Трагедия общественных наук

Возможное богаче реального. Природа дарит нам образ творчества, непредсказуемого, новизны. Виконт Бельгии Илья Пригожин Александр Нефедов, Германия Естественные науки демонстрируют умопомрачительные успехи. Они изучают природу, её закономерности, строение, законы движения материи. Полученные знания используют в интересах человека. Представители естественных наук весьма успешно «экспериментом вырывают у природы её тайны» и тем самым обеспечивают стремительный рост технической мощи человека. Философская же мысль безнадёжно отстала от технического прогресса. Общественные науки никогда не имели достойных успехов, а ныне вообще находятся в глубочайшем кризисе. В этом суть мировой проблематики. Причина в том, что представители общественных наук считают мир «социально-организованного опыта» тем единственным миром, который достоин быть и познаваться. Они выискивают знания не из природного мира, а из пережитого опыта. Они исследуют социальный мир, который сложился по воле людей. Социальный мир является, вне всякого сомнения, исключительно субъективным или, выражаясь словами Жан-Франсуа Лиотара, «выдуманным повествованием». Это разновидность деструктивных практик. Признаком ошибочности выдуманного социального мира являются противоречия. Все философские системы выстраивали свои теоретические конструкции на «песке субъективности» и именно поэтому все они имели неустойчивый, временный характер. Философия не учится рациональности у природы, а занимается, в сущности, произвольным замудрённым сочинительством. Философия как наука ещё не существует. Она находится ещё в донаучной фазе своего развития. Философы разбрелись в разных направлениях ещё в античные времена. Одни побрели по тропе Демокрита, другие — по тропе Платона. Материю и сознание оторвали друг от друга и тем самым лишили их сущности и способности служить общественному прогрессу и, как следствие, всеобщего признания. Материализм и идеализм стали противоборствующими крайностями той философии, которая всегда вырабатывала бесполезную систему знаний о сущности и развитии человеческого общества. Такая философия, несмотря на свой почтенный возраст, так и не смогла понять первопричину бед человечества, не смогла разрешить противоречий исторического процесса, социальных отношений, не смогла ликвидировать раскол общества на враждебные классы и поэтому стала двуличной служанкой идеологий, продуцирующей массовый обман. Позорная философия, которую оскорбительно и заслуженно называют «хитромудрием», посредством признания объективной неизбежности противоречий всегда способствовала мученической жизни человека. Она вообще лишила людей веры в возможность обустройства планеты, предполагающего устранение войн и революций, нищеты, голода, болезней, преступности. Поэтому я считаю, что представители общественных наук несут основную ответственность за извращение человеческих ценностей, за то, что зло (иррационализм, мировоззренческий разлад, ненависть разного рода, политический маразм, вопиющая несправедливость, всякая духовная чушь и прочее) приобрело могучую силу и овладело миром. Трагедия общественных наук заключается в том, что её представители сочли общество обособившейся от природы частью материального мира, которой якобы должны быть присущи объективные законы развития. Огромная плеяда мыслителей, основываясь на данном заблуждении, выискивала в исторически развивающейся форме жизнедеятельности людей некие устойчивые явления, фиксировала их как «закон», а потом ещё методом экстраполяции пыталась предсказывать будущее (как правило, ошибаясь). Одним из таких — придуманных — законов является закон классовой борьбы. Плодом больной фантазии является и закон относительного обнищания пролетариата, и закон единства и борьбы противоположностей. А учение о классовой природе сознания — это вообще сущий бред. Представители постмодернистской секты критикуют «философию» Г. Гегеля, видя в ней высшую точку рационализма и логоцентризма. Но ведь в действительности Г.