Демократическая партия «Ак жол» приветствует решение Нацбанка о снижении базовой ставки, но считает его недостаточным - Заявление Демократической партии «Ак жол», 5 апреля 2020 г.

Демократическая партия «Ак жол» приветствует решение Национального банка РК от 3 апреля т.г. о снижении базовой ставки с 12 до 9,5%. Считаем, что это решение способно позитивно повлиять на социально-экономическую ситуацию в стране в условиях текущего кризиса. Напомним, что три недели назад, 11 марта т.г. фракция Демпартии «Ак жол» в своем депутатском запросе на заседании Мажилиса подвергла критике предыдущее решение Нацбанка от 10 марта т.г. о резком повышении базовой ставки с 9,25 до 12%. Мы указывали, что то решение противоречило правилу контрцикличности, которое предписывает повышать проценты при росте экономики, а в кризис напротив, делать кредиты дешевле. Не случайно многие центробанки развитых стран существенно понизили соответствующие индикаторы, а ФРС США вообще опустила его к 0%. В указанном запросе мы также отмечали, что в результате повышения ставки НБ РК и роста процентов по кредитам, собственное производство в Казахстане станет нерентабельным, а импортозависимость внутреннего рынка только усилится. Демократическая партия «Ак жол» призвала предоставить дешевые и долгосрочные кредиты производителям продуктов и товаров массового потребления, максимально сократить любые непроизводственные и коррупционные нагрузки на предпринимателей. Чтобы нивелировать полученный удар, базовую ставку необходимо снизить хотя бы до 5-7%,активизировать кредитование производства продуктов первой необходимости, вдвое удешивить потребительские кредиты, обеспечить загрузку МСБ и доходы его работникам. Между тем, ошибочное решение по повышению базовой ставки в самом начале кризиса привело к негативным экономическим и социальным результатам. Так, вопреки призывам государства, за месяц с начала кризиса ни один банк самостоятельно не выступил с отказом от взимания платежей с оказавшихся в безвыходном положении граждан и МСБ. Это показало, что банки закономерно расценили первоначальное повышение базовой ставки НБ как сигнал к ужесточению кредитной политики. Считаем, что недавнее решение Агентства по регулированию финансового рынка о предоставлении заемщикам, даже в условиях форс-мажора, только отсрочки на период ЧП (с последующим погашением задолженности на условиях банков) - является запоздалым и половинчатым. Оно не учитывает тотального характера потерь граждан и предпринимателей. Чрезвычайное положение введено в национальных масштабах, его эффективность для локализации и ликвидации очагов коронавируса бесспорна. Но оно же привело к стрессу в экономике, разрыву хозяйственных связей, потере работы десятков тысяч граждан. Если у человека встает дилемма между выживанием семьи, либо платежами банку – выбор очевиден. Но тогда возникает угроза для разорения тысяч семей и огромного пласта малого и среднего бизнеса, вклад которого в экономику составляет более 29%, а в обеспечение занятости 40%. Готово ли государство рисковать даже десятой долей этого? Поэтому для тех заемщиков, кто оказался в бедственной ситуации, необходимо выработать меры по полной отмене платежей по кредитам на период ЧП. И Агентству это нужно было сделать и заявить незамедлительно еще месяц назад. Полагаем, что и ведущим банкам второго уровня, после решения Нацбанка о снижении базовой ставки, было бы правильным заявить о готовности к таким решениям с участием государства. Это стало бы тестом для каждого банка не на словах, а на деле поддержать своих клиентов. Аналогичные действия должны последовать от монополистов, предоставляющих коммунальные и иные услуги. Для банков и монополистов это означает убытки. Но на другой чаше весов – провал в нищету десятков тысяч наших сограждан. Это результат огромного расслоения общества на богатых и бедных, что является главной проблемой текущей социально-экономической ситуации. На ситуацию с кредитами накладываются недопустимые задержки в выплате господдержки гражданам в размере 42 500 тг, обеспечении продуктовыми наборами крайне нуждающихся многодетных, инвалидов, престарелых и т.д. Соцсети переполнены сообщениями с мест об очередях, давках граждан и невнятных оправданиях госслужащих. Кризис подчеркнул пробелы в выполнении многомиллиардных госпрограмм - по цифровизации соцобеспечения, образования, финансовых и иных госуслуг, поддержки МСБ и т.д. Вопреки заверениям чиновников, ресурсы по оформлению соцпособия остаются недоступны сутками, да и не в оформлении дело. В условиях, когда дорог каждый час, необходимо отказаться от бюрократии и закостеневших подходов. Нужно в кратчайшие сроки, буквально за считанные дни, обеспечить выдачу финансовой помощи людям, охватить регулярной раздачей продуктов всех, кто не в состоянии сам прийти и стоять в очередях. Мошенников можно выявлять и наказывать позже, тем более, что списки нуждающихся нужно уточнять, например, включив туда матерей на декретном отпуске, не получающих АСП. Кризисы не преодолеваются в одиночку. Сегодня стране, народу нужно держаться рука об руку, выполнять предписания Госкомиссии по ЧП, при необходимости – помогать правительству в реализации конкретных задач. Уверены, что наш народ достойно пройдет и это испытание, а госорганы в центре и на местах справятся с выпавшей им огромной ответственностью. Но очевидно, что после стабилизации положения, понадобится не только отметить настоящих героев – медработников, полицейских, волонтеров. Нужен большой разбор полетов и работа над ошибками, включая оценку эффективности системы госуправления, где уже не обойтись без усиления роли общества и институтов парламентаризма. В том числе – для сокращения социального разрыва между бедными и богатыми, обеспечения справедливого государства и честной экономики.