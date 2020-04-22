«ДО» И «ПОСЛЕ»

Все кругом предрекают неизбежное наступление «новых времен». Но никто не может себе представить какими они будут Юрий Сигов, Вашингтон То, что нынче происходит на нашей планете, не вписывается ни в какие ранее предрекавшиеся «изменения», «реформы», сценарии полного апокалипсиса и прочих кошмаров-ужасов, в которые не верил раньше, да и не особо верит сегодня никто. То, что еще вчера было явно «черным», сегодня столь же явно потеряло свою первоначальную окраску. А то, на что вроде бы делались ставки самыми умными и прозорливыми сегодня вообще не имеет никакой ни цены, ни смысла. На самом деле происходит какое-то концептуальное изменение всего смысла человеческой жизни. Так или иначе, но даже самые жестокие финансовые и экономические кризисы имели явные и скрытые причины. Но их можно было все-таки понять, и соответственным образом как-то на них адекватно реагировать. Плюс если и «качало» какую-то страну, регион, отдельно взятую отрасль человеческой жизни, то к этому можно было быстро адаптироваться, переждать какое-то время на запасах прошлого – и вновь запускать в дело маховик уже устоявшегося формата развития общечеловеческих ценностей и понятий. А сейчас непонятно откуда взявшаяся напасть в виде какого-то вируса за пару месяцев практически переписала все те нормы и правила (что уж тут какие-то поправки в конституции, которые никто не читает и положениям которых обычный человек вообще не следует), согласно которым на нашей планете жили (одни лучше, другие хуже, но тем не менее) миллиарды людей. Теперь же они сами, напуганные до смерти чем-то явно неведомым и не пойми кем запущенным «в дело», попросту не знают, что дальше делать. На что ориентироваться, ради чего вообще жить, и где искать спасения от того, что тебе явно угрожает, но что именно – до сих пор ведь с этим сохраняется полнейшая неясность. Поскольку никто толком не знает, что и как дальше будет, и сколько продлится все происходящее нынче в мире сумасшествие (причем на него как-то уж слишком покорно фактически согласились сотни миллионов людей по всей нашей планете), посмотрим на то, что уже сегодня капитально меняется у нас на глазах. Что гарантировано попросту исчезнет в ближайшие пару месяцев (если от всего этого психоза человечество точно также организованно не откажется). И к чему придется так или иначе привыкать как к норме жизни. Даже если это все сегодня выглядит со стороны нелепым и абсурдным. Итак… Спорт больших достижений станет обычной физической культурой для поддержания здоровья. Как это было чуть более ста лет назад За исключением посмеивающейся над всемирным вирусо-психозом Белоруссии вот уже больше месяца остановлены и отменены практически все национальные и международные спортивные соревнования. В странах так называемого "коллективного Запада" из-за вирусной инфекции (таковы, по крайней мере, официальные объяснения) один за другим прекращены были национальные чемпионаты по самым популярным видам спорта: футболу, хоккею, баскетболу, в США – бейсболу и американскому футболу, теннису, под угрозой отмены находятся или отменены все международные соревнования по другим видам профессионального спорта, включая Олимпийские игры в Токио. За их проведение до последнего цеплялся японский оргкомитет, но дело это со всей очевидностью оказалось тщетным. Тут надо четко понимать, что речь идет вовсе не о каком-то временном прекращении спортивных соревнований высокого уровня, а о практически исчезновении разом всей системы спортивной жизни не отдельно взятой страны, а всех ключевых спортивных держав. Соответственно и зарплаты спортсменов, и важность (или не очень) отдельно взятых соревнований (по типу Больших шлемов в теннисе или Олимпиад, что летом, что зимой). Да и самим болельщикам придется приспосабливаться к совершенно иной жизни. При этом не будем забывать о том, что реально "большой спорт" практически за свою столетнюю историю превратился из занятий спортом