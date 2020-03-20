объявление

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До 49 увеличилось количество зараженных коронавирусом в Казахстане
Внутренние пассажирские авиарейсы в/из Нур-Султана и Алматы приостановят в полночь 22 марта
Дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой увеличили срок заключения
В Казахстане чиновника приговорили к 7 годам тюрьмы по делу о нападении на активистку Арзамасову
Один из девяти зараженных коронавирусом работал в здании Halyk Bank в Алматы
Казахстан не смог обжаловать в Швеции решение суда по $541 млн по делу Стати
Основные права граждан в Казахстане соблюдаются хуже, чем в Нигерии
Министр юстиции ушел от ответа на вопрос об аресте имущества Дариги Назарбаевой
Особняк старшего сына Дариги Назарбаевой арестован в Лондоне – СМИ
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Собственник и издатель
ТОО "Газета "Деловая Неделя"
Директор
Талгат Оспанов
Главный редактор
Махамбет Ауезов
Адрес редакции:
050002, г.Алматы, пр.Жибек-Жолы, 64, 2-этаж,
тел: /727/ 2506272, 2737607, 2739148, e-mail: 5dninfo@mail.ru, info@dn.kz