая ситуация. Полностью, казалось бы, не имевший еще недавно никаких шансов на выдвижение от Демократической партии бывший вице-президент страны Джо Байден «вдруг» стал, по сути, главным кандидатом из ее рядов на высший пост в государстве. Более того, несмотря на свой более чем преклонный возраст, погрязшего в коррупции сына и отсутствие каких бы то ни было шансов реально, а не теоретически побороться с Д.Трампом за кресло в Белом доме, именно на этого человека делает ставку фактически половина Америки. То есть за все эти годы эта самая половина Америки не нашла ни одного свежего лица, ни одной действительно привлекательной для рядовых избирателей персоны, которая бы олицетворяла что-то новое, передовое, привлекающее к себе и своих и чужих. Нет, опять все та же политическая замусоленная колода и, по сути дела, очередной раз «выборы без выбора» для обычных, даже минимально интересующихся политикой граждан страны. А теперь представьте себе, каким мощнейшим весом должен обладать партийный аппарат демократов, чтобы вопреки любой разумной логике опять вытащить на свет божий именно Д. Байдена. И у тех же республиканцев вновь будет баллотироваться Д. Трамп, потому как нет у них уже почти 15 лет ни одного нового, привлекательного для обычных людей лица, незапятнанного какими-то личными темными делишками политика или бизнесмена. Который согласился бы не просто поучаствовать для собственного развлечения в выборах, а реально мог бы вывести Америку на новые рубежи в самых различных сферах человеческой жизни. Единственным утешением для рядовых граждан США остается в этом случае только одно. При победе что того, что иного кандидата обычная жизнь более чем 80 процентов населения практически не изменится. Ни у одного кандидата не хватит смелости увеличивать пенсионный возраст, повышать налоги, продлевать до бесконечности сроки своего пребывания в Белом доме. А кто из них реально станет президентом, так это будет волновать примерно 5-10 тысяч «своих», приближенных к президенту людей. Не более. Всем же остальным, по большому счету, это будет «не очень интересно». Интересно другое. Сейчас американские СМИ (особенно те, кто работает на афроамериканскую и латиноамериканскую аудиторию) убеждают избирателей непременно идти и голосовать на выборах в ноябре. Дескать, ваш голос должен быть услышан и от вас зависит, кто станет следующим главой государства. При этом на самом деле число голосующих в США никогда не имело никакого значения, потому как президента выбирают не прямым голосованием, а делают это специально назначенные от штатов выборщики. И можно вполне стать главой государства, получив на несколько миллионов голосов меньше твоего соперника. Но все равно: народ зовут на избирательные участки, напоминая, что голосовать - важнейший гражданский долг каждого, кто считает себя американцем. А вот в России никто никого и никуда не зовет. «Они» сами все уже меж собой порешали, поэтому не имеет никакого значения, кто пойдет голосовать, кто останется дома, а кто попытается каким-то образом против всего происходящего протестовать. Кстати, аналогичная российской ситуация в той или иной форме за последние годы фиксировалась практически во всех постсоветских республиках. А лозунг «лишь бы не было потрясений», всегда для рядовых граждан был куда доходчивее каких-то обещаний, бесконечных «по-демократически проводимых» выборов, заседаний парламентов-съездов и прочих «их» почти всегда торжественно обставленных мероприятий. Нам - все, а им - все, что останется А теперь вот о чем. Главным обвинением, выдвигаемым сторонниками Демократической партии в адрес президента США Д.Трампа, является то, что нынче все американцы вроде бы разделились на два непримиримых лагеря. Некая расовая, этническая, материальная и другие варианты ненависти расцвели по полной программе именно при нем. Потому как вроде бы раньше (особенно при Б.