ради укрепления здоровья человека в большой денежный балаган, и стал неотъемлемой частью гигантской индустрии шоу-бизнеса. В нем давно уже нет ничего от здорового образа жизни (почти все профессиональные спортсмены кроме шахматистов - пожизненные инвалиды). Все основные соревнования спорта больших достижений проводятся на одних и тех же стадионах и спортивных аренах в одних и тех же странах. На выходе всех этих состязаний – фактически одна и та же продукция, а соответственно и одни и те же многомиллионные гонорары выплачиваются "звёздам" как источникам этих самых «повышенных спортивных доходов». Какая-то сравнительно небольшая группа не самых бедных людей получает возможность наслаждаться престижным зрелищем, покупая за 50-60 евро билеты на обычные футбольные матчи и по 1-2 тысячи – на важные кубковые или финальные. Остальные же (их даже так и принято называть – «рядовые болельщики») довольствуются телевизионными трансляциями и чтением рассказов о жизни больших спортсменов в интернете. Те же британские футбольные клубы борются за новые рынки болельщиков в Китае, Таиланде, Южной Корее. И тут вдруг… Вся эта красота-престиже-составляющая раз! – и вдруг прекращается. Соревнования, на которые некоторые болельщики покупали билеты за много месяцев вперед, отменяются и вовсе не проводятся, а футбольные стадионы и биатлонные трассы уже не первую неделю пустуют. Чемпионат Европы по футболу перенесен, Большие шлемы по теннису вовсе могут в этом году не состояться. А все вместе – это ведь неслыханные убытки, гигантские потери для рекламодателей, организаторов, поставщиков товаров и услуг именно к этим спортивным мероприятиям. В той же Америке спортивное начальство вроде как успокаивает болельщиков: дескать, ничего особо страшного не происходит, чемпионаты по хоккею, баскетболу и другим видам спорта будут непременно возобновлены «как только ситуация нормализуется». Вот только ничего пока не нормализовывается, и когда сие может случиться не знает никто – ни президент США Д.Трамп, ни его ведущие медики, ни тем более тренеры и игроки ведущих профессиональных команд. А ведь при всей бизнес-модели существования западного общества заново "раскрутить" те же чемпионаты НБА или НХЛ, или еврокубки по футболу будет крайне тяжело, если не невозможно. Ведь «большой спорт" — это своего рода глобальный наркотик, к которому очень быстро современный человек привыкает, но от которого невозможно оторваться без серьезных – прежде всего психологических последствий. А самое главное - вся эта захватывающая еще вчера большая спортивная игра вдруг взяла – и безрезультатно завершилась. А в каком виде и когда она возобновится — так никто пока этого не знает. Вся та болтовня о том, что футбол «вот-вот вновь вернется на стадионы» ровным счетом ничего не стоит. Весь этот «временный перерыв» может элементарно растянуться на месяцы и даже годы. А кто-то бросит спорт навсегда. И получается, что все эти скандалы с допингом, снятие с турниров отдельных спортсменов и целых стран теперь вообще потеряли всяческий смысл. Ну, какая разница, кто глотал мельдоний или пил какие-то микстуры, если спорта может в том виде, к которому мы привыкли, уже и вовсе не быть? Путешествие в никуда или туристический рай понарошку Вот уж чего точно не будет больше на обозримое будущее - так это массового туризма и путешествий, к которым как к одной из самых важных человеческих добродетелей привыкли за последние 30 лет все без исключения граждане постсоветских стран. Конечно, не все и не везде из них могли за эти годы разъезжать по заграницам, но сам по себе факт, что это - вполне возможно, реально, и для этого надо всего-ничего: чуть подкопить деньжат – и вперед! Так вот теперь туризму и поездкам «почти каюк», и чем дальше, тем ситуация может с этим делом лишь усугубляться. Почему? Судите сами. Главным преимуществом любых путешествий является их доступность - то есть возможность пересечь чужие границы без проблем и иметь достаточно денежных средств, чтобы в новом для себя месте посмотреть то, что тебе может быть