Фактическое преобразование Автономии Алаш в Казахскую АССР 26 августа 1920 г. - не образное выражение, а констатация исторической действительности. Как отмечалось в работе «Kazakhs on Russians Before 1917. A. Bukeykhanov, M. Dulatov, A. Baytursynov, T. Ryskulov» Оксфордского университета, « В 1920 г. большинство лидеров Алаш Орды были допущены в русскую коммунистическую партию (большевистскую), но все равно... старались использовать любую возможность для того, чтобы ... продолжать борьбу за свои традиционные идеалы: культурное пробуждение казахов, административную и политическую автономию, приостановку русской миграции и возвращение тех земель, которые были заняты русскими колонистами . (выделено нами - авт.) Около 10 лет, вплоть до начала 1930-х гг., члены Алаш Орды сохраняли почти полный контроль над образованием, прессой и издательским делом в Казахстане, следуя единственной цели - придать советской казахской культуре отчетливо национальный характер ».