Обаме) ничего подобного в Соединенных Штатах как бы не было. Так вот по этой причине половина страны, согласно различным опросам, вроде как поддерживает Д. Трампа и его политику, а другая половина - ну просто категорически против. И такая, с позволения сказать, «поляризация» (а это сейчас в Америке чуть ли не любимое слово на устах у всех политиков) - главная беда страны, с которой путем выборов нового президента и можно, казалось бы, покончить. А между тем, как мне кажется, проблема-то не только в США, но и во многих других странах (включая все постсоветские) совершенно в ином. «Поляризация» нынче стойко сформировалась отнюдь не между богатыми и бедными, демократами и консерваторами, белыми и черными с желто-зелеными. Она - в четком, строго стратифицированном и цинично усиливающемся разделении на «их» и «нас». Людей, которые нынче во всех странах мира либо напрямую находятся у власти, либо ее обслуживают. И теми, кто к этой власти по тем или иным причинам либо не может, либо не желает по морально-этическим соображениям прислоняться. С этой же темой очень тесно переплетается вопрос так называемой социальной справедливости. Потому как «они» все гребут под себя, а «нам» вроде как оставляют лишь малые крохи. «Они» без зазрения совести называют себя «удачливыми бизнесменами», «умелыми менеджерами», «специалистами своего дела». А все остальные, получается, не являются успешными, потому как не с «ними». И здесь никакого значения, как показывает практика, не имеет, кого там называют «истинно демократическим государством», а кого - «диктаторским режимом». Когда сотни миллионов людей буквально молятся на Америку и стремятся сюда попасть любой ценой, то в качестве главной привлекательной черты США называют наличие именно хотя бы минимально видимой социальной справедливости. Не думаю, что это так на самом деле. Но можно с уверенностью сказать, что Соединенные Штаты - это страна самой справедливой социальной несправедливости. Чего во многих других государствах никогда не только не было, но и быть не может. Но тут вот ведь что получается. Если «они» устраивают различные выборы, голосования за какие-то не пойми к чему поправки, даже референдумы, то «они» же могут всегда посчитать «правильно» поданные голоса. Либо не считать их вовсе, а объявить о собственной победе просто потому, что они и командуют парадом во всех остальных сферах, а не только по выборам-опросам. Всем же недовольным, то есть «остальным», в качестве компромисса предлагается стабильность, сохранение гражданского спокойствия. И, в конце концов, бесперебойное снабжение продуктами питания, работа транспорта, водопровода, газовых горелок на кухне и горячая вода в душе. Плюс из того же перечня прочее. Тем, кто чем-то недоволен уж слишком рьяно, всегда можно напомнить о хаосе со сменой власти «по майданно-украинскому сценарию», многолетний бардак в Сирии, Ливии, Афганистане, Йемене и ряде других явно не самых лучших для человеческой жизни территориях. И примеры будут в этом случае более чем красноречивыми: «так вы хотите, чтобы у нас было, как у них?» Зачем вам это нужно? Разрухи-беззакония недостает? Лучше пусть будет как есть. «Они» будут всегда и во всем где-то сверху, но и «вам» обеспечивать спокойствие, снабжение основными товарами, продуктами. И если повезет - на 1 процент в год будут повышаться пенсии, зарплаты, стипендии и прочие государственные отчисления. Могу вас заверить, что, как показывают многочисленные опросы общественного мнения в США (а они остаются примерно на одном и том же уровне не первый год), самой нелюбимой категорией чиновников в стране для обычных граждан являются члены конгресса. И это притом, что эти люди никем не назначаются, не являются близкими приятелями президента страны и не покупают свои должности через различные «заносы» в партийную и иную казну. И тем не менее народ американский считает их «страшно далекими» от себя и так же квалифицирует любое их решение - «это они так думают». Но преимущество США в отношении тех же постсоветских стран в том, что подавляющему большинству населения страны совершенно до лампочки, кто там из «них» какое кресло наверху занимает. Потому как на тех самых «нас» «их» желание разбогатеть за счет бюджета, должностей и прочего практически не сказывается. Поэтому-то и нет какого-то насилия со стороны рядовых граждан Америки в отношении тех, кто ими фактически правит (то есть народных революций). Но вот если условный Д. Трамп завтра решит собрать членов конгресса и через свою администрацию «посоветовать» законодателям продлить свои полномочия фактически бессрочно, а затем выпустит на трибуну зала заседаний одного из американских астронавтов 70-х годов с предложением «обнулить» его предыдущий президентский срок, то на своем рабочем месте он просидит ровно до конца выступления такого астронавта - не дольше. Которого, правда, в Америке даже при самых тщательных поисках просто гарантированно не удастся разыскать…