интересным. Разумеется, надо, чтобы к этому еще было бы на чем добраться в нужное место - и чтобы тоже было по деньгам приемлемо. Так вот для начала сам по себе международный и междугородний транспорт не просто просядет за эти месяцы, но и во многом попросту как таковой исчезнет. Уже сейчас многие даже очень крепкие авиакомпании сократили число своих полетов на 15-20 процентов в силу низкой загрузки. Если нынешняя ситуация будет сохраняться, то к лету это сокращение достигнет 35-40 процентов. Соответственно даже при очень большом желании те, кто захочет путешествовать, не смогут чисто физически (оставим в стороне медицину и ее запреты) сделать. Одновременно с этим только очень крупные авиакомпании выживут, а все остальные либо вовсе к осени исчезнут, либо возродить их потребует огромных финансовых вливаний – как частных, так и государственных. Разорятся по сути дела все туристические компании. Даже без вирусов и экономических глобальных пертурбаций любой туристический бизнес (даже на самых вроде бы популярных направлениях) - дело очень хрупкое и висящее фактически сиюминутно на волоске. Если же нарушается даже одна-две составляющие всей туристической цепочки - все, бизнес целиком обрушивается. И здесь даже помощь государства мало что решит. Естественно, что при нынешней обстановке массового психоза довольно длительное время люди просто не будут никуда ездить (тем более в другие страны). А это – неизбежный крах для даже самых с виду процветавших туристических компаний по всему миру. Отельный бизнес будет либо на грани исчезновения, либо станет влачить просто жалкое существование. Дело в том, что зависит он исключительно от спроса – а его нет, и быть на обозримую перспективу не может. Люди никуда не будут летать, ездить на машинах и поездах, а соответственно просто некому будет поселяться в отели – что роскошные, что относительно дешевые по 2-3 звезды. То же самое - со всеми курортами в любой точке света. Ведь процент богатых в мире не так велик, но и они – те же самые живые люди, с точно такой же психикой выживания и страха перед неизведанным. А вирус так всех напугал, что разъезжать по свету, опасаясь заражения неведомой болезнью, они точно не станут. И, параллельно с этим полетит в тар-тарары вся сопутствующая туризму сфера сервиса – кафе, ресторанчики, магазины сувениров, различные развлечения, анимация, прокаты лодок, водных лыж и велосипедов, горного и иного туристического снаряжения, прочих атрибутов, без которых туристическое путешествие немыслимо. Не будет доходов у музеев, концертных залов, казино, тех же спортивных сооружений, любых иных местных достопримечательностей, которые интересовали ранее только приезжих (соответственно и доходов эти структуры не получат). А значит - безработица в туристическом секторе будет почти повальная, и такое будет наблюдаться повсеместно (одни Италия с Испанией сегодня чего стоят!) Что-то тут не то, ребята… Уже сегодня каждая страна пытается подсчитать, во что же выльется вся эта эпопея с вирусом, с его последствиями, и с тем, к каким просто никем не просчитанным результатам приведут все эти запреты, ограничения и прочее, что кардинально меняет всю суть человеческой «цивилизованной» жизни. Любителей порассуждать во всем мире именно по этой теме нынче пруд пруди, а знатоков вопросов медицины, эпидемиологии и прочих форм существования человеческой популяции на нашей планете – еще больше. При этом в качестве причин и поведения вируса, и столь непредвиденной еще несколько месяцев назад на него реакции называется все, что угодно - от якобы заговоров Америки против Китая и Китая - против Америки до банального передела мировых рынков (якобы) ведущими финансовыми и промышленными транс-национальными группами. Теория каких-то подпольных договоренностей, «подлянок», которые один строят другим, просто какой-то неосмотрительности медиков «где-то там у них» - все это уже неоднократно озвучивалось, и надо отметить, имеет под собой как какую-то долю оснований, так и немало сторонников. И все же несколько моментов