Гегель не был выразителем рациональности. Он «научно» оформил всю предшествующую практику ошибочного обустройства общества, прилепив на свои сочинительства ярлык рациональности. Апогеем лживой рациональности стал марксизм-ленинизм, сделавший большевиков-коммунистов классовыми террористами. Шизофренический романтизм большевиков, основанный на надуманной классовой ненависти к имущим, порой добившихся материального благополучия упорным трудом, стал страшной трагедией не только для российского общества, но и для всего мира. Такова цена ненаучности общественных наук. Общество — это не часть природы, а созданное по воле людей организационное строение из природных элементов. Оно не может быть саморазвивающейся системой. Общественную жизнь и строение материи недопустимо механически отождествлять. Социальный мир не может развиваться без воздействия сознания. Участие сознания для ориентированного общественного развития неизбежно. Из природных элементов можно скомпоновать любую общественную конструкцию. Наличие противоречий — явный признак нерациональной формы жизнедеятельности людей. Гениально прав был французский философ Огюст Конт, утверждавший, что «…законы, управляющие природой, должны распространить свое действие на сферу человеческого общества». Если люди будут созидать общество по логике природного мира, то оно не будет противоречивым. Проблема места человека в мире должна артикулироваться в философии не как проблема соотношения бытия и сознания, а как проблема созидания объективного общественного бытия. Основной вопрос философии — вопрос о приложимости законов природного мира к устройству общества. То есть «...основной вопрос философии заключается в поиске знания, до того как был получен опыт» (И.Кант). Если «...в природе не может существовать ничего, противоречащего её законам» (Б. Спиноза), то и общество, отлаженное по логике природного мира, будет непротиворечивым. Общество, перефразируя высказывание Платона, будет процветать, если его начертят философы по законам природы. Не опыт, а природный мир даёт мыслителям образ позитивного философского творчества. Философ — это не только исследователь реального мира, который фигурирует как уже освоенный мир с его устойчивыми, исторически откристаллизовавшимися стандартами, стереотипами, «алгоритмами». Философ — это архитектор общества. Его главная задача — проектировать тот социальный мир, который должен быть. И не только гармоничный мир для людей, но и гармонично сочетающийся с природным миром. Научная философия, решая свой основной вопрос, будет осуществлять эволюционное «дозревание» социального мира до объективного и тем самым создавать совершенную, универсальную, непротиворечивую форму жизнедеятельности общества. Для представителей научной философии исключён свободный, личностный дискурс. Создавать объективное строение общества философия может только на основе специфического использования законов природного мира. Это строение общества не может иметь множество вариаций, поскольку рационализм не имеет альтернатив.Единственная форма сознания, способная решать основной вопрос философии — разум человека. Только он способен сканировать законы природы, понять их логику и спроецировать их практическое применение в общественной жизни. Разум человека — бог социального мира. Никакой Абсолют, кроме разума человека, не способен указать людям путь к экономически и социально благополучному, духовно здоровому обществу. Содержанием новой эпохи, неизбежно грядущей, станет, вне всякого сомнения, восстановление и соблюдение принципов рациональности общественного развития. Возвращение в эволюционную колею общественного развития предполагает устранение первопричины бед человечества, которую субъективно создали в давние времена первые работодатели. Необразованные, алчные, мизантропные наниматели, только что, грубо выражаясь, выползшие из пещер, определённым образом заложили экономически ошибочную структуру цены. Противоречивая структура цены стала причиной «двух тысячелетий противоестественности и человеческого позора» (Ф.Ницше). Разделённость общества на враждебные классы является одним из множества следствий «больной» структуры. И эта структура цены существует по сей день. Изменение формы собственности не устраняет первопричину бед, поэтому трагическое шараханье от капитализма к социализму или наоборот — это верх политического безумия. Деяния клики Ельцина почти аналогичны по степени ошибочности деяниям банды Ленина-Сталина. Понять и эволюционно устранить первопричину бед человечества могут только методологически перерождённые общественные науки. Если философия сможет осуществить это перерождение, то она взойдёт на тот же базис, на котором развиваются естественные науки. Обретая прочную объективную основу своего творчества, философия начнёт становиться научной, эффективной, авторитетной. Пусть она будет называться, учитывая её основное предназначение, философией реального рационализма. Речь идёт о зарождении всеобщей, вечной философии. Научная философия устранит не только традиционную дихотомию естественных и гуманитарных наук, но и обретёт точку опоры, которая направит современную хаотичную общественную мысль в русло конструктивного поиска решений проблем земной цивилизации. Рано или поздно представители научной философии «выдадут на-гора» некие принципы, которые будут признаны руководящими для созидания рационального общества: принцип однонаправленности интересов, позволяющий объединять людей общей целью; принцип пропорционального развития; принцип согласованности элементов целого и т.