всей этой вирусной вакханалии, которая творится сейчас что в Америке, что в Европе, что во многих других странах и континентах, лично у меня вызывают вполне законные вопросы. И без ответов на них даже минимально ориентироваться на какие-то сроки ее окончания (а ведь, без всяких шуток, весь этот хаос может вполне продлиться и до конца года, а вовсе не до лета, когда ряд американских экспертов предсказывают спад эпидемии и постепенное возвращение жизни в нормальное русло) совершенно бессмысленно. Так вот у меня, прежде всего, вызывает большое недоверие то, как вирусный кризис подается мировыми средствами массовой информации. В Соединенных Штатах каждый выпуск новостей начинается по сути дела с криками «караул» - вне зависимости от содержания далее следующей информации. То есть телезрителя, а в газетах - читателя – сразу же жестко настраивают на то, что кругом - кошмар, ужас, спаса от этой таинственной напасти нет, вакцина все еще не придумана. А в Нью Йорке или Лос Анжелосе люди только и делают, что корчатся в страшных муках и на глазах родных и близких умирают. Разумеется, все это совсем не так, но кто и где подобное проверит? Начинается выпуск новостей на испаноязычном телеканале (а говорящих по-испански в США живет более 65 миллионов человек) – и вновь: в Чили столько-то смертей от вируса, в Мексике- столько-то. В Колумбии – первый умерший, в Венесуэле «проклятый Мадуро» все скрывает число умерших, а в Италии и Испании – там вообще и гробов для похорон не хватает, и китайские с кубинскими врачами-добровольцами якобы уже выбились из сил. Потому как спасти столько заболевших от смерти просто нет никакой возможности. В ситуации с подобной информационной истерией совершенно непонятно, а стоит ли ей доверять? В том же Лос Анжелосе тысячи людей сидят по домам, потому что так попросил их губернатор штата Калифорния. А другие тысячи смело прогуливаются вдоль променада на бульваре Санта Моника у берега Тихого океана. Обыденно здороваются за руку со знакомыми, и сидят на берегу, попивая в ресторанчиках пиво и кофе. Так, может быть, не все так страшно? Или это какие-то тысячи сумасшедших, которые решили покончить жизнь самоубийством от безжалостного вируса? Возникает также вопрос, а можно ли верить всей той официальной информации, которую распространяют уже не СМИ, а местные власти? Сначала распустили байку, что опасность грозит от вируса людям старше 65 лет от роду. А в Нью Йорке «вдруг» стали вроде бы умирать те, кому по 20-30 лет. Президент США говорит, что ситуация под контролем. А целый ряд американских конгрессменов уверяет, что Белый дом ничего ровным счетом не делает для того, чтобы эпидемию остановить. И реальное число заболевших и даже умерших правительством скрывается(якобы). Не странно ли все это? И еще. Уже сотни ведущих мировых специалистов-медиков заявляют, что эпидемии куда страшнее и опаснее, которые за последние годы переживало человечество, даже в помине не имели такого «запугивающего освещения» в прессе и из уст политиков, как нынешняя истерия с коронавирусом. На эту стезю теперь «косят», оправдывая свое бездействие и безразличие при принятии конкретных действий все – от губернаторов до владельцев малого бизнеса. Которые будут гарантированно вынуждены либо торжественно похоронить свой бизнес, либо залезать в долги, которые отдавать будет в обозримом будущем просто нереально. И здесь, на мой взгляд, кроется, самое опасное, что пока мало кто осознает и понимает. Медицинские последствия всей этой вирусной истории просто в разы уступают по степени разрушений, которые произойдут, и уже в эти дни происходят с мировой экономикой. Потери, которые от всех этих самоизоляций и прочего несет человечество, не поддаются исчислению. Огромное число людей на всей нашей планете находится в перманентной панике, не зная не только что будет завтра, но и чем закончится сегодняшний день. Особенно если дождаться вечернего выпуска теленовостей, где тебя в очередной раз так запугают и напичкают ужасами, то спать после этого просто не имеет никакого смысла…