п. Руководствуясь этими принципами, полученными в результате проецирования законов природы на социум, философы с обновлённым мышлением выстроят, я уверен, правильный алгоритм устранения первопричины бед человечества. Непротиворечивая структура цены создаст новый — сотруднический — тип производственных отношений. Общность цели ликвидирует противоречие между заработной платой работников и предпринимательской прибылью (и доходом государства). Перестанет происходить относительное обнищание работников, ошибочно определённое Марксом как экономический закон, действующий при капитализме. Ликвидируется, выражаясь марсовой терминологией, антагонизм между буржуазией и пролетариатом (между общественными классами). Враждебные отношения, классовая борьба как таковые, в принципе, перестанут существовать. Рабочий люд перестанет считать себя рабами частных собственников или государства. Экономическая основа рационального общества эволюционно устранит противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистической (и государственной) формой присвоения. Существенным образом улучшатся общественные отношения, позитивно поменяется структура общества и государства. В духе соответствущих изменений восторжествует консолидирующий способ философствования, который будет признавать материю и дух неразрывными элементами общего — сущего (всего существующего), во взаимосвязи и взаимозависимости которых объективная материя будет определяющей стороной (содержанием), а дух (сознание) — разновидностью её субъективного осмысления (формой). Вопрос о первичности материи или сознания я считаю научно некорректным. Материя и сознание — это содержание и форма, которые образуют диалектическую связку. Материя и сознание могут служить прогрессу социального мира только в общей диалектической паре, только в состоянии согласованности, эволюционировать только вместе. Они только вместе, как полюса одной электрической проводки, становятся энергией, силой, способной обеспечивать общественный прогресс на благо человеку. Непротиворечивое состояние общества похоронит больную гегелевскую диалектику — диалектику «господина и раба», диалектику вечной борьбы, диалектику вечных мучений. Научное философское мышление дать установку на единство и согласованность элементов целого. Сущностью диалектического движения станет сосуществование всех элементов целого, естественно стремящихся к выражению своих свойств, что неизбежно требует общеприемлемой на определенный момент согласованности, в процессе достижения которой мирно отвергаются старые и образуются новые, более высокие категории. Общественные классы — это вовсе не противоположности. Они не являются элементами диалектической пары. Это части одного общества и создать модель устойчивой согласованности их интересов вполне возможно. И капитализм можно реформировать. И весь социальный мир можно освободить от тисков бинаризма. Нужно только переродить общественные науки. Классические капитализм и социализм — это нерациональные типы государственного устройства, от которых люди устают, которых ненавидят, против которых восстают. Только твёрдый курс на рациональное общество может раз и навсегда заблокировать засшатывание страны. Рано или поздно казахстанские общественные науки выйдут на параметры научности. Чемолганскому капитализму будет дана, несомненно, отвратительно негативная оценка. Заслуги первого президента окажутся в скобках. У тех, кто приложил руку к либеральному марадёрству собственной страны и грабежу своего народа, есть ещё время начать, хотя-бы начать, исправлять свои ошибки. Казахстанскому обществу экстренно требуются параллельные декоммунизация и антиолигархическая, антиэлитарная, антикриминальная либерализация: совершенствование рыночной экономики в интересах всех социальных слоев и групп населения.